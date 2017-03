Bomlik Gyurcsány pártja

Nemcsak a közvélemény-kutatások szerint stagnál a Demokratikus Koalíció, hanem egyre-másra lépnek ki a korábban meghatározónak számító, főként fiatalabb tagok is Gyurcsány Ferenc pártjából. A volt kormányfő személyét terhelő konfliktusok megosztják a DK tagságát, a kispárt szombati kongresszusán ugyanis sokan irányváltást látnának jónak. Gyurcsány erre állítólag nem hajlandó.

2017. március 3. 09:42

„A mai nap benyújtottam kilépési nyilatkozatomat a DK-ból. Korrekt embernek tartom magam, nem szarok az ex-fészkembe, csak magamat hitelteleníteném vele. Inkább leszögezem: nem személyes és nem ideológiai vagy értékrendi okból léptem ki, inkább... technikai jellegű miatt” – írta Facebook-oldalán Szarvas Koppány Bendegúz. Gyurcsány Ferenc pártjának ifjúsági vezetője, sőt, a volt kormányfő jobbkezének, Molnár Csabának állítólagos bizalmasa úgy folytatta: „Nehéz döntés volt, kicsit olyan, mint egy kapcsolatból kilépni, ami már nem működik, de azért érzések még vannak. Hálával gondolok vissza az itt töltött öt évre, rengeteget tanultam, gyarapodtam, anyagit kivéve szinte mindenhol.”

Azt, hogy Szarvas Koppány Bendegúz esete korántsem egyedi, s ha nem is hozza nyilvánosságra távozása okait, az a párt súlyos belső feszültségeire vezethető vissza, bizonyítja: „Láttam számos sértett kilépőt, legalább megmutathatom, hogy lehet ezt normálisan is. Ezt is leginkább azért írom, hogy jelezzem: mostantól nem a DK mondja, amit mondok, csak én magam. Nehogy miattam kelljen magyarázkodnia a DK-nak, habár az öt év alatt ez tudtommal egyszer sem fordult elő. Szeretettel gondolok vissza a bennmaradó tagokra, eleve nem szoktam személyes sértettségeket ápolni. Aki ezt viszonozza, annak örülök, aki nem- hát, ez van. Köszönöm a támogatást mindenkinek, szép volt.”

Noha Szarvas Koppány Bendegúz már korábban is konfrontálódott a DK-n belül, az eset pikantériája, hogy alig néhány hete a fiatalember még úgy jelentette be saját weboldalán, hogy indul egy DK-elnökségi posztért: „Jelenleg a DK-ban nincs egyetlen 30 év alatti vezető sem. Pedig a fiatalok tudnák csak hitelesen képviselni a korosztályukat a pártban, de a pártot is a kortársak előtt. Alapítása óta vagyok tagja a DK-nak, és azóta dolgozom azon, hogy minél több fiatal válasszon minket. Megalapítottam és négy évig vezettem a DK ifjúsági szervezetét, az Ifjú Demokratákat (IDE). Minden kampányban részt vettünk, szinte mindenhol egymást erősítve együtt dolgoztunk az idősebbekkel és mindenhol hozzájárultunk a DK sikeréhez. Hiteles, fiatal politikus vagyok, éppen olyan, amire a DK-nak szüksége van. Ezért indulok a Demokratikus Koalíció elnökségi tagságáért, hogy a tagság, megtisztelve bizalmával, a tisztújításon megválaszthasson.”

Az utóbbi hetekben komoly belharcokról és vitákról szólnak a hírek a Demokratikus Koalíció háza tájáról. A kispárt sakk-matt helyzetbe került, miután Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje, -aki jelenleg a baloldali demokratikus ellenzék egyedüli, s jó népszerűségi adatokat hozó kihívójaként tűnik fel – többször is világossá tette: az évek óta rendkívül kis körben népszerű, egyébként viszont jelentősen elutasított Gyurcsánynak nincs helye egy, a balliberális pártok által állítani kívánt közös listán. Természetesen ez a DK számára egyelőre hivatalosan elfogadhatatlan, ugyanakkor Gyurcsány és a jelenlegi elnökség működése, a DK mikropárt minőségéből való kitörési képtelensége több tag kritikáját kiváltotta már. Úgy tűnik ráadásul, Gyurcsány nem kíván háttérbe húzódni, még ha ez éppenséggel a DK 2018-as vesztét, azaz parlamentből való kiesését vonja is majd magával.

Egyelőre nem tudni, két verzió is terjed arról, milyen beszéddel áll elő Gyurcsány a DK szombati kongresszusán. Egyes források azt állították, visszavonulót fúj majd, s legalábbis 6-8 hétre egy olyan forgatókönyvet tervez, amely eltávolítja a vádtól, miszerint épp a személye lenne az akadálya az összefogásnak. Utána kívánna Botka kihívójaként mégis visszatérni – állították forrásaink, akiket ugyanakkor a DK jelenlegi vezetése informálisan cáfolni igyekezett. Szerintük sem eddig, sem most nem volt téma, illetve kérdés a párton belül az, hogy Gyurcsány visszavonuljon-e, hiszen a volt kormányfő személye a legmeghatározóbb a párt számára. Ezzel szemben tény, a sajtóba több olyan, főként csalódott DK-tag levelei, panaszai is kiszivárogtak már, akik szerint Gyurcsánynak igenis háttérbe kellene húzódnia.

Emlékezetes az is, amikor Kerék-Bárczy Szabolcs egykori DK-vezető nyilvánosan – a 168 Órában - kritikákat fogalmazott meg a párt működése, a döntéshozatali eljárások kapcsán, a DK elnöke és mai vezetői lényegében ajtót mutattak neki.

Reagált a DK

A Demokratikus Koalíció volt az egyetlen párt az elmúlt két évben, amely képes volt tartós növekedésre, így ma már senki számára nem kétséges, hogy önálló frakciója lesz a következő Országgyűlésben - reagált lapunk cikkére a DK szóvivője. Gréczy Zsolt szerint a pártnak a felmérések szerint félmillió szavazója van.

"Tizenegyezer taggal ezeregyszáz településen vagyunk jelen, csak az utolsó két hónapban 200 új tagot regisztráltunk. Tavaly 32 új helyi szervezetünk alakult, gyakran egészen pici falvakban is. Ez a szervezettség adja a párt erejét" - fogalmazott. Gréczy szerint "a DK nélkül nincs kormányváltás, márpedig mi Orbán búcsúztatására készülünk 2018-ban. Holnapután lesz a párt tisztújító kongresszusa, ilyen esetekben lehetnek belső, természetes mozgások, ugyanis sokan szeretnének bejutni az elnökségbe. Ez is bizonyítja, hogy a DK vonzó párt, amely továbbra is az ellenzéki együttműködés híve" - szögezte le.

Népszava