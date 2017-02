Hazánkba érkezik a Háziúr kiadó alkotói hármasa

A Frankofón Filmnapokra hazánkba látogat a Háziúr kiadó című fergeteges francia vígjáték rendezője, Francois Desagnat és az egyik főszereplőnő, Julia Piaton, akit a Bazi nagy francia lagzikban nyújtott alakításáért kedveltek meg a filmrajongók. A film március 3- án 18.30-kor kezdődő premier előtti vetítése után a közönség találkozhat az alkotókkal az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Háziúr kiadó március 16-ától látható országosan a hazai mozikban az MTVA forgalmazásában.

2017. február 27. 13:15

Hubert Jacquin, az egykoron megbecsült szülészorvos a magányos nyugdíjasok ingerszegény életét éli. Nemrég köszönt el munkahelyétől és szeretett felesége is a közelmúltban hunyt el. Kedvenc pékségében is aggódva figyelik elmagányosodását, ahol végül rábeszélik, fogadjon fel egy házvezetőnőt. Csakhogy a házvezetőnő helyett egy albérletet kereső telefonszámát hívja fel. Manuela, a fiatal és extravagáns lány szinte azonnal felforgatja Hubert életét. Egy közösen átbulizott éjszaka mámoros pillanatában Hubert még abba is beleegyezik, hogy a két további üres szobáját is kiadja. Mire józanul is végig gondolhatná, már késő, a lakótárs keresés kezdetét vette. Marion, a szorongó nővér és Paul-Gérard, a válófélben lévő ügyvéd már friss lakótársként jön szembe az előszobájában reggelente…

A Háziúr kiadórendezője és – részben – írója a filmes családból származó Francois Desagnat, akit a hazai közönség A cucc, A 11 parancsolat és a Mint(a)apa rendezéseiről ismerhet. Aktuális történetével nem csak a fiatal közönséget célozza meg, hanem az idősebb korosztály számára is megszívlelendő tanácsokkal szolgál.

A film központi figuráját, Hubert megformáló André Dussolliér-t a hazai közönség már jól ismerheti az olyan filmekben nyújtott kiemelkedő alakításainak köszönhetően, mint a Hosszú jegyesség, a Senkinek egy szót sevagy a Szépség és a Szörnyeteg. A Hubert életét felforgató Manuéla szerepében, a többnyire francia televíziós produkcióból ismerhető Bérengére Krief mutatkozik be a hazai közönségnek, míg albérlő társát, Mariont az a Julia Piaton formálja meg, akit a Bazi nagy francia lagzikban nyújtott alakításáért kedveltek meg a filmrajongók. Harmadik társukat, PG-t Arnaud Ducret alakítja, akit leginkább a Nagytudásúak filmekből ismerhetünk.

A Háziúr kiadó március 16-ától látható országosan a hazai mozikban az MTVA forgalmazásában.

