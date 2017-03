A sarki kocsmában a töredékért is az ököljog érvényesülne!

2017. március 1. 09:50

Látványos napirend előtti ütközetekkel búcsúztatta február havát a Tisztelt Ház. Nem volt meglepetés, hogy a szónoklók ugyanazt egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Hallgatni sem volt egyszerű, megérteni, mérlegelni sem volt könnyebb. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bekiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

A nép szava!

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! A miniszterelnök gyáva, a Fidesz-kormány gyáva! Fél a magyar emberek valós problémáiról kialakított véleményétől, nem mer szembenézni azzal, hogy az általa kreált problémákra a magyar emberek többsége nem vevő, miközben a valós problémákra igen.

- Képviselőtársaim! Nem kell csodálkozni a miniszterelnök gyávaságán, hiszen hiába költött el 20 milliárd forintot a kvótanépszavazásra, a magyar emberek többsége nemet mondott az otthonmaradásával a Fidesz és a Jobbik álságos politikájára. Amikor a Fidesz internetadót akart bevezetni, az emberek felháborodtak, a kormány akkor is megfutamodott. Amikor a Fidesz bezárta a boltokat vasárnap, kopaszokat küldött szocialista politikusokra, majd a népszavazási kezdeményezésünk sikere után tele lett a gatya, ismét gyáván megfutamodott. Most pedig, hogy egy mozgalom sikeres aláírásgyűjtést szervezett az olimpiával kapcsolatban, megint gyáván visszakozik.

- Képviselőtársaim! A miniszterelnök úgy fogalmazott: „komoly szégyentől és lejáratástól mentettük meg az országot.” Mi lett volna a komoly szégyen? A népszavazás? Hogy kiderülhetett volna, hogy az emberek nem állnak a kormány oldalán? És ki lett volna lejáratva a népszavazás után? Hát nem a miniszterelnök szokta mindig a saját cselekedeteit a nép akaratából levezetni? Szerintem nem az a komoly szégyen, ha az emberek közvetlenül akarják kinyilvánítani véleményüket és akaratukat egy társadalmilag fontos, gazdaságilag jelentős kérdésben. Komoly szégyen az, ha a kormány ezt minden eszközzel meg akarja akadályozni. Komoly szégyen az, hogy az urizáló fideszes kormányzás alatt tovább növekedtek a társadalmi különbségek, növekedtek a vagyoni egyenlőtlenségek. Magyarország versenyképessége tovább romlik, és már nemcsak az EU-magországokhoz képest, hanem a visegrádi országokhoz képest is folyamatosan leszakadunk. A komoly szégyen az, hogy minden negyedik magyar gyermek funkcionális analfabéta, és az iskolarendszer konzerválja ezt a társadalmi különbséget. Rendszerszintű problémák vannak az egészségügyben is, mert miközben jut pénz a drága propagandára, addig a rendes takarításra nem.

- Képviselőtársaim! A valós problémák helyett a kormány háttérhatalmakkal és világkormányokkal hadakozik. Pont a napokban hallhattuk Matolcsy György jegybankelnök szavait, hogy egy NATO-tag, egy nagy állam puccsot szervezett a magyar kormánnyal szemben azzal, hogy bankpánikot akart kelteni a brókerbotrányok kapcsán. Ugyan már, tisztelt képviselőtársaim! Egyszerűen arról volt szó, hogy fideszes brókerek ellopták a magyar kisbefektetők pénzét.

- Képviselőtársaim! Miközben a Fidesz és a miniszterelnök gyáván megfutamodik, mi, szocialisták a magyar emberek valós problémáival akarunk foglalkozni! A magyar emberek jövőjével kapcsolatos valós probléma az a 3000 milliárd forintos orosz hitel, amely 21 évre adósítja el az országot és szolgáltatja ki Magyarországot az orosz érdekeknek. Az MSZP fenntartja azt a korábbi években már megfogalmazott álláspontját, hogy az atomenergia felhasználásáról széles körű társadalmi vita után, népszavazással kell dönteni. Éppen ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely arról szól, hogy ilyen horderejű kérdésben igenis közvetlenül a magyar emberek döntsenek.

- Képviselőtársaim! Látható, hogy a miniszterelnök sarokba szorítható. Ne várjunk 2018-ig! Előre közös jövőnkért, Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Érdeklődéssel hallgattam a felszólalását. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem hiszem!) Különösen abból a szempontból, hogy ön is bocsánatot kér-e majd a választóktól, ahogyan azt Botka László tette. (Gőgös Zoltán: Nektek kellene… - Kunhalmi Ágnes: Vegye tárgytalannak!) Egy bő egy héttel ezelőtti felszólalásában, illetve beszédében. Botka László azért kért bocsánatot, mert csalódást okoztak a választóknak. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Vegyetek példát róla! Lehet példát venni!) Bár most ön itt nem kért bocsánatot, azért azt szeretném elmondani, hogy Botka Lászlónak igaza van: van miért bocsánatot kérnie az MSZP-nek!

- Frakcióvezető Úr! Ön az államadósság kérdését említette, ez megütötte a fülemet. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Figyelj arra, amit mondott, és arra válaszoljál!) Azért mégiscsak furcsa a kioktatás attól a párttól, amelynek kormányzása idején 53 százalékról több mint 80 százalékra növekedett az államadósság. Ha önökön múlik, akkor még most is az IMF-hiteleket nyögjük, illetve az ország egésze. (Gőgös Zoltán: Jobb az orosz hitel erre sokkal!)

- Frakcióvezető Úr! Önök az egészségügyről beszélnek úgy, hogy fizetőssé tették volna. (Gőgös Zoltán: És most ingyen van?) Ha valóban érdekelné önöket az egészségügy sorsa, akkor megemlítette volna azt, hogy az orvosok bére 207 ezer forinttal nő, az ápolóké pedig 65 százalékkal. Amit önök fel tudtak mutatni, az egy javaslat a fizetős egészségügyre. (Gőgös Zoltán: 50 százalékos béremelés!)

- Frakcióvezető Úr! Az MSZP az oktatás fontosságára utal, de egyébként arról elfeledkezik, hogy a kormányzása alatt rengeteg iskolát zártak be. Szeretném önnek azt is felidézni, hogy 2010-hez képest ma egy gimis diákra Magyarországon dupla annyi forrás jut. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Melyik filmet nézed? Gőgös Zoltán: Ezt honnan vetted?) De ami ezeknél is arcpirítóbb: önök korrupcióról beszélnek, miközben ma már tudjuk, hogy a 4-es metró esetében egy 400 milliárdos beruházásból gyakorlatilag a harmadát lopták el és ezt az OLAF-jelentés is bebizonyítja.(Kunhalmi Ágnes: Akkor nem lenne négyes metró, ha elvitték volna azt a pénzt! Gondolkodjon, államtitkár úr!) Ha kicsit is fontos volna a korrupció elleni harc, akkor ön is és Botka László is megnevezte volna a felelősöket.

- Frakcióvezető Úr! Arra kérem ne folytassák a legrosszabb Bajnai Gordon-i hagyományokat, ne állítsák azt, hogy ott sem voltak, és egyébként sem utaztak még a 4-es metrón! (Gőgös Zoltán: Én nem! - Kunhalmi Ágens: Én utazom!) Gőgös képviselő úr még nem utazott. Próbálja meg!

- Frakcióvezető Úr! Keveset tudni arról, hogy az MSZP mit is tenne az ország érdekében, de amit tudunk, az egyébként több mint súlyos. Tudjuk például azt, hogy a baloldal eltörölné az otthonteremtési támogatásokat. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Ezt honnan vetted?) Ezt egyértelművé tették. Tudjuk azt, hogy újra drasztikusan emelnék az adókat. (Gőgös Zoltán: Ez felülről látszik a helikopterből?) Többkulcsos jövedelemadó-rendszerről beszélnek, és úgy látom a nyilatkozatokból, hogy a vagyonadó és az ingatlanadó gondolatával is flörtölnek. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Luxusadó a jachtért!)

- Frakcióvezető Úr! Jól emlékszünk arra, hogy milyen volt az, amikor 38 százalékos szja-kulcs is volt Magyarországon. A baloldal semmit nem tanult, és újra megroppantaná a középosztályt! (Gőgös Zoltán: A helikopter adóztatva lesz, az biztos!) Még az adót is megadóztatná a baloldal! (Közbeszólás az MSZP soraiból: És ezt előre leírták neked?) De ami a legsúlyosabb: jól látszik, hogy a baloldal a munkaalapú gazdaság helyett újra segélyalapú gazdaságot akar! Erről szól több javaslatuk is. Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy 2010-ben 550 ezer ember folyamodott valamilyen segélyért Magyarországon, ez a szám ma már jóval 200 ezer alá esett. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból, köztük: Több a szegény ember!) Az MSZP ebbe a korszakba térne vissza, fejest akar ugrani a múltba. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Frakcióvezető Úr! Ezek a tervek, ezek a baloldali tervek borzasztóak, felérnek egy hátba szúrással! Az MSZP megint úgy szúrná hátba az országot, ahogy hátba szúrták az olimpiai pályázatot. Ezt nem fogjuk engedni, és kettős erővel fogunk küzdeni Magyarország további erősödéséért! (Taps a kormánypártok soraiban. Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Varga László: Hát, ez elég kevés volt. Ez nem volt elég agresszív. Rogánt kérjük vissza!)

Mielőtt szétlopják a maradék pénzt is..!

Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Az utóbbi napokban elég sok keserű élménnyel kellett megbarátkoznia a kormánypártoknak. Ezek közül a legkeserűbb talán az olimpiai pályázat elbukása volt. Ez a keserűség ihlette talán Lázár Jánost is arra a kirohanására a múlt hét végén, miszerint ő területi alapon szeretné elosztani valakiknek a kárára és valakiknek az előnyére az olimpiai pályázat pénzeit. Lázár Jánosnak és a hozzá hasonlóan gondolkodó embereknek üzenjük: ahol bezárul egy ajtó, ott bizony nyílik is egy új. Gondolják végig: ha bezárult az olimpiai pályázat ajtaja, ha felszabadulnak azok a források, amelyek rendelkezésre állnak, hova lehet költeni. Úgy gondolom, hogy ez nyit egy olyan lehetőséget, amellyel ezt a pénzt nem területi alapon, nem valakiknek a kárára és valakiknek a javára, hanem valamennyi ember javára fordítandóan lehet felhasználni, például az oktatásügyre vagy akár az egészségügyre. Tehát leszögezhetjük: az olimpiai pénzek elköltésének a lényege nem a területiség, hanem az ügyek fontosságának a sorrendje.

- Képviselőtársaim! A sorrend világos. Az emberek nagy többsége az egészségügyre szeretne többet költeni. Mondhatjuk nyugodtan azért, mert rekordkeveset költött a magyar állam eddig az egészségügyre. Az elmúlt 27 év vesszőfutásai az egészségügyben voltak a legnagyobb károkkal. Mondhatjuk nyugodtan, mert hogy csökkent az ágyak száma, ahol Magyarországon gyógyulni lehet. Sőt, egyre kevesebben lépnek be a gyógyítópályára, egyre kevesebben választják azt a hivatást, amely az elkövetkezendő időszakban egyébként csak Európa-szerte egymillió új munkahelyet fog teremteni. Sőt, mondhatjuk azt is, európai uniós összehasonlítások mutatják, hogy Magyarország uniós rangsorban az egészségügy minőségében az egyik legrosszabb helyen áll!

- Képviselőtársaim! Világos tehát a sorrend, és ehhez nem kell szakértőnek lenni, hogy valaki lássa: az egészségüggyel komoly gondok vannak! Az emberek is így látják, sőt erről tanúbizonyságot is adtak. A Jobbik által elindított valódi nemzeti konzultációban, amely talán az elmúlt nyolc évnek a legnagyobb közvélemény-kutatása az egészségügyi téren, félmillió ember mondta el véleményét négy, az egészségügy szempontjából igen fontos kérdésben. Nyolc ember a tízre vetített válaszadóból azt mondja: romlott a magyar egészségügy helyzete, egyáltalán nem csökkentek a várólisták hosszai.. Sőt, azt mondja 10-ből 9 ember, hogy büntethetővé kellene tenni a hálapénz minden formáját, annak kikényszerítésével együtt.

- Mindebből látszik: az emberek elsöprő többsége, félmillió ember úgy gondolja, hogy Magyarországon az egészségügyre kellene az olimpiai forrásokat költeni. A források pedig, elegendőnek mutatkoznak. Ha nem úgy gondolkozunk, ahogy Lázár János gondolkozott, hogy vidék vagy Budapest, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ebből bőségesen juthat a vidéknek, bőségesen juthat Budapestnek is. Rendelkezésre áll ugyanis az a lista, amely a kórházi fejlesztéseket szándékozik megvalósítani. Ha csak ebből csemegézgetünk, akkor a budapesti fejlesztési igényeket a budapesti pályázatot menedzselő cég költségvetése bőségesen fedi: például juthat olyanra is pénz, mint a Szent Margit Kórházban az egynapos sebészet fejlesztése vagy például a Nyírő Gyula Kórházban egy új röntgengépnek a beszerzésére. Tehát az is látszik és jól lekövethető, hogy Magyarországon nemcsak Budapesten, hanem vidéken is szüksége van a fejlesztésekre a magyar egészségügynek. Ahogy az elmúlt időszakban vidéknek jutottak források, most Pestnek kell forrásokat juttatni, mindazok mellett a vidéknek is meg kell őrizni a lehetőségét, hogy fejlődjenek.

- Képviselőtársaim! Összegzésként nyugodtan elmondhatjuk tehát, hogy Lázár Jánossal szemben a Jobbik úgy gondolja, hogy az olimpia forrásait nem területi alapon kell elosztani, nem valakiknek az előnyére, hanem mindannyiunk előnyére kell elosztani. Az olimpia felszabaduló forrásait nem földesuraknak, hanem az embereknek, a népnek az igénye szerint kell elosztani! Az emberek hangja világos: az egészségügyre, azaz a kormány mostohagyermekére kell fordítani az olimpiából felszabaduló forrásokat! Ebbe az irányba haladjunk! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Nagy számban hozott ön itt európai uniós összehasonlításokat, és bizony tudjuk, hogy önnek európai uniós összehasonlításban elég régi tapasztalata van. Messze képviselői munkája előttre nyúlik vissza az az időszak, amikor ön magyar orvosoknak mutogatta a családi vállalkozásukban más európai uniós vagy arab országban kereső orvosok bérlistáját, és győzködte őket arról, hogy menjenek külföldre és dolgozzanak külföldön. Ugyanígy kiállt, az öltönyét felvette, megkötötte a nyakkendőjét, és egészségügyi dolgozókat is győzködött arról, hogy máshol mennyivel többet kereshetnek, és menjenek oda. Azon nyerészkedett az a vállalkozás, amelynek ön is tagja volt, tisztelt képviselő úr, abból teremtette meg a bevételét, hogy magyar orvosokat, egészségügyi dolgozókat külföldre vitt, és büszkén újságolta is egy újságban, hogy „csak” Írországba 62 orvost, egészségügyi dolgozót sikerült kijuttatniuk. Ön tehát ezért profi az európai uniós összehasonlításban, és kicsit hasonlított ebben az SZDSZ-re, hiszen abból akart jól élni, ami a magyar egészségügynek rosszat tett. Ők a privatizációval akarták megtenni ezt, önök pedig a magyar orvosok külföldre juttatásával.

- Képviselő Úr! Bizony azt sem nagyon látni, hogy ott, ahol a Jobbiknak lehetősége van arra, hogy tegyen valamit az egészségügyért, mert az önkormányzatokban erre lehetősége nyílik, ott működne jobban. Tudja, mennyivel kellett kisegítenünk év végén Ózdon is az egészségügyi ellátást, mint ahogy mindenhol máshol is megtettük az országban? 297 millió pluszforrást adtunk az ózdi kórháznak. Bízom benne, hogy valamiféle eredményeket azért föl tudnak mutatni önök is.

- Képviselő Úr! A mai felszólalásával ön és a Jobbik is beállt az olimpiaelleneseknek abba a táborába, akik láthatólag nem is ismerik az olimpiai fejlesztési terveket, mert ha ismerné, akkor ön is tudná, hogy hány kollégiumi férőhely jött volna létre, mennyi egészségügyi kapacitás, híd és más épült volna, ami minden budapesti és minden magyar számára egyfajta előrelépést, nagyobb biztonságot, nagyobb fejlettséget jelentett volna. Márpedig az olimpiai terveknek nagyon fontos részei voltak az oktatási fejlesztések, az egészségügyi fejlesztések és az infrastrukturális fejlesztések, amelyek itt maradtak volna Magyarországon mindenki javára.

- Az egészségügyi forrásokról ön is tudhatja, képviselő úr, mert ellene szavazott a költségvetés vitájában, hogy az egészségügyi költségvetés tavalyról idénre a GDP fél százalékával bővül. Lehet, hogy a számokkal kicsit hadilábon áll a Jobbik-frakció ezért elmondanám önnek: minden évben az infláció fölötti mértékben nőtt az egészségkassza költségkerete, az Egészségbiztosítási Alap 1500 milliárdja már 2000 milliárd fölött van ebben az esztendőben, tehát jóval nagyobb forrásból tud gazdálkodni, és ezt így kívánjuk a következő években is továbbvinni.

- Képviselő Úr! Ön is nagyon jól tudja, hogy a vidéki kórházak az 500 milliárd forintos egészségügyi fejlesztésből jól meg tudtak újulni alapellátásban is és a kórházakban is. És ha már a várólistákat is emlegeti, akkor azt miért nem említi meg, hogy az idei költségvetésben 5 milliárd forintot fordítunk a várólisták csökkentésére, amit a teljes Jobbik-frakció leszavazott? Azt miért nem említi meg, hogy a béremelésekre olyan mértékű keret van, mint a rendszerváltás óta szinte soha, hiszen az orvosoknak 100 plusz 107 ezer forinttal, azaz 207 ezer forinttal nő a fizetésük, ami a hálapénz elleni küzdelem egyik legfontosabb lépése.(Taps a kormánypártok soraiban.)

A kommunista diktatúrák áldozatairól.

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Szombaton ünnepeltük, illetve, bocsánat, emlékeztünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. Ez az esemény arra késztet, hogy vessünk egy pillantást arra az időre és azokra az emberekre, akik akkor éltek. Kikre emlékezzünk? Hát emlékezzünk elsősorban azokra - és tisztelettel hajtunk fejet előttük -, akik az életüket adták ebben az időszakban. De gondolunk azokra is, akiknek a szabadságuk forgott veszélyben, vagy az életútjukat törték ketté, éveken, akár évtizedeken keresztül is félelemben kellett élniük. És miért történt mindez? Azért, mert egy másik társadalmi osztályban éltek, azért, mert másképp gondolkodtak a világról, azért, mert a politikai meggyőződésük, vagy a vallási meggyőződésük volt más, és nem kívánták ezt a meggyőződést feladni, még akkor sem, ha erről hallgatniuk kellett. De ha az események és az áldozatok mögött ott látjuk az okokat, akkor bizony rá kell kérdeznünk arra az ideológiára és azokra az emberekre is, akik ennek az ideológiának a birtokában a hatalom közelébe kerültek. Milyenek voltak ezek az emberek, ezek az elkövetők? Annak az ideológiának a képviselői voltak, amely a XX. század egyik őrült eszméje volt. Azok a személyek, akik ennek a képviselői voltak, olyan hiányosságról tettek bizonyságot, ami az emberi méltóság tiszteletét és a személyes szabadság tiszteletét jelentené, hiszen ez hiányzott az ő életükből.

- Sok esetben elmosódott a határ az áldozat és az elkövető között. Íme egy történet: egy hatgyermekes családapát börtönbe zártak, és ahhoz, hogy lássa a családját, amikor kiszabadult, aláírattak vele egy papírt. Ez a papír végül is olyan következményekkel járt, hogy ő semmit nem tett, ami másnak ártott volna, de végül is arra késztették, miután már lemondtak ennek az embernek a beszervezéséről, hogy ő bizony a diplomája ellenére kemény fizikai munkát volt kénytelen végezni, és végül megalázva kellett a közéletből távoznia. Aztán beszélhetnénk arról a 800 ezer emberről is, akik tagjai voltak az állampártnak. Ők vagy karrierizmusból, vagy meggyőződésből tették ezt, de nem biztos, hogy az elkövetők között kell őket említeni. (Sallai R. Benedek: A KDNP-ben most is ülnek ilyen emberek!)

- Itt rá kell térnem képviselőtársam kedves megjegyzésére, amely arról szólt, hogy a KDNP soraiban is vannak volt párttagok. Lehet, hogy vannak, de én nem voltam az. (Zaj a Jobbik padsoraiban. Gyöngyösi Márton: nyilvánosságra kellene hozni az aktákat!) A Jobbikot egy pillanatra türelemre intem. Valaki, egy baloldali egyszer kitalálta, hogy én is az állampárt tagja voltam. Soha nem voltam! És kik vették át a szöveget: a szélsőjobb, hiszen őket tette ez kíváncsivá. De hát ilyen dolgok, kisstílű hazudozások a politika világában előfordulnak. Nem is ez a kérdés. A kérdés az, hogy tisztelettel tudunk-e megemlékezni a kommunista diktatúra áldozatairól, és az a fajta magatartás, ami abban az időben sokakat késztetett arra, hogy a szabadságukat, sőt világszerte százmillióra teszik azok számát, akik az életüket adták, ez ne történjen meg soha. És azok a jelenségek, amik időnként ma is jelen vannak, már nem a diktatúra eszközeivel, hanem különböző finomabb eszközökkel működnek, de mindenképpen az emberi méltóság és szabadság kárára vannak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Tisztelt Ház! Ronald Reagan mondta, hogy kommunista az, aki olvassa Marxot és Lenint, antikommunista pedig az, aki megérti Marxot és Lenint. Valóban találó volt a kommunista szovjet diktatúra legyőzőinek ez a mondata. 2000 óta, az első Orbán-kormány időszaka óta emlékezünk február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján arra a sok-sok honfitársunkra, aki áldozatául esett ennek a rendszernek. Országgyűlési határozat rögzíti ezt a napot és ezt a megemlékezést.

- Világszerte - ahogy frakcióvezető úr is utalt rá - közel százmillió ember nevezhető a kommunista terror áldozatának. Magyarországon 800 ezer honfitársunkat hurcolták el gulágra, ami azt jelenti, hogy minden tizenkettedik magyart elhurcoltak. Ha a Magyarországról menő szerelvényeket egymás mögé kötnénk, akkor Székesfehérvártól Debrecenig tartó vonatszerelvényt láthatnánk, olyan hosszú volt az a menetoszlop, amit éveken keresztül elhurcoltak málenkij robotra, gulágra, a gupvi táboraiba. És abból a 800 ezer honfitársunkból, akiket ítélet nélkül, bűn nélkül ítéltek büntetésre, bizony 200 ezren soha nem is tértek haza.

- Ha a B-listások számát nézem, ’1946-48-ban 80 ezer embernek vágták el a jövőjét. Ha a ’46-os két hónap alatti elbocsátási hullámot nézem, 50 ezer embert lehetetlenítettek el egzisztenciálisan. Ha a civil szervezeteket nézem, az összeset, másfél ezer civil szervezetet oszlattak fel. 1950-ben ehhez csatlakoztak a szerzetesrendek is, kis kivétellel. 1951-ben Budapestről 13 670 főt, 2500 családot telepítettek ki. A hortobágyra deportáltak száma is megközelíti a 15 ezret. A recski munkatáborba 1950 és ’53 között 1300 főt vittek. Ha megnézzük, hogy kik ellen indított büntetőeljárást az akkori kommunista kormányzat, akkor azt láthatjuk, hogy ebben bizony nemcsak főnemesek és főurak vagy gyárosok vannak, hanem bizony a legtöbbje munkásember, dolgozó parasztember volt. 1950 és ’53 között az ügyészségek az akkori magyar lakosságból 1 millió ember ellen indítottak büntetőeljárást. Ebből a bíróságokon 650 ezer vádirattal foglalkoztak, és 390 ezer ember esetében elmarasztaló ítélet is született. Az ’56-os forradalom következtében 2 ezer fő halt hősi halált, 20 ezer fő megsebesült, 350 főt kivégeztek, 22 ezer honfitársunkat bebörtönözték, 13 ezret internáltak, 200 ezer pedig elmenekült az országból. És ez még nem egy teljes lista a kommunista diktatúra magyarországi áldozatairól.

- Fontosak azok az emlékévek, amelyeket a kormányzat meghirdetett. A gulág-emlékév pontosan a hét végén, február 25-én zárult. A kormány 600 pályázatot támogatott országszerte 1,5 milliárd forint értékben, 250 településen. A gulág-emlékév célja volt, hogy ne maradjon olyan magyar település, ahonnan elhurcolták honfitársainkat, de erről egy emléktábla, egy emlékmű vagy bármilyen más momentum ne lenne, ez a sebhely ne rögzülne. Ezt sikerült is elérni, és emellett még számtalan más, filmkészítési, emlékműállítási terv is sikeres volt. A tegnapi napon ismételten hiányt pótoltunk Budapesten akkor, amikor a Hungária körút egy szakaszánál, a Ferencvárosi pályaudvarnál Balog Zoltán miniszter úr, a Gulág Emlékbizottság elnöke felavatta a málenkij robotra hurcolt áldozatok emlékhelyét. Méltó megemlékezés volt. Nagyon köszönöm, hogy az ellenzéki pártokból is volt, aki képviseltette ott magát és részt vett ezen az avatóünnepségen. Mert bizony nagy adósságot pótoltunk akkor, amikor létrejött ez az emlékmű. Mindenkinek javaslom, keresse föl, nézze meg. Azt hiszem, február 25-én és más napokon is méltó megemlékezni ott a málenkij robotra hurcolt honfitársainkról.

- Mindezek mellett az elmúlt időszakban elvettük azoknak a nyugdíj-kiegészítését, akik a kommunista diktatúrában egy kitüntetés nyomán ezt jogosulatlanul kapták meg, Nyers Rezsővel és Biszku Bélával együtt. A kormány arról is döntött, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak nyugdíj-kiegészítését idén és jövőre, két lépésben megduplázza, ezzel is valamelyest kárpótlást nyújtva az őket ért szenvedések miatt. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Mit üzentek az emberek?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Képviselőtársaim! Hadd kezdjem azzal, hogy a hét végén volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Sajnos, ezen a napon újra és újra fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ma csak az áldozatokat ismerjük, a felelősöket nem. Az LMP éppen ezért újra be fogja nyújtani az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó javaslatát, immár sokadszorra, és arra szólítjuk föl a kormányt és a miniszterelnököt, hogy a tízmilliárdos emlékévek helyett ennek támogatásával tisztelegjen a kommunizmus áldozatai előtt.

- Képviselőtársaim! A múlt hét kiemelt eseménye volt, hogy a kormányfő döntött arról, hogy visszavonják Budapest 2024-es olimpiai pályázatát. Azonnal beindult a központi propaganda, ami elég zavarosan, egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott arra, hogy miért is kellett ezt a lépést megtenniük, és miért nem várták meg, hogy Budapest lakossága népszavazáson mondjon ítéletet erről. Pedig a magyarázat nagyon egyszerű: az emberek többsége nem akar olimpiát!

- Képviselőtársaim! A Fidesz téved, amikor az olimpia kudarcát az ellenzékre akarja kenni. Az LMP 33 ezer aláírást gyűjtött, és az elmúlt egy hónapban ott voltunk az utcákon, sok ezer emberrel beszéltünk. Nagyon szívesen megosztjuk a kormánytöbbséggel a tapasztalatainkat, és segítünk a kormánynak megérteni, hogy miről szólt ez az aláírásgyűjtés, és mit gondolnak az emberek az olimpiáról. Az egyik leggyakoribb vélemény ez volt: ”Inkább kórházakra költenénk azt a sok pénzt, a kórházak állapota siralmas, nem épp olimpiára vágyom!” Ezek a vélemények is rámutatnak arra, hogy a Fidesz az egészségügyön spórol. Ezt az emberek is tudják. Csak egyetlen adat: évente tízezer ember betegszik meg vastagbélrákban. Ennek fele megmenthető volna megfelelő szűrővizsgálatokkal. (Dr. Rétvári Bence: Már bevezettük!)Mégsem erre indul nemzeti program. Nem erre költik a pénzt. Az orvosok és ápolónők elvándorlása és alacsony fizetése közhely, de attól még igaz. A félig blöff új béremelés ezen kevéssé segít, és nem teszi semmissé a korábbi évek forráskivonását.

- Képviselőtársaim! A vizes vb is négyszeresére drágult, és lehetne folytatni a sort. A Fidesz az ország felét az útszélén hagyta, lemondott róluk! A távolság a gazdagok és a szegények között egyre nő, ahelyett, hogy csökkenne. Egyre nehezebb megélni! A kormány az elmúlt években leépítette a szociális ellátást, befagyasztotta a szociális munkások bérét, tönkretette a területen dolgozó civil szervezeteket. Érzik, tudják ezt is az emberek! Azaz, az emberek nem hisznek a kormánynak, nem hiszik el, hogy célja valóban a fejlesztés, nem hiszik el, hogy a költségek tarthatóak lettek volna, nem hiszik el, hogy a pénzek nagy része nem az egyébként is már meggazdagodott haveri zsebekbe vándorolt volna.

- Képviselőtársaim! Az országra kényszerített paksi beruházás legalább annyira zavarja az embereket, mint az olimpia! Az emberek többsége kifejezetten ellenzi a paksi beruházást, van, aki az orosz befolyást említi, van, aki az eladósodástól fél, van, akinek a biztonságérzetét veszélyezteti, és van, aki szerint az atomenergia felett egyszerűen eljárt az idő. A paksi atomerőmű bővítése ügyében is egyértelmű, hogy a kormány, ugyanúgy, mint az olimpia megrendezésének kérdésében, nem akar népszavazást. Jogi érvekkel takarózik, hogy miért nem lehet. Egyszerűen felháborító, hogy a magyar energiastratégiáról nem dönthetnek a magyar emberek, hogy helyettük és fejük fölött egy nemzetközi szerződés és Oroszország döntsön. Meggyőződésünk, hogy a magyar embereknek van joguk eldönteni, hogy atomenergiával vagy anélkül akarnak hosszú távon élni. A paksi beruházás minimum 4000 milliárd forintba fog kerülni. A paksi beruházás elsősorban nem műszaki kérdés, hanem gazdasági, energiapolitikai és mélyen erkölcsi kérdés. Mélyen erkölcsi kérdés azért, mert ma még nincs megoldás a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére akkor, amikor ennek több ezer év a lebomlási ideje.

- Képviselőtársaim! A kormány azért nem akar népszavazást Paks ügyében sem, mert tudja, hogy veszítene! Az LMP azonban minden lehetséges jogi és politikai eszközt be fog vetni azért, hogy a paksi beruházásról ne Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin döntsön egy lefüggönyözött tárgyalószobában, hanem a magyar emberek! (Sallai R. Benedek tapsol: Úgy van!)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Azért van annak egy bája, hogy a kommunista bűnökkel kapcsolatban egy olyan ember tesz javaslatot és szólal fel az Országgyűlésben, aki maga is komoly tisztséget viselt a kommunista rendszerben. Úgyhogy ennek megfelelően fogjuk kezelni. (Közbeszólások a Jobbik és az LMP padsoraiból.)

- Képviselő Asszony! Budapest és Magyarország számára az olimpia nemzeti ügy, azonban egy olimpia csak akkor lehet sikeres, ha egyetértés van annak támogatásáról. Önnek is szeretném elmondani: amikor a Fővárosi Közgyűlés szavazott erről a kérdésről, akkor a baloldali pártok többsége is támogatta ezt az előterjesztést, azt mondták, hogy az olimpia egy nagyon erős katalizátora lehet a gazdaságunknak, a hitünknek. A baloldal azt is mondta - keressék vissza -, ez nem pártpolitikai kérdés, ez az ország közös ügye. Ebből az egyetértésből hátrált ki a baloldal! Ha nem lett volna egyetértés, akkor a kormány, a főváros bele sem vágott volna a pályázatba. Ezt az egyetértést azonban a baloldali pártok elárulták, és nemzeti ügyből pártügyet csináltak. A népszavazás intézménye fontos és jó dolog, többséget is lehetett volna szerezni egy népszavazáson, azonban az olimpiai pályázat sikeréhez nem többségre van szükség, hanem egységre. Ez az egység a baloldali pártok hátba szúrása miatt nincsen meg!

- Képviselő Asszony! Ön említette az egészségügy kérdését, illetve a szociális ágazat dolgozóinak kérdését. Kérem, nézzen utána, hogy a szociális ágazatban dolgozók bére több lépcsőben mennyivel emelkedik. Úgy látszik, hogy az ön figyelmét ez elkerülte. Elkerülte az is az ön figyelmét, hogy az egészségügyben 500 milliárdos fejlesztés zajlik, 207 ezerrel nő az orvosok és a szakgyógyszerészek bére, 65 százalékkal pedig az ápolóké. Ha van egy kis ideje meghallgatni a válaszunkat, akkor arra is érdemes figyelnie, hogy az ön által említett vastagbélrákszűrési programok elindultak, mégpedig a háziorvosok bevonásával.

- Képviselő Asszony! Ami a paksi bővítést illeti: a paksi atomerőmű bővítése nagyban elősegítheti a rezsicsökkentés fenntartását, elősegítheti azt, hogy Magyarországon olcsóbb legyen az áram. Ez jó a családoknak, jó a vállalatoknak, és erősítheti az iparunkat. Még egyszer mondom önnek: a paksi bővítés a rezsicsökkentés garanciája. Az új blokkok megépítése emellett tízezres nagyságrendben teremthet új munkahelyeket. A bővítéssel kapcsolatos fejleményekről a kormány rendszeresen beszámolt, és be is fog számolni. Hogyha egyébként önök az energiapolitika iránt érdeklődnek, akkor szeretném figyelmükbe ajánlani a brüsszeli energiaunió nevet viselő javaslatot, amelyik kivenné az ármeghatározás jogát a tagországok kezéből, ami lehetetlenné tenné, hogy Magyarország a jövőben is meghatározza, alacsony szinten tartsa az áram árát. Úgyhogy, ha ezzel a kérdéskörrel szeretnének foglalkozni, akkor kérem, hogy erre is figyeljenek.

- Ami a népszavazást illeti: népszavazást arról lehet tartani, amit a jogszabályok engednek, és aminek kellő társadalmi támogatottsága van. Ha a jogszabályok megengedik, és van társadalmi támogatottság, akkor lesz népszavazás egy kérdésben, ha nem engedik a jogszabályok, vagy éppen nincsen hozzá társadalmi támogatottság, akkor pedig nem lesz.

- Képviselő Asszony! Nagyon sajnálom, hogy az LMP is csatlakozott azokhoz, akik pillanatnyi politikai haszonért hátba szúrták az olimpiai pályázat ügyét! Mindezt már a választás előtti marakodás és versengés részének tekintem, és összességében azt is nagyon sajnálom, hogy úgy néz ki, hogy Schiffer Andrásnak lesz igaza, aki távozásakor arról beszélt, hogy komoly szándék van arra, hogy az LMP-t is betolják a baloldali erőtérbe. Ezért vesznek részt Lengyel László castingján, úgy, hogy a párttagok egy része nem is tud róla önöknél, ezért adnak közös interjút Portik Tamás segítőjével, és többek között ezért is versenyeznek a többi baloldali párttal az adóemelési tervekben. Lelkük rajta, hogy a baloldali pártok hogyan marakodnak a jövő évi választás előtt, de a kormány a maga részéről ebben a marakodásban nem kíván részt venni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az ügynökszervezetek ismét Magyarországot mószerolják Brüsszelben!

Dr. HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Az Európai Parlament egyik bizottsága ma délután egyórás vitát tart Brüsszelben, „Az alapvető jogok helyzete Magyarországon” címmel. A magyarországi baloldal brüsszeli barátai segítségével jól láttuk azt, hogy az elmúlt években számtalanszor akarták Magyarországot pellengérre állítani. Mondhatnánk tehát, hogy a szappanopera tovább folytatódik, csak a szokásos lejárt lemezről van szó. Mivel itthon már senki nem hallgat rájuk, inkább külföldön próbálnak szerencsét ebben az ügyben is. Ha azonban jobban megnézzük a mai meghallgatás napirendjét, akkor azt látjuk, hogy itt most nem a baloldal lesz a főszereplő, hanem másik három szervezet. A helyzet úgy áll, hogy a vádló szerepében tehát most nem akár Szanyi Tibor vagy éppen Niedermüller Péter, hanem az Amnesty International, a Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság tetszeleg. A közkeletű félreértéssel szemben, ezek nem igazi civil szervezetek, itt nemzetközi szervezetek magyarországi irodáiról van szó, és külföldi pénzből fizetett aktivistákról, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy külföldi ügynökökről beszélhetünk.

- Képviselőtársaim! Úgy hírlik, hogy ez a három szervezet ma délután Ahmed H. néven ismert, elítélt terrorista ügyén keresztül szeretné bemutatni az alapvető jogok helyzetét Magyarországon. Szeretném arra emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy Ahmed H. az a szír férfi, akit terrorcselekmény és más bűncselekmények miatt a közelmúltban tíz év fegyházbüntetésre ítélt a magyar bíróság, mert, ahogy láttuk annak idején a televízió képernyőjén is, megafonon buzdította az illegális migránsok tömegeit a határon, kövekkel dobálják a határt védő rendőröket és törjék át a kerítést. A bíróság ezen végzése ellen egy másik ilyen ügynökszervezet, a MigSzol szervezett tüntetést az ítéletet követően. A MigSzol egyébként egyértelműen Soros György bevándorlást támogató hálózatának az egyik tagja, akiknek egyébként a gazdálkodásáról és működéséről szóló információk nem átláthatóak. Annyi mindenesetre biztos, hogy a saját maga által közzétett tájékoztató anyagaiban együttműködő partnerként a Soros-hálózat szinte minden tagja szerepel.

- Képviselőtársaim! Láthattuk, hogy Soros György határokon átnyúló birodalma elér Magyarországra is, és számos, magukat civilnek mondó szervezet kap pénzt azért, hogy százezerszám szállítsák Európában a migránsokat. Ezek a szervezetek rendszeresen támadják hazánkat, például a kormány határvédelmi és terrorellenes intézkedéseit, a bevándorlási szabályok szigorítását. Ők Ahmed H. oldalán állnak, mi meg a magyar emberek oldalán!

- Képviselőtársaim! Nem véletlen, hogy alig kezdődött el a Magyar Országgyűlésben a vita a jogi határzár megerősítéséről, a bevándorláspárti szervezetek újult erővel kezdték meg Magyarország támadását. Ne csodálkozzunk, ez nem meglepő, hiszen ezek a szervezetek kezdettől fogva támadták a határzár megépítését, a bevándorlási és a terrorellenes szabályok szigorítását. És most is ezt teszik, Brüsszelben ismételten feljelentik Magyarországot. Éppen ezért minden állampolgárnak, joga van tudni, hogy melyek azok a politikai tevékenységet végző ügynökszervezetek, amelyek külföldi forrásból működnek, és azt is, hogy mekkora támogatást kapnak. Úgy vélem: mindnyájunk közös érdeke, hogy elejét vegyük az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérleteknek, és meg kell védenünk tőlük a magyar embereket! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Az a tény, hogy a baloldal megint napirendre vette Magyarország kérdését az Európai Parlamentben, azt bizonyítja, hogy az előttünk álló hónapokban kemény vitákra kell számítanunk nemcsak Brüsszellel egyébként, hanem a magyar baloldallal is. Az a téma, amelyről ön beszélt, például a bevándorlás kapcsán az egyike lesz a vitás témáknak. Még egy ok ez arra, hogy a kormány kikérje az állampolgárok véleményét is ezekben az ügyekben, ezért döntött arról, hogy nemzeti konzultációt fog kezdeményezni.

- A nemzeti konzultációban öt kérdéskör mindenképpen szerepelni fog. Az első kérdéskör az energiapolitikát érinti. Ez azért aktuális, mert van egy brüsszeli javaslat melynek alapján az Európai Unió kivenné a tagállamok kezéből az ármeghatározás kérdését. Márpedig ez a lépés azt jelentené, hogy ellehetetlenülne a rezsicsökkentés. Úgyhogy itt kormányzati döntésekre van szükség, ezért is került be ez a kérdés a konzultációs kérdéssorba.

- A migrációs válság kezelése a másik kérdéskör. Ugye, jól emlékszünk arra, hogy csak 2015-ben másfél millióan érkeztek Európába. Nagyon sok illegális bevándorló kijátssza az elégtelen uniós szabályozásokat, és úgy mozognak szabadon az Európai Unió területén, hogy még nem született meg a döntés a beadott menekültügyi kérelmükről. Számos terrorista merénylő ezt a hiányos szabályozást használta ki akkor, amikor véres merényletet követett el. A kormány éppen ezért a fizikai határzár megerősítése mellett a jogi határzárat is szeretné megerősíteni, ezért nyújtott be ennek megfelelő törvényjavaslatot, amelynek a parlamenti vitája már meg is kezdődött. Egyébként nagyon beszédes az, hogy ezt a törvényjavaslatot nemzetközi, külföldről pénzelt szervezetek máris erősen támadják.

- Harmadik az átláthatóság kérdése: azzal a problémával állunk szemben, hogy számos olyan politikai aktivistacsoportot támogatnak külföldről jelentős összegekkel, amelyek aztán ezt befolyásszerzési kísérletre használják. Nem nagyon tudjuk, nem nagyon átlátható, hogy pontosan mekkora összegekről van szó, de jelentős összegekről. Éppen ezért a kormány most vizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne nagyobb átláthatóságot biztosítani ezen a téren. Van egy jól működő amerikai példa. Szeretném önnek is elmondani: az Egyesült Államokban 1938-tól kezdve hatályban van egy törvény, amely alapján az úgynevezett külföldi ügynököknek regisztrálniuk kell magukat, és félévente beszámolót kell készíteniük az ottani igazságügyi minisztérium számára.

- Képviselőtársaim! A negyedik és az ötödik kérdéskör alapvető szempontja: nemzeti hatáskörben kell tartani az adópolitikát és a munkahelyteremtést célzó eszközöket! Mindannyian jól emlékezhetünk arra, hogy amikor a kormány például arról döntött, hogy drasztikusan csökkenti a társasági adót, akkor milyen nemzetközi bírálatokat kapott. Azt gondolom, jó lenne, ha az ellenzék is állást foglalna ezekben a kérdésekben, mert mindegyik érinti a szuverenitás kérdését. Ezek a célok mind - egytől-egyig - a nemzeti önrendelkezés fenntartásáról és megerősítéséről szólnak. Nem szeretnénk, ha Brüsszel, csakúgy, mint a bevándorlás, a kvóták ügyében tette, lopakodó jogalkotással írná felül a tagállamok jogköreit. Erről szól az új nemzeti politika! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

