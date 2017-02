Orbán Viktor öt pontja a nemzeti szuverenitásról szól

A pártok szintjén nem valósult meg a nemzeti egység, a nemzeti konzultációval azonban társadalmi szinten meglehet a konszenzus.

2017. február 21.

A magyar modell működőképes – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakát megnyitó beszédében, melyben értékelte az elmúlt esztendőt és kijelölte a 2017-es év kormányzati teendőit. A miniszterelnök pozitív várakozással tekintett az előttünk álló évre, véleménye szerint teljesíthető lesz a 2,4 százalékos hiánycél, a gazdasági növekedés meghaladhatja a 4 százalékot, 2018-ban pedig meglesz a 4,3 százalékos gazdaságbővülés.

A 2010-2014-es kormányzati ciklus leginkább a válságkezelésről szólt, 2014 után pedig ezen intézkedések eredményeit próbálja a kormány érezhetővé tenni például béremeléssel, nyugdíjemeléssel. A makroszámok nagyon jók Magyarországon, ugyanakkor ezt le kell fordítani hétköznapi szintre, és érezhetővé kell tenni a hétköznapokban is. A családok a hétköznapokban sokkal könnyebben tudnak boldogulni, könnyebb a gyermekek étkeztetését megoldani; a Nézőpont Intézet kutatási adatai és a Medián kutatási adatai szerint is a kormányzati munkával és a gazdaság állapotával a lakosság elégedettebb, mint 2010-ben és az előző kormányzat ciklus ugyanezen időszakában – mondta Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 Szemtől szembe című műsorában.

Deák Dániel arról is beszélt, Orbán Viktor által vázolt öt pont lesz a legfőbb teendője az országgyűlésnek, és a kormánypárti többségnek is ezen ügyek mentén kell majd konzultációt folytatni az ellenzéki pártokkal. A beszéd leghangsúlyosabb része a nemzeti konzultáció bejelentése volt: ez azt jelképezi, hogy akkor lehet gazdasági eredményeket elérni, ha valamelyest kialakul egy nemzeti egység ezekben a kérdésekben.

Görögországban a becslések szerint 2060-ig olyan lesz az államadósság, melyet nemzeti keretek között nem tud kezelni, külső erőknek van kiszolgáltatva. Orbán Viktor erre hívja fel a figyelmet, hogy ezt csak a választópolgárokkal közösen lehet a sikereket elérni – tette hozzá. Mint mondta, a gazdasági eredmények az ő munkájuknak is köszönhető, így fontos, hogy a kommunikáció a kormányzat és az emberek között megmaradjon – magyarázta Deák Dániel.

Mint mondta, az öt pont az ország nemzeti szuverenitását érinti. Az Európai Unió egyre több hatáskört szeretne a tagállamoktól elvenni és föderatív módon uniós szintre emelni. A gazdaságpolitika és adópolitika a tagállamok hatáskörében maradt, de az államadósságok elszabadulásával, és azzal, hogy az IMF egyre több országban diktálja feltételeket, egyre kevesebb tagállam képes nemzeti hatáskörben tartani gazdaságpolitikáját.

Kifejtette: pártok szintjén nem valósult meg a nemzeti egység, a nemzeti konzultációval azonban társadalmi szinten meglehet a konszenzus.

Deák Dániel azt mondta: az MSZP, Jobbik és LMP ugyanazokat a témákat akart napirendre hozni, amely területeken a kormány jelentős eredményeket ért el. Hiteltelen, amit Vona Gábor mond, mivel a Jobbik politikusai olyan ügyekhez kapcsolódnak, amelyek felvetik a korrupció gyanúját – jelentette ki az elemző.

Barta László, s Századvég elemzője hozzáfűzte: ahogyan Orbán Viktor is mondta, a Jobbik elárulta korábbi szavazóit, amely megmutatkozik támogatottságukban is: korábban antiszemita párt volt, mostanra filoszemita lett, és teljes fordulattal változtatott politikáján.

A szakértő azt mondta: 700 ezer új munkahely jött létre, és közel van az az 1 milliós létszám, melyet a magyar miniszterelnök kitűzött célként. Kiválóak a magyar gazdaság adatai, ahogyan az előrejelzések is – fűzte hozzá.

Barta László szerint korábban sokat bírálták Magyarországot azért, hogy a gazdaságpolitikáját unortodox módon végzi, de az élet rácáfolt ezekre a vádakra, mivel a magyar gazdaság sikeresen működik.

Arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentés esetén is elvonná a nemzetállami hatáskört az Európai Unió. Emiatt láthatunk egyfajta energetikai lobbit is a globális cégek részéről, így fontos, hogy az ország nemzeti hatáskörben dönthessen, akárcsak az adópolitika tekintetében.

Kitért a civil szervezetekre is: mint mondta, a Századvég kutatásából kiderült, hogy a magyar emberek bizalmatlanok azokkal a civil szervezetekkel kapcsolatban, akiket külföldről pénzelnek, míg a magyar civil szervezeteket sokkal pozitívabban ítélik meg.

