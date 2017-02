Alkotmánybíróság: hegyen-völgyön át

A héten is dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok. Íme a Taláros Testület tárgyalandó témái.

2017. február 21. 09:51

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének tárgyalandó témái.

Adószám törlése, vezető tisztségviseléstől eltiltás.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 146. § (2) bekezdés második fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó korábban olyan gazdasági társaság tagja volt, amelynek adószámát felfüggesztették - adótartozás miatt -, így az illetékes adóhatóság közölte vele, hogy egy másik gazdasági társaságban lévő ügyvezetői tisztségét szüntesse meg. Az eltiltás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés 2016. január 1-jén lépett hatályba.

Az indítványozó álláspontja szerint a hivatkozott törvényt hatályba léptető rendelkezés figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a jogszabály hatálybalépését megelőző időben bekövetkezett események jogi megítélését a jogalanyokra nézve hátrányosan megváltoztatja, ezért a visszaható jogalkotás tilalmába ütközik. (Indítvány:_anonimizált.pdf.)

Csatornabírság.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadja: 2012. évben a Fővárosi Csatornázási Művek szennyvízmérést végzett az általa képviselt társaság székhelyén. A mérések eredményeit 2013-ban átvette a társaság. Az elsőfokú közigazgatási hatóság több mint két évvel a mérést követően csatornabírságot szabott ki a társaságra. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyta. A bíróság a keresetet elutasította.

Az indítványozó állítja: a késedelmes bírságkiszabás sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jog elvét, mivel a sérelmezett döntés azt eredményezi, hogy az állam bármilyen határidőt következmények nélkül sérthet meg. (Szövege: ind.kieg.pdf.)



Határozat kézbesítése.

A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény 232. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Lényege a következő: a fellebbezési eljárás során hozott határozatot a másodfokon eljárt választási bizottság közli a fellebbezővel és azokkal, akikkel az elsőfokú határozatot közölték. Azonban nem rendelkezik arról, hogy milyen módon kell kézbesíteni az eljárás során hozott határozatot azokkal a felekkel, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, de az ügyben félként nem vett részt. (Szövege: anonim.pdf.)



Bírák nemzetbiztonsági ellenőrzése.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata.

A Kúria elnöke szerint új szabályozási koncepciója alapvetően a végrehajtó hatalmi ág és a végrehajtó hatalom tevékenységeiben részt vevők sajátosságait veszi alapul. A bírák nincsenek a hagyományos értelemben vett hierarchikus viszonyban a munkáltatói jogkör gyakorlójával, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és módosításai azonban erre a viszonyra építenek. A jelenleg hatályos rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők nemzetbiztonsági ellenőrzését nem kell kezdeményezni, azaz a nemzetbiztonsági ellenőrzést ellátó végrehajtó hatalomhoz tartozó szervek tevékenységétől az országgyűlési képviselők mentesek, addig a bírák nem esnek ilyen kivétel alá. Ez sérti az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésében foglalt hatalom megosztásának elvét, mert nem állapítható meg pontosan, hogy mely bírákra is vonatkozik a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése. A törvény a jogbiztonságot sértő módon nem zárja ki az önkényes válogatást, holott az önkényes válogatás az ítélkezésre is hatással lehet. Ahol a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény kétséget kizáróan a bírákra irányadó rendelkezést tartalmaz, ott is olyan fogalmakat használ, amely a bírósági szervezetben megfelelően nem értelmezhető. Mindezek alapján az indítványozó kúriai elnök szerint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény rendelkezései alkotmányos tételek sérelme nélkül nem alkalmazhatóak a bírákra. (Szövege: indítvány.pdf.)

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának tárgyalandó témái.

Feltételes szabadságra bocsátás, szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének kizárása.

Az 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja és 91. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 2012. évi C. törvény 38. § (4) bekezdés c) pontja és 86. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Gyulai Törvényszék 3.B.276/2013/345. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozót a sérelmezett bírósági döntések bűnösnek mondták ki bűnszervezetben elkövetett adócsalás bűntettében, mely alapján letöltendő büntetést kapott. A jogerős ítélet úgy rendelkezett, hogy a szabadságvesztés felfüggesztésére nincsen jogi lehetőség, és az indítványozó feltételesen sem bocsátható szabadságra.

Az indítványozó álláspontja szerint a bírói döntés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, az I. cikk (3) bekezdésébe foglalt alapvető jogok tiszteletben tartásához való elvet, a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogát, a IV. cikk (1) bekezdése szerinti szabadsághoz való jogát, a XV. cikk (1), (2) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőséghez való jogát, és a XV. cikk (5) bekezdésébe foglalt gyermekek, családok védelméhez való jogát, valamint a XXVIIII. cikk (1) -(7) bekezdéseit. (Indítvány.pdf.)

Önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5048/2015/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint a A Kúria döntése ellentétes az 1990. évi C. törvény (Helyi adó tv.). 6. § c) pontjával, mert nincs tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesülő jogegyenlőségre, további sérti a törvény d) pontjában a lakhatás biztonságát szolgáló rendelkezést, és azt, hogy a rendelet az életvitelszerű lakáshasználat tényét a bejelentés igazgatási aktusához köti, a mentességi keretszabályaihoz képest többletfeltételt állapít meg.

Álláspontja szerint a Kúria döntése elvonja az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés h) pontjába, a (2) és (3) bekezdésébe foglalt jogát, hogy a törvény keretei között döntsön a helyi adók fajtáiról és mértékéről, ide értve az azzal kapcsolatos mentességek meghatározását is. Sérti továbbá a XXX. cikk (1) bekezdésébe foglalt jogát, mely azt rögzíti, hogy a teherbíró képességének illetőleg a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez, ugyanis pont a Kúriai határozat az, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy azok a polgárok mentesüljenek a helyi adók megfizetése alól, akik a lakcím-bejelentési kötelezettségük elmulasztása miatt nem vesznek részt a helyi közfeladatok, település működését szolgáló közfeladatok finanszírozásában.

Ennek megfelelően a határozat sérti az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdését is, mert a közteherviselés szempontjából hátrányos helyzetbe sorolja azokat, akik a helyi közteherviselésben egyébként is részt vesznek. (Ind.kieg.pdf.)



Települési adó, önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése.

A Kúria Köf.5068/2015/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadta: Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a települési adó tárgyaként a település közigazgatási területén található termőföldeket határozta meg, a települési adó alanyaiként pedig azon természetes személyeket jelölte meg, akik a naptári év első napján az adó tárgyaként meghatározott termőföld vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vannak bejegyezve.

Álláspontja szerint a Kúria kiterjesztő jogértelmezésével megsértette az Alaptörvény 28. cikkét. Döntése sérti az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdésében megjelölt történeti alkotmány vívmányait is. Az önkormányzati rendelet megalapozatlan indokokon alapuló megsemmisítésével a Kúria korlátozta az önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 32. cikk (29 bekezdésében foglalt rendeletalkotási jogosultságát, döntése alaptörvény-ellenes. (Indkieg.pdf.)

Nullum crimen sine lege.

A Kúria Bfv.I.512/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint az ügyészség olyan bűncselekmény elkövetésével vádolta meg, amely a gyanúsítás közlésekor még nem szerepelt a hatályos Btk.-ban és az eljárt bíróságok olyan bűncselekmény elkövetése miatt marasztalták el, amely az elkövetés idején nem szerepelt az akkor hatályos büntető törvénykönyvben, ezért a támadott határozatok sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint az Alaptörvény Q) cikk (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá ellentétesek a jogbiztonság követelményével.

Az indítványozó álláspontja szerint sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy a nyomozati szakban tett tanúvallomását a meggyanúsítását követően felhasználták ellene, továbbá az a körülmény is, hogy az eljárt bíróságok kizárólag a rá nézve terhelő tartalmú tanúvallomásokat értékelték döntésük meghozatala során. (Indítvány.pdf.)



Emberölés bűntette.

A Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint a támadott határozat azért sérti a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathot való jogát, mert az eljárt bíróság nem biztosított számára elegendő időt a felkészüléshez, és nem kapta meg az összes iratot, amit kért, továbbá a bíróság az iratismertetési kérelmét elutasította. Állítja: sérült a jogorvoslathoz való joga, mivel az őt érintő nyomozati cselekmények (szemle, házkutatás) során nem lehetett jelen és ezzel összefüggésben észrevételezési, illetve indítványtételi jogát nem gyakorolhatta. Azzal, pedig, hogy az eljárt bíróság a védője által benyújtott írásbeli perbeszédét nem bírálta el érdemben, megsértette a jogorvoslathoz való jogát. Megvalósult az ügy ésszerű határidőn belül történő elbírásának sérelme is, mivel hat és fél évig volt előzetes letartóztatásban, továbbá közel egy évig tartott az elsőfokú bírósági ítélet írásba foglalása, illetve a másod és harmadfokú tárgyalás között közel egy év telt el. Mindez sérti a jogorvoslathoz való jogát. Ráadásul a Kúria a támadott végzésében - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés ellenére - kizárta, hogy a végzés ellen felülvizsgálati kérelmet nyújthasson be. (Indítvány.pdf.)



Ingatlanügy

A Kúria Pfv.V.21.441/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadja: felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyet a Kúria hivatalból elutasított mivel a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg, illetve a felülvizsgálattal érintett per nem tartozik azon ügyek közé, amelyekre ezen értékhatártól függő kizárás nem vonatkozik, így azon ügyek közé, amelyek ingatlan tulajdonjogára, vagy ingatlant terhelő jogra vonatkoznak, vagy ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek, továbbá amelyek megállapításra irányulnak.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti bírósághoz forduláshoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogát súlyosan sérti, tekintettel arra, hogy a Kúria a bírósághoz fordulás és a tisztességes tárgyaláshoz való jog által biztosított alkotmányos tartalmával ellentétesen nem bírálta el indítványozó felülvizsgálati kérelmét annak ellenére, hogy a felülvizsgálati kérelemmel érintett jogvita egyértelműen ingatlanra vonatkozó jogviszonyból származó igény érvényesítésére irányult, illetve az indítványozó keresete egyértelműen tartalmazott megállapítás iránti kérelmet is. (Índítvány.pdf.)



OBH utasítás.

Az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint a bírói függetlenség eleme, hogy a bírákra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket csak törvényben lehet megállapítani. A támadott utasítás ennek a követelménynek semmilyen módon nem felel meg, hiszen kötelezettségeket és ahhoz kapcsolódó eljárást állapít meg a bírákra nézve, holott a jogokat, kötelezettségeket, valamint a bírói tisztség megszüntetését eredményező eljárási rendet csak sarkalatos törvény tartalmazhat.

Az indítványozó a szabályozás céljával egyetért, de a szabályozás módjával nem, így álláspontja szerint a támadott utasítás sérti az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésben, a VIII. cikk (2) bekezdésben, a IX. cikk (1) bekezdésben, X. cikkben, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében és a 26. cikk (1) bekezdésében foglaltakat. (Indítvány.pdf.)

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának tárgyalandó témái.

Nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből.

A Kaposvári Törvényszék 1.Fkf.178/2016/7/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint - tekintettel a 21/2016. (XI. 30.) AB határozatban foglaltakra - sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy a jogerős végzés meghozatalában két olyan bíró vett részt, akik a büntetőeljárás korábbi szakaszában, nyomozási bíróként eljártak az indítványozó ügyében. (Indítvány: anonim.pdf.)



Büntetőügy, – tisztességtelen eljárás.

A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.154/2015/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

A testi sértés bűntettének kísérlete miatt elítélt indítványozó az eljáró bíróságok cselekményeit sérelmezi. Tettét ittas állapotban követte el, ezért tanúvallomását a szórakozóhely kamerája által rögzített videofelvételre kívánta alapozni. Védői indítványra a bíróság a felvételt megnézte, szakértői elemzését elrendelte. A szakértői vélemény beszerzését követően szintén védői indítványra a bíróság elrendelte a részletesebb, a testi sértést követő percek felvételének elemzését is, azonban azt nem folytatta le teljes egészében, az erre irányuló ismételt védői indítványt pedig elutasította és az indítványozó bűnösségét a vádnak megfelelően megállapította.

Az indítványozó állítja: a szakvélemény kiegészítésének elutasításával nem volt egyértelműen bizonyítható az általa elkövetett cselekmény, amely a tisztességes eljáráshoz való jogának sérüléséhez vezetett. Érvelése szerint a kérdéses felvételszakasz szakértői elemzése a vád alóli felmentéshez is vezethetett volna. Azzal, hogy megfosztották a bizonyítékok feltárásának lehetőségétől és védekezési jogától, a bíróság nem tett eleget a fair trial követelményének, így a tisztességtelen bírói eljárás alaptörvény-ellenes döntéshez vezetett. (Indítvány:_anonim.pdf.)



Bíró elfogultsága.

A Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.330/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadta: foglaló visszafizetése iránt keresetet nyújtott be. A bíróság a keresetet jogerősen elutasította. A másodfokú döntést a Szegedi Törvényszék azon tanácsa bírálta el, amelyben tanácselnökként olyan bíró vett részt aki a korábban polgári kollégiumvezetőként - vezető beosztásánál fogva - saját maga döntött arról, hogy az ügyet a tanács ebben az összetételben tárgyalja.

Az indítványozó állítja: a tanácsban eljárt bíró az ügyben elfogult volt, mivel a felperessel haragban állt, és elfogultsága miatt nem vett figyelembe olyan nyilvánvaló tényeket és bizonyítékokat, amelyeket az indítványozó a perben előadott és írásban is benyújtott.

Véleménye szerint a bírósági eljárás során sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján a bírósági eljáráshoz való joga. (Indítvány.pdf.)



Adólevonás jogának gyakorlása.

A Kúria Kfv.III.35.701/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint a támadott bírói döntés azért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az eljárt bíróság nem tárta fel, hogy a tárgyi adóhatósági határozat indokolása pusztán kijelentéseket tartalmaz, a bizonyítandó tények tekintetében bizonyítás felvételére nem került sor, továbbá a megállapított tényállás nem csupán hiányos és iratellenes, hanem bizonyított tényeket sem tartalmaz. Állítja: a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, a bizonyítási teher kérdését tévesen ítélte meg, illetve döntését nem létező jogszabályi rendelkezésekre alapította. (Indítvány.pdf.)



Erdőfelújítási kötelezés.

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.050/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint az erdészeti hatóság mulasztást követett el azzal, hogy nem folytatta le a körzeti erdőtervezési eljárást, és nem biztosította a körzeti erdőtervet, amelyet az eljárt bíróság nem vett figyelembe döntése során. Figyelmen kívül hagyva azt a körülményt is, hogy a tárgyi erdőterület Natura 2000 terület, amire a közösségi jogi szabályozás vonatkozik.

Az indítványozó állítja: a támadott bírói döntés sérti az Alaptörvény P) és Q) cikkét, az egészséges környezethez való jogát, továbbá ellentétes a jogbiztonság követelményével. Ugyanis az egységes és egymással összefüggő kereseti kérelmét elkülönítve, külön eljárásban (erdőfelújítási kötelezés, illetve erdőgazdálkodási bírság) bírálták el az eljárt bíróságok, ami sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



Személyiségi jog megsértésének megállapítása.

A Kecskeméti Törvényszék 10.P.21.266/2015/6. számú ítélete, a Kecskeméti Törvényszék 10.P.21.266/2015/20. számú végzése és a Szegedi Ítélőtábla 10.Pkf.I.20.480/2016/2. számú végzése, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 16. § (2) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozót - perbeli felperest - a perbeli alperes a közös lakhelyük elhagyására bírta eredményesen. Az indítványozó a perbeli alperes ellen több pert is indított, jelen panasz tárgyát képező bírósági eljárásban keresetében kérte a bíróságot, állapítsa meg, hogy a perbeli alperes megsértette a becsülethez, a jó hírnévhez és az emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, továbbá bírság kiszabását is kérte. A bíróság a keresetét elutasította. Az ítélet ellen az indítványozó fellebbezett, azonban a bíróság hiánypótlásra hívta fel, mivel nem csatolta jogi képviselője meghatalmazását. A bíróság felhívásának az indítványozó nem tett eleget, így fellebbezését a törvényszék hivatalból elutasította. A végzés ellen az indítványozó fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

Az indítványozó szerint sérült az emberi méltósághoz való joga, a törvény előtti egyenlőség elve, a diszkrimináció tilalma, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga, mivel anyagi helyzetére tekintettel nem tudott jogi képviselőt meghatalmazni és jogi segítségnyújtást sem tudott igénybe venni. (Indítvány:_anonimizált.pdf.)



Személyes adatok védelméhez való jog.

A Kúria Pfv.IV.20.703/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó büntetőügyében született vádiratot az alperes úgy továbbította elektronikusan az Amerikai Egyesült Államokba, hogy az indítványozó személyes adatait nem törölte belőle, így az bárki számára felismerhetővé vált. Az adatkezeléssel összefüggő jogszabálysértés megszüntetése iránt keresetet indított, melyet az első fokon eljárt bíróság elutasított. A jogerős ítélet helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, melyet a Kúria hatályában fenntartott. A kúriai ítélet szerint a felperes személyes adatait tartalmazó vádirathoz az adott büntetőeljárás sértettjeként jogszerűen jutott hozzá az alperes, és az Európai Bíróság döntései alapján közvetlenül alkalmazható 75/46/EK Irányelv 7. cikk f) pontja rendelkezésének figyelembe vételével a személyes adatokat részlegesen tartalmazó vádirat harmadik személy részére való továbbítása nem volt jogsértő.

Az indítványozó állítja: a Kúria határozatának meghozatala során nem vette figyelembe az indítványozó által a perben hivatkozott alkotmánybírósági határozatot, és a saját gyakorlatát sem. Döntései ezzel megsértették az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében foglalt magánélet védelméhez való jogát, valamint a (2) bekezdés szerinti személyes adatok védelméhez való jogát. (Indítvány: anonim.pdf.)

Perköltség elleni jogorvoslat.

A 2005. évi XVII. törvény 3. § (4) bekezdésének utolsó mondata, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. § (1) bekezdés első mondatának "amennyiben a törvény ki nem zárja" szövegrésze és 271. § (1) bekezdés l) pontja, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.Kpk.45.063/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint a támadott jogszabályi rendelkezések azért sértik a jogorvoslathoz és a törvény előtti egyenlőséghez való jogát, mert kizárják a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült (per)költség kérdésében hozott bírósági döntéssel szembeni jogorvoslat lehetőségét.

Állítja: a támadott bírói döntés sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mert az eljárt bíróság indokolási kötelezettségének sem tett eleget és a részére megtérítendő eljárási költséget jogellenesen, az általa megjelölt költségnél jelentősen alacsonyabb összegben állapította meg. (Indítvány.pdf.)



Közérdekű adat kiadása.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.164/2016/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadta: közérdekű adat megismerése iránti kérelmet terjesztett elő. A banki információk kiadását, valamint betétkönyv hitelesített másolatának kiadását kérte az alperes pénzintézettől. Az alperes az adatigénylést megtagadta banktitokra hivatkozással. A bíróság a keresetét jogerősen elutasította.

Az indítványozó állítja: sérült az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti közérdekű adatok megismeréséhez való joga, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mivel az eljáró bíróság nem minden irathoz biztosította a hozzáférését a tárgyalási napot megelőzően. (Ind.kieg.pdf.)

Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának tárgyalandó témái.

Egészségkárosodás értékelése.

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó kifejti: a NEFMI rendelet az egészségkárosodás értékelése során nem pusztán a szakértő által vizsgálható, különös szakértelmet igénylő szempontokat határozza meg, de egyben azok automatikus jogi értékelését is elvégzi azzal, hogy - az egyedi körülmények mérlegelését nem tűrő - súlyszámokat rendel az egyes, egészségügyi szakértelemmel megítélhető körülmények fennállásához. A NEFMI rendelet a közigazgatási hatóság és a bíróság helyett lényegében a szakértőre telepíti a jogalkalmazás feladatát, mivel a jogalkotó elmulasztotta a kötött bizonyítás alóli ésszerű kivételek meghatározását.

Az indítványozó szerint a sérelmezett rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, XXIV. cikk (1) bekezdését, a XXVIII. cikk (1) bekezdését, XII. cikk (2) bekezdését, XV. cikk (1), (4)-(5) bekezdéseit, XIX. cikk (1) bekezdés második mondatát, és az L) cikk (1) bekezdését. (Indítvány: anonim.pdf.)

Környezetgazdálkodási támogatás, vis maior, vetésszerkezet.

Az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az előtte folyamatban levő ügy felperese 2009. július 24-én támogatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be az elsőfokú hatósághoz, amelyet a hatóság elfogadott, így felperes részesévé vált a 2009-2014. éveket magába foglaló támogatási rendszernek. Felperes 2010. július 6. napján vis maior bejelentést tett a területét érintő belvízre tekintettel, amelyet az elsőfokú hatóság elfogadott. A 2009-2014 támogatási éveket érintő időszakban a támadott jogszabályi rendelkezések hatályba lépéséig a vis maiorral érintett területek mentesültek, illetve mentesítették a felperest kötelezettségei alól, míg hatályba lépését követően egyértelműen kötelezettséget rótt rá visszamenőlegesen azáltal, hogy ezen területeket egyéb kultúraként kellett figyelembe venni. Álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezések nemcsak hogy kötelezettséget állapítottak meg felperes terhére, hanem azt terhesebbé is tették, hiszen a vetésszerkezetre vonatkozó előírások alól csak és kizárólag az ötödik évben benyújtott vis maior kérelem mentesíthet, ezáltal a 2010-ben benyújtott vis maior kérelem anulálásra került.

Az indítványozó előadja továbbá: a sérelmezett rendelkezések a 2009-2014-es támogatási időszak utolsó harmadára vonatkoznak anélkül, hogy figyelemmel lettek volna arra, hogy a mezőgazdasági év és a naptári év nem azonos kategóriák, így egy időben behatárolt támogatási időszakban - év közben - hatályba léptetett jogszabályi rendelkezés nem adott kellő felkészülési időt arra, hogy annak megfelelően járhasson el a felperes, hiszen a mezőgazdasági évet és a támogatási intervallumot figyelembe véve felperesnek csak egy, az utolsó mezőgazdasági évben volt lehetősége az új szabályok figyelembevételére, és ezáltal a megelőző négy év helyesbítésére.

Az indítványozó állítja: a hivatkozott jogszabályok sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, a jogállamiság, és jogbiztonság követelményét. (Indítvány.pdf.)



Közös költség tartozás megfizetése.

A Kúria Pfv.I.20.657/2015/3. számú végzésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó társasház - perbeli felperes - keresetet nyújtott be a bírósághoz, amelyben a perbeli alperest közös költség tartozás megfizetésére kérte kötelezni. Az első- és másodfokon született döntéseket követően - amelyek a perbeli alperest elmarasztalták - az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet azonban a Kúria elutasított.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, a jogorvoslathoz való jogot, a XXII. cikkben és a 28. cikkben foglaltakat. (Indítvány: anonimizált.pdf.)

Felülvizsgálati eljárás kártérítési ügyben.

A Kúria Pfv.III.21.463/2015/2. számú végzésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

A közúti balesetben súlyos egészségkárosodást elszenvedett indítványozó kártérítési pert indított a balesettel okozott károk megtérítése céljából. Állítása szerint az ügyében eljáró első- és másodfokú bíróságok tévesen ítélték meg a balesetet, és hagyták figyelmen kívül azt a tényt, hogy elsőbbségi helyzetben közlekedett az irányt változtató alperessel szemben. Sérelmezi, hogy az eljáró bíróságok kizárólag őt tették felelőssé a baleset bekövetkeztéért, holott ha a megengedett sebességgel halad, sem lett volna lehetősége az ütközés elkerülésére, az a tény pedig, hogy vezetői engedélye hiányában vezetett, nem áll összefüggésben a baleset bekövetkeztével. Így a bíróságok a tények téves értékelésével hoztak a jogalkalmazói gyakorlattal is ellentétes jogerős döntést.

Az indítványozó szerint kérelme a felülvizsgálatra alkalmas volt, indokolásában pontosan megjelölte azokat a jogszabályokat, amelyek megsértését kifogásolta, azzal pedig, hogy kérelmét a Kúria nem vizsgálta érdemben, megfosztotta az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdésében rögzített jogorvoslathoz való jogától. (Indítvány:_anonim.pdf.)

Bartha Szabó József