Amerikában Orbánt jósolják Trump fő szövetségesének

Európában Magyarország a Trump-párti politika előőrse – ezzel a címmel közölt híranyagot a konzervatív Fox News televíziós csatorna.

2017. március 3. 18:23

Azt sugallták az összeállítással, hogy Magyarország és az USA kapcsolataiban jelentős javulás várható. Az amerikai televízió kiemelte, hogy Orbán Viktor egy olyan európai vezető, aki politikájának igazolását láthatja az új amerikai elnök feltűnésében, írja a 888.hu.

A Fox News összefoglalója utánajárt annak, hogy Magyarország miért is lehet Trump számára egy kiemelt fontosságú szövetséges Európában – írja a cikket szemléző 888.hu.

Az amerikai hírcsatorna a migránsválság felidézése kapcsán megjegyzi, hogy a magyar kormány következetes bevándorlásellenes politikát folytat, ami miatt nem kevés bírálatot kapott eddig Európában, főként a franciák és a németek kormányaitól.

Viszont az, hogy a Trump-adminisztráció korlátozni kívánja a bevándorlást és nacionalista politikát valósít meg, az most bátorítást adhat a Magyarországot vezető Fidesz-kormány számára – teszi hozzá a hírcsatorna.

A Fox News Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozatát is idézi, amelyben azt kifogásolta, hogy Donald Trump feltűnése előtt a magyar kormány csupán bírálatokat kapott azért, hogy az első helyre tette a magyar érdekeket. Miután viszont most olyan elnöke van már az USA-nak, aki az „Amerika az első” jelszóval győzött, Budapest most abban bízik, hogy véget ér az eddigi álszentségnek és politikai korrektségnek az időszaka, lehetővé téve az Obama-adminisztráció alatt teljesen lefagyott magyar-amerikai viszonyok felmelegítését" – idézi a Fox News összeállítása Szijjártó Pétert, aki megemlíti azt is, hogy a demokrata vezetésű washingtoni kormány be akart avatkozni a magyar belpolitikába.

"A két ország kapcsolatának javítását olyan elvárások teljesítéséhez kötötte, amit a budapesti vezetés vissza kellett, hogy utasítson, mivel azok kifejezetten magyar belpolitikai ügyekre vonatkoztak” – mondta a magyar külügyminiszter.

Az amerikai médium értékelése szerint Trump elnöki győzelme egy újabb lendületet biztosított az Orbán-kormánynak ahhoz, hogy folytassa eddigi politikáját.

Ennek lehet az eredménye az amerikai médium szerint például az is, hogy a magyar kormány nemrég egy elektronikus megfigyelő eszközökkel megerősített második határkerítés megépítéséről döntött.

Szijjártó Péter szerint Donald Trump győzelme nyomán egyébként érezhetően csökkent a Magyarországra nehezedő nemzetközi nyomás.

A Fox News megemlíti még azt is, hogy nagyon hasonlít a Trump vezette washingtoni adminisztráció és a magyar kormány adócsökkentési politikája, valamint az Oroszországhoz való puhább, pragmatikus viszony kialakítására való törekvés.

888.hu, foxnews.com, magyaridok.hu