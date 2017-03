Újra harcos hét ígérkezik

Ostromol a bőség: sok száz oldalt kellene fejből vagy papírról felolvasva megérteni.

2017. március 6. 09:02

Híven a hagyományokhoz hangzatos naprend előtti felszólalásokkal „köszöntik” egymást, majd élve a mentelmi jog összes előnyével szívet szaggató interpellációkkal „gyógyítják” a kormány jeleseit. Az azonnali kérdések órája következik.

A csend véglegesen száműzve, hangos hangzatos beszólásoktól dübörgések kísérik az előadást, az elnök csenget, újra és újra csenget. Mindenki megtapsolja a pártja szószólóját, és minősíti a lényeget nem értő ellene kiabálók szellemi visszamaradottságát.

A folytatás, hétfőn kedden és szerdán is már sokkal lényegre törőbb! Jövőt meghatározó indítványok vitái, döntései szerepelnek a napirenden.

Végszavazás törvényjavaslatokról

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF VARGA MIHÁLY Nemzetgazdasági miniszter

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését nagymértékben elősegíti a jogilag megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az adóegyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára. Magyarország és Irak között megkötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban. Hatálya a jövedelem- és a vagyonadókra terjed ki. Jelentősége, hogy alkalmazásával kizárja a magánszemélyek, illetve vállalkozások jövedelmének kettős adóztatását oly módon, hogy meghatározza az egyes jövedelemfajták és vagyontípusok tekintetében melyik szerződő félnek milyen körben van adóztatási joga. Az egyezmény a szerződő felek illetékes hatóságai számára információcserére nyújt lehetőséget, biztosítja továbbá, hogy bármelyik szerződő fél egyeztető eljárás lefolytatását kezdeményezze a másik félnél, amennyiben úgy látja, hogy annak adóztatása nem felel meg az egyezmény rendelkezéseinek.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter

A 2011-es tunéziai forradalom óta az Európai Unió politikai, pénzügyi és technikai segítséggel támogatja Tunézia demokratikus átalakulását. A demokratikus átmenetben elért jelentős haladásra való tekintettel 2014-ben az Unió és Tunézia megállapodott abban, hogy „kiemelt partnerséget” alakít ki. A Bolgár Köztársaság és Románia a megállapodás szerződő feleivé válnak, és az EU más tagállamaihoz hasonlóan elfogadják és tudomásul veszik a megállapodást, valamint az ahhoz fűzött nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szövege: PDF LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter

A megállapodás célja a kétoldalú együttműködés megerősítése számos külpolitikai és ágazati területen. Ezek között találjuk a nemzetközi békét és biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a válságkezelést, a tengeri biztonságot, a globális kormányzást, az energiát, a közlekedést, a kutatást és fejlesztést, az egészségügyet, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást, de olyan fontos területeket is érint, mint a tudomány és technológia. A Megállapodás további célja, hogy fokozza az együttműködés azon formáit, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az egyes állampolgárokra, például a fiatalokat célzó, oktatási és kulturális programok, és a konzuli védelem.

A megállapodás parafálását Brüsszelben, 2016. október 30-án írtak alá. Létrehozása összhangban áll a kormány azon törekvésével, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként a harmadik országokkal való együttműködés megerősítését és elmélyítését támogassa, és ezáltal bilaterális kapcsolatait fejlessze.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyezmény hatálybalépésével felváltja a mai napig alkalmazott a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a Tisza folyón történő hajózásra vonatkozó 1955. március 9-én, Belgrádban aláírt egyezményt, amely kizárólag a részes államok lobogója alatt közlekedő hajók számára biztosította a szabad hajózást a Tiszán. Lehetővé teszi a Tisza folyón történő szabad hajózást minden ország számára, függetlenül attól, hogy az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik. Az egyezmény megkötésével Magyarország és a Szerb Köztársaság megtette az első lépést ahhoz, hogy a Tisza folyót a jövőben a Transzeurópai Közlekedési Hálózat részévé integrálják és a harmadik országokra is kiterjedő szabad hajózás útjában álló adminisztratív akadályokat feloldják. A Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánítása hozzájárulhat az érintett régiók gazdasági, turisztikai fejlődéséhez, továbbá a belvízi úton történő nemzetközi áruszállítás megkönnyítéséhez és növekedéséhez.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A megállapodás szorosan illeszkedik a Magyarország és Ukrajna közötti határátkelőhelyek és infrastrukturális összeköttetések fejlesztésére indított átfogó programhoz, a legutóbbi magyar-ukrán kormányfői találkozó keretében aláírt szándéknyilatkozatban foglalt projektek megvalósításához. A 136,7 km hosszú magyar–ukrán államhatáron négy közúti határhíd (Záhony-Csop, Tiszabecs-Vilok, Lónya-Harangláb, Nagyhódos-Nagypalád) található, amelyek működtetése a két ország közös feladata. A hidak tulajdonosa és kezelője a két állam, ötven-ötven százalékban. A megállapodás szerint az egyes hidak fenntartása mely szerződő fél kötelezettsége. A dokumentum előírja a fenntartás során alkalmazandó jogszabályokkal és műszaki előírásokkal való összhang szükségességét, a határjelek, információs határtáblák és egyéb közúti jelek védelmének elengedhetetlenségét. Részletesen rögzíti a fenntartási munkákból adódó forgalomkorlátozásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, az ehhez szükséges engedélyek beszerzésének szükségességét, valamint a rendkívüli események esetén végrehajtandó intézkedéseket. Meghatározza a határhidak fenntartását végző szolgálati személyzet határátlépési rendjét, kijelöli a végrehajtásáért felelős meghatalmazott és illetékes szervezeteket.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító kiegészítés kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A Magyarország és Szlovákia közötti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők számának bővítésére egyre növekvő igény van. A kiegészítést Pozsonyban, 2016. december 15-én írta alá Érsek Árpád úr, Szlovákia közlekedési-, építésügyi és régiófejlesztési minisztere, valamint Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi magyar nagykövet asszony. A megállapodást törvény hirdette ki, így az azt módosító kiegészítés kötelező hatályának elismerésére is az Országgyűlésnek kell felhatalmazást adnia és azt törvényben kell kihirdetni.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A genfi központtal működő Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: IFRC) a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete. 189 ország elismert Vöröskereszt/Vörösfélhold nemzeti társaságát foglalja magában. 2007-ben öt zóna irodát hozott létre világszerte, amelyek közül az Európai Zóna Irodát – a regionális képviselet bázisára építve - Budapestre telepítették. Ezzel összhangban a megállapodás a többi Budapesten székelő nemzetközi szervezethez hasonlóan rendezi egyfelől a Regionális Hivatal, másfelől a Globális Szolgáltató Központ működésének jogi kereteit, valamint az IFRC alkalmazásában álló személyek jogállását, kiváltságait és mentességeit.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodás mérföldkőnek tekinthető az EU és Kuba kapcsolataiban. A 2010-es években kezdődött lassú és óvatos kubai gazdasági és politikai változások következtében úgy az EU, mint a tagállamok részéről megfogalmazódott az igény egy új külpolitikai irányvonal kialakítása, a kapcsolatok kétoldalú alapokra helyezése iránt. Az elfogadott tárgyalási irányelvek alapján 2014 áprilisában indultak az EU és Kuba közötti politikai, együttműködési és kereskedelmi kapcsolatokat kodifikáló megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások. A tárgyalások 2016. márciusi lezárását követően a megállapodás szövegét 2016. márciusában parafálták. Ezzel új fejezet nyílhat az EU és Kuba kapcsolatainak történetében, s megkezdődhet a politikai és kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlesztése. A megállapodás Magyarország számára is lehetőséget teremt a jelenleg meglehetősen alacsony kereskedelmi forgalom élénkítésére.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásával a Horvát Köztársaság kötelezettséget vállalt az Európai Gazdasági Térséghez való csatlakozásra, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül a Horvát Köztársasággal is.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján a Horvát Köztársaság a kereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Horvátországgal. A Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján a kereskedelmi megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Kolumbiából és Peruból a Horvát Köztársaságba, illetve a Horvát Köztársaságból Kolumbiába és Peruba exportált árukra és szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a megállapodás rendelkezéseinek.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A Csatlakozási Jegyzőkönyv megkötéséről szóló határozathoz az Európai Parlament 2016. december 14-én adta egyetértését. Célja annak biztosítása, hogy Ecuador maradéktalanul részt vehessen a hatályban maradó EU–Kolumbia-Peru kereskedelmi megállapodásban. Ennek megfelelően Ecuador a kereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Ecuadorral. A kereskedelmi megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Ecuadorból az Európai Unióba, illetve az Európai Unióból Ecuadorba exportált árukra és szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a megállapodás rendelkezéseinek.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodás a vámlebontás és a szabályozási együttműködés által kedvezőbb piacra jutási feltételeket teremt az Európai Unió tagállamai, valamint Ghána vállalkozásai számára az áru- és szolgáltatáskereskedelem területén. A megállapodás a kereskedelem technikai akadályait kezelő, egészségügyi és növényegészségügyi előírásokat szabályozó, valamint az üzleti környezet és a versenyképesség javítására, a kereskedelem elősegítésére és a vámügyi együttműködésre irányuló rendelkezéseket is tartalmaz.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodást Pretoriában, 1999. október 11-én írták alá azzal a céllal, hogy liberalizálják és kiterjesszék az áruk, a szolgáltatások és a tőke két fél közötti forgalmát. 2004. május 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió bővítése során az új tagállamok kiegészítő jegyzőkönyvek megkötésével váltak a megállapodás szerződős feleivé. Felülvizsgálatot végeztek, és megegyeztek arról, hogy szükség van az együttműködés folytatására és kibővítésére Dél-Afrika és az Európai Unió között. Ennek eredményeképp született meg az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködés módosításáról szóló megállapodás.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról. szövege: PDF PINTÉR SÁNDOR Belügyminiszter

A törvényjavaslat a határt illegálisan átlépő bevándorlók őrizetbe vételét és a határra történő visszakísérését, valamint a schengeni országhatárok maradéktalan megvédését tűzi ki célul. Elfogadása esetén senki sem léphet jogosulatlanul Magyarország és az Európai Unió területére. Az illegális bevándorlóknak a jövőben a határon kijelölt tranzitzónában kell megvárniuk menedékkérelmük jogerős elbírálását.

A javaslatban speciális szabályok rendelkeznek a menedékjog iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről, a befogadási körülményekről, valamint az eljárási szabályokról, annak érdekében, hogy az országba illegálisan érkező külföldi ne tudjon az ország területére belépni. Az ország területén elfogott, illegálisan tartózkodókat a határkerítés kapuján keresztül a rendőrség kikíséri, így a külföldiek a tranzitzónában ellenőrzött körülmények között nyújthatják be kérelmüket. A tranzitzónából a menedékkérő szabadon visszamehet abba az országba, ahonnan Magyarország területére lépett az eljárás bármely szakában. Az illegális bevándorlót a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején nem csak a határtól számított 8 km-es sávon belül, hanem az ország egész területéről vissza lehetne kísérni a tranzitzónába: ez a megoldás biztosíthatja, hogy minden kérelmet a határon lefolytatott eljárás keretében bíráljanak el. A befogadó állomáson tartózkodó menedékkérő a területet csak a hatóság engedélyével hagyhatja el, amennyiben ezt nem tartja be, úgy szabálysértést követ el és elzárással sújtható. A tervezet biztosítja a menedékkérők elszállásolását, egészségügyi és egyéb szükséges ellátását az menekültügyi-eljárás teljes ideje alatt.

Az őrizetbe vételre vonatkozó szabályok meghatározása, a jogi határzár megerősítése Magyarország szuverenitásának védelmét szolgálja . Ilyen értelemben a törvényjavaslat szorosan illeszkedik a kormány által meghirdetett Új Nemzeti Politikához. A kormány álláspontja szerint a bevándorlási válságot mindenekelőtt úgy lehet kezelni, ha Magyarország és az Európai Unió megvédi határait.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A törvényjavaslat célja, hogy a 2003. november 4-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkében szereplő eltérési szabályok a közlekedésben és azon belül a közúti autóbuszos személyszállításban meglévő, az általánostól eltérő munkavégzési körülményeknek megfelelően, mind a közlekedés speciális helyzetére, mind a munkavállalók elvárható pihentségére tekintettel kerüljenek kialakításra, ezáltal biztosítva azt, hogy az irányelv által kitűzött cél ne sérüljön, de a közlekedésben fennálló speciális igények is megfelelően érvényesülhessenek.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról. szövege: PDF KDNP: Semjén Zsolt, Szászfalvi László FIDESZ: Balog Zoltán, Varga Mihály, Németh Szilárd István

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg. A törvényjavaslat – a munkaszüneti nappá nyilvánítással – a nagypéntek méltó megünneplését segíti elő.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról. szövege: PDF FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer pillére az agárkár-enyhítési pillér, amely teljes mértékben a nemzeti költségvetésből finanszírozott, a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás alapján született a program. Másik pillére a biztosítási díjtámogatás, amely 2016. évtől kezdve az európai parlamenti és tanácsi rendelet a Vidékfejlesztési Program keretében működik. A rendszer törvényi szintű jogalapját a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény képezi, amelynek a jelen előterjesztés szerinti többrétegű módosítására kerül sor.

Határozathozatal.

HATÁROZAT ELŐTERJESZTŐ A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója. szövege: PDF Gazdasági bizottság

A Gazdasági bizottság – mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - a beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2015 . évről szóló üzleti jelentése és beszámolója megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol a Magyar Nemzeti Bank feladatairól, monetáris politikájáról és felügyeleti tevékenységéről. Ezen kívül kimerítően tájékoztat a pénzügyi közvetítőrendszerről, a fizetési- és értékpapír-elszámolási rendszerek biztonságos működésérőlis. A jelentés tartalmazza továbbá a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a kapcsolódó kiegészítőmellékletet.

A Gazdasági bizottság megállapította: a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi tevékenysége egyszerre támogatta az árstabilitás és a makro-pénzügyiegyensúly elérését, valamint a gazdasági növekedést. A jegybank a kamatcsökkentési ciklus és a Növekedési Hitelprogram folytatásával – összhangban a jegybank inflációs céljával – érdemben segítette a gazdasági növekedés erősödését, miközben az önfinanszírozási program, valamint a lakossági devizahitelek forintosításában vállalt kezdeményezőés támogató szerepével pedig jelentősen csökkentette az ország külsősérülékenységét. A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben is jelentős pozitív eredményt ért el, amelyből 2016 folyamán 50 milliárd forint osztalékot fizetett, így működése semmilyen terhet nem jelentett a költségvetés számára.

Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról. szövege: PDF MSZP: dr. Tóth Bertalan, Lukács Zoltán, dr. Szakács László

Indoklása szerint a törvényjavaslat célja egy szociális alap létrehozása azok érdekében, akiknek a kormányzati rezsicsökkentés nem jelent segítséget, és a kormány szociális hálója sem nyújt számukra megoldást a megélhetési költségeik kifizetéséhez. A Fűtött Otthonokért Alap létrehozását különösen időszerűvé teszi, hogy az elmúlt években többszáz honfitársunk hunyt el kihűlés következtében, sokuk pedig saját fűtetlen otthonában. Azoknak nyújtana támogatást, akik fával, szénnel, brikettel vagy mással fűtenek, továbbá azokat segítené, akiknél korábban kikapcsolták a vezetékes energiaszolgáltatást. A szabályozás ugyanakkor nem zárja ki a támogathatók köréből azokat sem, akik jelenleg a kormány által az indokoltnál magasabban tartott energiaárak miatt nem képesek fizetni energiaköltségeiket.

Általános viták a lezárásig.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás kihirdetése és módosítása. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetet 11 állam alapította 1964-ben az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján, amely szorgalmazta a műholdas kommunikáció kialakítását globális és megkülönböztetés-mentes alapon. A Szervezetnek jelenleg 149 ország a tagja. Hazánk az országok együttműködésén alapuló nemzetközi szerződéshez 1994-ben csatlakozott. A szerződés megerősítéséről szóló módosítás 2017. január 16-án lépett hatályba, minden tagjának, így Magyarországnak is törvényben kell kihirdetni.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról. szövege: PDF FIDESZ: dr. Galambos Dénes

Indoklása: az alkoholos lében áztatott, lecsepegtetett vagy szikkasztott és csokoládégyártáshoz felhasználandó gyümölcs bár jövedéki terméknek minősül, minimális a vele kapcsolatban elkövethető visszaélés kockázata. Erre tekintettel, ilyen esetben nincs szükség adóraktári engedélyre a csokoládét előállító számára, hanem részére az alkoholos gyümölcsöt előállító adóraktár az adófizetési kötelezettség alól mentesülve értékesítheti a terméket.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról. szövege: PDF LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter

A törvény célja a geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedések, a kormány által elvárt határidők megtartása érdekében szükséges további intézkedések meghatározása. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján rendelkezik az állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, amelynek célja, hogy az ingatlan a Magyarországi Református Egyház részére térítésmentesen átadásra kerüljön. A javaslat alapvetően az Egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről. szövege: PDF BALOG ZOLTÁN Emberi erőforrások minisztere

Korábbi rendelkezései szerint a sárgaláz elleni védőoltást annak beadásától számított tíz év eltelte után meg kellett ismételni annak érdekében, hogy a folyamatos védettség vélelmezhető legyen. Az új rendelkezések értelmében – összhangban a legújabb nemzetközi tudományos állásponttal – a sárgaláz elleni védőoltás egész életre szóló védettséget biztosít, azaz tízévente azt nem kell megismételni a védettség fenntartásához.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A nemzetközi magánjogról. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ

Igazságügyi miniszter

A javaslat célja a nemzetközi magánjog uniós, illetve nemzetközi megállapodások által le nem fedett aspektusainak egységes, korszerű, egyértelmű és ugyanakkor rugalmas szabályokba foglalása. Általános jelleggel kimondja, hogy a törvény szabályait csak az olyan jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekre az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás hatálya nem terjed ki. Kidolgozását alapos elméleti kutatómunka, valamint a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, illetve értékelése előzte meg, amely során beazonosításra került, hogy melyik területeken és milyen irányvonalak mentén szükséges modernizálni a hazai nemzetközi magánjogi szabályozást. Megalkotói szem előtt tartották a legújabb tudományos eredményeket és a jogterületen kibontakozó nemzetközi tendenciákat. A szakértői munkát széleskörű szakmai egyeztetés egészítette ki. A kodifikációs munka során a legfrissebb nemzetközi tapasztalatok is beépítésre kerültek, különös tekintettel a kérdéskört szabályozó cseh, a lengyel, a belga, illetve a svájci kódexekre.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A büntetőeljárásról. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ

Igazságügyi miniszter

Az Országgyűlés a Büntető Törvénykönyv, illetve a nemzetközi jog által büntetendő bűncselekmények elkövetőinek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító, hatékony és észszerű határidőn belül lefolytatott eljárásban történő felelősségre vonása céljából, szem előtt tartva az igazság megállapításának igényét, különös hangsúlyt fektetve a bűncselekmények sértettjeinek fokozott védelmére, valamint jogaik érvényesítésére, a funkciómegosztáson és rendeltetésszerű joggyakorláson alapuló eljárások biztosítása érdekében, Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembevételével, az állam kizárólagos büntető hatalmának a büntetőeljáráson keresztül történő érvényesítése céljából alkotja e törvényt.

A javaslat sok száz oldalon, majd ezer paragrafussal megőrzi a kontinentális jogrendszeren alapuló magyar eljárásjogi hagyományokat, ám elismerve a bűnözés elleni hatékony fellépés igényeit, az eljárásjogi hagyományoktól el nem távolodó, de a jogi evolúció vívmányait megteremtő korszerűsítést céloz. Meghagyja a jelenleg hatályos törvény azon értékeit, amelyek működőképesek, és amelyekkel kapcsolatosan sem a joggyakorlat, sem a jogtudomány, sem újabb külföldi tapasztalatok nem vetik fel a változtatás igényét. A megőrzés ugyanakkor nem jelent elzárkózást a hibák javításától. A büntetőeljárások gyakorlatában nyilvánvalóvá kell válnia, hogy bűncselekmények elkövetése nem kifizetődő tevékenység, a bűnös úton elért gazdagodás nem tartható meg.

A javaslat kiemelt célja a büntetőeljárások hatékonyabbá tétele. Nagy ívű, reform jellegű változtatások mellett sok kisebb, kevésbé látványos, de összhatását tekintve jelentős módosítást is tartalmaz. A hazai eljárási kódexek hagyományainak megfelelően a büntetőeljárási jog alapelveit megfogalmazó alapvető rendelkezéseket is rögzíti. A bíróságok összetételére vonatkozóan gyökeresen új szabályozást vezet be. Az eljárások rosszhiszemű elhúzásának megakadályozása érdekében jelentős újítás, hogy csak az eljáró bíróval szemben lehet megfogalmazni a kizárási indítványt, a bírósággal szemben nem. Ugyancsak célja, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyek jogait és kötelezettségeit egységesen, a büntetőeljárás egészére irányadó módon rendezze.

Egyik legjelentősebb nóvumának tekinthető a bűncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében folytatható titkos információgyűjtés jelenleg a nyomozó hatóság ágazati jogszabályaiban elhelyezett szabályainak teljes integrálása a büntetőeljárási törvénybe.

Az új szabályozás megszünteti a titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés kettősségét, és ezzel a bizonyítékok elvesztésének lehetőségét jelentős mértékben lecsökkenti, egyben világossá teszi,– az eddigiektől eltérően – hogy egy konkrét személlyel szemben bűnüldözési célból sem folyhat lényegében korlátlan ideig bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtést, ennek a határideje minden esetben maximalizált.

A javaslat kiemelkedő újítása még, hogy kialakítja a lefoglalt és zár alá vett vagyon kezelésének – eddig hiányzó – törvényes alapjait, olyan szabálykörnyezetet teremtve, amelyben elérhetővé válik, hogy a vagyoni kielégítést szolgáló vagyontárgyak a büntetőeljárás gyakorta hosszabb tartama alatt se veszítsenek értékükből.

Rendezni kívánja még - többek között - a kártalanítási eljárás és a kegyelmi eljárás szabályait is.

Bartha Szabó József