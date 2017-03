Gyurcsány konzervatívabb Orbánnál

Komoly pozíciót nem kér magának egy esetleg Botka László vezette kormányban, de hátralépni sem hajlandó a politikában – erről beszélt Gyurcsány Ferenc DK-elnök a Kossuth Rádióban. A politikus arról is beszélt, konzervatívabbnak tartja magát Orbán Viktornál, az MSZP-nél és a Momentum Mozgalomnál is.

2017. március 7. 11:43

Senkinek a kedvéért nem fog lemondani arról, hogy képviselje azokat a választókat – ma nagyjából fél millió embert –, akik hisznek a Demokratikus Koalícióban – mondta a 180 percben Gyurcsány Ferenc, a párt vezetője. Az ellenzéki országgyűlési képviselő, volt miniszterelnök szerint ez neki, esküjéhez híven, kötelessége. A politikus arra a riporteri kérdésre mondta ezt válaszul, amely azt firtatta, nem lép-e hátra, miután az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka László az ellenzéki összefogás akadályának nevezte.

Kerüli a vitát Botkával

Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, próbálja kerülni a személyeskedő vitát, fontosabbnak tartja, hogy a programjukról beszéljen, például arról, hogy jobban lehessen élni ebben az országban. Azok, akik nem elégedettek a sorsukkal, és ő képviseli őket, nem arra kíváncsiak, hogy van-e szókincse vitatkozni Botka Lászlóval.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK)elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a párt tisztújító kongresszusán a fővárosi Millenárison 2017. március 4-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Külön lista, közös jelölt

A DK elnöke hangsúlyozta, együttműködés kell a demokratikus ellenzéki oldalon, a magyar választási rendszer sajátosságai miatt minden egyéni választókerületekben közös jelöltre van szükségük. Ma a legnagyobb valószínűségét annak látja, hogy az ellenzéki pártok külön listán indulnak, de az egyéni választókerületekben ugyanazt a személyt indítják.

Gyurcsány Ferenc szerint az, hogy nagyon mást gondolnak a világról, Európáról, a polgári értékrendről, mint a mai magyar kormány, összeköti a demokratikus ellenzék pártjait. Más kérdésekben, mint a feltétel nélküli alapjövedelem, már vannak köztük különbségek. Ezért kell szerinte külön lista, és közös egyéni jelöltek.

Beszélgetnek, és nem kér komoly posztot

A volt MSZP-s miniszterelnök azt mondta, a DK hétvégi tisztújító kongresszusa után, az elmúlt egy napban minden demokratikus ellenzéki párt vezetőjével beszéltek telefonon. A téma az volt, hogyan menjenek tovább. Mint hangsúlyozta, a DK nem akar senkire rátelepedni, ő pedig nem akar semmilyen komoly szerepet, pozíciót, nem tartaná egészségesnek, ha volt miniszterelnökként bent ülne egy esetleg Botka László vezette kormányban. A DK elnökeként abban akarja segíteni az országot, hogy visszatérjen a nyugalom. Van neki elég befolyása, hogy ehhez még frakcióvezetőnek sem kell lennie – tette hozzá.

Konzervatívabbnak tartja magát Orbán Viktornál

Az alapjövedelemről azt mondta, akinek van rá képessége, tudása, ereje, egészsége, az dolgozzon meg a megélhetésért, annak pedig, akinek ezek nincsenek meg, és nagyon nagy bajban van, tönkre ment az élete, segíteni kell. Ezzel szemben, Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt korábban azt mondta, megvizsgálják a feltétel nélküli családi alapjövedelem bevezetésének lehetőségét.

Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, hogy szerinte huszonhét éve ő is és Orbán Viktor is háborgó fiatalok voltak, bár politikustársa másképp háborgott, mint ő. Mint folytatta, ő ma sokkal-sokkal nyugodtabb, a fülkeforradalmi típusú változásoktól magát távol tartó ember – ebben az értelemben konzervatív. Ez a hozzáállás jellemzi az alapjövedelemről kialakított véleményét is.

Nem kell újabb rendszerváltás, vitatkozik a Momentummal

A DK elnöke abban a tekintetben is konzervatívnak nevezte magát, hogy miként ítéli meg egy új rendszerváltás szükségességét. Mint mondta, Magyarországnak jót tenne egy fordulat, amihez sokak egyetértése kell, de nem kell mindig mindent felforgatni, inkább sok apró változásra van szükség – az országnak nem sokkok kellenek, hanem nyugalom. Ebben most vitája van a Momentum Mozgalommal – tette hozzá. Gyurcsány Ferenc szerint mindig mindenki új rendszerváltozást akar, mindig jönnek újak, és Orbán Viktor is legalább kétszer bejelentette már az életében, hogy most van vége a rendszerváltozásnak.

hirado.hu - Kossuth Rádió, 180 perc