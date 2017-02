Extravagáns hegedűművész New Yorkból

Igazán sokoldalú, extravagáns művész az amerikai hegedűs, Deni Bonet.

2017. február 21. 11:56

Deni Bonet : Bright Shiny Objects (Zip Records/PIAS/Rough Trade)

Igazán sokoldalú, extravagáns művész az amerikai hegedűs, Deni Bonet. Eddigi munkásságát közel száz lemez jelzi. Ezek döntő hányadán meghívott muzsikusként játszik. De ezen kívül számos filmben is felbukkant már. Amelyekben önmagát, a hegedűst játszotta. Bonet kedvenc műfajainak az indie pop, az indie rock és az alternatív rock számítanak. A számos alkalommal történt vendég zenészkedés után / mellett Bonet első önálló albumát 2001-ben készítette el Bigger Is Always Better címmel. Ez a közönség és a szakma előtt is osztatlan sikert aratott. A folytatásban hasonlóan jól szereplő korongok kerültek a piacra (pl. a 2008-ban a Last Girl On Earth , majd 2013-ban az It's All Good ). Most pedig megérkezett az új korong a Bright Shiny Objects .

A 13 számot tartalmazó lemez címadó szerzeményéről készült videó itt látható:https://www.youtube.com/watch?v=7TEoAfI3dmU

Az új produkció leginkább az előadó rockosabb oldalát jeleníti meg, de összhatás tekintetében leginkább crossover albumnak lehetne nevezni. Az amerikai muzsikus egy stílusos albumot rakott össze, tökéletesen használva fel a kedvenc műfajai minden elemét. Akik kedvelik ezt a műfajt, azoknak kötelező ez a lemeznyi mennyiségű energiabomba.

A lemez legfigyelemreméltóbb számai: „Light This Candle”, „Einstein’s Brain”, „Frankenstein”, „A Perfect Storm”, „Bright Shiny Objects”

A lemezen található számok listája:

1. Light This Candle

2. Raise the Roof

3. Einstein's Brain

4. Frankenstein

5. Primal Dream

6. A Perfect Storm

7. Red Dog

8. Palisades

9. Bright Shiny Objects

10. Nuages

11. Magic Wand

12. BBC2

13. Opus 29

Honlap: www.denibonet.com

Citizen K: Second Thoughts (Paraply Records)

A svéd multiinstrumentalista művész Citizen K (polgári nevén Klas Qvist) egy nagyszabású produkcióval igyekszik a rajongói kedvében járni. A 23 számot tartalmazó, dupla korongos kiadvány a Second Thoughts címet kapta. A repertoár teljes egészét Citizen K jegyzi szerzőként. Az új kiadvány szellemiségében és dallamvilágában nagyfokú rokonságot mutat az előadó 2009-ben megjelent, Meet Citizen K-Somewhere Up North című lemezével. Egyfajta visszatekintésnek is nevezhető a friss kiadvány, mert számos olyan gondolat visszaköszön rajta, ami már szűk egy évtizeddel ezelőtt is foglalkoztatta a szerződ-előadót. A játékidő tekintetében meglehetősen nagy szórás van az egyes felvételek között. A repertoárban éppen úgy találhatunk egy percnél rövidebb kompozíciókat (pl. a „Siamese Twinkle Star”), mint közel 10 perces számot (pl. a „Wasps & Cars”).

Citizen K most is megtett mindent annak érdekében, hogy a hangzás a lehető leggazdagabb legyen. Tucatnyi muzsikus és énekes adta a tudása legjavát ehhez a folkos, popos és olykor balladisztikus lemezhez.

Klas Qvist – ének, gitárok, zongora, Hammond orgona, ütősök, szájharmonika

Emma Augustsson -cselló

Tobias Walka – basszusgitár, ütősök, háttérvokál

Kim Gunneriusson – dobok, gitárok

Annika Larsen -háttérvokál

Christer Rudmyr- gitár

Anders Nilsson- billentyűsök

Peter Roswall - dobok

Magnus Ericson - szájharmonika

Berra Karlsson - pedal steel guitar

Johanna Lillvik – ének és háttér vokál

Peder Lundgren - ének

Jens Ekelin - gitár

Mikael Karlsson – gitárok, ütősök

A lemezeken található számok listája:

Első CD:

1. Mindexpander Parts 1 & 2 (6:01)

2. Song Of Adjustment (2:58)

3. Siamese Twinkle Star (0:41)

4. Train Of No Forgiveness (3:40)

5. She Will Probably Tell You (3:19)

6. And Now, Let’s Turn The Page, Said The King (0:32)

7. King Of Second Thoughts (3:48)

8. Hang On To Your Sanity (3:24)

9. Remembering Helena (0:57)

10. Floor Thirteen (5:09)

11. Empty Chair (3:43)

12. Just Once More (Second Hand Opinion) (5:58)



Második CD:

1. In Holland (4:53)

2. Wasps & Cars (9:35)

3. Dutch Coffee (1:39)

4. So This Is Life (I Didn’t Know) (5:18)

5. When Birds Fly South (2:58)

6. Something Truly Magic (3:19)

7. I Think You’ve Been Cheated Too (4:22)

8. Rest Your Head (3:05)

9. (This Is) Our Town (4:14)

10. The Band In The Attic (6:10)

11. Citizen K’s Dream (4:17)

Honlap: www.paraplyrecords.se

Czékus Mihály