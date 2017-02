Trump hosszabb interjút adott a Reutersnek a programjáról

Donald Trump amerikai elnök friss interjújában a nukleáris fegyverkezésről azt mondta: ő lenne a legboldogabb, ha a világon senkinek se lennének atomfegyverei.

2017. február 25. 16:32

Ugyanakkor hozzátette: ameddig ez kivitelezhetetlen, addig az Egyesült Államoknak kell birtokolnia a legtöbb töltetet.

Az Oroszországhoz fűződő viszonyról elmondta, hogy a két állam korábbi megállapodásai egyoldalúak, és az amerikaiak számára nem épp kedvezőek, ezért sok más nemzetközi megállapodáshoz hasonlóan ezt is szeretné újratárgyalni.

Kínával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „mint mindenki, ő is pontosan tudja, mit csinálnak Észak-Koreával”. Hozzátette: az elmúlt években sok olyan esemény történt, amit nem lett volna szabad megengedni, többek között a kínaiak erőteljes terjeszkedését a Dél-kínai-tengeren. Azt is elmondta, hogy emiatt pedig sokkal rosszabb tárgyalópozícióba került az USA a három évvel ezelőtti felálláshoz képest. Emellett az ázsiai országot az árfolyam-manipuláció legnagyobb bajnokának is nevezte.

Azzal kapcsolatban, hogy Kína leállította az Észak-Koreából érkező szénexportot, azt mondta, nagyon értékeli a döntést, illetve hogy egyébként úgy általában nagyon jól sikerültek a telefonbeszélgetései Hszi Csin-ping elnökkel, de ez még csak a kezdet. Ugyanakkor a legnagyobb problémának szerinte, hogy Kínának elképesztő hatalma van Kim Dzsongun országa felett, és ha akarnák „könnyedén meg tudnák oldani a problémát”.

Az észak-koreai rakétaprogram szerinte nagyon veszélyes, a japán és dél-koreai rakétavédelmi-rendszerek fejlesztésének hamarosan megtörténhetnek – mutatott rá Donald Trump.

Hazavinni a gyárakat

Az adózásról azt mondta, hogy támogatja annak valamilyen formáját a határokon, ugyanakkor ezt nem a fogyasztóknak kell majd megfizetni, sokkal inkább azoknak a vállalatoknak, amelyek külföldről hoznak termékeket. Reményei szerint emiatt majd több cég inkább az Egyesült Államokban építi meg a gyárait és helyezi át a termelését, ami végső soron új munkahelyekhez vezet.

A társasági adót valahová 15 és 20 százalék közé szeretné belőni, valamint nyilatkozata szerint a cégek papírmunkáját is szeretnék csökkenteni a szabályozások átalakításával, mivel szerinte az kvázi káosszá vált, ami miatt sokszor már a cégalapítás is nehéz az országban.

Márciusban vége az Obamacare-nek

Az Obamacare-ről azt mondta, hogy már dolgoznak az új koncepción és valamikor március közepén jöhet a változás a Kongresszussal együttműködve. Hozzátette: szerinte Barack Obama egészségügyi átalakítása egy katasztrófa volt, ehhez képest az ő koncepciójuk rengeteg embernek biztosít majd megfelelő egészségügyi ellátást. Kiemelte: az ő tervezetük sokkal kevesebb pénzbe fog kerülni az embereknek és az államnak egyaránt. Ha megvolt a márciusi átállás, szavai szerint áttérnek az általános adóreformra.

Donald Trump szerint az amerikai gazdaságot sikerül majd felpörgetni, ugyanakkor hozzátette, hogy az országban van körülbelül 100 millió ember, aki nem dolgozik, ennek ellenére a világ legnagyobb vállalataival folytatott tárgyalásai után elég optimistán tekint a jövőbe. Reményei szerint a belengetett reformok után jelentősen csökkent a költségvetés hiánya is.

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak 70 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje van Mexikóval szemben, ami elfogadhatatlan. Csakúgy mint az, hogy számos amerikai vállalat átköltöztette termelését a déli szomszédhoz, majd az ott elkészített árut adják el az USA-ban.

Sejtelmesen azt is megjegyezte, hogy „rengeteg olyan dolog van, amiről az emberek nem tudnak semmit, és nem tudhattak volna meg, ha őt nem választják meg”.

Mindegy, csak boldogok legyenek

Az izraeli-palesztin konfliktusról szólva kiemelte, hogy neki tetszik a kétállami koncepció, ugyanakkor hozzátette, hogy már évek óta folyik a párbeszéd a témában, de eddig nem igazán működött. Ahogy mondta, neki megfelel bármilyen megoldás, ami boldoggá teszi a két felet.

Az Európai Unióval elmondása szerint kiváló kapcsolatot ápol és abban érdekelt, hogy az unió „boldog legyen”.

A NATO-val kapcsolatban megismételte korábbi álláspontját, ami szerinte már egy elavult szervezet, mivel nem tud mit kezdeni a terrorizmussal. Ehhez képest, teszi hozzá: kizárólag neki köszönhetően már létre is hoztak egy terrorizmussal foglalkozó osztályt. Azokról a tagállamokról, akik még nem teljesítették 2014-es walesi vállalásukat, ami alapján a védelmi költségvetésüket a GDP 2 százalékára kell emelni, azt mondta: sok pénzzel tartoznak, de már elkezdtek fizetni, a két százalék egyébként nagyon alacsony szám, mégis eddig mindössze 5 állam teljesítette.

MTI