Csupa szín, csupa legenda

Elássák, hogy ne lássák? Kellő megbecsülést kapnak-e a szociális ágazatban dolgozók? Önöknek az antikommunizmus is csak politikai termék? A magyar emberekkel mindent meg lehet etetni? Hogyan lehet valóban hatékonyabb az állatvédelem?

2017. március 2. 09:17

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda! A felszólalóknak Ciceró az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Megtörtént! A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallózunk.

Elássák, hogy ne lássák?

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Államtitkár Úr! Amikor két éve kiderült, hogy a Fideszhez ezer szálon kötődő Buda-Cash Brókerházban ellopták az ügyfelek pénzét, akkor a botrány magával rántotta a DRB-bankcsoportot is. A bank felszámolása folyamatban van, viszont vannak emberek, akik még futnak a pénzük után. Ilyen helyzetben van körülbelül száz pécsi, baranyai család is, akik lakáshitelt vettek föl a DRB-banktól, a bank megszűnése előtt visszafizették a kölcsönt, ám bent ragadt az a tisztességtelenül felszámított kamat és költség, ami visszajárt volna nekik. Családonként legfeljebb néhány millió forintról van szó, ez a százmilliárdos Buda-Cash-botrányhoz képest elenyésző összeg, de egyes családoknak nagyon fontos és komolyan érinti őket. Ez tehát a probléma, amit szabályozással meg lehetne oldani, ahogy külön törvényt hoztak az átvert devizahitelesek megsegítésére is.

- Államtitkár Úr! Önök nem mondhatják, hogy ez az ügy meglepi önöket, hiszen a családok közvetlenül is jelezték a problémát nemcsak önöknél, hanem nagyon sok szervezetnél, más minisztériumnál, de jeleztem én is, sőt megoldási javaslatot is tettem. Varga Mihály miniszter úr azonban lesöpörte az asztalról ezt a megoldási javaslatot, és arra sem volt hajlandó, hogy velem személyesen konzultáljon erről az ügyről. Most önt kérdezem:

- Miért hagyják az út szélén ezeket a családokat?

- Miért nem akarnak segíteni nekik, hiszen - ahogy mondtam – „csak” közel százmillió forintos tételről van szó.

- Ahogy a többi hitelest vagy akár beszorult károsultat megsegítették több milliárd forinttal - például a Honvéd biztosítási pénztáraknál is ezt megtették, - nem értem, hogy ezt a közel száz pécsi és baranyai családot miért nem tudják segíteni?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztériumi államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Önnek Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr szabályosan válaszolt a január 24-ei levelében, és érdemben kifejtette az ön által fölvetett kérdésről a szakmai, jogszerű és törvényszerű álláspontját. Elöljáróban szeretném mondani: itt nem egy egyszerű brókerkárosultról vagy egy devizahitel-károsultról van szó, hiszen az ön által fölvetett problémánál és kérdésnél az a helyzet áll elő, hogy egy felszámolási eljárásban keletkezett követelés kifizetéséről van szó. Ön egy olyan eljárást szeretne ebben a kérdésben a felszámolási törvényt megkerülve, hogy az ön által említett magánszemélyek, akik egyébként visszafizették a hitelt - tehát más jellegű kártérítésről van szó -, egy teljesen kedvező és más eljárásban részesüljenek, ami a jelenleg hatályos felszámolási eljárásról szóló törvényt kiiktatná, megkerülné, és másokkal szemben előnyösebb helyzetbe kerülne.

- Frakcióvezető Úr! Azt gondolom, hogy a kormány és az Országgyűlés károsultak százezrei és milliói részére találta meg mind a devizahitel tekintetében, mind a brókerkárosultak tekintetében a jogszerű és törvényszerű megoldást. Úgy gondolom, hogy az ön által fölvetett probléma is törvényszerűen, jogszerűen rendezendő, azonban ez a törvény a felszámolási eljárási törvényt, nem pedig a devizahitel-károsultakról szóló törvényt jelenti. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. TÓTH BERTALAN: - Államtitkár Úr! Nem tudom elfogadni a válaszát. Egyrészt Varga Mihály két hónap múlva válaszolt az én megkeresésemre, másrészt pedig itt egy olyan diszkriminációról van szó, ahol azokat a családokat, akikről én beszélek, érte hátrányos megkülönböztetés. Ez a tisztességtelenül felszámított összeg levonásra került a tőkeösszegből, és nem kapják vissza ezt a pénzt.

- Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ha 3 milliárd forint jut egy harmadosztályú szerb focicsapatnak, 490 millió forint Kisvárdának stadionfejlesztésre, vagy az Országos Roma Önkormányzatnál 1,3 milliárd forintot tudnak hazahordani, és emiatt büntetést kell fizetnie a magyar államnak, akkor miért nem lehet megoldani ezt a tételt is? Az a jogszabályjavaslat, amit én beadtam, ezt a diszkriminációt feloldaná, de ha van más javaslatuk, azt is szívesen veszem, hiszen a legfontosabb, hogy ez a száz pécsi, baranyai család hozzájusson a pénzéhez. (Taps az MSZP soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS: - Frakcióvezető Úr! Mint ahogy elmondtam az első két percben: van törvényszerű és jogszerű megoldás a felvetett problémára; igaz, az lassabb és nehézkesebb, de mégis a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelő. Azt azonban már nehezen tudom elfogadni, hogy most, amikor már ellenzékben van, és egy probléma vagy több probléma is a jelenlegi kormány által megoldásra kerül, így a devizahitelesek problémája vagy a brókerkárosultaknak a problémái, ön felelősségteljesen eljátssza, mintha törődne az emberek problémájával. Kérdezem: hol voltak önök, hol volt a Magyar Szocialista Párt akkor, amikor százezreket, milliókat taszított felelőtlenül a devizahitelesek közé, nem figyelmeztetve annak kockázataira és árfolyamveszélyeire? Ezt az egész problémát a Fidesz-kormánynak kellett megoldani. Hol voltak önök akkor, hol volt az önök felelőssége, amikor ezt az óriási társadalmi problémát generálták Magyarországon? (Taps a kormánypártok soraiban.)

Kellő megbecsülést kapnak-e a szociális ágazatban dolgozók?

Dr. HOFFMANN RÓZSA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A szociális területen dolgozók bérfejlesztéséről és életpályájáról szeretném önt kérdezni. Képviselőtársaim nevében is felelősséggel mondhatom, hogy a rászorulók támogatása, a gyermekek, az idősek, a betegek, az elesettek, az otthontalanok vagy ápolásra szoruló embertársaink megsegítése mindannyiunk személyes ügye. Kiemelt felelősségünk ebben a segítségnyújtásban a velük foglalkozó szakembergárdának, tehát a szociális szféra dolgozóinak megbecsülése. Ezért az a célunk, hogy az ágazatban dolgozók az erkölcsi mellett megfelelő anyagi elismerésben is részesülhessenek.

- A Fidesz-KDNP-kormányzat elindította több mint 90 ezer szociális dolgozónak a bérfelzárkóztatását, akik mintegy 800 ezer embernek segítenek nap mint nap karitatív, állami, önkormányzati, egyházi, szociális intézményrendszerben vagy önkéntesként. 2014-től évi 12 milliárd forintos bérpótlékkeretet állapított meg számukra a kormány, amit 2015-ben és 2016-ban további 8-8 milliárd forinttal toldott meg, így összességében is mintegy 60 milliárd forinttal több pénz állt rendelkezésre a bérek emelésére.

- Államtitkár Úr! Az ország gazdasági megerősödésével végre lehetőségünk nyílt az általános béremelésre, ami a szociális ágazatban dolgozókat is segítette. Az ellátás biztonságához, ahhoz, hogy őket a szektorban a jövőben is meg tudjuk tartani, folyamatos támogatásra van szükségük. Éppen ezért kérdezem:

- Milyen mértékben emelkedik és kiket érint a szociális területen dolgozók béremelése?

- Hol tart a szociális életpálya-koncepció kidolgozása, milyen egyeztetéseket folytat a kormányzat ebben a kérdésben?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! A 2014-es említett ágazati bérpótlék és a 2015-16-ban következő bérkiegészítés nagyon nagy mértékű többletet tudott eredményezni a szociális ágazatban dolgozók bérénél. Egy szakirányú végzettségű gyermekfelügyelő, aki bő 30 éve van a pályán, most 36 ezer forinttal keres többet, mint 2013-ban. Egy főiskolai végzettségű családgondozó most 43 700 forinttal többel kezdheti meg a pályáját mint 2013-ban, ha pedig szociális tanácsadóként helyezkedik el, akkor most 52 ezer forinttal magasabb a fizetése, mint amekkora 2013-ban lett volna. Ez azért valósult meg, mert nemcsak a mindenkire egyenlő mértékben kiterjedő bérpótlék, hanem a bérkiegészítés is bevezetésre került.

- A következő években további emelkedés következik be. Nagyon sokakat érint a szociális szférában a minimálbér és a szakképzett-minimálbér megemelése, ez az idei évben is 25 százalékot is jelenthet, a jövő évben további 12 százalékot a szakképzettséggel rendelkezőknél.

***

Dr. HOFFMANN RÓZSA: - Államtitkár Úr! 2010-ben, amikor ez a kormány megkapta a bizalmat a szavazók jóvoltából, olyan hiányokkal vettük át az államháztartást, olyan pénzhiánnyal, olyan államadóssággal, hogy nagyon sok, egyébként indokolt területre nem jutott pénz azért, mert a megelőző kormány elherdálta, eladósította az államot. Nagy öröm számunkra, hogy végre oda eljutott Magyarország egy jó kormányzással és egy jó gazdálkodással, hogy az igazán megbecsülésre szorulók is megkaphassák azt a járandóságot, ami lehetővé teszi, hogy a fizetésből megéljenek. Úgy gondolom, hogy köszönet illeti a szociális területen dolgozókat, mindazokat, akik nem csüggedtek, nem veszítették el a reményt, itthon maradtak, és remélem, hogy bízhatnak abban, hogy ez az életpálya tovább folytatódik, és a megbecsülésük erősödik. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE:- Az idei évben 7,5 milliárd forint többletforrás áll rendelkezésre a szociális szférában dolgozók béremelésére, további 1,5 milliárd a bölcsődei dolgozókra. A szakképzettminimálbér-emelés következtében idén áltagosan 33 ezer forintos béremelkedésre számíthatnak a szociális szférában dolgozók. Nyilván ez adott munkaköröktől függően lehet magasabb vagy alacsonyabb, de a 16 500 forintot legalább el kell hogy érjen, a legmagasabb pedig 84 585 forint lesz. Azt szeretnénk, ha 2013-2019 között 62 százalékos átlagos béremelést láthatnánk. A kormány ehhez a fedezetet biztosította, és együttműködünk a szolgáltatókkal, a szakszervezetekkel, hogy ne csak a költségvetésben látszódjék ez a többlet, hanem mindenkinek az egyéni bérpapírján is.

Önöknek az antikommunizmus is csak politikai termék?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszter Úr! A Fidesz megalakulása óta büszke az antikommunista múltjára, ebben valószínűleg fontos szerepe volt Orbán Viktor 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén elmondott bátor és karakán beszédének is. Ehhez képest igencsak furcsa az, hogy 2017. január 20-án, Vlagyimir Putyin Magyarországra látogatásának idején a Fidesz Esztergomban, az egykori Szent Anna temetőben Béke Angyala emlékművet avatott fel, ami többek között a Vörös Hadseregnek állít emléket.

- Miniszter Úr! A Jobbik megalakulása óta fontosnak tartja az orosz kapcsolatokat. Amikor a Fidesz még Oroszországot szidta, körülbelül tíz évvel ezelőtt, akkor mi már mondtuk, hogy a jövőbe tekintve kell kereskedelmi és gazdasági lehetőségeket keresni és létesíteni. Három éve mondjuk azt, hogy károsak azok a gazdasági és kereskedelmi szankciók, amelyeket az Európai Unió vetett ki Oroszországgal szemben, és amit Magyarország is szentesít az aláírásával. De a történelemhamisítást és a Vörös Hadsereg dicsőítését, béke angyalaként való bemutatását nem tudjuk elfogadni! Még akkor sem, ha a szocialisták kezdeményeznék, hát még egy nemzeti párttól vagy magát nemzetinek és antikommunistának beállító párttól!

- Micsoda megfelelési kényszer és szolgalelkűség ez, miniszter úr, amit önöktől láthatunk?

- A Fidesz-KDNP-nél az antikommunizmus is csak egy politikai termék? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Először is általánosságban hadd jegyezzem meg, hogy az elmúlt harminc esztendőben, a Fidesz történetében a képviselő úr pontosan hivatkozik arra, hogy az az elképzelés és az a hit, amellyel mi magunkat úgy azonosítjuk, és úgy gondolkodunk a saját pártunkról és politikai közösségünkről, hogy antikommunista elveket vallunk. Folyamatosan részt vettünk az elmúlt harminc esztendőben a kommunista diktatúra örökségének a lebontásában, ez konzekvens, következetes és bármikor számonkérhető rajtunk.

- Ami az Oroszországgal kapcsolatos viszonyt illeti: mi mindig különbséget tudunk tenni a pragmatikus országérdek és a saját meggyőződésünk, mármint világnézeti elkötelezettségünk között. Nem zárja ki a kettő egymást. Az a helyzet, az a mai realitás, és erről nem a Fidesz tehet, hogy ha valaki ránéz a nemzetközi ártáblára, akkor pontosan tudja, hogy ma - vezetékek ide vagy oda - Magyarország legolcsóbban gázt Oroszországból tud vásárolni. Négymillió háztartás gázzal fűt. Természetesen kell azon dolgoznunk, hogy függetlenek legyünk ettől az energiaforrástól, de ez a realitás. Ettől mi még nem leszünk kommunistabarátok, mint ahogy az orosz föderáció sem azonosítja mindenben magát az 1990 előtti időszakkal.

- Szerencsére itt ül Völner Pál képviselőtársam, azonnal meg tudtam kérdezni, hogy mi a helyzet Esztergomban. Azt mondta: amit most a Jobbik emleget, az alapvetően egy első világháborús emlékmű. Hozzáteszem: mi tiszteletben tartjuk mind Németország jogát ahhoz, hogy a német katonai sírokat rendben tartsa Magyarországon, mind az Amerikai Egyesült Államok jogát, hogy az amerikai katonai sírokat rendben tartsák, és az orosz föderáció jogát is, hogy az orosz katonai sírokat rendben tartsák, mint ahogy Ukrajna és Románia jogát is, hogy a második világháborús sírokat rendben tartsa.

- Ami a második világháborút és az antikommunizmust illeti: képviselő úr, úgy tudom, ön is támogatta azt a nem olyan régen bevezetett döntésünket, amellyel 70 év után igazságot szolgáltattunk azoknak, akik elveszítették az édesapjukat vagy a hozzátartozóikat a második világháborúban, és most árvaellátást kapnak. Rajtunk ne kérje számon az antikommunista létet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Miniszter Úr! Azt, hogy ki mennyire viszonyul pragmatikusan az ilyen kérdésekhez, azt gondolom, én tudnám önnek elmagyarázni. Hiszen mi már akkor is ezt képviseltük, amikor önök még teli szájból, ellenzékből szidták Oroszországot. Mi is azt mondtuk, hogy előnyös gazdasági, kereskedelmi, energetikai szerződéseket kellene Oroszországgal kötni, ez a kérdés azonban egészen más lapra tartozik.

- Semmi nem indokolja azt, hogy miközben win-win alapon tárgyalunk Oroszországgal gazdasági, kereskedelmi kérdésről, önök a történelmet meghamisítsák és egy ilyen emlékművet állítsanak. Ez ugyanis nem kizárólag az orosz hadifoglyoknak, az első világháborúban elesett, a cári Oroszország idején elesett katonáknak állít emlékművet, hanem a Vörös Hadseregnek is, és ezt ön is tudja, miniszter úr, ne ingassa a fejét! Miközben önök Nyugat felé mutogatnak, és most hétvégén Orbán Viktor ugyanezt megtette. Nyugat nem ismeri el a kommunizmusnak a bűneit, és ez önökön is múlik. Ne Nyugatra mutogassanak, hanem először a saját házuk táján söprögessenek! Az ügynökakták háromszor négy év alatt, az önök kormányai alatt is mind a mai napig titkosak, semmit nem tettek annak érdekében, hogy nyilvánosságra kerüljenek! (Taps az ellenzéki oldalon.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! Az ön által sérelmezett emlékmű Völner Pál képviselőtársam szerint első világháborús emlékmű.Az első világháború áldozataira emlékeztet. Szerintem van külön egy második világháborús emlékmű is Esztergomban (Dr. Völner Pál: Így van.), de hogy igazságot szolgáltassak, el fogok menni és meg fogom nézni, majd szót fogok kérni, és tájékoztatni fogom.

- Ami pedig a megjegyzéseit illeti: én azt gondolom, hogy nemcsak a második világháború hőseire emlékeztünk az elmúlt időszakban. Az első világháború 100. évfordulója méltó lehetőséget kínál arra is lassan, hogy az első világháború végén beállt ideológiai káosz is kellő feldolgozásra kerüljön. Azt pedig mégsem kérdőjelezheti meg képviselőtársam, hogy Marx és Engels nem orosz állampolgárok voltak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A magyar emberekkel mindent meg lehet etetni?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Államtitkár Úr! Talán az FM-ben is hallottak az elmúlt két hétnek élelmiszer-biztonsági botrányáról: kiderült, hogy az Európai Unió nyugat-európai országaiban ugyanazon termékek, ugyanazon gyártók élelmiszer-minősége magasabb élelmiszeripari elvárásoknak felel meg, mint Magyarországon, illetve Kelet-Európában. Ez a botrány rámutatott arra, hogy Magyarországon gyakorlatilag az élelmiszer-biztonság védelmével kapcsolatos hatósági lánc - hiába vannak időszakos ellenőrzések, hiába igyekszik, nem múlt el nyomtalanul a leépítés háttere - nem tudja ellátni azt a feladatát, hogy megvédje a magyar állampolgárokat, a magyar társadalmat a gyengébb minőségű, rosszabb élelmiszertől. Nyilván az vezetett ide, hogy a Fidesz nagyjából Csányi Sándoron és Mészáros Lőrincen kívül nem nagyon látja a magyar élelmiszeripar fellendülésének lehetőségét, és ezért továbbra is ki vagyunk téve annak, hogy élelmiszerüzleteinkben túlnyomó többségében külföldről beérkező, gyengébb, silányabb minőségű élelmiszerek találhatóak.

- Államtitkár Úr! A magyar polcokon nincs más, mint amit önök megengednek, hogy odakerüljön. Semmi nem más nem kerül a polcokra, mint amihez önök hozzájárulnak. Most konkrétan arra szeretnék rákérdezni:

- Elismerik-e, hogy önök alkalmatlanok arra, hogy a magyar állampolgárokat és a magyar társadalmat megvédjék élelmiszer-biztonsági tekintetben az egészségtelenebb élelmiszerektől?

- Hét év kormányzás után önök szerint kinek a felelőssége ez?

- A Fidesz birtokpolitikája hogyan szolgálja az élelmiszer-biztonság csökkenését Magyarországon?

- Elismerik-e, hogy a Fidesz-KDNP és a földművelésügyi tárca alapvetően inkompetens abban, hogy megvédje a magyar társadalom egészségét és az élelmiszer-biztonságot?

- Elismeri-e azt, hogy Fazekas Sándor miniszter totálisan alkalmatlan arra, hogy Magyarországon a földművelés ügyét és az élelmiszer-biztonság ügyét egyáltalán képviselje a magyar kormányban? (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Nagyon sok mindenről beszélt itt az azonnali kérdésében. Megpróbálok a lényegre válaszolni.

- Ön elsősorban az élelmiszer-biztonságról beszél mint témáról, és összekeveri az osztrák, illetve a magyar áruházakban lévő élelmiszerek ügyét az élelmiszer-biztonság kérdésével. Megnyugtatom: a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minden törvényi felhatalmazásával mindennap azon dolgozik, hogy a magyar családok asztalára egészséges, biztonságos, kiváló minőségű, lehetőleg magyar élelmiszerek kerüljenek. Az elmúlt esztendőkben, hogy egy példát mondjak, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága a Nébihen belül közel 9 milliárd forint áfacsalást és adócsalást akadályozott meg, emellett minden tisztességtelen vállalkozással szemben fellép a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

- Képviselő Úr! Ami az ön kérdését inspirálta: valóban, a Nébih 2014 végén 24, Ausztriában, illetve Magyarországon is kapható élelmiszert vásárolt és vizsgált meg érzékszervileg, laboratóriumban összetételét tekintve, és bizony voltak olyan élelmiszerek, amelyek élelmiszer-biztonsági szempontból megfeleltek, de más összetételűek, illetve ilyen tekintetben a minőségük rosszabb, mint ha valaki ezt Ausztriában vásárolta volna.

- Képviselő Úr! A magyar kormány kiáll a magyar vásárlók érdekei mellett. Felhívtuk és a közelgő V4-csúcstalálkozón is felfogjuk hívni az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a jogi szabályozás elsősorban az Európai Bizottság dolga, addig pedig erkölcsi, tisztességbeli kérdésnek tekintjük ezt az ügyet, és úgy gondoljuk, hogy a vásárlók ezek helyett a termékek helyett vásároljanak inkább kiváló minőségű magyar élelmiszereket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALLAI R. BENEDEK: - Államtitkár Úr! Ön egy felszólalásban korábban azt mondta, hogy a Nébih helyt tud állni és naponta tud ellenőrizni, most pedig kiderült, hogy az elmúlt négy évben összesen 24 terméket tudott megvizsgálni. Több ezer élelmiszerről beszélve 24-nek a mintája alapján ön ki meri jelenteni azt, hogy a magyar fogyasztók élelmiszer-biztonsága biztosított? Hogy jön ehhez?

- Államtitkár Úr! Teljesen tönkretették a hatósági rendszert. Szaktárcájuk nemhogy nem ért a témához, gyakorlatilag teljesen inkompetens módon engedélyezi azt, hogy bármilyen szeméttel tele tegyék a magyar élelmiszerüzleteket. Ezért nem az Európai Unió a felelős! A magyar polcokra az önök engedélye alapján és az önök eljárásrendje alapján hozzák be ezeket a termékeket, ezért önöknek kell viselni a felelősséget! Egy ilyen élelmiszer-biztonsági botrány után a minimum az lenne, hogy a földművelésügyi miniszter feláll, hasznos lenne, ha ön is elismerné, hogy minisztere ezzel is bizonyította a teljes alkalmatlanságát. (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT: - Képviselő Úr! Kellő tisztelettel mondom, hogy ön mindent összekever. Ez az ügy, amiről ön beszél, nem élelmiszer-biztonsági kérdés, hanem egyrészt európai uniós jogi kérdés, másrészt pedig tisztesség és korrektség kérdése. Nem engedhetjük meg, a magyar kormány eddig sem engedte, és ezután is mindent megtesz azért, hogy azok az multinacionális élelmiszergyártók, akik ezeket a termékeket ugyanolyan néven forgalmazzák nálunk, mint az Unió más területein, rosszabb minőségű élelmiszereket adjanak el itt, mint mondjuk, Ausztriában vagy Németországban. Ez ellen föl fogunk lépni, a V4-csúcstalálkozó is ezért szerveződik mostanában!

- Képviselő Úr! Az ön kérdése úgy szól, hogy mindennel meg lehet-e etetni az embereket? Tisztelettel, kellő tisztelettel kérem, hogy a tisztességtelen multinacionális cégekhez hasonlóan ne etesse ön is mindennel a magyar embereket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hogyan lehet valóban hatékonyabb az állatvédelem?

PÓCS JÁNOS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az ülésszak kezdetén a Mezőgazdasági bizottság állatvédelemmel kapcsolatos javaslatot tárgyalt, amelyet a Jobbik egyik képviselője nyújtott be. Kiemelném a javaslat egyik intézkedéstervezetét. A Jobbik képviselőcsoportja azt szeretné, hogy Magyarországon minden kutyatulajdonos számára legyen kötelező kedvencének ivartalanítása, és ettől csak illeték megfizetése esetén lehessen eltekinteni. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a nem ivartalanított kutyák számára szenvedést okoz, hogy nem akkor párosodnak, amikor akarnak. Továbbá szerintük a hazai kutyatartó-társadalom többsége nem elég érett arra, hogy felelősen viselkedjen a kutyák szaporodásának tekintetében.

- Államtitkár Úr! Régi Jobbikos logika sejlik fel a javaslatban: minden kutyatartó bűnös! A Jobbik egyszerű megoldást talál a problémára: újra kasztrálnának. Ismerős ez az észjárás, de még abból az időből, amikor a pártelnök úr még nem lopta el a párt lelkét, vagy hogy úgy fogalmazzak, még nem kasztrálta a pártot. Nekem úgy tűnik, hogy ez a semlegesítő beavatkozás nem volt teljesen sikeres. A Jobbik kollektív tudatalattijában még ott van a régi logika, még mindig ott van a hajlam a radikális megoldásokra. Nem olyan egyszerű kiölni azt a bizonyos lelket. Államtitkár Úr!

- Milyen megoldás lehet jobb a Jobbik-féle javaslatnál?

- Milyen intézkedésekkel igyekszik a kormány segíteni az állattartók tudatosságának növelését?

- Milyen támogatások állnak rendelkezésre az állatvédelem területén működő intézmények és szervezetek támogatására?

- Mennyire fontos a magyar emberek számára az állatok védelme?

- Népszerűek-e az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása tekintetében? (Taps a Fidesz soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! 2010 óta nagyon fontos területnek tartjuk az állatvédelem területét.. 2010 óta körülbelül 3 milliárd forintot kaptak pályázati úton a természet-, illetve az állatvédő szervezetek. Azt önnel együtt én is sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyan politikai pártok, amelyek az állatvédelem ügyét saját politikai céljaikra használják.

- Képviselő Úr! Az idei, a 2017-es költségvetésben új előirányzaton 40 millió forint áll rendelkezésre az állatvédelem területén. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi az összes pénz, hanem azt jelenti, hogy 40 millió forinttal több áll rendelkezésre, mint az előző esztendőben. Terveink szerint ebből 30 millió forintot biztosítunk állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatására, amelynek odaítélését pályázati úton tervezzük, és amely pályázati kiírás már folyamatban van. Ezenkívül 5-5 millió forintot fordítunk a korábbi sikeres ivartalanítási program folytatására, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében a felelős állattartással kapcsolatos szemléletformáló munka folytatására, hiszen egyetértek önnel, felelős állattartáshoz felelős állattartók is kellenek.

- Képviselő Úr! Arról is tájékoztatom, hogy a menhelyi, valamint a kóbor állatok számának csökkentése érdekében nagy szükség van az állatok minél nagyobb számban történő ivartalanítására, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ha az állattartó telepeken, a menhelyeken lévő állatokat örökbe akarják fogadni vagy örökbe akarjuk adni, azt csak ivartalanított állapotban lehet. Az Állatorvostudományi Egyetemmel kötött megállapodás alapján korábban is és az elkövetkezendő időszakban is folytatjuk ezt a programot. (Taps a Fidesz soraiban.)

***

PÓCS JÁNOS: - Államtitkár Úr! Fontos még megemlíteni, hogy a Jobbik határozati javaslatának része az állatmenhelyek központi költségvetésből történő külön támogatása. Erre a Jobbiktól már korábban is érkezett hasonló határozati javaslat. A múlt heti bizottsági ülésen azonban kiderült, hogy a párt egyik tagja, képviselője, kutyamenhelyet üzemeltet, értük aggódik a Jobbik. (Zaj a Jobbik soraiban.) Ennek a bizonyos menhelynek a működésével kapcsolatban korábban súlyos hiányosságok és szabálytalanságok híre látott napvilágot. A 250 férőhelyes működési engedéllyel szemben 450 kutyát halmoztak fel korábban, ráadáskánt ez a cég még az szja 1 százalékra is igyekezett jogosultságot követelni.

- Államtitkár Úr! Két üzenete van ennek a határozati javaslatnak. A párt már ellenzékben is a bűnöző Jobbikos haveroknak lapátolná a pénzt. A másik: ha ők lennének kormányon, ahogy ígérték, kasztrálnák a bűnözőket, a kutyákat, bennünket, majd egymást!

- Államtitkár Úr! Adódik a kérdés:

- Hogyan lehet hatékonyabban fellépni a szabálytalanul működő állatmenhelyekkel szemben?(Taps a Fidesz soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT: - Képviselő Úr! Biztosíthatom arról, hogy az állatvédelmi hatóság minden olyan esetben föl fog lépni akár az állatmenhelyet üzemeltetőkkel, akár egyéb, az állatok védelmével foglalkozó szervezetekkel szemben, amelyek nem tisztességgel végzik a munkájukat!

- Az elmúlt esztendők másik nagy eredménye - hogy folytassam, amit az előbb mondtam - a kutyák mikrocsippel történő jelölése, illetve nyilvántartásba vétele. A jelölt ebek adatait országos ebadatbázisban tartják nyilván, és az információhoz hozzájuthatnak a hatóságok, ami nagyban segíti a munkánkat. Az országosan található mintegy száz ebrendészeti telepen a beérkező kutyák száma az öt évvel ezelőtti 30 ezerről 20 ezer alá csökkent. Emellett örvendetes az is, hogy jelentősen, 20 százalékkal nőtt azon ebek száma, amelyeket az ebrendészeti telepekről örökbe fogadnak. Az elmúlt esztendők munkájának tehát van eredménye az állatvédelem területén!

Bartha Szabó József