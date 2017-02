Érkeznek az uniós milliárdok

Megfelelő tudás nélkül nincs versenyképes mezőgazdaság

Néhány héten belül kiderül, mely élelmiszeripari beruházások nyertek támogatást a vidékfejlesztési programon belül. A területért felelős helyettes államtitkár szerint még ebben a hónapban megkezdődhet a kertészeti felhívás tartalmi értékelése is.

2017. február 18. 09:51

A kínálatalapú helyett a keresletalapú szakképzésre kell helyezni a hangsúlyt a mezőgazdasági oktatásban is – hívta fel a figyelmet tegnap Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter a Fiatal gazda konferencián elmondta: a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás alapján már megkezdte a szakoktatás átalakítását, a folyamatnak azonban még nincs vége.

A cél a piaci igényekhez igazítani a szakképzést. – A negyedik ipari forradalom, a digitalizáció az agráriumot sem kerüli el. A modern technológiák alkalmazásához pedig elengedhetetlen a megfelelő szakmai felkészültség – emelte ki Varga Mihály. Rámutatott, hogy a magyar gazdák csupán 3 százaléka rendelkezik felsőfokú, 10 százalékuk pedig középfokú végzettséggel. A miniszter szerint a magyar agrár-élelmiszeriparban jelentős tartalékok vannak.

Viski József, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára elmondta: gőzerővel dolgoznak a vidékfejlesztési pályázatok elbírálásán, a következő hetekben tovább gyorsulhat a kérelmek ellenőrzése. A helyettes államtitkár szerint az élelmiszeripari pályázatoknál már megkezdődött az érdemi bírálat, március végén pedig várhatóan eredmények is lesznek.

A kormányhivatalok még ebben a hónapban átadhatják az új állami értékelői rendszer munkatársainak a kertészeti, majd később az állattenyésztési kérelmeket is, így még az első fél év végén ezen kiírásokban is nyerteseket hirdethetnek. A 2020-ig tartó időszakban összesen csaknem 80 milliárd forint jut a fiatal gazdáknak, ezen belül az induló támogatást célzó pályázat kerete 38 milliárd forint.

A kérelmek folyamatosan érkeznek a Miniszterelnökséghez, az első szakasz március végén zárul, ezt követően kezdik meg a pályázatok értékelését. – A cél, hogy a korábbi időszakkal ellentétben a rendelkezésre álló forrás valóban a mezőgazdasággal foglalkozó fiatalokat segítse céljaik elérésében – jegyezte meg Viski.

Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy változás várható az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások feltételrendszerében. Példaként a zöldítés feltételeit említette.

Bővülni fog a másodvetésben alkalmazható fajták listája, így például elismerik majd a feketezab-, a házilen- és a kenderültetvényeket is. Szintén újdonság, hogy a termelőknek legalább hatvan napon keresztül kell ezeket a növényeket a földben tartaniuk. Emellett módosulnak a termeléshez kötött támogatás szabályai is, ezentúl a burgonya és a fűszernövények után is igényelhető forrás.

