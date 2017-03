Gyurcsány nem lép hátra

Miközben a Momentum Mozgalom a nyilvánosság kizárásával dönt ma a párttá alakulásról és új vezetőségéről, addig a Demokratikus Koalíció nagy, nyilvános tisztújító kongresszusra készül ma, ahol Gyurcsány Ferenc állítólag semmiképpen sem jelenti be visszavonulását. Hogy a volt kormányfő ebben az esetben miről készül beszélni, egyelőre kérdéses, az viszont már biztos, hogy a DK tagságát az eredeti tervekkel ellentétben csak videóüzenetben köszönti majd Gianni Pittella, az Európai Parlament szociáldemokrata frakcióvezetője.

2017. március 4. 10:26

Valóban érezhető bizonyos feszültség a pártban, ám nem Szarvas Koppány Bendegúz, vagy "Táblás Józsi" távozása miatt - állította a Népszavának a Demokratikus Koalíció egyik névtelenséget kérő, vezető politikusa. Inkább azért, mert nem tudják pontosan, mit akar Botka László. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje ugyanis máig nem kereste meg őket, ami a DK-s politikus szerint sértő. Hiszen ha a szegedi polgármester komolyan gondolná, hogy a demokratikus ellenzékkel szövetkezve akarja legyőzni Orbán Viktort, akkor a mai kongresszus előtt egyeztetnie kellett volna a DK-val - fogalmazott.

Forrásaink szerint éles belső viták előzték meg a párt mai tisztújító kongresszusát. Megírtuk, a kis párt sakk-matt helyzetbe került, miután Botka - aki jelenleg a baloldali demokratikus ellenzék egyedüli, s jó népszerűségi adatokat hozó kihívójaként tűnik fel - többször is világossá tette: az évek óta kis körben rendkívül népszerű, egyébként viszont jelentősen elutasított Gyurcsány Ferencnek nincs helye egy kívánt közös listán.

Ez a DK számára egyelőre hivatalosan elfogadhatatlan, ugyanakkor Gyurcsány és a jelenlegi elnökség működése több tag kritikáját kiváltotta már. Szerda késő este Szarvas Koppány Bendegúz, a DK ifjúsági vezetője közösségi oldalán jelentette be, hogy kilép a pártból "nem személyes és nem ideológiai vagy értékrendi okból (...) technikai jellegű miatt". Egy DK-s forrás lapunkat arra figyelmeztette, Szarvas egy nemzetközi céghez szegődött, ez lehet a "technikai jellegű" ok, ami miatt távozott. Csakhogy a fiatalember néhány nappal korábban még teljes elkötelezettséggel jelentette be saját honlapján, hogy indul az elnökségi tagságért.

A Gyurcsányhoz közel állók közül többen arról beszéltek a Népszavának, hogy az elnök tábora stabil, a mai kongresszuson senki nem szorgalmazza, hogy - legalább egy időre - húzódjon háttérbe. Erről állításuk szerint nem fog beszélni a kongresszuson a pártelnök. Annál is inkább, mert tudja, hogy a DK-t ő fémjelzi, amit a tagság java megerősít. Emlékeztettek, 2013. október 23-án a Műegyetem előtt, ahol közös színpadon szónokoltak a demokratikus ellenzéki pártok vezetői a volt miniszterelnök bejelentette, ha ő lenne a közös lista összeállításának akadálya, akkor készen áll hátrébb lépni. De erre szólította a többieket is és "külső" miniszterelnök-jelöltet sürgetett. Végül hosszas egyezkedés után a DK is az összefogás része lett, Gyurcsány pedig a közös lista elején szerepelt, akár a többi párt vezetői. A volt kormányfő ezúttal állítólag a háttérben már a koordinált indulást tervezgeti. Párton belül úgy gondolják, jobb lenne megegyezni abban, hogy 2018-ban a demokratikus ellenzék az egyéni körzetekben csak egy jelöltet indít, listát viszont külön állítanak. Ha közösen indulnak, akkor viszont a DK azt akarja elérni, hogy ne pártpolitikus legyen a miniszterelnök-jelölt, magyarán nem támogatják Botkát.

A kongresszus előtt forrásaink szerint elsősorban ezekről a forgatókönyvekről vitáztak. Volt, aki a Népszavának komolytalannak nevezte, hogy a mai tisztújításon menesztik Vadai Ágnes és Varju László alelnököket, illetve Élő Norbert elnökségi tagot, ahogy ezt a Facebookon, a tüntetési tábláiról elhíresült Takács József, azaz "Táblás Józsi" követeli, aki szerint eljött az idő, hogy Gyurcsány helyett inkább a volt kormányfő felesége vezesse a pártot. Takács közösségi oldalán - ahol bejelentette, hogy "kiszeretett" Gyurcsányból, ezért távozik a pártból - közölte, a kongresszus helyszínén, a Millenáris B-épülete előtt ma tüntetni fog a DK vezetői ellen.

A DK az a párt, amelyikben a tagok közvetlenül választanak vezetőket. A kongresszusra közülük bárki elmehet és szavazhat (a DK-vezetők által lecikizett "Táblás Józsi egyébként pont e módszer rendszeres elcsalására figyelmeztetett - a szerk.). Gyurcsányt rendhagyó módon, a tisztújító kongresszus előtt két héttel, internetes szavazással erősítették meg tisztségében. A legutóbbi alapszabály-módosításuk ugyanis lehetővé tette, hogy az elnököt ilyen módon, közvetlenül választhassa meg a tagság. Ha a párt tagsága valóban 11 ezer, ahogyan azt a DK hivatalosan kommunikálja, akkor alapszabályuk szerint 5500 tagnak meg kellene jelennie a Millenárison ma reggel 9-kor. "A Kongresszus határozatképes, ha a párttagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt ülést tartunk, amelyet az Elnökség 2017. március 4-én 10 órára tűz ki" - írták ki a Facebook-on, arról ugyanakkor a DK már nem tett említést, hogy a megismételt ülésen milyen részvételi elvárás van az érvényes döntéshozatali eljárásokhoz.

Pitella lemondta Olaszországi elfoglaltságára, pontosabban az olasz Demokrata Pártban felmerült, fontos elintéznivalójára hivatkozva Gianni Pittella lemondta a DK kongresszusán való részvételt, s egyúttal budapesti látogatását is - értesült a Népszava. Noha Gyurcsány Ferenc pártja eredetileg azt szerette volna, hogy az Európai Parlament második legnagyobb, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójának vezetője - a képviselőcsoporthoz tartoznak az MSZP-s és DK-s uniós képviselők is - személyesen fölszólaljon a rendezvényükön, Pittella (Gréczy Zsolt szóvivő egy tegnap, a sztarklik.hu-n közzétett cikke szerint) csak videóüzenetben köszönti majd az egybegyűlteket. Információink szerint Pittella arra emlékezteti majd a DK tagságát, hogy melyek egy progresszív, európai baloldali politika prioritásai. Zárt ajtók mögött pártosodnak



Csak így tudtunk kibérelni egy helyszínt 140 fő számára - válaszolta a Népszavának a Momentum Mozgalom szóvivője arra a kérdésre, miért nem sajtónyilvános egy, elvileg a politikai transzparenciáért is küzdő szervezet párttá alakulása. Papp Gergő jelezte: sajnálják, hogy a nyilvánosság nem tapasztalhatja meg, miként választ ma elnökséget, és alakítja ki pártstruktúráját az olimpiai népszavazási kampányt sikerrel levezénylő civil szervezet közgyűlése. A szóvivő ugyanakkor meglepettségének adott hangot, hogy ez érdekelné a sajtómunkásokat. Felvetésünkre, hogy az olimpiaellenes népszavazásra 266 ezer aláírást összegyűjtő egyesület a közélet tisztaságát, illetve a pártpolitikai elitet rendszeresen kritizálta, így a nyilvánosság kizárása kifejezetten meglepő, Papp megismételte: rajtuk kívülálló okból történik így, de honlapjukon közlik a párttá alakulás eredményét és a tisztújítást követő, új elnökség is áll majd a sajtó rendelkezésére. Szombaton ugyanis tisztújítást is tart a Momentum. Az elnöki posztra Fekete-Győr András jelenlegi elnökön kívül nem pályázik más, a mellette működő négytagú elnökségre ugyanakkor 8-9 jelölt közül választanak.



Ha a Momentum közgyűlése ma dönt a párttá alakulásról, s hétfőn benyújtják a bírósághoz a szükséges dokumentumokat, onnantól kezdve 30 napon belül még hiánypótlásra kötelezhetik őket, majd pedig legelőbb nyár elején jegyezheti be a Momentumot pártként a bíróság. Ha az eljárás elhúzódik a nyári bírósági szünetig, akkor legvégső esetben ősszel.

Népszava