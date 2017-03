Orbán: Nem leszünk Európa élelmiszer-szemétlerakója

Magyarország "teljes egészében és lelkesen" támogatja azt a dokumentumot, amelyet ma fogadott el a V4-es csoport és az Európai Unió jövőjéről szól.

Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, a V4-csúcs utáni sajtótájékoztatón. A találkozón az unió jövőjéről és az élelmiszerek minőségéről tárgyalt Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország kormányfője.

Nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről a visegrádi országok (V4) kormányfői az EU jövőjéről csütörtöki varsói csúcstalálkozójukon, Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja a dokumentumot - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést követő sajtóértekezleten.

A lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után Orbán Viktor kiemelte: épp ideje volt, hogy a visegrádi csoport elfogadjon egy ilyen dokumentumot.



Úgy vélte, "minden mozgásban van", aminek oka, hogy egy új világrend kialakulásának korszakában élünk, amikor mindenkinek az a dolga, hogy meghatározza a maga helyét. Európának is így kell tennie, és ehhez kíván hozzájárulni az a dokumentum, amelyet most elfogadtak, és amely "száz százalékban élvezi Magyarország támogatását" - mutatott rá a miniszterelnök.



Orbán Viktor a találkozó másik témáját, az eltérő európai élelmiszerminőséget illetően közölte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán. Ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai - fogalmazott.



Emlékeztetett: az ügyet már korábban szóvá tették, de azt az Európai Bizottság nem kezelte. Az embereknek megfelelő információval kell rendelkezniük arról, hogy milyen minőségű élelmiszereket vásárolhatnak a boltokban, és az ehhez szükséges jogi garanciákat a bizottságnak ki kell alakítania - közölte.



A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy olyan szabályozást alakíthassanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen - jelentette ki .Mint fogalmazott, az unió piacán kettős mérce érvényesül az élelmiszerminőség szempontjából.

A V4-ek azonban meg fogja akadályozni, hogy “Európa élelmiszer-szemétlerakójaként kezeljék” a közép-kelet-európai országokat – tette egyértelművé.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: Európában vita folyik a kontinentális Európa jövőjéről, és e tekintetben két feladat áll előttünk. Célokat kell kitűzni magunk elé és el kell dönteni, hogyan szervezzük meg a közös életünket az unión belül - magyarázta.



Hangsúlyozta: az utóbbit illetően az egyensúlyt a nemzetállamok és az uniós intézmények között nem szabad megbontani, bár ilyen veszélyek fenyegetnek, az elmúlt években is volt folyamatos, "lopakodó hatáskörelvonás" a nemzetállamoktól, de ez rossz gyakorlat, meg kell állítani. Az olyan fontos kérdésekről, mint az energiaárszabályozás, a migránskérdés szabályozása, az önálló adórendszer, valamint a munkahelyteremtő politika eszközei nem mondhatunk le - vélekedett.



A kormányfő kijelentette, hogy az unióban mindig is voltak belső viták, ezután is lesznek, de a nemzeti érdekek mellett ki kell állni. Magyarország eddig ezt tette és ezután is ezt teszi, és ebben a megértő társakra talált a V4-ben - tette hozzá.

Szydlo: kulcsfontosságú az Európai Unió egységének megőrzése

Az Európai Unió egységének megőrzését kulcsfontosságúnak nevezik a visegrádi országcsoport (V4) kormányfői abban a közös nyilatkozatban, amelyet csütörtökön Varsóban fogadtak el - közölte Beata Szydlo lengyel kormányfő a tárgyalások után megtartott sajtókonferencián.

A "nagyon konkrét javaslatokat tartalmazó" nyilatkozatot a március végi római EU-csúcsértekezleten terjesztik elő - mondta Beata Szydlo.



A visegrádi országok miniszterelnökei egyetértettek abban, hogy "meg kell erősíteni az EU-ban zajló törvényhozói és politikai folyamatok demokratikus és nemzeti szintű felügyeletét". "Nem kevesebb, nem több Európa, hanem egy jobb Európa - ez a V4 követelménye" - jelentette ki.



Minden együttműködési modellnek feltételeznie kell az egységes piac, a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet integritását - ismertette az elfogadott dokumentumot a lengyel kormányfő. "Nem egyezünk bele az EU-n belüli megosztásokba, mivel az egyenes utat jelent a szétváláshoz" - szögezte le.



A kormányfők egyetértettek abban, hogy sok közös tervük van a közös piac, különösen a szolgáltatások és a digitális piac terén - mondta. Megegyeztek: szembe kell szegülni a munkaerőpiacon, különösen a közlekedési alkalmazottakkal szemben érvényesített protekcionizmussal - hangsúlyozta.



Az EU megreformálásában az összes tagállam érdekét kell egyenlő módon kezelni, az euróövezetben bekövetkezendő változások pedig "nem eredményezhetnek tartós töréseket" a közösségen belül - fejtette ki.



A V4-ek megegyeztek abban is, hogy Donald Tusktól, az Európai Tanács elnökétől elvárják: az EU megreformálását célzó javaslatokat a (március végi) római EU-csúcs előtt tárgyalják meg, és "Rómában már csak azért találkozunk, hogy közösen meghirdessük Európa új tervét" - közölte a lengyel kormányfő.



Szydlo fontosnak nevezte az élelmiszer-minőség témáját is. Lengyelország támogat minden, a tisztességtelen piaci gyakorlat kiküszöbölésére irányuló lépést - szögezte le. A lengyel élelmiszer minősége továbbra is magas szintű, ezt az Európai Bizottság lengyelországi vizsgálata is bizonyította - hangsúlyozta Szydlo, rámutatva, hogy a lengyel élelmiszereket a többi uniós tagállamban is szívesen veszik.



Varsó mindazonáltal észreveszi az uniós tagállamokban jelentkező minőségi problémákat - folytatta. Bejelentette, hogy a V4-ek ezért létrehoznak egy ezzel foglalkozó munkacsoportot, s a problémát jövő hétfőn a földművelésügyi miniszterek is megtárgyalják.

Sobotka: az EU-nak a jövőben jobban kell szolgálnia a tagállamok és az állampolgárok érdekeit

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök rendkívül fontosnak minősítette, hogy a négy visegrádi (V4) ország meg tudott egyezni egy Európa jövőjét érintő közös nyilatkozatban.

"Folytatni kell az európai együttműködést. Elvárjuk, hogy az EU-ban olyan változások történjenek, amelyek következtében a szervezet jobban fogja szolgálni az egyes tagállamok, valamint az uniós állampolgárok érdekeit is" - jelentette ki Bohuslav Sobotka a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák miniszterelnök csütörtöki varsói csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón.



Hangsúlyozta, hogy az EU-nak a jövőben is meg kell őriznie az eddigi értékeket, és kiemelten kell kezelnie a közös piacot, a szabad mozgást és "az eddiginél jobban biztosítania kell a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet határainak, különösen a szövetség külső határainak a védelmét".



Sobotka szerint meg kell oldani az élelmiszerek egységes minőségének kérdését is, mert Csehország számára elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi cégek ugyanazokat az élelmiszereket más minőségben forgalmazzák Nyugaton, illetve Keleten.



"Elfogadhatatlan, hogy létezzen első osztályú, és másodosztályú élelmiszerpiac. Ebben nem alkuszunk. Követeljük, hogy az Európai Bizottság fogadjon el olyan komplett törvénymódosító intézkedéscsomagot, amely orvosolná ezt a problémát" - hangsúlyozta a cseh kormányfő.



Megjegyezte: Csehország már 2011-ben az Európai Parlament elé vitte az ügyet. Az EP 2013-ban határozatot fogadott erről, de azt az Európai Bizottság mindeddig nem teljesítette.



Bohuslav Sobotka rámutatott: a visegrádiaknak fel kell készülniük arra a helyzetre is, hogy ha az Európai Bizottság nem mutatna megfelelő hajlandóságot a probléma megoldására. "Javasoltuk, hogy a V4 állítson fel egy munkacsoportot, amely felkészülne ennek a helyzetnek a kezelésére, s arra, hogy a témát az Európai Tanács elő vigyük" - fejtette ki Sobotka. "Ez rendkívül fontos probléma, és a cseh kormány hosszú távon semmiképpen sem hajlandó megbékélni ezzel a helyzettel" - szögezte le a cseh miniszterelnök Varsóban.

Fico brüsszeli fellépést szorgalmaz a kettős élelmiszerminőség ügyében

A kettős élelmiszerminőség gyakorlata egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia az európai polgári kezdeményezés eszközéhez folyamodik az ügyben - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön a visegrádi csoport kormányfőinek varsói találkozója után.

A csúcstalálkozó résztvevői az Európai Unió (EU) jövőjéről, illetve a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszereknek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségéről tárgyaltak, utóbbiról szlovák kezdeményezés alapján.



A kettős élelmiszerminőség gyakorlatát Robert Fico elfogadhatatlannak, egyértelmű csalásnak és veszélyes politikai üzenetnek minősítette. Egyúttal felszólította az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az ügyet.



Leszögezte, hogy ha az uniós szervek "nem tanúsítanak tisztességes hozzáállást", nem zárja ki, hogy Szlovákia az európai polgári kezdeményezés eszközéhez nyúl, és így gyakorol nyomást az Európai Bizottságra.



Robert Fico hangsúlyozta: a kettős élelmiszerminőség nem műszaki kérdés, hanem veszélyes politikai üzenet és az Európai Unió alapelvét érinti, abban a tekintetben, hogy "vagy mindenki egyenlő, vagy kölcsönösen átverjük egymást".



"Ne mondják nekünk - ezen repülőgép V4-es utasainak - azt, hogy az első osztályon ülünk, amikor a lehető legfapadosabb járaton utazunk" - fogalmazott a szlovák miniszterelnök, hozzátéve: ez a hozzáállás politikailag teljesen elfogadhatatlan.



Robert Fico elmondta: Pozsony folytatni fogja a kettős élelmiszerminőségről indított vizsgálatát, ugyanakkor felszólítja az Európai Parlamentet, vizsgálják meg a törvényi környezetet, mivel "egyértelmű csalásról" van szó.



A Varsóban most elfogadott közös nyilatkozatra utalva Fico azt mondta: világos felszólítást fogalmaztak meg, és meggyőződése, hogy az Európai Bizottság (EB) reagálni fog. Megjegyezte: bár erről nem tárgyaltak a miniszterelnöki csúcson, de ha az EB részéről "nem tisztességes, hanem technokrata elbánást tapasztalnak", akkor Pozsony "a multinacionális vállalatok sértő gyakorlata" miatt európai polgári kezdeményezéssel él az ügyben.



Robert Fico a sajtótájékoztatón méltatta a visegrádi négyek "példaértékű" együttműködését is. Korábbi kijelentését megismételve hangsúlyozta: a V4-es együttműködésben az utóbbi időben jelentős minőségi javulás állt be, olyannyira, hogy példa lehet az egész EU számára.



Szólt Fico a római szerződés évfordulója alkalmából március végére tervezett uniós csúcsról is. Úgy vélekedett, hogy annak előkészületei siralmas állapotot mutatnak, és félő, hogy az ott elfogadásra kerülő közös állásfoglalás ismét nem Európa víziója lesz, hanem olyan egyéni, tagállami érdekek gyűjteménye, amely "ma senkinek sem segíthet".

