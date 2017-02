Az MSZP nem vacakol

Kemények, mint a Rolling Stones

2017. február 19. 12:16

(...) Vidéken érzik, hogy Gőgös közülük való, a rendezvényeken rendre meg is szokták kérni, hogy vegye le a zakót, tűrje fel az ingujjat, és segítsen. (...)

– Nem ijedek meg a disznóvágástól, bármelyik fázisba beszállok a megszúrástól a kolbásztöltésig. De volt, ahol kézi kaszálásból vizsgáztattak, máskor traktort kellett vezetnem, egyszer egy kombájnt is, de rávettek már favágásra meg tehénfejésre is. Falun engem nem is politikusnak néznek, hanem vidéki gazdának, esetleg agrárszakembernek. Egy városi politikushoz képest persze előnyben vagyok a terepen, mert nem kell segítség, hogy megértsem az emberek konkrét problémáit.(...)

Megérkezünk Gyöngyössolymosra. Kíváncsiak vagyunk, hány embert érdekel az MSZP-s politikus fellépése, ő maga azt jósolja: öt és húsz között lesz a létszám. Beletrafált, tizenöten várják a művelődési háznál. Nincs szükség a nagyteremre, az egész csapat elfér a klubszobában. Magda és Orosz mellett itt van Érsek Zsolt, az MSZP megyei elnöke is, sőt Tiszanánáról átruccant Godó Lajos is, Gőgös régi barátja, aki korábban három cikluson át volt a párt parlamenti képviselője. (...)

Magda Sándor nem cifrázza. „Ha bárki szidja nekem a Fidesz-kormányt, mindig azt mondom: Menj el szavazni, a szentségit, ne nekem pofázzál!” Érsek Zsolt is heveskedik. Szerinte nem az összefogással kell bíbelődni, hiszen az MSZP-nek van saját miniszterelnök-jelöltje: Botka László. „Aki jön, jön, aki nem, nem. Legyünk végre tökösek!” (...)

Legyünk végre tökösek! – Gőgös Zoltánnak vidéken nem kell GPS

168 óra