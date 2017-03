Olga a buszmegállóban

2017. március 6. 10:00

(...) Sokkal inkább arra szeretnék fókuszálni, és ehhez megvannak a megfelelő szerkesztők is, hogy az igazi dolgokkal foglalkozzunk, és próbáljunk kilépni a felelgetős politikából.

Engedjük el azt, amit a politikusok egymással művelnek - egyébként jó lenne, ha ettől ők is el tudnának szakadni.

Persze, egyszerűbb úgy dolgozni, hogy előre megnézzük minden nap, ki milyen sajtótájékoztatót tart, és abban a témában behívunk valakit, meg valaki mást, aki erre reflektál. De ezt el kellene felejteni. (...)

Vannak igazi dolgok, és van látványpolitizálás. Vannak gumicsontok. A gumicsontok bedobása pedig abból a célból történik, hogy induljon el a felelgetős politika, este hívják be a vendéget, mindenki foglalkozzon ezzel, és, például ebben az esetben mindenkinek égjen be az agyába, hogy a bűnös nyugat meg akarta buktatni a kormányt. Ettől szeretnék elszakadni, és ha az ellenzék nem tud elszakadni, én akkor is el fogom engedni ezt a témát.

Engem sokkal jobban érdekel, hogy például miért történhet meg az, amit a napokban olvastam: egy kolléga, akinek már el kellett volna kezdeni a rákos betegségének gyógyítását, egy hónap múlva kapott MR-időpontot. Nagy, fellengzős szavaknak hangzik, hogy “nagy társadalmi kérdések”, de igen, erről van szó.

Fel tudnék robbanni, amikor ezt a sztorit hallom, és közben azzal foglalkozunk, hogy Matolcsy szerint jöttek-e ürgebőrbe varrt piros pöttyös fenekű gyerekek.

Rendjén való-e az, hogy ma Magyarországon rengeteg szülő érzi úgy, hogy borzasztó büszkén mondaná azt, hogy orvostanhallgató a gyereke, miközben pontosan tudja, hogy ha egyetlen pontot csúszik a gyerek felvételin, akkor soha nem lesz a családnak pénze arra, hogy kifizesse a tandíjat? És akkor nem azt fogja mondani, hogy a gyerekem az orvosin tanul, hanem hogy Dél-Angliában almát szed.

De beszélhetnek ilyen témákról politikusok is. Nem arról van szó, hogy mostantól csak ápolónők és beteg gyerekek szülei jönnek majd be. És nem is arról, hogy ki fogok menni a buszmegállóba, és ott fogok interjúkat készíteni, hogy meghalljam a nép hangját. Én hallom a nép hangját, én is ebben az országban élek. Mindannyian tele vagyunk olyan sztorikkal, amik az életünket nehezítik, amik bosszantanak minket, amiken felháborodunk. Ezekről akarok beszélgetni a politikusokkal, és nem a gumicsontokról. (...)

Kálmán Olga: Hallom a nép hangját, én is ebben az országban élek

444.hu