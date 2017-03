Egy ütés ide, egy ütés oda!

Hová tűnnek a munkavállalói jogok Magyarországon? Béremelés Fidesz-módra, - több tízezren kerültek/nek utcára? Miért okoz további károkat a kormány az ország élelmiszerbiztonságában a termőföldek rablóprivatizációjával? Hol tart a tanuszoda és tornaterem építési program? Mi lesz veled Magyar Posta? Hogyan várjunk változást, ha a kormány a tényekkel sem néz szembe? A bérlakás-program ”amúgy is megvalósuló” beruházás? Mit kíván tenni Magyarország kormánya azért, hogy az Egri Vár fejlesztése tovább folytatódjon?

2017. március 2. 14:07

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”! Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték.

Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallózunk.

Hová tűnnek a munkavállalói jogok Magyarországon?

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Képviselőtársaim! Visszamenve egy évtizedet, a statisztikában kicsit kutakodva látjuk, hogy 2006-ban 16 munkabeszüntetés volt. 2011-15-öt, ezt az időszakot górcső alá véve azt látjuk, hogy évente legfeljebb 1-3 sztrájk az, ami életre tudott hívódni; no nem azért, mert jobb lett a munkavállalók helyzete. 2011-től, az új munka törvénykönyve bevezetésével a kormányzat megpróbálta csökkenteni a szakszervezetek erejét is. A sztrájktörvénnyel kapcsolatosan egy bizonytalan helyzet próbálták életre hívni a széles körű bírói mérlegelési lehetőség megteremtésével. Az elégséges szolgáltatások elmaradása kapcsán pedig a jogellenességgel való fenyegetettséget helyezték a szakszervezetek fölé. Nyilván, csökkenő lett a munkabeszüntetések száma is.

- Államtitkár Úr! Béremelések tekintetében több szakszervezet szállt síkra, példaként legutóbb a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél. Itt a Helyiipari és a Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 volt az, amely sztrájktörvényt hirdetett. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ezt azonban elkaszálta, elutasította. Tehát így jogszerűen nem tudnak a szakszervezetek fellépni a munkavállalók érdekében. Ezért is kérdezem:

- Miért akarják megspórolni az állami vállalatok keretei között a munkavállalóknak juttatandó bérfejlesztéseket?

- Mi az oka annak ön szerint, hogy egyre szaporodnak a béremelést követelő szakszervezeti követelések? Gondolom, nem az, hogy jobb a helyzet.

- Miért lehetetlenítik el a szakszervezetek munkáját akár a sztrájktól való megfosztás tekintetében is? (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Savanyú a szőlő! Rossz hírem van: 2010-től lényegében munkabéke van. Önök tévednek, mi több, valótlanságot állítanak, amikor azt mondják, hogy a sztrájkok csökkenése a sztrájktörvény módosítására vezethető vissza. A kormány az elmúlt hat évben nagyon jelentős munkahelyteremtő és -megtartó politikát folytatott, amelynek eredményeképpen az alapvető munkahelyi elégedetlenség gyakorlatilag megszűnt. A munkabeszüntetéseknek ilyetén örvendetesen csökkenő száma pozitív visszacsatolást jelent számunkra.

- Ami pedig a sztrájktörvény módosítását illeti: ön sem vitatja, hogy a közszolgáltatások minimális szintjének megállapítása olyan alapvető közösségi érdeket képvisel egy érdekeit érvényesíteni kívánó kisebbséggel szemben, amelynek biztosítására a törvényhozás jogosult, mi több, köteles is. Ezzel együtt valamennyi szakszervezet az Alaptörvény és a sztrájkról szóló törvény betartásával továbbra is élhet a jogszerű munkabeszüntetés lehetőségével.

- Képviselő Úr! Csak az elmúlt hónapokban az ön által említett állami vállalatoknál dolgozó mintegy 150 ezer ember számára, a szakszervezetekkel és a szakszervezeti konföderációkkal folytatott több hónapos, folyamatos tárgyalás és egyeztetés következtében három év alatt mintegy 30 százalék bérfejlesztés valósul meg. Erre azt mondani, hogy az állami vállalatoknál nem történik munkabéremelés, valamint azt, hogy mi elhanyagoljuk a szakszervezetekkel való érdemi egyeztetést egyszerűen megalapozatlan!

Béremelés Fidesz-módra, - több tízezren kerültek/nek utcára?

PINTÉR TAMÁS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Járulékcsökkentési kísérletezéseik miatt sürgős megoldásra váró káoszt idéztek elő a munka világában. A cégek egy részét belekényszerítik a trükközésbe, holott önök is tisztában vannak azzal, hogy nem fogják tudni kigazdálkodni a szükséges forrásokat.

- Államtitkár Úr! A kormánynak komoly szerepe lenne abban, hogy a garantált bérminimummal kapcsolatos döntéséhez megfelelő forrásokat is biztosítson a munkavállalók számára, de a felelősség az önök számára ismeretlen szó a béremeléssel kapcsolatosan is! Egyre több szakszervezet figyelmeztet arra, hogy a munkáltatók a jövőben részmunkaidőben jelentik be az alkalmazottaikat, hogy ne kelljen emelni a bérüket, miközben ugyanazt a munkát várják el. Az is várható, hogy a dolgozók munkakörét átminősítik, sok forráshiányos önkormányzati és állami intézmény esetében pedig fennáll a veszélye annak, hogy alkalmazottaiktól megválnak és közmunkásként foglalkoztatják őket a béremelés elkerülésének reményében.

- Államtitkár Úr! Az önök felelőtlenségének egyik legnagyobb elszenvedői azok a kis- és középvállalkozások, amelyek az alkalmazottak 70 százalékának biztosítanak megélhetést. A kötelező béremeléshez nyújtott támogatás hiányában a cégek mintegy 10 százaléka mehet csődbe, akár 200 ezer ember veszítheti el az állását. A nagyvállalatok esetében pedig már most az tapasztalható, hogy ugyan a járulékok csökkentek, a munkavállalók mégsem látnak a béremelésükből semmit. Ez ellen a méltatlan helyzet ellen harcol többek között a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség is, akikkel ezúton is szolidaritást vállalunk, és joggal tesszük fel a kérdést:

- Milyen kormány az, amely tétlenül nézi, hogy a multik kizsigereljék a magyar embereket?

- A munkáltatók bérkommandókkal való vegzálása helyett miért nem nyújtanak nekik inkább segítséget azért, hogy a béremeléssel járó hátrányokat kiküszöböljék?

- A kormány szerint az-e a hatékony béremelés, amivel ugyan több munkavállaló bérét emelik, de közben több tízezer embert munkanélkülivé tesznek?

- Ha önök erőszakkal kényszerítik ki a béremelést, miért lehetetlenítik el a hasonló célokért küzdő szakszervezeteket?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Sajnálom, hogy nem egyeztetnek a Jobbik-frakción belül a képviselői felszólalásokkal kapcsolatban, hiszen a múlt héten az egyik képviselőjük pont azt követelte, hogy jelentősebb mértékben, bátrabban nyúljon a béremelés ösztönzéséhez a kormány. Most ön pont az ellenkezőjét mondja, hogy egy béremelésnek milyen hátrányai lehetnek. Szeretném megerősíteni: mi pedig azt látjuk most, hogy önök nem határozták meg, hogy milyen irányban akarnak a béremelkedések, a munkavállalói terhek csökkentése tekintetében tenni. Azt látjuk, hogy amikor a kormányzat bátor lépéseket tesz a béremelések érdekében, akkor önök ellene beszélnek, máskor pedig béremelést kiáltanak. Úgy látszik, nem tájékozódnak, hogy mi folyik ebben az országban a béremelés tekintetében, mit tesz a kormányzat ennek érdekében.

- Képviselő Úr! Szeretném önt emlékeztetni, hogy nem a kormányzat határozta meg a minimálbér és a garantált bérminimum szintjét, hanem egy háromoldalú megállapodás volt, amely megállapodást aláírták a munkavállalók és a munkaadók képviselői is. Elsősorban a munkaadók és a munkavállalók állapodtak meg az ily mértékű minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, ami aztán hatással lehet a bér további emelésére.

- Képviselő Úr! Természetesen nem küld bérkommandót a kormányzat a munkáltatók nyakára, mindössze azt fogja ellenőrizni, hogy megfelelő módon hajtják-e végre a törvény rendelkezéseit. Törődve azzal, hogy a munkaadók terhei ne legyenek túl nagyok, azt is tudnia kell, hogy a munkabérre rakódó terheket jelentős mértékben csökkentette és csökkenteni fogja még további négy évben a kormányzat. Az erről szóló tavaly novemberi megállapodásnak nemcsak a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, hanem a jelentős mértékű adócsökkentés is a tárgya volt. Úgyhogy azt hiszem, miután háromoldalú megállapodás volt az amiről beszéltünk, nem kell aggódnia önnek a bérek emelkedésének következményei miatt. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért okoz további károkat a kormány az ország élelmiszerbiztonságában a termőföldek rablóprivatizációjával?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Államtitkár Úr! 2012 januárjában személyesen Orbán Viktor ajánlotta az emberek figyelmébe az új, Darányi Ignácról elnevezett agrárprogramot, szó szerint idézem: „Ma a falusiak nagyáruházakban vesznek olyan termékeket, amelyeket a kertjükben is megtermelhetnének. Jól mutatja, hogy mekkora a baj, ha már a falusi ember sem eszik egészséges ételeket.” - mondta ezt a miniszterelnök úr 2012-ben. Azt ígérte, hogy kormánya erősíteni fogja a kistermelőket, a kis- és középbirtokon gazdálkodókat, és ezáltal növelni fogja az élelmiszer-biztonságot. Mára természetesen egyértelművé vált, hogy mindez a lózung, ez a hazugság semmivé lett. Ugyanúgy nem történt benne semmi érdemi lépés, sőt lehetőség szerint, ahol csak tudtak, ellentétes lépéseket tett a kormány, és ez a habveréssel felhabosított rendszer tovább rombolta Magyarország élelmiszer-biztonságát, így aztán ebben is híven követték szocialista elődjeik kormányzóképességét és irányait.

- Nyilvánvalóan felmerülhet a kérdés, hogy a valódi gazdálkodók helyett az agrártámogatásokra utazó spekulánsoknak, a Fidesz-közeli oligarcháknak juttatott termőföldek miért is rombolják az élelmiszer-biztonságot, de látjuk ezt, ha ránézünk arra, amit például a Lehet Más a Politika már tavaly ősszel kimutatott kutatásaival. Most Ángyán József jól körülírja a legutóbbi jelentésében, hogy a Somogy megyei földprivatizációban nagybefektetők és a nagy agrárcégekből álló belga családi holding vezetői és a kaposvári önkormányzati fideszes frakcióvezető zömében árverés nélkül, kikiáltási áron juthattak az állami földekhez úgy, hogy egyik sem végez élelmiszer-termelési tevékenységet. Hiába jellemző a kisgazdaságokra mindenhol a magas élőmunka-igényű, magas minőségű, egészséges, helyi fogyasztásra szánt élelmiszer-termelés, 2016-ban tovább folytatódott a munkaerő-igényes gazdálkodás visszaszorulása: 2013-hoz képest 12 százalékkal csökkent immár az egyéni gazdaságok száma. Nyilvánvalóan a rablóprivatizáció hozzájárult ahhoz, hogy még kevésbé legyen élelmiszer-biztonság az országban. Felmerül a kérdés, erre várnám a választ:

- Miért érdeke a magyar kormánynak, a Fidesz-KDNP-nek, hogy rombolja a magyar emberek életminőségét rosszabb élelmiszerrel?

***

Dr. NAGY ISTVÁN, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Azt kell mondjam, hogy nagyon nem jól fogalmazta meg, főleg a kérdése elején azokat a problémákat, amelyeket felvet, hiszen pontosan a Földművelésügyi Minisztérium az a minisztérium, amely szinte hétről hétre különböző akciókat hirdet, különböző ösztönző programokat hirdet a kert megművelésére. Ma is tartjuk, és az egyik legfontosabb állításunk az, hogy a kertben megtermett élelmiszernél biztonságosabb nincsen, hiszen a saját ellátásunkra szánjuk. Ezért hirdettük meg azokat a támogató programokat, amelyek különböző versenyeken különböző díjak odaítélésével járnak. Természetesen minden ilyen akció azt a célt szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek a kert lehetőségére és szépségére.

- Képviselőtársam! Azt kell mondanom önnek, hogy egyre érdekesebben alakul az Ángyán József professzor úr által összerakott „elemzés” értelmezése, hiszen erős túlzás lenne azt a tényektől teljesen elrugaszkodott, a jogszabályok ismeretére egyáltalán nem alapozó, rágalmazó írást elemzésnek, hovatovább jelentésnek nevezni. Valótlan adatokra épül, hiszen az eljárások nagy része még le sem zárult, tehát nem lehet a végleges vevőket tudni, hiszen számos esetben az elővásárlókkal kötött szerződést az NFA.

- Képviselőtársam! A „Földet a gazdáknak!” program földértékesítéseit követően mintegy 200 ezer hektárral csökkent az állami földvagyon, tehát maradt még 1,6 millió hektár állami föld. A regisztrált magyar földművesek 30 százaléka, közel 30 ezer gazda szerzett földtulajdont a program keretében. Ez lenne a nagy bűn? Arra pedig külön és ismételten szeretném felhívni a figyelmét, hogy Magyarországon ma 300 hektárnál több területet egyetlen földműves gazda sem tud szerezni, ezt a tulajdoni maximumot a földforgalmi törvény rögzíti.

- A mezőgazdasági ágazat foglalkoztatása öt év alatt 30 400 fővel bővült, a növekedés elsősorban az egyéni gazdaságoknak és az öt fő alatti szervezeteknek köszönhető. A gazdaságszám csökkenése ellenére a kifejezetten piacra termelők száma 49 százalékkal, 54 400 fővel emelkedett, arányuk pedig meghaladta az egyharmadot. Ebből is látszik, kedves képviselőtársam, hogy mindaz, amit felvetett, a valóságtól egészen messze van!

Hol tart a tanuszoda és tornaterem építési program?

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A kormány 2014-ben döntött a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program elindításáról. A cél az, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok fejlődését, elősegítve így az adott település köznevelési feladatainak ellátását. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a köznevelésnek megfelelő infrastrukturális háttér biztos alapokon álljon, és egyben kiemelt szándékunk az európai színvonalú tornatermek létesítése, amelyek hosszú távon szolgálják a települések oktatási feladatainak ellátását.

- Sok évtizedes hátrányt kell ledolgozni. Kevés az elfogadható vízfelület vagy létesítmény, ahol ki tudják szolgálni az úszásoktatást, a vízilabdázni vágyó fiatalok és a mozgás szerelmeseinek igényeit. Utoljára a ’90-es évek elején volt ilyen átfogó, országos tornaterem-építési program. Tanuszodák építéséről ez idáig 25 településen született döntés. Az új létesítményekben a mindennapos testnevelés mellett mindenki más számára is biztosított lesz az úszás, a kikapcsolódás, a rekreáció és az egészségmegőrzés lehetősége. Ha a létesítmények felépülnek, akkor összesen 700 ezer ember számára biztosítanak majd úszási és sportolási lehetőséget. A program első ütemében 25 tanuszoda és 26 tornaterem építése kezdődött országszerte. Büszkék vagyunk rá és örülünk neki, hogy a program keretében most Szomódon és nemrégiben Dunaalmáson sikerült a megyében két új tornateremmel gazdagodni. A program következő szakaszának előkészítése már folyamatban van. Ezek a beruházások jól láthatóan a települések számára büszkeséget és örömöt jelentenek.

- Tisztelt Ház! Az ilyen elsőre kicsinek ható, de fontos beruházások bizonyítják, hogy az ország épül, és nemcsak a fővárosban, de vidéken is. Ezért kérdezem:

- Hol várható még a következő időszakban tanuszoda vagy tornaterem átadása.

- Hol tart a tanuszoda- és tornaterem-építési program? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS, (nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! A kormány kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését, ezért indítottuk 2014-ben a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programot. Ennek lényegében az a célja, hogy minden járásban legyenek a tanulók számára neveléshez-oktatáshoz kötődő, és különösen a mindennapos testneveléshez szükséges alapintézmények.

- A program keretében Szomódon A típusú, tehát 18-szor 30-as tornatermet adtak át február 3-án, és örömmel tájékoztatom, hogy Nyírbogáton is egy B típusú, tehát egy 25-ször 30-as tornaterem átadása is megtörtént február 24-én. A programnak köszönhetően további 18 hiánypótló beruházás, köztük tornaterem- és tanteremfejlesztés valósult meg országszerte.

- A beruházások folytatódnak: várhatóan a következő tanév megkezdéséig a diákok 14 településen vehetnek birtokba új tornatermet, további 11 településen új tanuszodát. A tanterem- és iskolafejlesztések keretében 24 településen több mint 100 új tanterem épül, ezek közül 12 településen már át is adták ezeket a fejlesztéseket. Öt település pedig komplett, új iskolával gyarapodik.

- A program természetesen ezekkel a fejlesztésekkel nem áll meg, jelenleg egyeztetés alatt van a program második üteme, amelyben további tanterem-, iskola-, tornaterem- és tanuszoda-fejlesztések valósulnak meg gyakorlatilag az ország minden pontján.

Mi lesz veled Magyar Posta?

HORVÁTH IMRE, (MSZP): - Képviselőtársaim! Az elmúlt napokban több riport, tudósítás jelent meg sajtóban, televízióban a posta szolgáltatásaival kapcsolatban. Választókerületemben, Újpesten több választópolgár panasszal, kifogással élt a postai szolgáltatásokat illetően, ami abban nyilvánul meg, hogy hetekkel, hónapokkal később kapják meg leveleiket, értékküldeményeiket. Több esetben előfordul, hogy az átutalási utalványokat is határidő lejárta után kézbesítik, így a befizetések után pótdíjat kell fizetni a polgároknak.

- Tudomásom szerint a főváros több kerületében is hasonló gondok vannak. Ennek oka a hivatalokban jelentkező létszámhiány, főleg a postai kézbesítőket illetően. Újpesten az a jellemző, hogy nyugdíjasokat hívnak be, túlórapénzt fizetnek ki, vagy más kerületekből vezényelnek munkaerőt az újpesti postahivatalhoz. Véleményezhető: ennek az az oka, hogy a munkavégzés arányait figyelembe véve még a 14 százalékos fizetésemelés sem elég, tehát a megemelt fizetésért sem nagyon tolakodnak az embereknek postásnak lenni. Ezért is kérdezem államtitkár úrtól:

- Mit kíván tenni a minisztérium, hogy a postánál kialakult jelenlegi helyzet, állapot megszűnjön? (Taps az MSZP soraiban.)

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Kérdése valós problémára mutat rá, és indokai is helytállók. Hazánkban a teljes logisztikai iparágra - így a Magyar Postára is - általában jellemző, hogy elsősorban a központi régiókban és Nyugat-Magyarországon munkaerőhiánnyal küzd. Ennek korábban bérezési, Nyugat-Magyarországon pedig a határ elszívó hatása volt az oka. Éppen ezért a kormány a Magyar Postát a magyar állam stratégiai fontosságú vállalatnak és partnernek tekinti. Tavaly decemberben hozott döntésnek megfelelően a minimálbért 15 százalékkal, a garantált szakmunkásbér-minimumot pedig 25 százalékkal emelte. Majd a minimálbért további 8-cal, a garantált bérminimumot pedig további 12 százalékkal emeli meg, azt várja, hogy ezeknél a munkaerőgondokkal küzdő nagy állami vállalatoknál, így a Magyar Postánál is, még ha az ön által jelzett helyzet nem is tragikus, de ami van, az javulni fog.

- Képviselő Úr! A Magyar Posta a saját szakszervezeteivel az elmúlt hetekben úgy állapodott meg - és ezt a kormány az elmúlt napokban jóváhagyta -, hogy három év alatt átlagban 32 százalék bérfejlesztést állapít meg. Ezen belül a Magyar Posta - természetesen a szakszervezetekkel egyetértésben - differenciál, és elsősorban azokat a munkaköröket fogja pluszjövedelemben részesíteni, ahol az ön által is jelzett munkaerőhiány tapasztalható. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hogyan várjunk változást, ha a kormány a tényekkel sem néz szembe?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A kormány ismét elképesztő sikerpropagandába kezdett azt bizonyítandó, hogy Magyarország gazdasági helyzete egyre kedvezőbb. Hirdetik: a GDP-arányos költségvetési hiány évek óta 3 százalék alatti, az államadósság és a munkanélküliség csökken, a gazdasági növekedés stabilan 2-3 százalékos, lényegében nincsen infláció. Kár, hogy az alapból félrevezető, a magyar és a hozzá hasonló gazdaságok teljesítményének mérésére teljesen alkalmatlan gazdasági mérőszámokkal szemben a magyar valóság merőben más képet mutat. A kedvező GDP-adatok ugyanis a valódi magyar gazdasági szereplők teljesítménye helyett a multinacionális nagyvállalatok magyarországi telephelyének kibocsátását tükrözik.

- Külkereskedelmi egyenlegünk pozitív alakulása sem a magyar reálgazdaság szereplőinek, hanem inkább a külföldi vállalatok magyarországi teljesítményének, exportjának az eredménye. A munkanélküliség csökkenő számai mögött pedig egyértelműen a kormányzati manipuláció húzódik meg. Közmunkások százezrei és növekvő tömegei, valamint a megalázó bérek és a nyomor elől külföldre menekülő és ott munkát vállaló honfitársaink egyre növekvő száma javítja a statisztikát. Az infláció hiánya pedig egy általános nemzetközi deflációs környezetet eredményez. Joggal kérdezem tehát:

- Hogyan várjunk változást, ha a kormány a tényekkel sem néz szembe?

- Mikor tér át a kormány az önbecsapásra és szemfényvesztésre alkalmas gazdasági-statisztikai mérőszámok alkalmazása helyett a valós gazdasági teljesítményünket mérő mutatókra?

- A valós helyzetet mutató mérőszámok és a realitással való szembenézés helyett nominális statisztikai adatokkal ámítva magunkat hogyan várhatnánk gazdasági paradigmaváltást, a munkabérek növekedését, a kiszolgáltatottság csökkenését?

- Mikor tervezi meg végre a kormány legalább az első lépést és néz szembe a magyar emberek valóságával?

- Tervezi-e egyáltalán a kormány, hogy a nemzetgazdaság állapotát mérő valós adatokra tér át, vagy folytatja a szemfényvesztést, áltatva magát és ostobának nézve a magyar embereket?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az ön állításával ellentétben azt tudom mondani a kormány nevében, és remélem, nem csak a kormány nevében, hogy a magyar gazdaság teljesítménye igenis kiváló. Az európai uniós átlagot meghaladó növekedés jellemzi az országot; a foglalkoztatottság mértéke jelentősen növekszik, a munkanélküliek száma jelentősen csökkent; 700 ezerrel több a foglalkoztatott ma Magyarországon, mint a 2010-es kormányváltáskor.

Azon, hogy a Jobbik nem fogadja el a magyarországi makrogazdasági tényeket, megmondom őszintén, nem vagyok meglepődve, hiszen az elmúlt időszakban a Jobbik politikája sok kérdésben megfordult: bevándorlásellenesből bevándorláspárti lett, Európai Unió-ellenességből Európai Unió-párti lett. Mi abban az új, hogy egyszerűen nem fogadja el a magyar emberek teljesítményét? És talán ez a legfájóbb benne.

- Képviselő Úr! A javuló teljesítményt, a gazdaság elismerendő teljesítményét több százezer, több millió magyar ember munkája hozta meg. De ha már nem hisz a valóságnak, nem hisz a tényeknek, és nem becsüli a magyar emberek teljesítményét, akkor legalább a nemzetközi szervezetek elismerését el kellene hogy elfogadja! Az Európai Bizottság országjelentését, amely igen kedvezően és pozitívan szól Magyarországról, vagy éppen a hitelminősítőkét, akik politikai vádaskodással biztos nem minősíthetőek. Mind a három hitelminősítő éppen a magyar gazdaság teljesítménye miatt felminősítette Magyarországot.

- Képviselő Úr! Azt gondolom, rossz úton haladnak önök, rossz úton halad a Jobbik. Akármi is a politikai céljuk, a magyarországi tényeket, a magyar gazdaság teljesítményét önöknek is el kellene fogadni. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

A bérlakás-program ”amúgy is megvalósuló” beruházás?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Sokszor hallottuk azt az érvet az olimpia kapcsán, hogy már csak azért sem beszélhetünk fölösleges beruházásokról, mert a pályázatban szereplő fejlesztések nagy része az olimpiától függetlenül is megvalósulna.

- Az olimpiai pályázat megvalósíthatósági tanulmánya az amúgy is szükséges fejlesztések közé sorolta a bérlakásprogramot. Idézem: „A lakáspolitikai szempontból folyamatosan napirenden van a bérlakásszektor jelentős bővítésének igénye. E koncepció kidolgozása, elfogadása és a szükséges források hozzárendelése még a jövő tennivalói között szerepel. A falvak utóhasznosítási programja nagyban elősegítheti, illetve felgyorsíthatja ezen koncepció kialakítását és végrehajtását.”

- Az olimpiai falu utóhasznosításában a szálláshelyek egy részét bérlakásokká alakították volna, a közszolgálati pályakezdők és alkalmazottak számára. Józsefvárosban például, ahol egyébként épp most készül egy nagyszabású bérlakás-kiárusítási program, komplett bérlakásnegyedet húztak volna fel ezer család számára. Az LMP korábban is felvetette, hogy az olimpiára szánt 3000 milliárdból akár 300 ezer bérlakást is föl lehetne építeni, meg lehetne duplázni a jelenleg 44 ezres fővárosi bérlakásállományt. Az olimpiai álom szertefoszlásával marad a kérdés:

- Olimpia nélkül is lesz bérlakásprogram? (Taps az LMP soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára):- Képviselő Asszony! Lám, mit hoz az élet, hiszen az LMP nagy támadója és ellenzője volt a budapesti olimpia rendezésének, most pedig az olimpiai pályázat megvalósításának egy részét követeli. Éppen ezért a jövőre vonatkozóan azt javaslom: előbb el kell olvasni egy ilyen pályázatot és azt, hogy milyen fejlesztésekkel jár, mit hoz az országnak, és utána megtámadni, mert itt ön és az LMP bizonyítja azt, hogy előbb kellene gondolkodni, és utána cselekedni.

- Ami pedig a lakásépítési programot illeti, a kormány gondolkodása a következő: először is az otthon-teremtési programokat preferálja, mert a magyar ember azt szereti ha nem a máséban, hanem a sajátjában lakik. Erre való a CSOK: 2016-ban 36 ezer család jelentkezett, 87 milliárd támogatást igényeltek.

- A kormány azonban elmúlt időszakban azokon is segített, akik társadalmi okok miatt, például devizahitelezés miatt kerültek lehetetlen helyzetbe. A Nemzeti Eszközkezelőnél 35 ezer bérlakás jött létre. És azokat a gazdaságpolitikai célkitűzéseket is támogatja a kormány, amikor a munkaerőhelyzet indokolja, hogy el kell hagynia valakinek a lakóhelyét, máshová kell költöznie, és ideiglenesen ott él, ahol a munkahelye van: adókedvezményt, állami támogatási kedvezményt biztosít a kormányzat. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy az elmúlt években ebben e kérdésben is felelősségteljes döntést hozott a kormányzat. Ami pedig az olimpiarendezés helyett megépülő fejlesztéseket illeti: azokat újra át kell gondolni kormányzati szinten, fővárosi szinten, és szükséges újratervezni. Meg fog történni!

Mit kíván tenni Magyarország kormánya azért, hogy az Egri Vár fejlesztése tovább folytatódjon?

NYITRAI ZSOLT, (Fidesz): - Miniszter Úr! Eger városának országgyűlési képviselőjeként, egri születésű polgárként kiemelten fontosnak tartom a város fejlődését, fejlesztését, az a célunk, hogy Eger épüljön, szépüljön. Úgy látom, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen mind a terület- és településfejlesztési operatív program, mind a „Modern városok” program az itt élő emberek számára komoly lehetőségeket kínál.

- Miniszter Úr! A TOP-os fejlesztésekkel kapcsolatban a város még tavaly decemberben benyújtotta az utolsó támogatási kérelmét is. A „Modern városok” program, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr írt alá Egerben, számunkra öt komoly fejlesztési lehetőséget kínál, ebből most egyet emelnék ki, ez pedig az egri vár ügye. Az egri vár a magyar hazaszeretet, a bátorság és az egész Európáért tett felelősségvállalás szimbóluma. Az Országgyűlés 2015-ben nyilvánított nemzeti emlékhellyé, az ország leglátogatottabb vidéki múzeuma. Az elmúlt időszakban több látványos fejlesztés is történt az egri várban az értékőrzés jegyében: megújult, megépült a várfalsétány, és több, korábban nem látogatható rész is elérhető lett a polgárok számára.

- Miniszter Úr! Az egri vár fejlesztése, értékeinek megőrzése nemzeti ügy, az a célunk, hogy egy rekonstruált, attrakciókkal teli, országos gyűjtőkörű erőd várja a hazai és külföldi turistákat. Azt kérdezem öntől:

- Milyen eszközökkel segíti Magyarország kormánya nemzeti ügyünket, az egri vár fejlesztését?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársaim! Arról szeretném tájékoztatni az Országgyűlést, hogy 20 megyei jogú várossal kötött a magyar kormány megállapodást mintegy 2400 milliárd forint értékben, ebből 1400 milliárd forint európai uniós és 1000 milliárd forint hazai forrás.

- Szeretném azt is elmondani, hogy Eger városával mintegy 80 milliárd forint összegben állapodtunk meg, amelynek egyik legjelentősebb tétele az M3-as és Eger városának az összekötése négysávos autóúttal. Ezek a beruházások folyamatban vannak. 2015-ig 2,3 milliárd forintot költöttünk a nemzeti emlékhely fejlesztésére, Magyarország egyik legjelentősebb múzeumának támogatására.

- Nemzetstratégiai cél a vidéki várak helyreállítása, nemzeti emlékhelyként funkcionáljanak, közösségi terek legyenek, és tovább erősítsék - jelen esetben - Eger város büszkeségét. Ehhez forrásokat is rendelünk, nem csak beszélünk róla! Az idei esztendőben 152 milliárd forint hazai forrást és 250 milliárd forint európai uniós forrást fogunk költeni a „Modern városok” programra. A 152 milliárd forintban szerepel az egri vár rekonstrukciója is. Tehát amennyiben a tervezők, a műemlékesek és Eger város önkormányzata meg tudnak állapodni a tartalmat illetően, akkor idén 4 milliárd forint finanszírozására van lehetőség. További sok sikert, képviselő úr! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József