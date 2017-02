Ha ez nem sikerülne, akkor legalább megakadályozni a kormányzásban és a programja végrehajtásában.

(Kép forrása: itt.)

A mostani helyzet kulcsfogalma „fake news”, ami ugyan régi keletű találmány, ám most új hangsúlyokkal felékesítve újból elővették a fiókból. A gumicsontot Barack Hussein Obama dobta el, amikor egy novemberi beszédében, amit valami oknál fogva éppen Peruban tartott, az alábbiakat fejtegette: A választásokat a hamis hírek döntötték el, és nem a valós kérdések. És levonta a következtetést: a Demokrata Párt a ténymentes újságírás és a közösségi média miatt veszített. Továbbá ebben a pillanatban már mindenki megértette, hogy a fő hamis hír terjesztő Oroszország és annak elnöke, Vlagyimir Putyin, aki személyesen tehet róla, hogy Hillary Clinton leszerepelt a szavazáson. Az ellenség kihasználta, hogy a választópolgárnak ugyebár nehezére esik a valódi tényeket megkülönböztetni a propagandától. A volt amerikai elnök szerint Trump megértette az új ökoszisztémát és megnyerte a választásokat.

Hamis hír vagy hazugság?

Hillary Clinton se maradt le a volt főnökétől, ugyanis ő is rájött: a hamis hír nemcsak politikai kérdés, hanem maga az élet. Olyan nagy probléma, amivel a Kongresszusnak és a Szilícium Völgyi techmoguloknak azonnal foglalkozni kell és megoldásokat kell találniuk. Ezekre a dörgedelemekre a kritikusok egyből válaszoltak, jobb lenne, ha volt Demokrata Párti elnökjelölt először a saját politikusi tevékenységét vizsgálná meg. Emlékeztették arra például, amikor kijelentette, hogy külügyminiszterként „sohasem tárolt szigorúan titkos emaileket a magánszerverén”. Két nap múlva azonban napvilágot látott az a jelentés, amiben az FBI megállapította, hogy hivatali ideje alatt megsértette a bizalmas anyagokra vonatkozó előírásokat. Ezt is nevezhetjük fake newsnak, bár egyszerűbb volna szimpla hazugságnak minősíteni.

Továbbá a korábbi elnök például megpróbálta kizárni a Fehér Házból a Fox hírcsatornát, mondván, hogy a Republikánus Párt nézeteit hirdeti. Sőt a kémkedés elleni törvényeket felhasználva az Obama adminisztráció figyeltette a Fox News legalább egy újságíróját. Az is nyilvánvaló, hogy Obama kormány maga gyártott hamis híreket az Iránnal kötött atom alku kapcsán. Ezek után a volt elnöki adminisztráció szemrebbenés nélkül a sajtó szabadság bajnokaként álltja be magát.

Ilyen borzalmas helyzetben valamit tenni kell! Egyes szemfüles érdekcsoportok már beindították az újabb nagy üzletet, nevezetesen azt, amikor a Facebook Németországban jó pénzért egy hamis hír cenzort kezdett fejleszteni. Ami természetesen pártsemleges, és amihez Soros Györgyöt is sikerült megnyerni szponzorként. De ha ez az összeg elfogyna, akkor lesz máshonnan forrás, hiszen ömlik a pénz az erre célra létrehozott alapítványba. Angela Merkel szerint még a demokráciát és a jólétet is veszélybe sodorhatják a hamis hírek. Hát igen, valóban nagy a baj, és ennek orvoslására a német kormány serényen létrehozott egy veszélyes hírek elleni központot, ami majd ismeret német precizitással gyomlálja ki a rémhíreket a közösségi médiából. Ebből látszik, hogy már folyik egy újabb milliárd dolláros gigaüzlet előkészítése, és a liberális média újabb komoly bevételekre számíthat.

Trump felvette a kesztyűt

Trump mindezekre azt találta ki, hogy ő is mindenkit megvádol hamis hírek terjesztésével. Végül is egy bottal mindkét irányba lehet ütni. Emellett tweettel szorgalmasan, mert abban bízik, hogy az 50 karakteres üzeneteit talán nem tudja kiforgatni a média. Felújította a kampány körútjait, mondván, hogy a választókat közvetlenül hamis hírektől mentesen közvetlenül tájékoztatja a munkájáról.

Az elnök minap éppen egy sajtótájékoztatón támadta meg a CNN riporterét. Jim Acosta-t, a társaság Fehér Házi tudósítóját, akinek odavettette, hogy megváltoztatta a társaság minősítését, már nem hamis hír terjesztőnek tartja, hanem a nagyon hamis hírek (very fake news) médiumának. Trump ezután konkrétan azt mondta, hogy a CNN hangja a gyűlölet hangja. A múlt héten egy újabb tweetjében az elnök a médiát már egyenesen az amerikai nép ellenségének nevezte. Sőt egy rendezvényen ennél is tovább ment, a médiát egy korrupt rendszernek bélyegezte meg. A neokon ellenzék erre válaszul bedobta az egyébként republikánus MCCain szenátort, aki mélyen elgondolkodva kijelentette, hogy „diktátorok bánnak így médiával”.

Előkészíteni az impeachmentet

Kívülről nézve (nem Amerikából) a mainstream média célja delegitimizálni Donald Trumpot és előkészíteni a leváltását, valamint szétzilálni a nemzetközi szövetségi rendszerét. (Érdemes észrevenni, hogy emiatt a célponttá válhat az Orbán kormány is.) Kerül, amibe kerül, meg akarják ölni a fickót – foglalta össze a lényeget Breitbart internetes portál. A káosz bajnoka a New York Times, és a CNN, de a brit állami média a BBC is nagyon szembe megy Trumppal. (Hogy ők miért? Ki tudja? Hiszen nyilvánvaló, hogy Nagy-Britmánia a brexit után a Trump vezette Amerikára támaszkodhat leginkább.) De úgy tűnik, hogy ebbe a sárdagasztásba előbb vagy utóbb az egész nyugat belesodródik.

Nekünk itt Budapesten az marad hátra, hogy beletörődjünk a ténybe, hogy nemzetközi a média háború minden fronton elkezdődött. Az angolszász világban már vívják a csatákat, a németeknél és a franciáknál most élezik a kardokat, és ahogy lenni szokott valamilyen formában hozzánk is meg fog érkezni ez a konfliktus. Végezetül érdemes idézni Trump szövetségesét Nigel Farage-t, amikor kijelentette, hogy média téved az éghajlatváltozással kapcsolatban, rosszul mérik fel a migrációs veszélyeket, valamint radikális iszlámot sem kezelik megfelelően. Tehát a mainstream kihívói lényegében a nyugati világ politikájának teljes megváltoztatását kívánják elérni.