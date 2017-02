Miskolc város és vonzáskörzete iparszerkezetének átalakulásáról

Miskolc és vonzáskörzete iparszerkezetének átalakulásáról, az egykori Lenin Kohászati Művek (LKM) megsemmisítésének körülményeiről szól a tanulmány

2017. február 28. 19:13

„Elemi emberi kötelességünk, hogy kellő történeti hűséggel elszámoljunk egy-egy megélt, általunk is befolyásolt jelentős kortörténetről, és az is, hogy annak tapasztalatait továbbadjuk utódainknak. A legutóbbi évtizedek radikális változásai objektív számbavételére a közelmúltban jött létre a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum. Az intézet főigazgatójánál, Bíró Zoltánnál kezdeményeztem a címben szereplő témában egy felmérő munkát. Ez alapján legjobb szakembereik bevonásával elindították a kutatást. A kutatómunka első szakasza lezárult, amelyet egy kerekasztal konferencián a Miskolci Akadémiai Területi Bizottság (MAB) székházában összegeztünk. Az eddigiek is számos olyan tapasztalattal szolgálnak, amelyeket – megítélésünk szerint – érdemes közzétenni.”

Ezt a tanulmányt ajánljuk most figyelmükbe, mely teljes terjedelmében megtalálható a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) archívumának http://archivum.retorki.hu/ internetes oldalán a tanulmányok menüpont alatt.

Miskolc város és vonzáskörzete iparszerkezetének átalakulásáról, kiemelten az egykori Lenin Kohászati Művek (LKM) állami vállalat megsemmisítésének körülményeiről – tanulmányt Drótos László kohómérnök, az egykori LKM utolsó (1982–88 években) volt vezérigazgatója és a RETÖRKI felmérést végző kollektívája nevében: Lóránt Károly villamosmérnök-közgazdász írták.

gondola