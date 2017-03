Energetikai óriásberuházás Szlovákiával

Szlovákia és Magyarország közti határkeresztező villamos vezeték építéséről írtak alá szerződést szerdán Pozsonyban; az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az összeköttetések évének nevezte az ideit a magyar-szlovák kapcsolatrendszerben.

2017. március 1. 16:55

A szerződést Csomai Kamilla, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító vezérigazgatója, illetve Miroslav Obert, a Szlovák Villamos-energia Átviteli Rendszer (SEPS) vezérigazgatója írták alá. A megvalósuló stratégiai kapcsolat jelentős mértékben hozzájárul majd Közép-Európa energiabiztonságának, illetve a villamos-energia átviteli rendszer stabilitásának növeléséhez, és elősegíti a kereskedelmet a villanyáram nemzetközi piacán – közölték.

2017 az összeköttetés éve

A szerződés az aláírásával világossá vált, hogy 2017 az összeköttetések éve a magyar-szlovák kapcsolatrendszerben – jelentette ki Szijjártó Péter. Rámutatott: ismét bizonyítást nyert, amit Magyarország és Szlovákia az utóbbi években már megmutatott, az, hogy a közös sikertörténetek nyomán a legérzékenyebb kétoldalú kapcsolatrendszerből is egy szövetségesi viszony tud létrejönni.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a fokozódó gazdasági versenyben a két ország nagyon egymásra van utalva és az összeköttetés megteremtése ezért is fontos, mert amellett, hogy mindkét ország energiabiztonságát javítja, hozzájárul versenyképességük növeléséhez is.

Energetika, hidak, utak, komp

A két ország gázvezetékeinek már korábban megvalósított összekötésével most egy teljesen integrált energiarendszer-kapcsolat jön majd létre – mutatott rá. Hozzátette: az idén további infrastrukturális összeköttetések megteremtésére is sor kerül, az idén elkezdődik a Komáromot a szlovákiai Révkomárommal összekötő híd építése, és a gyorsforgalmi úté Rajkánál. Előkészületben van 5 új Ipoly-híd építése, valamint több útkapcsolat és egy kompkapcsolat is.

Fontos országainknak és az uniónak

A szerződés aláírása után Peter Ziga, szlovák gazdasági miniszter hangsúlyozta: hosszú, több éves folyamat vezetett a szerződés aláírásához, amely újabb bizonyítéka a rendkívül jó szlovák-magyar kapcsolatoknak. Rámutatott: az új kapcsolatnak köszönhetően kétszeresére nő majd a két ország közti villamosáram-szállítás kapacitása, ám a határkeresztező vezeték megépítése nem csupán a két ország, hanem az Európai Unió számára is kulcsfontosságú.

Peter Kazimír, szlovák pénzügyminiszter az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházásának nevezte a projektet, amely hozzájárul a magyar-szlovák kapcsolatok további fejlődéséhez, és a régió országai is örömmel fogadják.

A határkeresztező vezeték építéséről szóló szerződés aláírása után Szijjártó Péter és a szlovák szaktárcák vezetői, aláírták a létesítési szerződésről szóló miniszteri levelet is, amelyet Maros Sefcovicnak, az Európai Unió (EU) energetikai unióért felelős biztosának juttatnak el.

A 400 kV-os magyar-szlovák határkeresztező vezeték, amely 69 kilométeres lesz, 80 millió eurós beruházásból valósul majd meg, a tervek szerint beüzemelésére 2020 december végéig kerül sor.

Csomai Kamilla, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) vezérigazgatója és Miroslav Obert, a Szlovák Villamos-energia Átviteli Rendszer (SEPS) vezérigazgatója aláírja a Szlovákia és Magyarország közti határkeresztező villamosvezeték építéséről szóló szerződést Pozsonyban 2017. március 1-jén

MTI