Ismerje meg a friss Oscar-győztes rendezőnket!

2017. február 27. 11:27

Deák Kristóf friss Oscar-díjas rendezőnk 1982. május 7-én született Budapesten. Édesanyja Ács Enikő énekesnő, gyermekkorában 7 évig zongorázott, aztán basszusgitározott egy rockzenekarban. 2006-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező-forgatókönyvíró-producer (gyártásszervező szak) szakán. Első filmes munkája 2005-ben Steven Spielberg részben Magyarországon forgatott München című történelmi drámájának vágóstábjában volt.

2009 óta él Angliában. Londonban a Westminster egyetemen végzett rendezői mesterszakot, ahol aztán két évig segédtanárként dolgozott. Elsősorban ott és Budapesten dolgozik saját filmes cégében. Sokáig szabadúszó vágó volt, 2014 óta rendező-forgatókönyvíróként dolgozik elsősorban, amikor is a Mindenki forgatókönyvével elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Huszárik Zoltán-pályázat kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatását.

A kisfilmmel magyar idő szerint hétfő hajnalban megnyerte az Oscar-díjat, ezen megelőzően díjazták a tokiói rövidfilm-, és chicagói gyerekfilmfesztiválon is, ezek a fesztiválok juttatták el végül az Oscarra is. Felesége Nina Kov koreográfus, aki elkísérte a gálára is.

Rendezőként eddig öt alkotásban vett részt, korábban például a Hacktion című sorozat 12 epizódját is ő jegyezte.

Hirado.hu/Wikipedia