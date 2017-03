Orbán: most is ostrom alatt állunk

A migrációs áradat csak lelassult, de nem ért véget, "ebben a pillanatban is ostrom alatt állunk" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a határvadászképzés második és harmadik ütemében kinevezett tiszthelyettesek ünnepélyes eskütételén.

2017. március 7. 11:20

Bár a napi híradások már nem tízezrekről, hanem csak néhány száz illegális határátlépőről szólnak, "mégsem dőlhetünk hátra": csak annyi történt, hogy "két nagyobb roham között időt nyertünk" a védelmi vonalak megerősítésére, a határt védők toborzására, kiképzésére és szolgálatba állítására - fejtette ki a kormányfő, aki szerint "a vihar nem ült el, csak átmenetileg lecsendesedett".



Hangsúlyozta: a határra nehezedő nyomás a következő években nem fog megszűnni, mert még mindig milliók készülnek arra, hogy a jobb élet reményében útra keljenek. Ám az ide készülők nem az itteni kultúra és szokások alapján akarnak élni, hanem a sajátjuk szerint, de európai életszínvonalon - jegyezte meg.



Orbán Viktor hozzátette, hogy az Európai Unióra nem lehet számítani, sőt ellenkezőleg, "ők inkább csak nehezítik a munkánkat", így "csak magunkra számíthatunk, nekünk magunknak kell megvédeni a határainkat".



Szerinte a migrációs válság addig tart, amíg a kiváltó okokat nem szüntetik meg, "mindaddig napirenden marad, amíg mindenhol be nem látták, hogy a migráció a terrorizmus trójai falova".



A hazát, az otthonainkat, az asszonyainkat, a gyermekeinket, a szüleinket megvédeni sok évszázados erkölcsi parancs, amely a mostani pillanat komolyságát, emelkedettségét is adja - mondta a miniszterelnök, az esküt tetteket pedig - akik szavai szerint "a modern kor végvári vitézeihez" csatlakoznak - arra figyelmeztette: munkájuk és helytállásuk Európa és Magyarország békés jövőjének alapvető feltétele.



"Önök egyszerre a mai szabad magyar élet és a reménykeltő magyar jövő védelmezői" - fogalmazott Orbán Viktor.



Arra is kérte őket, hogy egyszerre legyenek határozottak és emberségesek, járjanak el a törvény szigorával, de az emberiesség parancsai szerint.



Kiemelte: a jogszabályok azokra a migránsokra is vonatkoznak, akik törvényellenesen akarják átlépni a magyar határt, "ez a valóság, és ezt nem írhatja felül semmiféle emberi jogi szépelgő handabanda".



Orbán Viktor kijelentette: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. "Ha a világ azt látja, hogy meg tudjuk védeni a határainkat, ha azt látják, hogy a megerősített magyar határzár áthatolhatatlan, ha azt látják, hogy továbbra is ragaszkodunk törvényeinkhez, és egy pillanatra sem bizonytalanodunk el, akkor senki sem fogja megkísérelni, hogy törvényellenesen jöjjön Magyarországra" - mondta, jogos elvárásnak nevezve, hogy csak olyan ember léphessen Magyarország területére, akivel kapcsolatban tisztázták, ki ő és miért jött.



"Mi, magyarok olyan Európát akarunk, ahol a saját magyar életünket élhetjük. Az ilyen, kedvünk szerint való Magyarország első számú feltétele a biztonság", amelyhez a törvényeket és az ország érdekeit elszántan védelmezőkre van szükség - zárta szavait a kormányfő.



A 462 tiszthelyettes rendőr eskütételén - amelyet a Hungexpón tartottak - a hozzátartozók mellett jelen volt Pintér Sándor belügy- és Simicskó István honvédelmi miniszter is.







A kormány tavaly augusztusban döntött a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak háromezres létszámbővítéséről. Az országos toborzás szeptember 1-jén kezdődött.



A határvadászképzés első ütemében részt vettek január 12-én tettek esküt. Orbán Viktor akkor arról beszélt, hogy a határvédelem továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy.

MTI