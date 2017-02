Ádert kedveljük, Gyurcsányt utáljuk

Áder János köztársasági elnök számít itthon a legrokonszenvesebb politikusnak, míg a legellenszenvesebb Gyurcsány Ferenc. Ez derül ki az Iránytű Intézet a Magyar Nemzet számára készített közvélemény-kutatásából.

2017. február 27. 14:58

A felmérés arra is kitért, hogyan változott egyes politikusok megítélése az elmúlt egy évben. Orbán Viktorról a megkérdezettek relatív többségének – 45 százalékának – nem változott a véleménye. A válaszadók kicsivel több mint harmada ugyanakkor most inkább kevésbé találja rokonszenvesnek a miniszterelnököt, mint korábban, míg ötödük válaszolta azt, hogy véleménye inkább javult róla. Nem meglepetés, hogy a kormánypártok támogatóinak körében lett jobb leginkább a megítélése, és csak elenyésző, három százalékuk számolt be inkább romlásról. A parlamenti pártok közül az LMP bázisa volt a legszigorúbb a kormányfővel, 67 százalékuk rosszabbnak látja a miniszterelnököt, míg a Jobbiknál ez az arány 57, az MSZP-nél pedig 51 százalék.

Vona Gábor megítélése kapcsán már mások a számok. A Jobbik elnökéről 44 százaléknak ugyanaz a véleménye, mint egy évvel korábban, 32 százaléknak ugyanakkor inkább romlott, míg 14 százalék mondta azt, hogy pozitívabban ítéli meg. Az egyes pártok szavazótáboraira lebontva talán nem meglepetés, hogy a kormánypártoknál a legnagyobb – 54 százalék – a Jobbik elnökéről mára már inkább negatívan vélekedők aránya, míg az MSZP-sek 39 és az LMP-sek 26 százaléka mostanra jobbnak látja.

Botka László esetében a vélemény változását nem mérte az Iránytű Intézet, az azonban kiderült, hogy Szeged polgármesterét elsősorban a baloldali pártok szavazói ismerik, sokkal nagyobb arányban, mint Molnár Gyula pártelnököt. A Jobbik és a kormánypártok támogatói körében a vele szemben közömbösek vannak többségben, és leginkább az LMP szavazói elutasítók.

Az Iránytű Intézet a megkérdezettek értékelése alapján egy százas skálán helyezte el a politikusokat, Áder János államfő ezen 62,6 pontot ért el. Némileg lemaradva mögötte a második legkedveltebb politikus Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter lett 58,5-es eredménnyel, míg a harmadik helyre ellenzéki szereplő, mégpedig Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke került 52,9 ponttal. A legrokonszenvesebb vezetők között kapott még helyet Tarlós István főpolgármester is, aki a százas listán 50,7-es eredményével a negyedik a rangsorban.

A jelenleg ismert miniszterelnök-jelöltek közül a legjobb számokat az MSZP-s Botka László érte el (49,9), aki így kedveltségben megelőzi Orbán Viktor miniszterelnököt (48,7), és bőven maga mögött hagyja a Jobbikot vezető Vona Gábort (42,1).

Az öt legkevésbé rokonszenves politikus között kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt szerepelnek. A legelutasítottabb, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke csak 28,2 pontot szerzett. Őt követi a Jobbik-alelnök Toroczkai László, majd legnépszerűtlenebb kormánytagként Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. A sereghajtók között kapott helyet Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, illetve az MSZP-t nagyjából fél éve elnökként vezető Molnár Gyula.

Publicus: gyengült a Fidesz A magabiztos vezetés mellett némileg csökkent a Fidesz–KDNP népszerűsége az elmúlt hónapban a Publicus Intézetnek a Vasárnapi Hírek megbízásából készített felmérése szerint. A kormánypártok a biztos szavazók között ez alapján jelenleg 49 százalékon állnak. Az ellenzéki pártok közül szinte mindenki népszerűségi gödörbe lépett: a Demokratikus Koalíció egy hónap alatt elvesztette támogatóinak negyedét, már csak három százalék szereti, az Együtt pedig mérhetetlenné vált. Az MSZP 20 százalékon áll, a Publicus szerint támogatottsága vélhetően csak azért nem csökkent, mert Botka László miniszterelnök-jelölt húzza a pártot. A Jobbik is visszaesett némileg, 15 százalékos szavazótáborral be is szorult a szocialisták mögé. Hogy hol csapódna le az elégedetlenek szavazata, arról csak találgatni lehet, de az biztos, hogy az LMP kedveltsége egy százalékponttal nőtt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ismét mérhető, a Momentum pedig megjelent a népszerűségi térképen.

