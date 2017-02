Tony Blair harcolni indul

Tony Blair szerint az EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a választók anélkül szavaztak a kilépésre, hogy tudták volna, mivel jár majd a Brexit, ezért joguk van ahhoz, hogy meggondolják magukat.

Utoljára frissítve: 2017. február 17. 15:18

2017. február 17. 09:47

Az egykori munkáspárti brit miniszterelnök pénteki beszédében, amelyet az Open Britain nevű EU-párti kampánycsoport rendezvényén mondott el, bejelentette: saját feladatául tűzte ki, hogy rávegye a briteket döntésük megváltoztatására, és ehhez külön intézményt hoz létre.



A 63 éves Blair, aki 1997 és 2007 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az általa indított kezdeményezés feladatának nevezte a közvélemény "állhatatos tájékoztatását" a brit EU-tagság feladásának tényleges költségeiről, bemutatva, hogy a népszavazási döntés "hiányos tudásanyagra alapozva" született.



A tavaly júniusi népszavazáson a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból.



Tony Blair szerint az utóbbi hónapokban a Brexitről szóló közbeszéd egyetlen témára, a bevándorlásra szűkült, ám az embereket elsősorban az Európán kívülről Nagy-Britanniába irányuló bevándorlás aggasztja, márpedig a brit EU-tagság feladása éppen erre nem lesz hatással.



Blair kifejtette: a tavaly júniussal zárult egy évben nettó 335 ezer új bevándorló telepedett le Nagy-Britanniában, de több mint 50 százalékuk nem EU-országokból érkezett. Az uniós társállamokból érkezők közül 80 ezernek nem volt állásajánlata, amikor Nagy-Britanniában munkára jelentkezett, ők zömmel élelmiszer-feldolgozó üzemekben, vagy a vendéglátásban helyezkedtek el.



Nagyon valószínűtlen, hogy ez a munkavállalói réteg olyan munkaköröket tölt be, amelyekre lehetett volna brit állampolgárokat találni, a magasan képzett EU-munkavállalókat pedig még Theresa May konzervatív párti miniszterelnök is Nagy-Britanniában kívánja tartani - fejtegette pénteki beszédében a volt munkáspárti kormányfő.



Blair felidézte, hogy a brit kormány ki akar vonulni az Európai Unió egységes belső piacáról, valamint a vámunióból is. Theresa May hivatalos álláspontja szerint ez azért szükséges, mert ha London érvényesítené a teljes jogú belső piaci és vámuniós tagsághoz szükséges feltételeket, az olyan lenne, mintha Nagy-Britannia ki sem lépett volna az EU-ból.



Tony Blair hangsúlyozta azonban, hogy az uniós egységes piac veszi fel a brit áru- és szolgáltatásexport felét, és a vámuniós tagság révén kedvezményes feltételekkel lehet kereskedni olyan nagy gazdaságokkal is, mint például Törökország. Mindemellett Nagy-Britannia kikerül annak az ötvennél is több kereskedelmi megállapodásnak a hatálya alól, amelyeket az EU kötött tagországai nevében külső országokkal.



Mindezek alapján a teljes brit külkereskedelemnek nem a fele, hanem valójában a kétharmada kötődik az Európai Unióhoz - hangoztatta pénteki beszédében a volt brit miniszterelnök.



Hozzátette: a font az EU-tagságról tartott népszavazás óta 12 százalékkal gyengült az euróval szemben, és 20 százalékkal a dollárhoz képest. Blair szerint ez tükrözi Nagy-Britannia kilátásainak nemzetközi piaci megítélését, vagyis azt, hogy a piacok várakozása szerint Nagy-Britannia szegényebb lesz az EU-tagság megszűnése után.



Tony Blair szerint a brit diplomácia két legnagyobb sikere az elmúlt évtizedekben az EU egységes piacának létrejötte és az unió bővítése volt, és "most épp e két vívmányt akarjuk elvetni".



Blair kiemelte, hogy a legnagyobb közép-európai EU-gazdasággal, Lengyelországgal folytatott brit kereskedelem értéke a bővítés évében, 2004-ben 3 milliárd font, tavaly 13,5 milliárd font (csaknem 5 ezermilliárd forint) volt.



A volt kormányfő ígéretet tett arra, hogy a jövőben is, "immár intézményi keretek között, könnyen érthető módon" feltárja, milyen tényleges károkat okoz az országnak és állampolgárainak a kilépés az EU-ból, és támogatást kíván szerezni ahhoz is, hogy meg lehessen állítani "a rohanást a szakadék széle felé".



A Downing Street szóvivője Blair beszédére reagálva közölte: a választók a tavaly júniusi népszavazáson kifejezésre juttatták akaratukat, és a brit EU-tagságról nem lesz újabb referendum.

MTI