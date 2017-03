Áder János nyitja meg az Arany-emlékévet

Nagyszalontán Áder János köztársasági elnök jelenlétében ünneplik ma Arany János születésének kétszázadik évfordulóját, és egyben itt nyitják meg hivatalosan az Arany-emlékévet.

2017. március 2. 09:13

A bicentenárium rendezvényei helyi idő szerint reggel 9 órakor a református templomban ünnepi istentisztelettel kezdődnek. Az évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia a nagyszalontai városháza nagytermében tart gyűlést egy órával később. Ennek megnyitóbeszédét – amely egyben az Arany János-emlékév nyitánya is – Áder János köztársasági elnök mondja.

Tudományos előadások az Akadémián

Az Akadémia ülése keretében többek között az Arany-ősök nagyszalontai letelepedéséről, az Arany János-arcképek ikonográfiájáról, a költő kiadatlan jegyzeteiről hangzanak el tudományos előadások.

Délután a városháza nagytermében Jankovics Marcell mutatja be az Arany Szalontája Szalonta Aranya című albumot. Az esemény közönségét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is köszönti.

Délután a nagyszalontai szoborparkban tartanak ünnepi műsorral egybekötött megemlékezést, amelyet koszorúzás követ. Az egybegyűltek gyertyás felvonulással jutnak el a Zilahy Lajos Művelődési Házba, ahol este a nagyváradi Szigligeti Színház mutatja be a Honnan és hová – Arany János költészete című előadását.

200 torta Arany János verseivel

Magyarországon is számos rendezvényt szerveznek a költő születésének évfordulóján. Nagyberényben például 200 tortára írják Arany János verseit gyerekek rendhagyó irodalomóra keretében, majd egyszerre szavalják el Arany János egyik legismertebb művének, a Toldinak egy részletét.

Debrecenben és Nagykőrösön is lesz megemlékezés

Debrecenben játékos foglalkozást tartanak Így élt Arany János címmel a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola hatodik osztályos tanulóival, Nagykőrösön pedig Arany200 – Arany, a nagykőrösi pedagógus címmel nyílik kiállítás a Rácz József Galériában. Köszöntőt mond Czira Szabolcs polgármester, Praznovszky Mihály irodalomtörténész pedig előadást tart a közönségek.

Hoppál Péter ünnepi beszéde Budapesten

Budapesten a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti temetőben tart megemlékezést, amelyen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkára mond ünnepi beszédet. A programon közreműködik Térey János író és Epres Attila színművész, valamint a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate gyermekkara.

Egész napos Arany 200 című műsorfolyam

Mindezek mellett a Nemzeti Színházban és az Erkel Színházban is megemlékezéseket tartanak, amelyekről a közmédia egész napos ARANY 200 című műsorfolyamban számol be. Az M1 csatorna folyamatos bejelentkezésekkel kíséri az eseményeket, a Bartók Rádió Arany Jánoshoz kötődő műsorokat sugároz, és a Kossuth is követi a nap eseményeit. A Duna, a Duna World és az M5 csatornák műsorai kiemelten foglalkoznak a jeles évfordulóval, és az esti filmek is Arany Jánoshoz kapcsolódnak.

