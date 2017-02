Na ki a hibás a multik silány élelmiszeréért?

2017. február 17. 12:40

A napokban látott napvilágot, hogy a kormány által helyzetbe hozott nagyvállalatok élelmiszer-kereskedelmi egységei sok vonatkozásban gyengébb élelmiszerminőségű termékeket forgalmaznak hazánkban, mint Nyugat-Európa fejlett országaiban. Az LMP szerint ez az eset a kormányzati inkompetencia egy újabb fényes bizonyítéka.



Kényelmes megoldás a kormányzatnak a multinacionális kereskedelmi láncokra mutogatni, de valójában ez is csak a kormányzati tehetetlenséget mutatja. A hazai élelmiszerbiztonsági szabályozás, az annak betartására irányuló törekvések hiánya, a tönkretett és leépített hatósági háttér és az arra alkalmatlan kormányzati szereplők együttes eredménye a folyamat, ami közvetetten hozzájárul ahhoz is, hogy a magyar emberek várható élettartama alacsonyabb, mint a nyugat-európai állampolgároké. A probléma kéz a kézben jár a vidékfejlesztési problémákkal, hiszen lenne lehetőség, hogy magas élelmiszerértéket képviselő hazai élelmiszer kerüljön a polcokra, azonban ez nem célja a kormányzatnak, és talán szándékosan nem került kiépítésre a hazai kis- és középvállalkozások ilyen jellegű kapacitása. Helyette Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc cégei kebelezik be a hazai élelmiszeripar egy tetemes részét.

