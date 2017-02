A magyar kormány patrióta gazdaságpolitikát folytat

A magyar kormány szótárában a patrióta gazdaságpolitika nem negatív kifejezés, mert maga is ilyen gazdaságpolitikát folytat – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, a Pesti Vigadóban rendezett Év befektetője gálán.

2017. február 27. 22:49

Szijjártó Péter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által rendezett gálán kifejtette: ez elmúlt egy év alatt gazdasági és politikai szempontból is fontos változások történtek. A legjelentősebb politikai változásnak a tavalyi, egyesült államokbeli elnökválasztást nevezte, ahol a választók úgy döntöttek, olyan elnökre bízzák az ország irányítását, aki az eddigieknél jóval patriótább gazdaságpolitikát folytat.



Rámutatott: a magyar kormány ahelyett, hogy siránkozna az amerikai elnök döntései miatt, olyan intézkedéseket hoz, amelyek alapján Magyarország a következő időszakban is versenyképes tud lenni. Ezért vezette be Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és csökkentette 27-ről 22 százalékra a szociális hozzájárulási adót, amely jövőre tovább mérséklődhet - mondta Szijjártó Péter.



Kitért arra is, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kapnak a magasabb hozzáadott értéket előállító, technológia-intenzív beruházások, a "Made in Hungary" felől az "Invented in Hungary" felé tolódik el a hangsúly. Most már nem az lesz a kérdés, hogy mit gyártanak, hanem az, hogy mit fejlesztenek Magyarországon.



Arra törekszenek, hogy minél több kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovációra alapuló, magas technológiai színvonalú beruházást hozzanak Magyarországra. Ennek jegyében alakították át január 1-jével a beruházásösztönző rendszert is, és fűztek adókedvezményeket a K+F célú költésekhez. A tárgyalásokon egyetlen aggályos kérdés merül fel, az, hogy lesz-e elegendő munkaerő.



A miniszter hangsúlyozta, tavaly minden eddiginél több befektető döntött úgy, hogy Magyarországot választja befektetése helyszínéül, 71 beruházási projekt esetében született kedvező döntés, amelyek eredményeképpen 3,2 milliárd euró külföldi tőke érkezett az országba, és 17 647 új munkahely jött létre. Kiemelte, hogy mind a befektetett volumen, mind a munkahelyek tekintetében a HIPA volt a legeredményesebb a régióban.



Szijjártó Péter és Ésik Róbert, a HIPA elnöke a rendezvényen átadta az Év befektetője díjakat.



A gálán minden évben az elmúlt év legjelentősebb beruházásait végrehajtó vállalatok részesülnek elismerésben. Idén 6 kategóriában díjazott a HIPA cégeket, amelyek idén összesen 1,5 milliárd euró értékben 6000 új munkahelyet hoznak létre beruházásukkal. A HIPA kiemelt figyelmet fordít a hazai kis- és középvállalkozások beszállítói szerepének támogatására és fejlesztésére is, további két díjkategória az ő elismerésüket szolgálja.



A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az év legnagyobb volumenű zöldmezős beruházásáért, a Samsung SDI Magyarország Zrt. pedig az év legnagyobb volumenű bővítéséért vehetett át díjat. A LEGO Manufacturing Kft. az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalataként kapott elismerést. A Flowserve Hungary Services Kft. az év SSC beruházásáért, a BP Business Service Center Kft. az év SSC bővítéséért vehette át a díjat. Az év K+F beruházója a GE Hungary lett. Az év ipari parkjává a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Parkot, az év magyar beszállítójának a PEMÜ Műanyagipari Zrt.-t választották.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Ésik Róbert, a HIPA elnöke átadja az év legnagyobb volumenű zöldmezős beruházása díjat Christian Wolffnak, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Év befektetője gáláján a Pesti Vigadóban 2017. február 27-én

MTI