Balliberális gyökerekből táplálkozik a Momentum

Főképp ismert, balliberális politikusok gyermekei vállaltak vezető szerepet a Momentum Mozgalom létrehozásában. Az egyelőre kérdéses, hogy a MoMo pontosan milyen forrásokból finanszírozza a gördülékenyen haladó hálózatépítést, mint ahogy az is, miből fizették az olimpiaellenes kampányt. A hazai ellenzéki pártok jelentős része komoly anyagi problémákkal küzd, ezért képtelenek pénzügyi támogatásra, a hozzájuk kötődő „civileket” pedig köztudottan külföldről pénzelik. Tény ugyanakkor, hogy az Index és a Soros-pénzből működő 444.hu hathatós, permanens támogatást nyújt a mozgalomnak.

2017. március 6. 08:36

Egy, a Momentumhoz hasonló szervezet létrehozásának gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott. Az ok kézenfekvő volt: a balliberális garnitúra elhasználódott, a kormányzati hatalom megszerzésére esélye sincs, ezért nem érdemes rá sem pénzt, sem energiát áldozni. Ez már akkor világossá vált, amikor a kiszemelt személy, Bajnai Gordon nem tudta végrehajtani az akkori mestertervet: mindenkit összefogni és „Együtt” leváltani Orbán Viktor kormányát. Ezt főképp az úgynevezett politikai bölények, az örökös túlélők befolyása, a fiatalabb generáció gyenge minősége tette lehetetlenné. Ezen a ponton háttérbeszélgetéseink során leszögezték, nem Bajnai Gordonnal volt probléma, aki meggyőződésük szerint „kiváló koponya”, ám az említett okokból még a tengerentúli Soros-segítség is kevésnek bizonyult.

Szerintük amennyiben a volt kormányfő számlájára bármit írni lehet, az az, hogy nem bizonyult lelkileg stabilnak, „ütésállónak”.

Ha pedig valami összeomlott, azt ismét fel lehet, fel kell építeni. Szükség volt tehát egy új, fiatal értelmiségi elitcsapatra, amely a Fidesz mintájára párttá alakul és politikai hatalomra tör. Ezt nevezték el Momentum Mozgalomnak (MoMo), amely az olimpiaellenes akciójával országos ismertséget szerzett.

Rövid idő alatt negyedmillió aláírást szedtek össze a jól szervezett kampányban.

A mozgalom tagjai fiatalok, iskolázottak, tájékozottak és intelligensek. Ahogy forrásunk fogalmazott: „a legfontosabb, hogy megvan bennük a kellő motiváció, az akarat” a hatalom, a befolyás megszerzésére. Hozzátette: „ez természetesen egy hosszú távú elképzelés, ám meghatározó értelmiségi, pénzügyi körök számára reménnyel kecsegtető befektetés”.

Az világosan látszik, hogy a Momentum tagjait felkészítették, kommunikációs tréningeken vettek részt. Ezek a képzések kiterjedtek a sajtó kezelésére, az üzenetek világos, közérthető megfogalmazására is.

Az is nyilvánvaló, hogy a Momentum számos sajtóorgánum részéről kap kiemelt – ahogy mostanában mondani szokás: kritika nélküli – támogatást.

Vélhetően senki nem csodálkozik, ha a 444.hu-t, a magát függetlennek nevező, Soros-pénzből működtetett internetes felületet, illetve az Indexet emeljük ki példaként, de persze hosszasan sorolhatnánk a MoMo által megigézett médiumokat.

Háttérbeszélgetéseinken az is egyértelműen kiderült, hogy a Momentum már ismert tagjai, vezetői korántsem esnek távol az egykori szocialista, szabad demokrata politikai elittől, illetve a velük korábban erősen szimpatizáló amerikai és európai balliberális fősodortól.

A politika természetének megfelelően tehát semmi más nem történik – amint azt már fent említettük –, mint hogy megpróbálják újraépíteni az Ország­­gyűlésből kihullott SZDSZ-t és a Gyurcsány Ferenccel megterhelt, zsákutcában vergődő, atomizálódott baloldalt.

De kikkel és kiknek a segítségével történik mindez? A balliberális oldal nem igazán képes anyagilag támogatni a szerveződést, hiszen komoly pénzügyi problémákkal küzd. A hozzájuk közel álló „civilek” is csupán Soros György dollárinjekcióival működnek.

Egyelőre a sajtó is csak találgat, néhány név azonban már nyilvánosságra került a lehetséges háttéremberek közül.

Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője Haris Évát, a szocialista párt választmányának egykori elnökhelyettesét nevezte meg mint a mozgalom egyik fő szervezőjét.

A politikus kijelentette: „az MSZP-n belül már hónapok óta nyílt titok volt, hogy Haris Éva gründol valamit, és milyen érdekes, hogy a Momentum mögött éppen Haris Éva meg a pénze tűnik fel. Ez számomra világosan Éva műve, mert ingatlanmogul férje segítségével megvan az a képessége, hogy finanszírozzon egy új alakulatot. (…) Lehet, hogy sokakkal még el lehet hitetni, hogy nulláról lehet hálózatot építeni, de mi tudjuk, hogy az kegyetlenül sok pénzbe kerül. A hálózatépítést aranyos, helyes, munkanélküli, fizetés nélküli szabadságon lévő fiatalok pont nem tudják megcsinálni. Ez bizony több száz milliós tétel, amelyet nem lehet csak úgy leakasztani a falról” – nyilatkozta Szanyi Tibor.

Haris Éva sem tétlenkedett, nyílt levélben válaszolt az MSZP-s politikusnak. Nem is akárhogy. Nézzük, mit is felelt, íme, betűhíven: „Ha még senki nem mondta volna, lefőtt a kávéd, sem Rád, sem a Hozzád hasonlókra nincs már szüksége Magyarországnak. Tudom, hogy most minden manővert megpróbálsz, hogy EP-képviselő maradhass, ha adhatok egy tanácsot, ez nem jó track, a Fidesz nem fog megvenni. Én évekkel ezelőtt visszavonultam, tedd Te is ezt. Add át a terepet azoknak a fiataloknak, akik képzettebbek, intelligensebbek, elegánsabbak és józanabbak mint Te” – fakadt ki.

A Momentummal való kapcsolatát Haris elismerte, majd tovább ostorozta a szocialistákat.

Mint írta (mármint Szanyinak): „Furcsa, hogy Neked nem tűnt fel éveken keresztül, hogy az MSZP-ben is a fiatalokkal foglalkoztam, valószínűleg aludtál, amikor az ifjúsági előterjesztéseket mantráztam. Az sem tűnt fel, hogy fiatalokkal létrehoztuk a Klubnext mozgalmat. Igaz, erre Ti soha nem voltatok vevők, mert még a koporsóból is a képviselői igazolványt akarjátok lengetni, nem akartátok a saját utánpótlásotokat kinevelni. Így találkoztam a Momentummal is, talán kicsit korábban, mint mások, és azonnal láttam, hogy azok közül az ifjúsági csoportok közül, amelyeknek figyelem és néha segítem a tevékenységét, mennyivel elszántabbak, mennyivel kiforrottabbak.”

De kik is azok a fiatalok, akik miatt Haris Éva és Szanyi Tibor így hajba kapott? Elsőként ejtsünk néhány szót Fekete-Győr Andrásról. Már csak azért is, mert ő a párttá szerveződő mozgalom elnöke.

A borostás fiatalemberről az Indexnek valamiért Orbán Viktor jutott eszébe.

Tény, hogy mindketten jogi diplomát szereztek. Fekete-Győr egyik nyilatkozatában fontosnak tartotta leszögezni, hogy 2010-ben a Fideszre szavazott, ám – mint mondta – hamar kiábrándult. 2014-ben a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamaránál volt szakmai gyakorlaton, 2015-ben Budapesten a General Electricnél dolgozott követeléskezelőként. Saját bevallása szerint 2014 januárjában történt meg nála a politikai fordulat.

Éppen egy indexes videót nézett, amikor rájött, hogy az MSZP–Együtt–DK–PM–Liberálisok által akkor összekovácsolt alakulat mennyire reménytelen helyzetben van.

Állítólag ekkor döntötte el, hogy létrehoz egy politikai közösséget, majd pedig egy pártot, amely alternatívát nyújt.

Nem elhanyagolható körülmény azonban, hogy Fekete-Győr kikkel rakta le a mozgalom alapjait. Kezdjük talán Hajnal Miklóssal, aki a szombati tisztújításig elnökségi tag volt, és akit a mozgalom agyaként emlegetnek. Ő a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemen volt kutatósegéd. Jelenleg politológiát és közgazdaságtant tanul Oxfordban, júniusban végez.

Mécs János is a Momentumot erősíti. Róla a legfontosabb, ami elmondható, hogy Mécs Imre fia. Mint köztudott, Mécs Imre az SZDSZ egyik emblematikus politikusaként vált ismertté, 2006-ban azonban már az MSZP színei­ben indult a parlamenti választásokon.

Az elnökségi tagok sorában foglalt helyet szombatig Csala Dániel, az ő neve alatt jegyezték be tavaly november 3-án a mozgalmat. Fekete-Győrhöz hasonlóan ő is jogász végzettségű. Jelenleg saját, 2014-ben bejegyzett kft.-jét, a Trip-est­et igazgatja. A cég fő tevékenységi köre ingatlanok bérbeadása. A társaságban felbukkan egy Daniel Roichman nevű izraeli állampolgár is, kézbesítési megbízottként pedig az az Albecz Zsuzsanna van feltüntetve, aki a Momentum egyik alapítója.

Albecz Zsuzsanna egyébként a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát, az Izrae­li Kulturális Intézet, illetve a Szochnut–ZSOIK Alapítvány munkatársa. (A Szochnut – The Jewish Agency For Israel – elsődleges célja, hogy kapcsolatot teremtsen Izrael és a diaszpóra zsidósága között. Eredetileg cionista szándékkal hozták létre csaknem száz éve, a mai napig is az Izraelben letelepedni vágyók legfőbb segítője.)

Szintén az elnökség tagja volt hétvégéig Donáth Anna Júlia, akinek édesapja nem más, mint Donáth László evangélikus lelkész, egykori szocialista országgyűlési képviselő. Donáth Anna szociológusi tanulmányait részben Amszterdamban folytatta. 2016-ban a Soros György birodalmához tartozó Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél helyezkedett el.

Soproni Tamás jelenleg is a Momentum elnökségi tagja. Róla köztudott, hogy a 2014-es önkormányzati választáson éppen a Fekete-Győr által reménytelennek tartott Együtt–MSZP–PM–DK jelöltjeként indult Budapesten, a VI. kerület 7-es számú választókörzetében. A mozgalom aktivistáinak koordinátoraként ténykedik, emellett saját fordítócégét is működteti.

A Momentum tagjai között felbukkan Radnóti Sándor filozófus, a Soros Alapítvány könyvpályázati zsűrijének egykori elnöke, volt SZDSZ-es politikus fia, Radnóti András is mint külpolitikai koordinátor. A fiatalemberről, aki több külföldi egyetemen tanult, egyebek mellett azt érdemes tudni, hogy Göncz Kinga európai parlamenti képviselő irodájában munkálkodott.

(Csak emlékeztetőül: Göncz Kinga a Medgyessy-kormányban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára volt, majd 2004-ben, Gyurcsány Ferenc kormányra kerülése után a tárca vezetője lett. Gyurcsány 2006-ban, a választások után őt bízta meg a Külügyminisztérium irányításával, később ő volt az MSZP listavezetője az EP-választáson.) A fiatal Radnóti 2013 telén egy nem túl terjedelmes írásban vázolta fel Bajnai Európa-politikájának lehetséges irányait, tanácsokat adva a volt kormányfőnek.

És akkor ejtsünk szót Tabajdi Péterről, Tabajdi Csaba szocialista politikus fiáról is, aki szintén a mozgalomban tüsténkedik, bár korábban az MSZP informatikai rendszerén munkálkodott.

