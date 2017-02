Magyarország visszalép az olimpiai pályázattól

Visszalép Magyarország a budapesti olimpiai pályázattól - értesült az M1 aktuális csatorna szerdán.

Utoljára frissítve: 2017. február 22. 21:36

2017. február 22. 20:16

Kósa: a kormány és a Fidesz a pályázat visszavonását tanácsolja

A budapesti olimpiai pályázat visszavonását tanácsolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) és Budapestnek a kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció - közölte Kósa Lajos, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz-elnökség nevében szerda este az MTI-vel.

A politikus szerint az ellenzék többször is hazudott mindenkinek az olimpiarendezés ügyében.



Először azt mondták, támogatják az olimpia ügyét, mind a fővárosban, mind a parlamentben megszavazták a szükséges jogszabályokat és azt, hogy Budapest benyújtsa a pályázatát az olimpia megrendezésére. "Hozzájárultak a nemzeti konszenzus kialakításához" - fejtette ki.



Amikor azonban az ellenzék "hátba támadta" Budapest olimpiai pályázatát - folytatta Kósa Lajos -, megbontotta ezt az egységet, ezzel minimálisra csökkentve a főváros esélyeit.



Szerinte az ellenzék nyilvánvaló célja, hogy akár árulása révén is egy súlyos nemzetközi presztízsveszteségbe hajszolja bele a fővárost és az országot.



"Miután a politikai konszenzust az ellenzék felrúgta, ezzel a pályázat esélyeit minimálisra csökkentette" - fogalmazott a frakcióvezető.

A kormány a budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja



A kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció kölcsönös megbeszéléseket folytatva egymással úgy látja, hogy ma egyetlen felelős döntés lehetséges: megakadályozni Magyarország nemzetközi presztízsveszteségét, így az olimpiai pályázata visszavonását tanácsolja a MOB-nak és a fővárosnak - közölte Kósa Lajos.

A kormány határozatot hozott arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 2024. évi budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére irányuló pályázat visszavonására - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerda este az MTI-t.

Az elfogadott kormányhatározat megállapítja: "Budapest és Magyarország számára az olimpia nemzeti ügy. Régi tapasztalat, hogy a nemzeti ügyek képviseletéhez egyetértésre van szükség. Ez az egyetértés az ország vezetői és a pártok között a pályázat benyújtásakor megvolt, megtestesült a Fővárosi Közgyűlés 92 százalékos, illetve az Országgyűlés 80 százalékos többséggel meghozott döntésében. Az elmúlt hónapokban a korábban létrejött egység felbomlott, az olimpia ügye nemzeti ügyből pártüggyé vált. Ezért a felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki pártokat terheli" - áll a kormány szerdai ülésén elfogadott szövegben.



A határozatban leszögezik: "sikeres pályázásra, az olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fenn. Ez Párizs és Los Angeles esetében ma is igaz. Mivel Budapesten a szükséges egység felbomlott, így Budapest olimpia rendezési pályázata esélytelenné vált. Ebben a helyzetben csak az a felelős döntés, ha Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság a rendezésre irányuló pályázatot nem tartja fenn. Ezért Magyarország Kormánya javaslatot tesz arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság vonja vissza a 2024. évi olimpiai és paraolimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát" - olvasható a kormányhatározatban.

Tarlós: a pályázat visszavonását javasolja a városvezetés

Az 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a városvezetés a kormánnyal egyetértésben a jelen körülmények között, az egység megbomlása miatt - nyilatkozta Tarlós István főpolgármester szerda este az MTI-nek.

Tarlós István Orbán Viktor miniszterelnökkel és Borkai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökével folytatott megbeszélést követően elmondta: a találkozó során az ő javaslata is az volt, amit a kormány is javasol, hogy egység nélkül valóban nincs értelme próbálkozni és az ország tekintélyét csorbítani, esetleg lejáratni.



Egység nélkül nem érdemes belefogni a pályázat végig vitelébe, és a kormány is azt a döntést hozta, hogy azt a javaslatot teszi a fővárosnak, hogy az adott körülmények között vonja vissza a pályázatot - mondta a főpolgármester, emlékeztetve arra: már a múlt pénteki sajtótájékoztatóján célzott arra, hogy a jelen körülmények között értelmetlenné válik a pályázat.



Elmondta, voltaképpen a Momentum Mozgalom kérdése és kérése is erre vonatkozott, hogy vonja vissza a főváros a pályázatát.



"Én is ezt tudom javasolni az egyeztetés alapján a Fővárosi Közgyűlésnek" - tette hozzá.



Közölte, a jövő hét elején erről a Fővárosi Közgyűlésnek kell majd döntenie, rendkívüli ülésen. Megjegyezte, a MOB vezetése ezt tudomásul vette.

Borkai: más döntés nem születhetett

Borkai Zsolt szerint a jelenlegi helyzetben más döntés nem születhetett, de a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország mihamarabb ötkarikás játékokat rendezzen.

A MOB elnöke szerda este az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált arra a határozatra, amelyet a kormány hozott arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 2024-es budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére irányuló pályázat visszavonására.



"A Magyar Olimpiai Bizottság a fejlemények tükrében szomorúan veszi tudomásul, hogy jelen helyzetben más döntés nem születhetett, hiszen a Fővárosi Közgyűlés mai ülésének hangvétele után érezhető volt, hogy a remélt csoda elmarad, és a konszenzus nem visszaállítható a politikai pártok között" - jelentette ki Borkai Zsolt.



"Szomorú, hogy egy álom, sok ember álma most ténylegesen szertefoszlott. Nem azért, mert Magyarország nem teljesített jól, nem azért, mert a magyar emberek és a magyar sportolók nem méltóak a hazai rendezésű olimpiára, hanem mert egy nemzeti ügy felett győzedelmeskedett egyesek öncélú politikai érdeke. A Magyar Olimpiai Bizottság a jövőben is mindent megtesz majd annak érdekében, hogy hitének, alapszabályának és küldetésének megfelelően Magyarország mihamarabb olimpiai játékokat rendezhessen!" - mondta Borkai Zsolt.

MTI