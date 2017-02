Pénteken vizsgálja Magyarország besorolását a Moody's

A jövő héten vizsgálja Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service.

2017. február 26. 17:01

A nemzetközi hitelminősítő 2017-re szóló menetrendjében a március 3-ára, péntekre kitűzött felülvizsgálat lesz a szuverén magyar adósosztályzat első idei értékelése. A Moody's - ha végrehajt bármilyen módosítást - a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan péntek éjjel, az európai és az amerikai piaci zárások után jelenti be döntését Londonban.



A cég az általa alkalmazott felülvizsgálati eljárásrend alapján az idei évre is három időpontot jelölt ki: felülvizsgálati menetrendjében Magyarország a jövő pénteki időpont után július 7-én, végül október 20-án kerül sorra.



Nem bizonyos azonban, hogy a Moody's a kijelölt felülvizsgálati időpontokban bármilyen lépést bejelent.



Az Európai Unió által a globális pénzügyi válság után életbe léptetett szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési lépést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott, Brüsszelnek benyújtott időpontokban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket EU-államadósok esetében. A szabályozás azonban arra nem kötelezi a cégeket, hogy a kijelölt napokon ténylegesen módosítsák is a menetrendben sorra kerülő szuverén EU-adósok besorolásait vagy az osztályzatok kilátását.



Magyarország idei államadós-besorolásainak felülvizsgálati sorozatát egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's kezdte pénteken, változatlan stabil kilátással megerősítve Magyarország befektetési ajánlású államadós-besorolását.



A cég a hosszú és a rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar szuverén adósságra "BBB mínusz", illetve "A-3" osztályzatot tart érvényben.



A Standard & Poor's két felülvizsgálati időpontot tűzött ki 2017-re: legközelebb augusztus 25-én vizsgálja ismét a magyar adósosztályzatokat.



A harmadik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings szintén két idei dátumot határozott meg: május 12-én, majd november 10-én végzi el a magyar államadós-besorolások értékelését.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban tartja nyilván Magyarországot, azonos "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal.



A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar besorolást.



A Standard & Poor's és a Fitch korábbi felminősítései nyomán az intézményi befektetők szempontjából Magyarország már a Moody's hasonló novemberi döntése előtt is befektetésre ajánlott szuverén adósnak számított. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e, vagy sem.



Magyarország államadós-osztályzatának kilátása jelenleg mindhárom cégnél stabil.



A kilátás pozitívra javítása azonban nem megkövetelt előfeltétele a felminősítésnek. A Standard & Poor's például a legutóbbi két alkalommal úgy emelte a magyar államadós-osztályzatot, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás kilátását.

MTI