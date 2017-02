Az ellenzék széttörte olimpiai álmainkat

Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt MOB-elnök szerint a legjobb döntés, ha a főváros és a MOB visszalép a pályázattól. A kormány szerdai ülésén határozatba is foglalta erre vonatkozó javaslatát. Ez azt is tartalmazza: „az elmúlt hónapokban a korábban létrejött egység felbomlott, az olimpia ügye nemzeti ügyből pártüggyé vált. Ezért a felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki pártokat terheli.” Tarlós István főpolgármester azt közölte: a pályázat visszavonásáról szóló határozati javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé, a döntést a jövő hét elején rendkívüli ülésen hozhatja meg a testület.

Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a párt elnökségének nevében nyilatkozva azt mondta, az ellenzék többször is hazudott mindenkinek az olimpiarendezés ügyében. A politikus szerint ezzel a nyilvánvaló cél az volt, hogy akár árulás révén is egy súlyos nemzetközi presztízsveszteségbe hajszolják bele a fővárost és az országot.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Kocsis Máté (Fidesz–KDNP) tanácsnok, józsefvárosi polgármester javaslatára határozatban megállapította, hogy a 2024-es budapesti olimpiai pályázat mögött eddig fennállt nemzeti egység és konszenzus felbomlott, amelyért azokat a pártokat és politikusokat terheli felelősség, amelyek, illetve akik a korábbi években támogatták az olimpiarendezést, „de most alkalmi politikai haszonszerzés reményében korábbi véleményükkel szembefordultak, ezzel felszámolták a korábban fennállt politikai konszenzust, és elárulták a budapesti olimpia ügyét”. Az ellenzéki pártok szerint a rendezést a kormány sodorta veszélybe azzal, hogy nem biztosított garanciát a korrupció megelőzésére és nem folytatott társadalmi párbeszédet a rendezésről.

Tarlós István főpolgármester a vita zárszavában úgy foglalt állást, hogy nem az olimpiai pályázat ellen aláírást gyűjtő Momentum Mozgalmat kell hibáztatni, hanem az álláspontjukat megváltoztató ellenzéki pártokat. A főpolgármester elgondolkodtatónak nevezte, hogy a most a népszavazás pártján álló ellenzéki képviselők még csak fel sem vetették az emberek véleményének megkérdezését, amikor hatalmon voltak.

Felidézte, hogy az elmúlt másfél évtizedben azok, akik most az ötkarikás játékok elleni népszavazás mögé beálltak, számos nyilatkozatban, sőt szavazatukkal támogatták a mielőbbi budapesti olimpiarendezést. A képviselők nem támogatták Horváth Csaba (MSZP) előterjesztését, amely soron kívüli népszavazást írt volna ki az ügyben.

Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai pályázat vezetője a vitát megelőzően kijelentette: összefogás és egység nélkül nem lenne esély arra, hogy Budapest elnyerhesse a 2024-es játékok megrendezését.

Gyáva húzásnak tartja a Momentum Mozgalom, hogy a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a magyar kormány és a főváros vezetése. Sajtóreferensük az Indexnek úgy fogalmazott: a kormány elvette a lehetőséget az állampolgároktól, hogy a kérdésről szavazhassanak. Papp Gergő szerint a pályázat visszavonása hatalomtechnikai döntés, amivel a kormány el akarja kerülni, hogy elbukjon egy népszavazást.

Az Együtt közleményben reagált, eszerint az olimpia visszavonása a magyar emberek győzelme: a párt a kezdetektől fogva ellenzi a budapesti rendezést. Az LMP szerint az olimpiai pályázat visszavonásával sokat nyert Magyarország. A párt egyedüliként mondott nemet a pályázatra már a kezdetekkor, és azóta azon az állásponton volt, hogy Magyarországon először sokkal inkább az egészségügyre, az oktatásra, a bérekre és a vidék felzárkóztatására kellene költeni.

Momentum baloldali felvezetéssel

Borbély Lénárd (Fidesz–KDNP) csepeli polgármester a közgyűlési vitában arról számolt be, hogy a Momentum Mozgalom színre lépése előtt két nappal baloldaliak, köztük Lendvai Ildikó szocialista politikussal tartott megbeszélést a mozgalom egy XIII. kerületi könyvesboltban. – Ez a XXI. Század Társaság nyilvános, rendszeresen megtartott rendezvénye volt, ahol Kocsis András Sándor, az egyesület elnöke beszélgetett a közönség előtt a szervezet két képviselőjével – erősítette meg lapunknak Lendvai Ildikó, aki egyben a XXI. Század Társaság tagja is. Az egyesület kuratóriumának tagja többek között Romsics Ignác történész, akadémikus, Spiró György író és Ágh Attila politológus is.

-----------------------------------------------------------------------

Ég veled, olimpia!

Csak azt nem értem, miért nem valamelyik ősbölény követte el a merényletet. Kovács László vagy Lendvai Ildikó, esetleg Kuncze Gábor. Igen, talán utóbbi lett volna a megfelelő választás. A napi politika frontvonalától hátrébb vonulva is tetszeleg a megmondóember szerepében, nem „szoci”, felkent liberális, szereti a sportot – anno pattogtatott a palánk alatt kamerák kereszttüzében –, és azt hiszi, ért is hozzá.

Veteránoknak illett volna megtorpedózni az olimpiát. Csak baj van vele, sokba kerül, minek felforgatni a várost, jön ide a sok idegen, kicsik vagyunk mi ehhez, nem olimpia kell nekünk, hanem kórházi ellátás, biztonság, jó nyugdíj, ahogy a dolgos asszonyok annak idején Ferenc testvérhez dörgölőztek a kampány idején. A mindenféle változástól idegenkedő idősebb korosztály félelmei valahol érthetők. S mit is lehetne erre mondani? Csupán annyit, hogy az olimpia közös ügyünk, unokáink boldogsága minden kincset megér.

De hogy egy huszonhét éves fiatalember ne merjen még csak álmodozni sem, az azért roppant gyanús. A gazdasági (belerokkan az ország) és morális (meg kell kérdezni az embereket) szempontokat ne vegyük komolyan, nyilván arról van szó, hogy a pártosodás útjára lépő mozgalom az olimpia ügyét használja fel politikai tőke gründolására. A pillanat hevében a Momentum azt nem érzi, hogy az ötlet bűnben fogant: első valamirevaló akciójával hozzáköti magát az örökös tagadásra felesküdött baloldal szekeréhez.

Az olimpiaellenes népszavazási kezdeményezés ráadásul nem is burkolt gyávaságról árulkodik: a baloldal úgy kalkulál, hogy 2024-ben nem lesz hatalmon. Ellenkező esetben Gyurcsány Ferenc semmi pénzért nem mondana le erről a lehetőségről. Képzeljük csak el, amikor a megnyitóünnepségen elrebeghetné a bűvös szavakat: „A játékokat ezennel megnyitom.” Sőt, ahogy őt ismerjük, felrúgva az évszázados protokollt, még hozzáfűzne egy-két mondatot, természetesen csakis a szerénységét és az alázatosságát bizonyítandó. De a Jobbikkal és Momentummal felturbózott magyar baloldal vesztésre ítélte önmagát.

Ennél azonban sokkal több forog kockán. A 2024-re szóló pályázat ugyanis nem csupán 2024-ről szól. Bár a szavazás végeredményét – Budapest jelentkezésének fenntartása mellett is – bátorság lenne megjósolni, a sportvilágban kétségtelenül tartja magát a nézet, miszerint Párizs a favorit. Ám abban a küzdelemben, amelyben a francia főváros mellett Los Angeles a másik vetélytárs, még harmadikként sem szégyen befutni. A lényeg éppen ez: sportemberként teljesíteni kellene a távot, nem szabadna menet közben feladni, be kellene fejezni a versenyt. Mert 2028-ban, ’32-ben vagy még inkább ’36-ban, amikor Európa a kőbe nem vésett, de mégis létező rotáció elvének megfelelően ismét sorra kerülhet, rengeteget jelentene a 2024-es tapasztalat.

Ekkora horderejű kérdésben persze lehet népszavazást követelni. De nem az utolsó utáni pillanatban, többpárti konszenzust felrúgva. Így ez nyílt hátba támadás, utolsó közös eszményeink egyikének az elárulása. Mit tehet a gátfutó, ha bár versenyben van a győzelemért, de váratlan cselszövés miatt az egyik akadályt átugorhatatlanul megemelik? Megáll, lefékez. Noha néhány napja még a kormányfő, a főpolgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is reménykedett a nemzeti egység helyreállásában, hitet tett az olimpiai pályázat mellett, tegnap belátták, nem lehet úgy csatába menni, hogy otthon ég a ház, elveszítenénk a nehezen kivívott presztízsünket.

A baloldal ismét mert bennünket kicsivé tenni, szegényebbek lettünk egy álommal. Ég veled, olimpia!

Novák Miklós