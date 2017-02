Orbán Viktor: Megvalósult a munkaalapú gazdaság

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján tartott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

2017. február 28. 12:12

Nem az a kérdés, hogy fejlődött-e a magyar gazdaság, hanem, hogy mit ér az. 2016-ban nagyon komoly eredményt értek el a gazdasági élet szereplői, ehhez gratulálni kell – mondta Orbán Viktor.

Nincs sikeres gazdaságpolitika egység nélkül

A kormányfő szerint a kereskedelmi kamara nélkülözhetetlen. Nem azért, mert visszajelzéseket ad a kormány számára, hanem hogy igazolja, pártalapon nem lehet gazdaságpolitikát építeni. A sikeres gazdasághoz egység és együttműködés kell. A kamara nélkül nem tudtunk volna nemzeti alapon álló gazdaságpolitikát folytatni – vélte.

Egyetértve Matolcsy György jegybankelnökkel, kijelentette: a jó, mint kifejezés, mellőzendő, ha a gazdasági sikerekről szeretnénk beszélni. Inkább a biztató fejezi ki pontosan a mostani állapotot, ami azt is jelenti, hogy el is lehet még rontani. „Folyamatosan észnél kell lenni és dolgozni kell, különben hibát lehet véteni” – fogalmazott.

Tovább kell fejlődni

Szerinte, ha 2010-ben azt mondták volna, hogy a közepesen fejlett ország csapdájában vergődünk majd néhány év múlva, sokan elfogadták volna. Azonban függetlenül az eddig elért eredményektől, tovább kell fejlődnünk, hogy továbbra is biztató legyen a gazdasági – emelte ki.

A nagyberuházásokra szükség van

Az olimpiára utalva azt mondta, nagy dolgok nélkül benne maradunk majd a közepesen fejlett országok csapdájában. Ilyen nagy projekt a Budapest-Belgrád vasútvonal vagy Paks 2 – nem véletlen, hogy össztűz alatt áll mindkettő Brüsszelben. Szükség van még olyan nagyberuházásokra is, mint a Békéscsabából Nyíregyházára tartó négysávos autópálya – vélte.

Orbán Viktor a közmunkára utalva kijelentette: minden munka jobb, mint ha nincs munka. Ha annak az az alternatívája, hogy nem dolgoznak emberek, akkor inkább a közmunkát kell választani – hangsúlyozta.

Emlékeztetett: 2010-ben azt ígérték, hogy a magyar gazdaságot talpra állítják, segítik a kkv-ket, beindítják a gazdasági növekedést, amihez a számok alapján tartotta magát a kormány.

Egy nemzeti érdekkörben lévő bankrendszerre van szükség

Egy mondás szerint a pénznek nincs szaga – folytatta, és a tőke nem nemzeti, ez azonban 2009-ben megdőlt, amikor a nemzetközi bankok kivonták a tőkét a leányvállalataikból, így tőlünk is – mondta. Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy szükségünk van egy nemzeti érdekkörben lévő bankrendszerre. A korábbi lépéseknek köszönhetően a magyar bankrendszer több mint 50 százaléka ma magyar tulajdonban van – emlékeztetett.

Nem tetszik Nyugat-Európának az alacsony adószint

Beszélt arról is, hogy a kormány a munkát terhelő adókat tovább tudta csökkenteni az elmúlt években, az alacsony adószint azonban nem tetszik Nyugat-Európában. Ha viszont bármelyik országban beszűkítik a magyar munkavállalók munkavállalási lehetőségeit, akkor válaszul be fogjuk szűkíteni a tőkeáramlást. „Elég erősek vagyunk már ahhoz, hogy ne nyeljünk le mindent” – tette egyértelművé.

Szerinte ma közelebb vagyunk a nemzeti ipar megteremtéséhez, mint bármikor. Kísérleti projektnek nevezte a hazai buszgyártást. A részeredmények biztatóak, úgy néz ki, lesz nemzetközi szintű járműgyártás – vélte.

A kormányfő felidézte: Magyarország mindig is agrár ország volt. Ebből mindent meg kell menteni és meg kell erősíteni a jövőre nézve is, amit csak lehet. Nem csak érzelmileg, gazdaságilag is fontos döntés volt ugyanis a mezőgazdaság fejlesztése, ezért érdemes folytatni – emelte ki.

