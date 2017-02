Halász János: a Fidesz egyetért a jogi határzár megerősítésével

A Fidesz-frakció egyetért a jogi határzár megerősítéséről szóló kormányzati törvényjavaslat céljaival.

2017. február 16. 12:38

Ezt közölte Halász János, a képviselőcsoport szóvivője csütörtökön a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésének helyszínén, Visegrádon.

A politikus Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával tartott sajtótájékoztatót, miután Pintér Sándor belügyminiszter beszámolt a kormánypárti képviselőknek a migrációs helyzetről.

A jogi határzár megerősítésével összefüggő törvénycsomag - amelynek parlamenti vitája várhatóan kedden kezdődik - az európai uniós jogszabályokat is figyelembe veszi - jelentette ki Halász János, aki szerint egy ilyen törvény nemcsak Magyarországnak, hanem az uniónak is érdeke, mert Európa biztonságát is védené. Jelezte ugyanakkor, hogy "ismerjük a brüsszeli bürokraták gondolkodásmódját", ezért várható a jogszabály EU-s vizsgálata.

Bakondi György a szabályozás célját úgy összegezte: meg kell akadályozni az ellenőrzés nélküli bejutását és mozgását az "ismeretlen identitású, ismeretlen célokból érkező", Magyarországon és az EU-ban biztonsági kockázatot jelentő embereknek.

Az új rendelkezéseket tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején lehet majd alkalmazni. Változás, hogy a menekültkérelmet benyújtóknak az eljárás teljes ideje alatt - a jogerős elbírálásig - nem lesz joguk magyarországi tartózkodásra - ismertette a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, hozzátéve, hogy nincs szó őrizetről, mert a tartózkodásra kijelölt tranzitzóna Szerbia felé bármikor elhagyható. E tranzitzónákban kell biztosítani az elszállásolást és az ellátást, továbbá tervben van az is, hogy a bírák a helyszínen döntsenek a felülvizsgálati kérelmekről. Kérdésre megjegyezte, hogy a jelenlegi kettőn túl újabb tranzitzónák nyitása nincs napirenden, ám az elhelyezési kapacitások növelése igen.

Módosul a szabálysértési törvény is - folytatta -, így az, aki engedély nélkül elhagyja az őrzött szállást, illetve a befogadóállomáson rendbontást követ el, elzárással lesz büntethető.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az EU számos "furcsa" döntést hozott a migrációs válság kezdete óta, és sok ilyen tervről folyik vita jelenleg is. Példaként említette, hogy az unió több tagállamnál is engedi a belső határellenőrzést, ugyanakkor a külső határőrizettel kapcsolatban nem hozott határozott lépéseket. Azt is mondta, hogy bár a határ- és parti őrség megszervezése jó hír volt, ám kiderült, hogy az a létszámát, összetételét, felszereltségét tekintve nem felel meg a feladatoknak. Kritikával illette a vízumokkal kapcsolatban tervezett változtatásokat, valamint a "szisztematikus határellenőrzési rendszert" is, amely alapján a schengeni határnál ki- és belépésre jelentkezőket ellenőrizni és regisztrálni is kellene.

Az idei magyarországi bevándorlási adatokról szólva Bakondi György kifejtette: eddig 4200 tiltott határátlépési kísérlet volt, ebből 2300-at megakadályoztak a kerítésnél, 1900 embert pedig visszakísértek a határzár túloldalára, miután elfogták őket a 8 kilométeres határsávban. A rendőrség eddig 176 embert fogott el e 8 kilométeres sávon túl. A mostanáig benyújtott 752 menekültkérelemből 34-en részesültek valamilyen védelemben - tájékoztatott.

A jövő heti parlamenti szezonkezdetet megelőző háromnapos Fidesz-KDNP-frakcióülés szerda este kezdődött Orbán Viktor politikai előadásával, amelyben - idézte Halász János - az új nemzeti politikáról és az idén Magyarország előtt álló kihívásokról beszélt a kormányfő, a Fidesz elnöke. A tanácskozás csütörtök délután személyi kérdésekkel, köztük az államfőjelölésről szóló döntéssel folytatódik.

MTI