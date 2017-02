Mindörökkön örökké, amen

2017. február 17. 11:01

„Lassan be kéne fejezni az emberek félrevezetését arról, hogy Gyurcsány Ferenccel, vagy miatta nem lehet választást nyerni. Vigyázat! Tények jönnek!

1. A DK-nak ma - a felmérések szerint - félmillió biztos szavazója van. E félmillió választó szavazata nélkül nincs kormányváltás. Azt hiszem, ezt mindenki belátja.

2. Lengyel László azt mondta tegnap az ATV-ben, hogy ha van DK nélküli ellenzéki összefogás, akkor a DK-sokra nagy nyomás hárulna, hogy mégse Gyurcsány Ferencre, hanem arra az összefogásra szavazzanak. Aki ezt mondja, sem a politikához nem ért, sem az emberi lélekhez. Egy ilyen esetben a félmillióra mért DK-s inkább otthon marad, vagy csakazértis az elárult DK-ra szavazna. Lengyel forgatókönyve a Fidesz kétharmados, de inkább háromnegyedes többségéhez vezet. Arról nem is beszélve, hogy mitől lenne olyan vonzó egy dékátlanított lista, amelyen együtt mosolyog Baja Ferenc Juhász Péterrel, Karácsony Gergely pedig Fodor Gáborral? Ilyen volt már 2014-ben... És tényleg azt gondolja Lengyel, hogy egy DK-s elmegy szavazni azokra, akik belevágták a kést Gyurcsány Ferencbe? (...)

7. Nem lehet, hogy az probléma, hogy a DK-n kívül az utóbbi öt-nyolc évben elindult pártképződmények sikertelenek? Az LMP már a DK mögött, az Együttből kilépett a PM és a Szolidaritás, Bajnai vette a kalapját, a többiek mérhetetlenek. Azok akarják Gyurcsányt kiiktatni, akik jóval 5 százalék alatt, olykor az 1 százalék környékén vannak?

És akkor most a DK-nak is azt kéne mondani, hogy azzal a Botkával nem, aki kiretusálta Gyurcsányt egy fotóról? Hova vezetne ez? Szerintem az ország sorsa többet ér annál, mint hogy belül keressünk ellenségeket. Azt javaslom mindenkinek, fejezze be a gyurcsányozást, mert azzal Orbánnak segítenek. Gyurcsány volt, van és lesz is. Ez faktum. Lépjünk tovább, alakítsuk ki a 2018-as együttműködést kereteit. Találjuk ki, hogyan tesszük rendbe az országot. Ez a feladatunk.”

Gréczy Zsolt: Gyurcsány nélkül esélytelen az ellenzék

mandiner.hu