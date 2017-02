Nem csitul az adok-kapok a baloldalon

A Demokratikus Koalíció (DK) arra emlékeztette Botka Lászlót, hogy ő maga is kormánypárti politikus volt akkor, amikor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Sőt: a Gyurcsány-reformokat is megszavazta. A DK szerint ezért is meglepő a szocialista politikus mostani fordulata. Botka László ugyanis a hétvégén azt mondta: Gyurcsány Ferenc hazug, és vissza kell vonulnia.

2017. február 22. 09:02