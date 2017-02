Momentum éjjel-nappal

2017. február 23. 10:22

„Orbán Viktor és a magyar kormány gyáván megfutamodott 266 ezer vagy még több ember akarata elől” - így értékeli a Momentum Mozgalom, hogy Orbán Viktor, Tarlós István és Borkai Zsolt szerda este úgy döntött, hogy visszavonják Budapest pályázatát a 2024-es olimpiára.

"Sajnáljuk, hogy a magát nemzetinek hazudó kormány elárult 266 ezer embert a pályázat visszavonásával. Sőt, még többet, ugyanis az olimpiapártiakat is elárulta.



Kettős célunk volt: az olimpiai pályázat visszavonása mellett ugyanilyen fontosnak tartottuk, hogy népszavazást tarthassunk egy ezermilliárdos, hazánk jövőjét több évtizedre meghatározó gigaberuházásról. A kormány nem kérdezte meg a társadalmat, nem tartja fontosnak a társadalom véleményét".

Soproni Tamás alelnök

---------------------------------------

Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok, meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni.



ahogy jönnek a csütörtök tíztől megtartott szemináriumra és már messziről lehet hallani ahogy a gurulós bőröndjük kereke ugrál a járólapok illesztésénél, én már ilyenkor tudom, hogy ez a nap is el van baszva, jönnek a vidékiek, hömpölyögnek be a terembe, hujjongatva, az ember már a saját gondolatát se hallja.



sok idegesítő dolog van a vidékiekben, ha az ember számbaveszi nem is egyszerű a végére érni a sornak. először is, a vidékiek pestnek hívják budapestet. ez olyan, mintha a laptopot csak topnak hívnánk, vagy mondjuk new yorkot yorknak, ami ugye egészen mást jelent, és nem véletlenül lett 1872-ben, vagy fasztudja mikor budapest, mert így hívják, buda és pest. az ember ezen persze gyorsan túllendülne, mint mikor találkozik a barátnője egyik legjobb barátnőjével, akiről kiderül, hogy imádja a musicaleket, meg amúgy ő nem szeret olvasni, inkább megnézi ha van film is belőle, vagy ha valami elsőre jófejnek tűnő emberkéről kiderül, hogy jobboldali, hát van ilyen, az ember még se élhet elefántcsonttoronyban.

talán az egyik legidegesítőbb dolog az, hogy a vidékiek azt hiszik, hogy ha jól kiismerik budapestet, akkor majd “pestinek” tűnnek. hányszor volt, hogy kérdeztem a telefonban, hogy “na és hol vagy?” és a másik meg mondta, hogy jaja itt vagyok a “rottembíler utcában”. de az igazi budapesti pont arról ismerkszik meg, hogy nem ismeri budapestet. mi nem ismerjük ezt a várost. én szerintem tizedikes koromban voltam először a kálvinon, az egyetem első évéig azt se tudtam, hogy hol van az astoria, erre meg rottembíler utca, hát a faszom se tudja, hogy hol van. Moszkva tér, óra alatt. Vagy mondjuk margit híd, azt azért ismeri mindenki. na mindegy. egyébként ehhez kapcsolódik, hogy a vidékiek nem csak budapestet ismerik, hanem az egész országot. én egy borongós őszi napon feleltem katinéninél a megyeszékelyekből, de részemről az ország nem budapesthez tartozó részéről elmondtam amit tudni szeretnék, mert tényleg, húsz kilométerre félegyházától, na ezt most faszom se fogja végiggondolni, meg amúgy is csak egy dolog számít, hogy bkv visz oda vagy máv, aztán onnantól kurvamindegy. persze kivétel a balaton, de az nem is vidék tulajdonképpen, hanem budapest üdülő külterülete, mert persze vidékiek laknak ott, de budapestiek használják, tehát mintegy nagykövetségként idegen elemet képez a vidék testében. (...)

Mécs János

Az egykori SZDSZ-es Mécs Imre fia, Mécs János egykoron „politikai árvaként” a TASZ-nál is segédkezett, azonban most a Momentum elnökségi tagja és a mozgalom egyik olimpiaellenes szószólója







atv.hu - pestisracok.hu