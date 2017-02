Sehol sem kérnek Botkából

Miközben az összefogás fontosságát hangoztatják, a baloldali ellenzéki pártok politikusai és vezetői továbbra is ott ütik egymást, ahol érik.

Miután szerdán az LMP-től kapott kosarat, a jövő héten újabb elutasításért megy házhoz Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, ezúttal az Együtthöz. Juhász Péter pénteken nyílt levelet írt Molnár Gyulának, az MSZP elnökének és Botkának, amelyben közölte: bár egyeztettek időpontot, hogy a szegedi polgármester ismertesse velük elképzeléseit, pártja nem tervezi, hogy közös listát állít a szocialistákkal, mert az MSZP „nem képes tagjai sorából kivetni azokat a személyeket, akik a megújulás akadályai, és ilyen módon a szervezet egésze nem képes a megújulásra”.

Az Együtt elnöke egyúttal felrótta Molnárnak és Botkának, hogy pártja csütörtökön, Dunakeszin tartott fórumán egyszer csak beállított Fekete Zoltán, a választókerület MSZP-s vezetője 10-12 fő kíséretében és megzavarták a rendezvényt. Juhász azt kérte Molnáréktól, hogy vizsgálják ki az esetet, és tájékoztassák annak párton belüli következményeiről.

Keményen nekiment Botka Lászlónak a MoMa elnöke is. Bokros Lajos szerint az MSZP miniszterelnök-jelöltjének szombati zászlóbontó beszédét baloldali populizmus jellemezte. Nem akarjuk leváltani az Orbán-rendszert, hiszen ugyanolyan populista, mint mi. Túlélni akarunk – ez volt a Botka-beszéd lényege, írta közleményében Bokros. Hangoztatta azt is, hogy a szegedi polgármester beszédének „politikailag legsilányabb” része Gyurcsány Ferenc szidalmazása volt. – Teljesen hiteltelen fellépés. Egyrészt Botka sohasem bírálta Gyurcsányt, amikor éppen az MSZP miniszterelnöke volt, és amikor értelme lett volna a bírálatnak, sőt, akár az ellenállásnak is. Másrészt milyen bírálat az, ami után pontosan ugyanazt a programot kínálja, amit a múltra nézve most éppen bátran megbírált? – fogalmazott a MoMa elnöke, aki szerint az MSZP „egyre jobban elsüllyed abban a sárban, amit maga dagasztott fel”.

Mindeközben Gyurcsány Ferenc fogadta Majtényi Lászlót. A pénteki találkozó pikantériáját az adta meg, hogy a DK elnöke nemrég maga buktatta le a volt ombudsmant, mondván: csak taktikai húzás volt Majtényi civil jelölése, a baloldali pártok kezdettől ott álltak mögötte. Majtényi ekkor „abszolút hazugságnak” nevezte Gyurcsány szavait, aki most közölte: a DK elnöksége arra kérte a párt parlamenti képviselőit, hogy támogassák a volt ombudsman köztársasági elnökké jelölését, majd az államfő személyéről döntő szavazáson is voksoljanak rá. A baloldali adok-kapok rekordját ezzel együtt Szanyi Tibor állította be, aki lényegében minden szereplőt kiosztott. Az MSZP EP-képviselője a PestiSrácoknak adott interjúban gazembernek nevezte Puch Lászlót, mert „két székházból is kiköltöztette az MSZP-t, és a saját cégeit vitte oda”. Szanyi gazembernek tartja Gyurcsányt is, mert ő adta az ideológiát, hogy miért kellett eljönni a Köztársaság térről. A politikus a Momentum Mozgalomról úgy fogalmazott, hogy az „ostoba fondorlatokkal próbálkozik zászlót bontani” ezért „csuklóból nem korrekt”. Szanyi megerősítette, hogy a Momentumot Haris Éva volt szocialista választmányi elnökhelyettes, Bajnai Gordon egyesületének alapítója pénzeli. – A hálózatépítést munkanélküli, fizetés nélküli szabadságon lévő fiatalok pont nem tudják megcsinálni. Ez bizony több száz milliós tétel, amelyet nem lehet csak úgy leakasztani a falról – mondta. A Szolidaritás Dopemann mögött A Magyar Szolidaritás Mozgalom a Dopeman néven ismert rappert, Pityinger Lászlót támogatja a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson. A leginkább az Orbán Viktort ábrázoló hungarocellszobor levágott fejének rugdosásáról elhíresült Dopeman támogatását korábban a szocialisták és Gyurcsány Ferenc pártja sem zárta ki.

Magyaridok.hu