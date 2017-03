Arany-emlékév: élő kapcsolások, színházi közvetítés és tévéjáték

Arany János születésének 200. évfordulóján, március 2-án elkezdődik az Arany János-emlékév. Számos programmal emlékeznek a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjára.

2017. március 1. 15:40

Arany szülőhelyén, Nagyszalontán, a Nemzeti Színházban és az Erkel Színházban is megemlékezéseket tartanak, amelyekről a közmédia egész napos ARANY 200 című műsorfolyamban számol be.



Az M1 aktuális csatorna folyamatos bejelentkezésekkel kíséri az eseményeket, a Bartók Rádió Arany Jánoshoz kötődő műsorokat sugároz, és a Kossuth is követi a nap eseményeit. A Duna, a Duna World és az M5 csatornák műsorai kiemelten foglalkoznak a jeles évfordulóval, és az esti filmek is Arany Jánoshoz kapcsolódnak.

Arany és Petőfi levélváltásait feldolgozó Mécsfény című tévéjáték 11.25-kor kezdődik a Duna World műsorán. A Magyar klasszikusok új köntösben című magyar ismeretterjesztő sorozat Arany Jánosról szóló részei csütörtökön 16.25-kor kezdődnek ugyanezen a csatornán. A Dunán 18.30-kor kezdődik az Arany közismert műve ihlette magyar kisjátékfilm, a Tetemre hívás.



Az M1 és az M5 19 órától élőben közvetíti az emlékév megnyitóját a Nemzeti Színházból, ahol beszédet mond Áder János, köztársasági elnök, az Arany János Emlékbizottság elnöke. Ezt követően a színház Toldi előadásának közvetítését láthatják a nézők az M5 csatornán. Az előadást a Duna World ismétli meg 1.35 perckor. A M5-ön a Daliás Idők kerül képernyőre csütörtökön este. A Toldi nyomán Gémes József írta és rendezte, a Pannónia Filmstúdió készítette különleges technikával ezt különleges hangulatú animációs filmet, amely 20.50-kor kezdődik.

