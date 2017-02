A kommunizmus bűneit még ma is sokan mentegetik

A kommunizmus bűneit Nyugaton még ma is sokan mentegetik, maga az Európai Unió is vonakodik egyértelműen elítélni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Nemzeti Örökség Intézetének (Nöri) a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésén, a Rákoskeresztúri új köztemetőben.

Utoljára frissítve: 2017. február 25. 11:59

2017. február 25. 11:29

A kommunizmus velünk élő múlt. Úgy tartozik hozzánk, mint egy régi heg, mely a gyógyulás után is sajogni kezd. Nem az időjárás-változás hívja elő, hanem képek, helyek, emlékek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a kommunizmus emléknapján.

Feledésre ítélték azok emlékét, akik végeláthatatlan vonatokon eltűntek Keleten, akiket felszívott a Gulág világa. Ma is vannak azonban tanúk, akik átélték ezt. A múlt elmúlt, de eleven – fogalmazott a kormányfő.

2012-ben úgy döntöttünk, hogy végre tiszteltreméltó módon megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Ezt a döntést az unokák nemzedéke hozta, fejet hajtva a nagyszülők nemzedékének szenvedése és helytállása előtt. Megemlékezni mindazokról, akiknek a bűne csak annyi volt, hogy nem fértek bele az osztályharcos proletárdiktatúra szűk abroncsába. Akiknek azért kellett bűnhődni, mert néhány hold földdel többjük volt, vagy mert ragaszkodtak hitükhöz, politikai meggyőződésükhöz, polgári jogukhoz, és ezért útjában álltak a kommunistáknak – emlékeztetett.

A kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha. A meggyilkoltak és bebörtönzöttek nevét, kiállását megőrzi a hűséges, ha nem is mindig hálás nemzeti emlékezet - hangoztatta.

Nyugatról jött a kommunizmus

A XXI. századi gondolatok nyugati anyagból pattantak ki. A tőről metszett nyugati gondolat végül nekünk, közép-európaiaknak lett osztályrészünk. Mindeközben a Nyugat számára a kommunizmus megamaradt színtiszta elméletnek. éretlen világboldogítók bizsergető szellemi izaglmának.

Vonakodik elítélni a Nyugat a kommunista bűnöket

Mi, akik a vasfüggüny túlsó oldalán megértük a kommunizmust, ma is értetlenül állunk előtte, hogy a magukat haladó gondolkodónak tartó nyugati értelmiségiek hogyan dicsérhették a népirtó kommunista diktatúrákat. Nehéz elképzelni ezt a nyilvánvaló történelmi vakságot. Nehezen érthető, hogy a kommunizmus bűneit Nyugaton még ma is sokan mentegetik, és maga az Európai Unió is vonakodik gyértelműen elítélni. Ezt a XXI. században már nem magyarázhatja és nem is mentheti a baloldali pártszimpátia. Mindez arra vezethető vissza, hogy míg a nácizmus égbekiáltó bűnei felett ítéletet mondott a nemzetközi katonai bíróság, addig a kommunizmus bűncselekményeiről a rendszer bukása után a szabad világ képviselői nem hirdettek hasonlóan szigorú ítéletet - mondta.

A szabadság egy nemzedékre van a kihalástól Európának ma nem véletlenül rossz a lelkiismeretet, amikor a kommunizmus bűneiről beszélünk. Ezért nekünk őriznünk kell a kommunista zsarnokság, a szovjet megszállás jármában megszerzett józanságunkat. Mi még negyedszázad elteltével is emlékszünk, milyen, amikor a zsarnokság mindenhol ott van. Valószínűleg mi így, ezzel az emlékkel halunk is meg. Gyermekeink ezt azonban nem tudják, nekünk kell emlékeztetni őket arra, hogy a szabadság nem magától adódó dolog, hiába tűnik ma olyan természetesnek, mint a levegővétel. Nekünk kell megértetni velük, hogy a szabadság mindig egy nemzedékre van a kihalástól – jegyezte meg. Közép-Európában azonban "még negyedszázad elteltével is emlékszünk, milyen a zsarnokság, amely ott van mindenhol" - hangsúlyozta a miniszterelnök. Szavai szerint a kommunizmus velünk élő múlt, "úgy tartozik hozzánk, mint egy régi heg, amely a gyógyulás után is időről időre sajogni kezd". Mint fogalmazott: a 298-as, 300-as és 301-es parcella olyan "időkapszulák kódszámai", amelyek magukba zárták a kommunista diktatúra brutalitását. Olyanok nyugszanak ezekben, akiknek még az emlékét is el akarták törölni a kommunisták, ahogyan feledésre ítélték azokat is, "akiket felszívott a Gulág szigetvilága" - mondta. Az emléknap azonban a bizonysága annak, hogy a kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha - tette hozzá. Újjáépítettük az országot Ma Magyarországon szabadságban és biztonságban élünk. Van magunk választotta, reménnyel kecsegtető jövőnk, szemben a diktatúrával, melyben csak lefojtott életerők voltak, és bedeszkázott égbolt. Az elmúlt évek során verejtékes munkával építettünk újjá az országot. Nemzetegyesítés, keresztény gyökereink megerősítése, új életerő a családoknak, lerúgott adósrabszolgaság, magyar nemzetgazdaság, önbecsülés, felelősség és cselekvő akaraterő – sorolta. Össze kell törni a kommunista és a fasiszta kígyótojásokat Mi, mai magyarok minden egyes napon a szabadságot választjuk. Megértettük, hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha nem mondunk le a szuverenitásunkról. Megértettük, ha bízunk a szabadságban, az megszüli nekünk végül a rendet. Csak akkor lehet jövőnk, ha az egyszerre szabad és magyar. Csak a szabad magyarok országoknak van jövője. Ezért a kommunista és fasiszta kígyótojásokat mindig időben össze kell törni – hangsúlyozta. A mai látogatóközpont megalkotása, megépítése és átadása régi adósságunk volt. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a mi hazánk, Magyarország végre eljutott oda, hogy teljesítette ezt a történelmi kötelességét. Isten óvja Magyarországot! – zárta beszédét. A megemlékezésen Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke méltatta, hogy az új köztemetőben lévő gyászpark gondozása a Nörihez került, korábban ugyanis - fogalmazott - a sokféle magánkezdeményezés megbontotta az egységes elgondolás lehetőségét. A hősi halottak emléke otthont kapott - mondta. Szorgalmazta egyúttal, hogy a következő generációkkal is ismertessék meg a szabadságharcosok által megélteket. Arról is megemlékezett, hogy az 1945 utáni években ki kellett törölni az emlékezetből a magyar múlt jó, nemes és áldozatos részét is, aminek következménye lett például számos elhanyagolt első világháborús emlékmű. A volt kormányfő kiemelte ugyanakkor, hogy a mostani kabinet nagy figyelmet fordít ezek felújítására. Radnainé Fogarasi Katalin, a Nöri főigazgatója köszöntőjében azt mondta, a köztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellája a nemzeti emlékezet, a nemzeti gyász színhelye, az 1956-os forradalom és szabadságharc mementója, a 17 nemzeti emlékhely egyike. A főigazgató hangsúlyozta: a 297-es parcellában felépült látogatóközpont - amely a szomszédos 298-as, 300-as, 301-es parcellák és az abban nyugvók történetét mutatja be - minden tekintetben megfelel a 21. század elvárásainak, és nagy szükség is volt rá, mert az idelátogatók vajmi keveset tudhattak meg történelmünknek erről a részéről. A látogatóközpont legfontosabb küldetése ezért éppen az, hogy megfelelő tartalommal megnyugtatóan tisztázza a bonyolult jelentéstartalmakat hordozó parcellák és benne nyugvók történetét - tette hozzá. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává.

MTI