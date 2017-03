Konzultáció az iskolai kirándulások szabályairól

Elindult a kormány internetes társadalmi konzultációja az iskolai kirándulásokra, a gyermekutaztatásra vonatkozó szabályok módosításáról - jelentette be az oktatásért felelős államtitkár hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

2017. március 6. 11:52

Palkovics László közölte: a három kérdés a sofőrök egészségi állapotára, a gyermekeket szállító buszok műszaki állapotára és a sofőrök pihenőidejére vonatkozik. Megjegyezte, a kormánynak van tennivalója az iskolai buszos kirándulások biztonságát illetően.



Az első kérdés: "Egyetért-e Ön azzal a felvetéssel, hogy az a sofőr, aki orvosi szakvélemény alapján éjszakai vezetést korlátozó betegségben (pl. alvászavarban) szenved, éjszaka ne vezethessen?" Az államtitkár hozzátette: meg kell vizsgálni azt is, hogy annak a sofőrnek, aki ilyen járművet vezethet, elegendő-e a jelenlegi egészségi állapotvizsgálata, a jelenlegi jogszabályok megfelelően szigorúak-e.



A második kérdés az autóbuszok műszaki állapotára vonatkozik: "Egyetért-e Ön azzal a felvetéssel, hogy szigorítani kell a gyermekeket szállító járművek, iskolabuszok műszaki alkalmassági követelményeit?"



Palkovics László elmondta, a harmadik kérdés az autóbuszok üzemeltetési körülményeivel, a sofőrök pihenőidejével kapcsolatos. Ez úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal a felvetéssel, hogy a külföldi többnapos, több országon áthaladó iskolai kirándulások esetében éjszaka 11 óra és hajnali 4 óra között autóbusszal ne lehessen diákokat szállítani?"



Az államtitkár kiemelte, jelenleg is folyik a vonatkozó jogszabályok áttekintése, a társadalmi konzultáció eredményét pedig természetesen figyelembe fogják venni a jogszabályok végleges kialakításakor.



Palkovics László kérdésre válaszolva elmondta, nem az iskolai buszos utazások korlátozása a cél, a kérdések egyértelműen a többnapos, több országon áthaladó kirándulásokra vonatkoznak.



Megjegyezte, az iskolák által szervezett sítáborok nem szükségszerűen vannak benne az iskola programjában, de arra fokozottan szeretnének hangsúlyt fektetni, hogy - a várhatóan magasabb költség miatt - ezekre a kirándulásokra több forrás álljon rendelkezésre.



Palkovics László közölte, minden olyan jogszabályt át fognak tekinteni, amely a gyermekek autóbuszos szállítására vonatkozik, és az is elképzelhető, hogy külön jogszabályt alkotnak azokra az esetekre, amelyekben - függetlenül a kirándulás jellegétől - gyermekek szállításáról van szó. Ez akár a KRESZ módosítását is magával vonhatja - tette hozzá az államtitkár.



A kérdőív két hétig érhető el a https://konzultacio.kormany.hu oldalon.





A társadalmi konzultációról a januári veronai buszbaleset után döntöttek, amelyben tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok utaztak.

A köznevelési kerekasztal témája lesz a kilencosztályos iskola terve

A keddi köznevelési kerekasztal témája lesz a kilencedik évfolyam beillesztése az oktatási rendszerbe, és most kezdődik erről a szakmai egyeztetés - mondta az oktatásért felelős államtitkár egy más témában hétfőn, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Palkovics László elmondta, a kormány tervei szerint a plusz egy évfolyamot az óvoda és az általános iskola közé illesztenék, tehát az "alapozó szakaszban", mintegy "előképzőként" jelenne az meg, ugyanakkor a szakmai vita erről is fog szólni, hogy hova illesszék be a plusz egy évfolyamot.



Az államtitkár kitért arra, hogy a 9. évfolyam bevezetésének sokféle vetülete van. Ezek között említette a pénzügyi források emelését, a pedagóguslétszám növelését, valamint a pedagógus-továbbképzés számának emelését is.



A 9. évfolyamot a 2019-es tanévtől vezetnék be.

MTI