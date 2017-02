Üdvözlet a győzőnek

A demokráciák lemaradnak az önkényuralmi rendszerek mögött, mivel gyors döntést kívánó helyzetekben követő magatartásra kényszerülnek.

2017. február 22. 09:03

„Tompán zúgnak a kaszárnyáink,

Óh, mennyi vérrel emlékezők”

Ady Endre

Amennyire – külső segítséggel – vissza tudok emlékezni a születésemet megelőző néhány évre, akkor általános lehetett az a vélemény, hogy a demokráciák lemaradnak az önkényuralmi rendszerek mögött, mivel gyors döntést kívánó helyzetekben követő magatartásra kényszerülnek.

Ha ez így tűnt a harmincas években, akkor mennyivel inkább elmondható a döntést-gátló szerek szedése Unió-édesanyánkról. Sőt, lehet, hogy ennél is nagyobb a baj, mert ha végre mozdulna, akkor erőnek erejével az ablakon kilépve akar útnak indulni. Miközben az egész Európa-házban alig születnek gyermekek, s a lakók szemmel láthatóan öregednek, mégsem ad munkát a fiataloknak. Amerikai unokaöccse rossz példáját követve még ki is szervezi a munkákat messzi tájakra. Az itthon hiányzó munkaerőt pedig, a kaput kitárva, a legalkalmatlanabb helyekről csábítja magához. Fütyül arra, hogy a tagországokon belül és között mélyül a szakadék a jóljárt kevesek és a sok-sok vesztes között. Ám mielőtt mindezek miatt elbutulás kórisméjét vélnénk felismerni, észre kell vennünk, hogy a minden lakóját érintő közügyekben igen fogékony bizonyos külső hatásokra – jöjjenek azok tengeren túlról vagy akárhonnan a nemzetközi pénz- és üzleti világ óriásaitól. Adyval szólva „Még magasról nézvést megvolna”, mármint most Európa; de már most annyiféle válság sújtja, hogy rohamosan kezd hasonlítani legújabb védencére, Ukrajnára. A megoldatlan ügyeknek pedig az a természetük, hogy egymásra rakódnak, mint a guanó; a sokféle elrendezetlen ügy pedig egyenesen vezet a legmélyebbre, a legitimációs válságba.

Közben pedig közeleg több fontos választás; mindenek fölött a francia és a németországi. A francia kampány pedig máris emlékeztet az iménti amerikaira…

A II. Világháború után az Egyesült Államok egyszer már megmentette az öreg földrész nyugati felét a vörös özöntől. Most azonban a földgolyó eddigi csúcshatalma végre otthon akar rendet tenni. Még a korábban általa előmozdított ú.n. szabadkereskedelmi megállapodásoktól is nyúládozik. Az ifjabb Bush elnökségének erőszakos beavatkozási politikájának megjött a visszacsapása. Ezt már Obama is érezte, ezért engedte át a szíriai események alakítását a többi érdekelt félnek.

Következik Trump elnök. Látjuk, különösen nehéz helyzetben. Európa fejesei épp úgy elutálják, mint otthon a világbirodalom álmát dédelgető vagyongyárak, hűbéres gyilkosbálnáikkal: a szivárogtató titkos szolgákkal, a fősodorbelivé vált zúgmédiával, a megörökölt államigazgatással, a neoliberális zombi-aktivistákkal. Az új elnök szeretne végképp visszalépni a „minden lében nagykanál” Amerika-szerepből, s erősíteni hazai bázisát – vagy ahogy a választáskor meghirdette: újra naggyá tenni az amerikai nemzetet. Ez azonban ellentmondásos helyzetekhez vezet a külpolitikában.

Egyrészt úgy látszik, hogy a NATO esetében a hangsúly áttevődik annak bírálatáról arra, hogy fizessenek rendesen bele a tagállamok. Ez a módosulás nem könnyíti meg az egyezkedést Oroszországgal. Pedig az Egyesült Államoknak fontos volna ebben az előrelépés; márcsak azért is, hogy a világvetélkedés arénájában az oroszok ne Kínát támogassák. Kína közben az orosz Eurázsiai Gazdasági Unió tervéhez hozzátette az Új Selyemút, az „Egy övezet, egy út” tervét, s ha ezek összhangba kerülnek, akkor megindul az óvilág gazdasági tömbbé való kiépítése s az előrehatolás mind Európa, mind Afrika felé is. A TTP-től való amerikai visszahúzódás pedig a Csendes-óceán térségében helyzetbe hozza Kínát: a korábban tervezett elszigetelése helyett immár az Új Mennyei Birodalom beléphet a csendes-óceáni együttműködésbe. Ha emellett Trump elnök nem választja le róla Oroszországot, akkor a Putyin javasolta „digitális gazdasági térség” kiépülésével még az orosz Távolkelet is hozzájárulhat a hatalom-átvétel előkészítéséhez a Világtenger térségében.

A Közel-Keleten pedig meglehet, hogy az új amerikai elnök Irán-ellenessége tovább gyengíti Amerika befolyását. A szír kormány mellett beavatkozó orosz és iráni erőkkel a Libanontól a Perzsa-öbölig húzódó „síita félhold” kialakítását immár leginkább Törökország látszik akadályozni, elsősorban a területét fenyegető kurd veszély miatt. Persze a szaudi-török olajvezeték terve is ütközik a síita területeken át a Földközi-tengerpartig húzódó szállítással. Ha Amerika nem áll erőteljesen a törökök és szaudiak háta mögé, semmi sem akadályozza ezt meg. (Márpedig az USA politikája sem igazán törökbarát, hiszen a kurd erőket támogatja. Ez is oka annak, hogy Erdoğan ismételten nyit az oroszok felé.) Az egész Laokon-csoporthoz hozzátartozik még Izrael is, amely amerikai érdekérvényesítésén túl Kínának nyújt gazdasági hídfőállást a Földközi-tenger és Afrika felé.

Az orosz-amerikai kapcsolat másik fő területe Kelet-Európa. Ha Trump elnök el tudja érni, hogy a saját országának héjái ne élezzék tovább az amerikai-orosz viszályt, és ez óriási feladat; akkor távlatilag szó lehet Ukrajna szövetségi állammá alakításáról, s ebben a Don-medence önkormányzatáról. Ehhez azonban kézben kell tartania mindenek előtt saját országát; azután átértékelnie a NATO, a balti országok, valamint az orosz-ellenes hídfőként szolgáló Lengyelország és Románia szerepét, valamint a nagy-ukrán nyelvi tébolyt, melynek eredete megérthető, de végromlás felé sodorja az alig néhány éve összetákolt országot.

Talán még leginkább Dél-Amerika válik kezelhetővé, amelynek, úgy tűnik mostanára „elzúgtak forradalmai”.

Mindent összevetve, azon múlik az események alakulása, sőt a világ sorsa, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki az eddigi csúcshatalom belsejében. Annak népe elvárná a nemzeti érdekek követését, de az egykori Kennedy elnök a példa arra, hogy az ilyent felvállaló elnöknek nemcsak a folytonos fenyegetéssel és bénító ellenállással, de akár „heveny ólommérgezéssel” is számolnia kell.

Persze van lehetőség egy látszólag „békésebb” megoldásra, ha az elnök beadja a derekát. Ez a változásra szavazó amerikaiak két vállra fektetésével jár. Ilyent láttunk Görögországban: volt egy keményszavú politikus, aki engedékeny miniszterelnökké vált a pénzhatalom kezében. Azonban egy ilyen kimenetel csak elnapolná a bajok megoldását, s fokozná a feszültségeket szerte a világban. Úgy járhatnánk, ahogy Ady Endrénk a magyar sors kapcsán kifejezte: forradalomban éltünk, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a Rémet sírjukban is megátkozott gazok.

Annak pedig, hogy ebben a rövid elemzésben ismételten megidéztem Adyt, az az oka, hogy sorainak papírra vetése óta eltelt egy évszázad, s tolakodó az a párhuzam, hogy amit ő akkor a magyar sorsról írt, annak érvénye kiterjedőben van Európára, sőt az egész világra…

Kelemen András