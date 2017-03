Eltérően fogadják a pártok a választási törvényt

Gulyás Gergely frakcióvezető-helyettes elmondta: a javaslatcsomag érinteni fogja a kampányfinanszírozás kérdését is.

2017. március 3. 09:14

– Az egész választási törvény kukába való, mert csak egy párt érdekeit szolgálja. Ha csak egy eleméhez nyúlunk hozzá, bármennyire is legyen az jogos, vagy jogtalan, nem csinálunk mást, mint hogy legitimáljuk az egészet – mondta kérdésünkre a Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke. Mint arról beszámoltunk, a választási törvény szigorítására vonatkozó javaslatot nyújt be a parlament elé a Fidesz. Gulyás Gergely frakcióvezető-helyettes elmondta: a javaslatcsomag érinteni fogja a kampányfinanszírozás kérdését is, így várható, hogy az egyéni jelölteknél érvényes korlátozáshoz hasonlót vezetnek be a pártoknál az állami támogatásra vonatkozóan. Vagyis amennyiben egy párt nem ér el majd bizonyos százalékot, vissza kell fizetnie az államtól kapott pénzt.

– A szándék helyes, viszont nem kozmetikázni kell a választási rendszert, hanem arányos és demokratikus, új választási szabályokra van szükség – mondta a Magyar Időknek Szigetvári Viktor, az Együtt országos politikai tanácsának elnöke. A Bokros Lajos vezette Moma szerint a választási törvény nem technikai, hanem érdemi módosításra szorulna, az ugyanis a Fidesz javára eltorzított választási rendszert biztosít. – A tervezett módosítás nemcsak az úgynevezett bizniszpártokra, hanem a tisztességesen politizáló kisebb pártokra, mint a 2013 óta működő Momára nézve is fenyegetést jelent – közölte a Moma. A Párbeszédnél lapzártánkig nem reagáltak megkeresésünkre, Gréczy Zsoltot, a DK szóvivőjét pedig nem értük el.

Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője kérdésünkre azt mondta: 2010 előtt egy új pártnak igen komoly tőkére volt szüksége a kampányhoz, az LMP például banki kölcsönből fedezte költségeit. Azóta azonban az esélyegyenlőséget kiterjesztették a választási kampányra is, így egy-egy szereplő – a jelöltjei számától függően – azonos támogatásban részesül. Ennek ára volt, hogy néhány „businesspárt” is megjelent a porondon, amely taktikáját csak az állami források maximalizálására építette, de ezt az árat az igazságosabb versenyhelyzet és a rejtett támogatói befolyás kiszűrése érdekében érdemes megfizetni.

A 2010 utáni szabályozás értelmében egy minden választókerületben jelöltet állító párt listája 597 millió forintot kaphat, 106 képviselőjelöltje pedig fejenként összesen további egymilliót, amelyet aztán felajánlhatnak a pártközpontnak. A mindösszesen 703 millió forintos támogatási plafon eléréséhez csupán minden választókerületben ötszáz ajánló aláírást kell összegyűjteni úgy, hogy egy ajánló több jelöltet is támogathat – tette hozzá Mráz Ágoston.

magyaridok.hu