Szteroid vagy hialuronsav? Segítség a fájó ízületeknek

40 éves kor felett sokan szenvednek az ízületi kopás okozta fájdalomtól, mozgásbeszűküléstől, ugyanakkor sokan tartanak a szteroidok használatától is.

2017. március 3. 14:39

Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos egyrészt az alkalmazás indokairól, másrészt a hialuronsav injekcióról, mint opcióról beszélt.

A porckopás gyakori oka a fájdalomnak

Míg a fiataloknál leginkább az okozza az ízületi fájdalmat, hogy megsérülnek sportolás közben, vagy túlterhelés miatt kialakul egy nyálkatömlő gyulladás, addig az idősebbeknél a leggyakoribb ok az ízületek kopása, vagyis az osteoarthritis.

Ez a probléma annyira elterjedt, hogy Amerikában egyes becslések szerint több, mint 30 millió embert érint és hazánkban is szinte népbetegség. Az osteoarthritis az ízületi porcok elváltozásának, elvékonyodásának fájdalmas eredménye. A porc ugyanis "kipárnázza" a csontok közti területet, vagyis ha elvékonyodik, a csontok dörzsölik az ízületek szélét, amely ráadásul igen gazdag a fájdalmat is érző idegvégződésekben. Bár mindenki találkozhat az ízületi kopással, jelentős rizikótényező, ha valaki túl fiatalon, sokat és intenzíven sportolt, vagy fiatalabb korában megsérült. Amennyiben fájdalmat és ízületi merevséget tapasztalunk reggelente vagy fizikai megterhelést követően, érdemes orvoshoz fordulni.

Hatékonyak-e a porcerősítő szerek?

Az ízületben az úgynevezett üvegporc (hyalinporc) sejtjei nem tudnak osztódni, és a porc akkor éri el tömege a maximumát, amikor befejeződik a növekedése. Ettől kezdve már csak csökkenni képes. Bár a hirdetések azt sugallják, hogy a porcerősítő szerek beindítják a porc képződését, valójában „csak” a meglevő porcsejteket erősítik, és természetesen ez is nagyon fontos. Ha viszont már beindult a porckopás folyamata, kizárólag az esetleges túlsúly csökkentése, a rendszeres mozgás és bizonyos kezelések befolyásolhatják a porc állapotát. Ezen kívül a legfontosabb feladat, hogy csillapítsuk a fájdalmat és megóvjuk a maradék állományt.

Kell-e választani a szteroid és a hialuronsav közt?

Az injekciós terápiák időben elkezdve akár a műtétet is megelőzhetik. Ugyanakkor műtét után is lehet haszna a terápiának, „karbantartás” céljából. Az ízületekbe szteroid és hialuron is beadható, és mindkettőnek megvan a maga szerepe és haszna.

- A kortikoszteroid injekció igen gyakran használt eljárás arthritis esetén, ugyanis csökkenti a gyulladást, és elnyomja az immunrendszer túlműködését, amely rheumatoid arthritis esetén saját szöveteit támadja meg. A szteroid kitűnő szer a gyors eredményekhez, ugyanis a vérárammal eljut a gyulladás helyére, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a fájdalomcsillapító hatást, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, és kevesebb is a mellékhatása azoknál. Ugyanakkor a tartós szteroidos kezelés növelheti a csontritkulás, a felborult menstruációs ciklus, a testtömeg növekedés és egyes betegségek kockázatát, ezért óvatosan, elsősorban rövidtávon ajánlatos alkalmazni – ismerteti Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.- A hosszú távú eredmény alapköve lehet viszont a hialuronsav injekció. A hialuronsav egy természetesen is előforduló molekula, amely „megolajozza” az ízületet és tompítja a felszínét ért lökéseket. Ha tehát hialuronsavas gélt injektálunk az ízületi résbe, az csökkenti az ízületi folyadék belső súrlódását, tehát elősegíti a csúszást. A beadott anyag egy átlátszó zselé, amely nagy koncentrációban tartalmaz hialuronsavat. Természetesen ennél az eljárásnál is előfordulhatnak mellékhatások, mint például duzzanat, folyadékgyülem a térd körül. Mindemellett a legtöbb páciens csupán a hialuronsav előnyeit tapasztalja, hiszen az injekciós kúra hatása fokozatosan adódik össze, így akár 6-8 nyolc hónapig rendkívüli mértékben csökkenti a fájdalmat és javítja az ízület terhelhetőségét. Előrehaladott esetekben ma már elérhető egy szteroiddal kombinált hialuronsav készítmény is.



Forrás: Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu)

