Betegséget is jelezhet, ha fémes ízt érez!

Az ízek érzékelését több tényező is befolyásolja, ezért ha bármi változást tapasztalunk e téren, akkor átfogó vizsgálatokra lehet szükség a kiváltó okok felderítéséhez.

2017. március 4. 17:12

A furcsa érzés jelentkezhet terhesség idején, okozhatja bizonyos gyógyszerek szedése, de fogászati, gasztoenterológiai és fül-orr-gégészeti problémákra is felhívhatja a figyelmet.

Gyógyszer mellékhatás

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásként szájszárazságot okozhatnak, és vannak, akik emellett fémes ízt is éreznek a készítmények szedésének ideje alatt. Az antibiotikumok, antidepresszánsok és vérnyomás gyógyszerek mellett a gombaölő, vizelethajtó, csontritkulás kezelésére szolgáló készítmények, antihisztaminok, szteroidok és nikotin tapaszok is okozhatnak ilyen tüneteket. Ha nagyon kellemetlen, zavaró a megváltozott ízérzés, érdemes a kezelőorvossal konzultálni, elképzelhető, hogy a gyógyszer cseréjével megszüntethető a panaszt.





Fül-orr-gégészeti betegségek

Ismerjük az érzést, amikor nátha miatt eldugult orral eszünk, de semminek sem érezzük igazán az ízét. A náthán, orrduguláson kívül más fül-orr-gégészeti betegségek is szerepet játszhatnak az ízérzés megváltozásában, melyek akár fémes íz érzésével is jelentkezhetnek. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa elmondta, hogy az orrmelléküreg-gyulladás, allergia, orrpolip és a felső légúti fertőzések kapcsán is felmerülhetnek hasonló panaszok. „Mivel a megváltozott ízérzés gyakran okoz étvágytalanságot, rossz közérzetet, ezért javasolt mielőbb orvoshoz fordulni, hogy a problémát kezelni tudjuk. A fül-orr-gégészeti vizsgálat során először a beteget kikérdezzük a panaszairól, egyéb betegségeiről, tüneteiről, rendszeresen szedett gyógyszereiről. Vizsgáljuk a fülek, az orr és a torok területét. Ha szükséges, képalkotó vizsgálatokra is szükség lehet, hogy a melléküregek állapotáról képet kapjunk.”



Terhesség és vitaminok

Érdekes jelenség, hogy a várandósság alatt a szervezetben zajló hormonális változások ilyen tünetet is okozhatnak. Az illatokra, ízekre való érzékenység a terhesség első harmadában jellemző, így ha ebben az időszakban fémes ízt érzünk, az várhatóan a második trimeszter idejére megszűnik. A kellemetlen érzést a terhességi vitaminok bizonyos összetevői is fokozhatják, a vas és kalcium tartalmú készítmények, de egyéb – réz, cink és króm tartalmú - táplálékkiegészítők szedése kapcsán is jelentkezhet fémes íz a szájban.



Elhanyagolt szájhigiénia

A rendszertelen, vagy elnagyolt fogmosás, a fogselyem használatának mellőzése már önmagában is rossz szájízt eredményez, de emiatt a szájban lévő baktériumok is gyulladásokat okozhatnak az ínyben, a fogak körül. Ilyen esetben fogászati kezelés, majd azt követően a napi rutinba épített fogtisztítás, szájápolás segít hosszú távon megoldani a problémát.

