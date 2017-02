Fiatalokat vidékre!

A fiatalok vidéken maradását, illetve vidékre költözését támogató pályázat indul Esély Otthon címmel – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

2017. február 27. 16:39

Novák Katalin elmondta, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázat keretösszege tízmilliárd forint. A felhívásra háromezer és húszezer lakos közötti települések önkormányzatai pályázhatnak március 6-tól 2019. március 6-ig. Az egyes önkormányzatok 50 és 200 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el. Az államtitkár közölte, a lakosságszám mellett a pályázat másik feltétele, hogy az adott településen a 18-35 év közötti korosztály száma csökkenő tendenciát mutasson a KSH adatai alapján. Országszerte 294 ilyen település van – tette hozzá.

Az Esély Otthon pályázat arról szól, hogy a fiatalok esélyt kapjanak a kistelepüléseken a családalapításra, az otthonteremtésre és a munkavállalásra, valamint esélyt ad a vidéki településeknek is, hogy vonzóak legyenek a fiataloknak – hangsúlyozta Novák Katalin. Szólt arról is, hogy a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 gyorsjelentése szerint a fiatalok munkavállalási kedve és anyagi helyzete is javult 2008-hoz és 2012-höz képest. Egyre több fiatal dolgozik, és csökken körükben a munkanélküliség, a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátája 12 százaléka alatt van.

Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár közölte, a projektek megvalósítására 36-42 hónap, azaz több mint három év áll rendelkezésre, így hosszú távú és kiszámítható támogatások válnak elérhetővé magyar fiataloknak, valamint ezalatt az idő alatt a fejlesztések beépülhetnek a helyi társadalom életébe is. Kiemelte, a kormány azért dolgozik, hogy azok a fiatalok, akiknek vonzó a vidéki élet, lehetőségekhez jussanak és megtalálják a számításaikat. Ezt szolgálja a mostani pályázat is, amelynek célja, hogy a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége növekedjen, valamint a helyi települési közösségek erősödjenek – tette hozzá.

Schanda Tamás elmondta azt is: a részt vevő önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy projektek megvalósításával hozzájárulnak a fiatalok helyben maradásához, feltérképezik és koordinálják a helyi munkaerőpiaci igényeket, valamint támogatják a településen élő vagy oda költöző fiatalok kedvezményes lakhatását.

