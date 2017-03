Kósa: Majtényi Soros jelöltje

Soros György jelöltjének tartja a Fidesz Majtényi László volt ombudsmant a köztársasági elnöki posztra.

2017. március 7. 13:38

Teljesen nyilvánvaló, hogy Majtényi László Soros György jelöltje - mondta Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Hozzátette: a Soros-alapítvány támogatásával jött létre az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, amit Majtényi László vezet, személyesen több alkalommal támogatta Soros György, és az intézet alapításakor is azt mondták, azt azért hozza létre az amerikai üzletember, hogy ezen keresztül befolyásolja a magyar közéletet.



Egyszerűbb, ha a feladóval beszélünk, tehát Soros Györgyöt szívesen várjuk, sokkal egyszerűbb, ha vele beszéljük meg, mi a szándéka Magyarországgal, mintha Majtényi közvetítését kérjük ehhez - jelentette ki Kósa Lajos.



A frakcióvezető szólt arról is, hogy köztársaságielnök-jelöltet március 10-én 10 óráig lehet ajánlani, ehhez 40 képviselő támogatása kell. Mint mondta, tekintettel arra, hogy a Fidesz és a KDNP frakcióinak 131 tagja kedden aláírta, hogy Áder Jánost jelölik köztársasági elnöknek, így "a parlamenti matematika szerint" legfeljebb két jelölt lehet a választáson. Hozzátette: ha valóban kettős jelölés lesz, akkor arra tesznek javaslatot, hogy mindkét jelölt beszélhessen az Országgyűlés előtt 15-15 percben.



Az államfőválasztás március 13-án délelőtt lesz a parlamentben.



A frakcióvezető egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta: egészen biztos, hogy az ellenzék jelöltje is megkapja a lehetőséget, hogy beszélhessen a Ház előtt. Felidézte: amikor a Fidesz adta a parlamenti többséget, és két jelölt volt a köztársasági elnöki posztra, beszélhetett az ellenzék jelöltje. Mint mondta, 2010-ben Balogh András és Schmitt Pál szólhatott a Ház előtt.



Megjegyezte: amikor több jelölt volt és a szocialisták adták a parlamenti többséget, nem kapott szót az ellenzéki jelölt. Példaként pedig megemlítette a Göncz Árpád és Mádl Ferenc, majd a Szili Katalin és Sólyom László közötti választás idején történteket. Akkor a hallgatás volt a sorsa az ellenzéki jelölteknek - tette hozzá.



A jelöltek beszéde után vita nélkül kerül sor a választásra, az első fordulóban az összes képviselő kétharmada, a második fordulóban pedig a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a köztársasági elnök.



Ez azt is jelenti, hogy mivel a Fidesz és a KDNP 131 képviselője Áder János mellett tette le voksát, a második fordulóban majdnem biztos, hogy Áder János kap bizalmat - vetítette előre.

MTI