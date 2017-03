Zakatolt a törvénygyár

Ostromolt a bőség: sok száz oldalnyi javaslatról kellett dönteni. Harsogtak mellette és ellene. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal fogadták.

2017. március 7. 15:44

Nem csak a határtól számított 8 km-es sávon belül.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról. szövege: PDF PINTÉR SÁNDOR Belügyminiszter

A törvényjavaslat a határt illegálisan átlépő bevándorlók őrizetbe vételét és a határra történő visszakísérését, valamint a schengeni országhatárok maradéktalan megvédését tűzte ki célul. Senki sem léphet jogosulatlanul Magyarország és az Európai Unió területére. Az illegális bevándorlóknak a jövőben a határon kijelölt tranzitzónában kell megvárniuk menedékkérelmük jogerős elbírálását. A menedékkérők elszállásolását, egészségügyi és egyéb szükséges ellátását az menekültügyi-eljárás teljes ideje alatt biztosítják.

Speciális szabályok rendelkeznek a menedékjog iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről, a befogadási körülményekről, valamint az eljárási szabályokról, annak érdekében, hogy az országba illegálisan érkező külföldi ne tudjon az ország területére belépni. Az ország területén elfogott, illegálisan tartózkodókat a határkerítés kapuján keresztül a rendőrség kikíséri, így a külföldiek a tranzitzónában ellenőrzött körülmények között nyújthatják be kérelmüket. A tranzitzónából a menedékkérő szabadon visszamehet abba az országba, ahonnan Magyarország területére lépett az eljárás bármely szakában.

Az illegális bevándorlót a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején nem csak a határtól számított 8 km-es sávon belül, hanem az ország egész területéről vissza lehet kísérni a tranzitzónába: ez a megoldás biztosíthatja, hogy minden kérelmet a határon lefolytatott eljárás keretében bíráljanak el. A befogadó állomáson tartózkodó menedékkérő a területet csak a hatóság engedélyével hagyhatja el, amennyiben ezt nem tartja be, úgy szabálysértést követ el és elzárással sújtható.

Az őrizetbe vételre vonatkozó szabályok meghatározása, a jogi határzár megerősítése Magyarország szuverenitásának védelmét szolgálja. Ilyen értelemben a törvényjavaslat szorosan illeszkedik a kormány által meghirdetett Új Nemzeti Politikához. A kormány álláspontja szerint a bevándorlási válságot mindenekelőtt úgy lehet kezelni, ha Magyarország és az Európai Unió megvédi határait.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN,(Fidesz vezérszónoka):- …Az új nemzeti politikánk egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb törvényjavaslata fekszik előttünk, amely az Európára és így Magyarországra nehezedő illegális bevándorlás megállítását, átpozicionálását szolgálja. Célként fogalmazza meg a határt illegálisan átlépő bevándorlók őrizetbe vételét és a határra történő visszakísérését, valamint a schengeni országhatárok maradéktalan megvédését. Azt gondolom, ez elég egyértelmű, az indokolásban pedig további, teleologikus meghatározásokat, feladatokat is olvashatnak…

Dr. HARANGOZÓ TAMÁS,(MSZP vezérszónoka):- Azt a pofátlanságot egyedül Orbán Viktor engedte meg magának, hogy mind a magyar, mind az európai közvélemény felé a schengeni határok legnagyobb védelmezőjeként állítsa be magát... Akárhányszor számon kértük önöktől a Magyarországon nyom nélkül eltűnt menedékkérők ezreit, sőt tízezreit, rendre az volt a válasz, hogy az EU nem engedi a menedékkérők mozgásszabadságának korlátozását. Ennél cinikusabb válasz aligha létezik egy olyan kormánytól, amelyik éppen maga szállította a nyugati határszélre felállított sátortáborokba a menedékkérőket…

- Orbán Viktor handabandázásával szemben az előttünk fekvő törvényjavaslat lényege nem a menedékkérők fogva tartása, hanem a rátolása a szomszédos országokra. A különbség talán csak annyi lesz, hogy ezúttal nem az osztrák határra, hanem a szerb határra szállítanak mindenkit… Orbán Viktor mintaadó európai modellként hivatkozik kormánya gyakorlatára, azonban nincsen ebben semmi mintaadó. Csak a menekültek tologatásának eddigi gyakorlatát folytatja, egyre rafináltabb jogi köntösbe öltöztetve. Ez az őrült, felelőtlen játék, nem példaértékű és nem is mintaadó…. A nemzeti önzés politikájából, az „oldjuk meg kétoldalú megállapodással, okosan” mentalitásból csak katasztrófa lehet. Érdemi megoldást eddig is és a jövőben is az egymás érdekeire tekintettel lévő erőteljes, egységes uniós fellépéstől és nem Orbán Viktor kardcsörtetésétől várhatunk!

- Önök védik meg Magyarországot, a magyar állampolgárokat és az Unió határait? Nevetséges! Itt Orbán Viktor és saját kormánya jelenti az igazi nemzetbiztonsági kockázatot! Közvetlenül veszélyeztetik a magyar emberek biztonságát a minden esetben korrupcióra visszavezethető ügyekkel. Szégyelljék magukat!

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP vezérszónoka):- A migránsokat ellenőrizetlenül befogadó országok mindennapos fenyegetettségét akarjuk és fogjuk Magyarországtól távol tartani a terrortámadásokat, a zavargásokat, az erőszakot, a bűnözést, az etnikai és kulturális összetűzéseket… Meggyőződésünk, hogy határaink védelmének, a belső biztonságunk védelmének eddigi, bevált módszerét továbbra is alkalmaznunk kell és alkalmazni is fogjuk. A tömeges bevándorlás hatékony kezelése érdekében a magyar határon, a tranzitzónában lefolytatott eljárások szabályainak szigorítására teszünk a törvénycsomag módosításával javaslatot. Célja, hogy Magyarországon ne tartózkodjanak ellenőrizetlenül bizonytalan státuszú emberek, akiknek az országon belüli mozgása és szándéka nem ismert…

- Minden esetben, hangsúlyozzuk:nem szeretnénk Magyarországon fenyegetettségben élni! A menekültekkel szemben tudjuk és teljesítjük kötelességünket, de saját közösségeink, családjaink védelme, a magyar emberek felhatalmazása arra kötelez, hogy világosan különbséget tudjunk tenni a törvénytisztelő módon hazánkba érkező idegen és a törvényeinket nem tisztelő, adott esetben mindennapjaink nyugalmát és biztonságát veszélyeztető migránsok között.

- Az eddigi tapasztalatok alapján számítunk rá, hogy az új szabályozást mind Brüsszel, mind a bevándorláspárti szervezetek változatlanul támadni fogják majd, de miként eddig, ugyanúgy az elkövetkezendőkben is megvédjük magunkat, tekintettel arra, hogy lelkiismeretünk is ezt diktálja, erre kaptunk felhatalmazást, miután a magyar állampolgárok többsége is a bevándorlási szabályok szigorítása mellett foglalt állást…

- Magyarország 2010 óta tartó eredményeiben, sikereiben, megerősödésében minden magyar ember munkája és törekvése benne van, mindezek tisztelete, megbecsülése, értékeink és jövőnk védelme kötelez arra, hogy minden lehetséges eszközzel tegyünk meg mindent, amit kötelességtudatunk, lelkiismeretünk diktál Magyarország biztonsága érdekében.

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbok vezérszónoka):-Lehet ezt az önök mögött álló, közpénzen kistafírungozott, lakájmédia propagandagépezetet fölhasználva beállítani úgy, hogy itt ki a hazaáruló? Arra az apróságra hívnám fel a figyelmet, hogy a hazaárulózás nagyon szép olyanoktól, akik egyébként mindent megtesznek azért, hogy ha valaki pénzt ad, akkor semmi probléma semmivel. Ez az önök által működtetett konstrukciók lényege, és ez az önök által hozott jogszabályok kiskapuja. Minden egyes jogszabályban benne van annak a lehetősége, hogy ha valaki kellően vastag pénztárcával vagy bankszámlával rendelkezik, akkor teljesen mindegy, hogy harmadik országból jön-e vagy sem. Ha van pénze jöhet; azokon pedig, akik nem feltétlenül tagjai ennek a szűk elitnek, azokon meg erőt demonstrálnak!

- Egyébként meg fontosnak tartjuk, és igen, szögezzük le, hogy az önök által 2015-től napjainkig hivatkozott álláspont, mely szerint az Európai Unió nem engedi a menekültek őrizetbe vételét, egy ordas nagy hazugság volt! A 2003-as Európai Unió tanácsi és egyéb uniós dokumentumok kifejezetten lehetőséget biztosítanak rá. Önök ezzel szándékosan nem éltek, most pedig letették, mint egy piros ultit az asztalra, hogy megvan a megoldás. A nagy kérdés, szembesítve azzal a sok-sok hazugsággal, amit önök műveltek az elmúlt időszakban, hogy miért?… Mindenesetre fogjuk támogatni, bármit is gondoljanak!

Dr. HADHÁZY ÁKOS: (LMP vezérszónoka):- …Politikus ennél nagyobb bűnt nem tud elkövetni, az emberek nyomorát, emberek félelmeit vagy emberek indulatait a saját maga hasznára fogja felhasználni! Márpedig ez a törvény erről szól! …Ez a törvény egy görény törvény! Csak arra való, hogy eltereljék a figyelmet a valódi problémákról!

Az Országgyűlés a javaslatot 138 igen szavazattal, 6 ellenszavazat, (LMP:Ikotity István, dr. Szél Bernadett, független: Demeter Márta, Fodor Gábor, Szabó SzabolcsSzabó Timea), és 22 tartózkodás(MSZP frakció, és Kónya Péterfüggetlen) kíséretében elfogadta.

Nagypéntek: már az idén zöld úton!

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról. szövege: PDF KDNP: Semjén Zsolt, Szászfalvi László FIDESZ: Balog Zoltán, Varga Mihály, Németh Szilárd István

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg. A törvényjavaslat – a munkaszüneti nappá nyilvánítással – a nagypéntek méltó megünneplését segíti elő.

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg. Varga László - 2010 és 2014 között a KDNP országgyűlési képviselője – már 2011. május 9-én önálló indítványában kezdeményezte a munkaszüneti nappá nyilvánítását, a következő indokolással: „Nagypéntek ünnepe az Európa önazonosságát jelentő keresztény kultúra alapvető, egyik kiemelkedő napja, amit minden magát keresztény egyháznak valló közösség a legnagyobb ünnepei között tart számon. Ezen a napon emlékezik a világ kereszténysége Jézus Krisztus megváltó halálára. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájától kezdve az útszéli keresztig minden erre a napra emlékeztet. Éppen ezért szükség lenne ezt a napot munkaszünetté nyilvánítani, ezzel is lehetőséget adni a hívő emberek számára az elmélyülésre, az áhítatra.”

Akkor elhalt ez az indítvány. A szebb és igazságosabb napok reményében most újra rajtolt a Tisztelt Ház asztalán.

A törvényjavaslat a munkaszüneti nappá nyilvánítással nagypéntek méltó megünneplését segíti elő, - hangsúlyozta a KDNP vezérszónoka.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat lényege, hogy a nagypéntek Magyarországon is munkaszüneti nap legyen, és segítse, hogy e napot méltó módon ünnepelhessék meg a keresztyén egyházak és a keresztyén emberek. A nagypéntek az egyik legnagyobb és legfontosabb nap és ünnep a keresztyénség számára, amely alkalommal a keresztyén emberek Jézus Krisztus szenvedéséről, passiójáról és kereszthaláláról emlékeznek meg.

- A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja üdvözli e nap munkaszüneti nappá történő nyilvánítását. Elsősorban azért, mert ez a javaslat a vallásszabadság kiteljesítését és megvalósítását szolgálja, jelenti. Hűen szolgálja e célt az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése is: „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”

- Képviselőtársaim! A KDNP nagyon fontosnak tartja e javaslatot. A szabad vallásgyakorlás az emberi jogok szerves részét képezi. Ezért azt gondolom, hogy nekünk, országgyűlési képviselőknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a vallás szabad gyakorlása a legteljesebb módon megvalósulhasson Magyarországon! Az előterjesztés ezt az alkotmányos célt kívánja megvalósítani.

- Az elmúlt esztendőkben számos olyan intézkedés történt a kormányzat, a parlament, az Országgyűlés részéről, amely a magyar családokat szolgálta. Komoly előrelépések történtek. Azt gondolom, hogy nyugodtan, őszintén mondhatjuk azt, hogy Magyarország családbarát országgá vált. A mostani beterjesztett törvényjavaslat is ebbe az irányba mutat. Szeretné kiteljesíteni, fölerősíteni, hogy Magyarország valóban családbarát országgá váljék, és ez a javaslat is, illetve minden törvény, minden jogszabály szolgálja a magyar családok egészségét, szolgálja a magyar családi értékeket, szolgálja a magyar családok megerősödését, kibontakozását és kiteljesedését.

- Ugyanilyen értelemben a magyar munkavállalók érdekeit is szolgálja ez a javaslat. Azt gondolom, hogy ezt is kell látnunk itt az Országgyűlésben, amikor meg fogjuk hozni majd a döntést a beterjesztett javaslatról. Azt gondolom, hogy a magyar munkavállalók érdekét is szolgálja, ha egy nappal növelni tudjuk a munkaszüneti napok számát.

- Támogatjuk ezt az előterjesztést azért is, mert a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánítása természetesen érinti a nem vallásos embereket, a nem vallásos családokat is, ugyanakkor ezzel párhuzamosan erősítheti a magyar belföldi turizmust különösképpen, erősítheti a magyar gazdasági növekedést. Bár természetesen a gazdasági érdekek tekintetében és ennek a döntésnek a következményeképpen számos érvet kell mérlegelni, például a munkaadók véleményét is, de én azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása mindenképpen többet hozhat a magyar munkavállalók, a magyar családok, illetve a magyar gazdaság számára. Tehát értéktöbbletet jelenthet, minőségi többletet jelenthet a magyar családok és a magyar gazdaság, a belföldi turizmus számára is, amelyeket, azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor.

- Képviselőtársaim! A nemzetközi kitekintés szempontjából is fontos, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk. Gazdaságilag erősebb, esetleg gazdaságilag gyengébb számos országban jóval több munkaszüneti napot vezettek be, mint Magyarországon. Nálunk ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával 11 munkaszüneti nap lesz. Azt gondolom, hogy ez a szám semmiképpen nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy gazdasági szempontból valamilyen negatív változás vagy válságos krízishelyzet alakulhatna ki a magyar növekedő gazdaság életében.

- Képviselőtársaim! Mindezen érveket figyelembe véve a KDNP részéről természetszerűleg maximálisan támogatjuk ennek a javaslatnak az elfogadását, és tisztelettel kérjük minden frakció támogatását! Érezvén, és abban bízva, hogy ez az előterjesztés semmiképpen nem pártpolitikai ügy, azt gondolom, hogy efölé tudjuk emelni, ezért is kérem, hogy minden frakció, minden képviselőtársunk támogassa ezt az előterjesztést!

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás kíséretében (független: Fodor Gábor, Szabó Szabolcs)elfogadta.

A lényeg, hogy biztosítsa a személyszállítás folyamatosságát!

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A törvényjavaslat célja, hogy a 2003. november 4-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkében szereplő eltérési szabályok a közlekedésben és azon belül a közúti autóbuszos személyszállításban meglévő, az általánostól eltérő munkavégzési körülményeknek megfelelően, mind a közlekedés speciális helyzetére, mind a munkavállalók elvárható pihentségére tekintettel kerüljenek kialakításra, ezáltal biztosítva azt, hogy az irányelv által kitűzött cél ne sérüljön, de a közlekedésben fennálló speciális igények is megfelelően érvényesülhessenek.

HOLLIK ISTVÁN a KDNP vezérszónoka nem titkolta: - Fontos, hogy a magyar kormány minden esetben a magyar emberek, illetve Magyarország érdekét képviselje! Ha ehhez az kell, hogy konfrontálódjon az Európai Unióval, akkor a magyar kormány ezt teszi, ha viszont lát lehetőséget arra, hogy megállapodjon az Európai Unióval, akkor azt teszi.

- Ha jól látom, ebben a kérdésben, tehát a menetrend szerinti helyi, valamint az 50 kilométert meg nem haladó vonalhosszon végzett menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokon dolgozó autóbusz-vezetők napi pihenőidejére vonatkozó rendelkezések kapcsán a hazai és uniós jog összhangjának a megteremtése tekintetében a magyar kormány és az Európai Unió, aki kifogásolta a korábbi magyar szabályozást, leültek tárgyalni. Ha jól értem, olyan kompromisszumra jutottak, amit az Európai Unió el tud fogadni, a magyar kormány támogatni tud, és a magyar érdekképviseletek is elfogadnak.

- A lényeg, hogy biztosítja a személyszállítás folyamatosságát, de azt is tegyük hozzá: ennek a módosításnak köszönhetően az érintett autóbusz-társaságoknak, mivel megváltozik a munkaszervezés rendje, több száz új buszvezetőt kell felvennie, tehát több száz új munkahely is teremtődik. Végeredményeképpen az autóbusz-vezetők számára a munkaszervezés jobbá válik. Több pihenőidővel fognak rendelkezni.

Az Országgyűlés a javaslatot 115 igen szavazattal, 49 ellenszavazat (MSZP-LMP-Jobbik frakció+ Fidesz: Varga Mihály+függetlenek:: Kónya Péter, Szabó Timea, Szelényi Zsuzsanna) és 3 tartózkodás (független: Demeter Márta, Fodor Gábor, Szabó Szabolcs)kíséretében elfogadta.

Kockázatkezelés a mezőgazdaságban.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról. szövege: PDF FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer pillére az agárkár-enyhítési pillér, amely teljes mértékben a nemzeti költségvetésből finanszírozott, a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás alapján született a program. Másik pillére a biztosítási díjtámogatás, amely 2016. évtől kezdve az európai parlamenti és tanácsi rendelet a Vidékfejlesztési Program keretében működik.

A rendszer törvényi szintű jogalapját a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény képezi, amelynek a jelen előterjesztés szerinti többrétegű módosítására kerül sor.

FÖLDI LÁSZLÓ a KDNP vezérszónoka hangsúlyozta:- A globális felmelegedés és a klímaváltozás végképp bizonytalanná tette az időjárásunkat, és a legváratlanabb pillanatban zúdít a nyakunkba tavaszi fagyot, nyári őszt, őszi hőséget, téli felhőszakadást. Már mindenki számára világos, hogy a gazdáknak hatékony állami támogatásra van szükségük, hiszen jóformán a felkészülhetetlenre kell felkészülniük. Ezért kiemelten fontos az a törvényjavaslat, amely itt a Ház előtt van, és amely az agrárkárenyhítési rendszer fejlesztését célozza meg.

- Kimondva egyszerű a feladat: több károsultnak több célra többször több pénzt kell adnunk! Szeretném tehát nyomatékosítani: az új idők gyors változásai megkövetelik a 2012-ben felépített kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer újbóli megreformálását, és ez a törvényjavaslat ezt célozta meg.

- Az ország élelmiszer-ellátása, az agrárkereskedelem teljesítményének fenntartása s a mezőgazdaságból élők megélhetésének biztosítása érdekében, ha az Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot elfogadja, ez a rendszer kezelni tudja ezt, és a kedvezőtlen időjárási jelenségek, az aszály, a belvíz, a jégeső, a vihar, a felhőszakadás, valamint a téli, a tavaszi és az őszi fagy, továbbá a természeti csapásnak minősülő mezőgazdasági árvíz által okozott kárhelyzetekben tud segíteni a gazdáknak. Éppen ebből kiindulva a KDNP frakciója arra kéri a Tisztelt Ház képviselőit, hogy támogassák a törvényjavaslatot! Ha megteszik előre is köszönöm!

Az Országgyűlés a javaslatot 162 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás kíséretében (LMP: Ikotity István, dr. Szél Bernadett, független: Szabó Timea, Szelényi Zsuzsanna) elfogadta.

Fék a bankoknak!

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról. szövege: PDF KDNP: Harrach Péter, dr. Vejkey Imre, Soltész Miklós

Magyarország az elmúlt években rendkívüli erőfeszítéseket tett a devizahitelek ügyének megoldásáért. Több adósmentő csomag került elfogadásra, míg végül megvalósult a devizahitelek forintosítása, csökkentek a kamatok és csökkentek a törlesztő részletek . A magyar lakáshitelesek többsége képes fizetni a hiteleit.

A KDNP elfogadhatatlannak tartja, hogy a bankok és a követeléskezelők megpróbálják kifosztani az embereket, hiszen a fizetésképtelen adósok lakásait többségében a becsérték alatt árverezik el.

A törvényjavaslat célja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben foglalt értékesítés szabályainak módosítása, annak érdekében, hogy a végrehajtási eljárás biztosítsa , hogy a lefoglalt ingatlanok minél magasabb áron kerüljenek értékesítésre, valamint a fennálló követelések is a lehető legnagyobb mértékben térüljenek meg. A módosítás alapján a fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása iránt indult végrehajtási eljárásban, a lakóingatlan árverése esetén az érvényes vételi ajánlatnak el kell érnie legalább az ingatlan becsértékét, ahogyan a végrehajtást kérő is csak a becsértéknek megfelelő összegért veheti át az ingatlant.

Az Országgyűlés a javaslatot 165 igen szavazattal, 1 ellenszavazat Fidesz: Balla Mihály) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Adóegyezmény.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF VARGA MIHÁLY Nemzetgazdasági miniszter

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését nagymértékben elősegíti a jogilag megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az adóegyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára. Magyarország és Irak között megkötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban. Hatálya a jövedelem- és a vagyonadókra terjed ki. Jelentősége, hogy alkalmazásával kizárja a magánszemélyek, illetve vállalkozások jövedelmének kettős adóztatását oly módon, hogy meghatározza az egyes jövedelemfajták és vagyontípusok tekintetében melyik szerződő félnek milyen körben van adóztatási joga. Az egyezmény a szerződő felek illetékes hatóságai számára információcserére nyújt lehetőséget, biztosítja továbbá, hogy bármelyik szerződő fél egyeztető eljárást kezdeményezzen a másik félnél, amennyiben úgy látja, hogy annak adóztatása nem felel meg az egyezmény rendelkezéseinek.

Az Országgyűlés a javaslatot 158 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Szabad hajózás a Tiszán.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyezmény hatálybalépésével felváltja a mai napig alkalmazott a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a Tisza folyón történő hajózásra vonatkozó 1955. március 9-én, Belgrádban aláírt egyezményt, amely kizárólag a részes államok lobogója alatt közlekedő hajók számára biztosította a szabad hajózást a Tiszán. Lehetővé teszi a Tisza folyón történő szabad hajózást minden ország számára, függetlenül attól, hogy az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik. Az egyezmény megkötésével Magyarország és a Szerb Köztársaság megtette az első lépést ahhoz, hogy a Tisza folyót a jövőben a Transzeurópai Közlekedési Hálózat részévé integrálják és a harmadik országokra is kiterjedő szabad hajózás útjában álló adminisztratív akadályokat feloldják.

A Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánítása hozzájárulhat az érintett régiók gazdasági, turisztikai fejlődéséhez, továbbá a belvízi úton történő nemzetközi áruszállítás megkönnyítéséhez és növekedéséhez.

***

Közös feladat.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A megállapodás szorosan illeszkedik a Magyarország és Ukrajna közötti határátkelőhelyek és infrastrukturális összeköttetések fejlesztésére indított átfogó programhoz, a legutóbbi magyar-ukrán kormányfői találkozó keretében aláírt szándéknyilatkozatban foglalt projektek megvalósításához. A 136,7 km hosszú magyar–ukrán államhatáron négy közúti határhíd (Záhony-Csop, Tiszabecs-Vilok, Lónya-Harangláb, Nagyhódos-Nagypalád) található, amelyek működtetése a két ország közös feladata. A hidak tulajdonosa és kezelője a két állam, ötven-ötven százalékban.

A dokumentum előírja a fenntartás során alkalmazandó jogszabályokkal és műszaki előírásokkal való összhang szükségességét, a határjelek, információs határtáblák és egyéb közúti jelek védelmének elengedhetetlenségét. Részletesen rögzíti a fenntartási munkákból adódó forgalomkorlátozásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, az ehhez szükséges engedélyek beszerzésének szükségességét, valamint a rendkívüli események esetén végrehajtandó intézkedéseket. Meghatározza a határhidak fenntartását végző szolgálati személyzet határátlépési rendjét, kijelöli a végrehajtásáért felelős meghatalmazott és illetékes szervezeteket.

Az Országgyűlés a javaslatot 164 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Határtérség infrastruktúrájának fejlesztése.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító kiegészítés kihirdetéséről. szövege: PDF SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter

A Magyarország és Szlovákia közötti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők számának bővítésére egyre növekvő igény van. A kiegészítést Pozsonyban, 2016. december 15-én írta alá Érsek Árpád úr, Szlovákia közlekedési-, építésügyi és régiófejlesztési minisztere, valamint Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi magyar nagykövet asszony.

A megállapodást törvény hirdette ki, így az azt módosító kiegészítés kötelező hatályának elismerésére is az Országgyűlésnek kell felhatalmazást adnia és azt törvényben kell kihirdetni.

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Európai Zóna Iroda Budapesten.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A genfi központtal működő Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: IFRC) a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete. 189 ország elismert Vöröskereszt/Vörösfélhold nemzeti társaságát foglalja magában. 2007-ben öt zóna irodát hozott létre világszerte, amelyek közül az Európai Zóna Irodát – a regionális képviselet bázisára építve - Budapestre telepítették. Ezzel összhangban a megállapodás a többi Budapesten székelő nemzetközi szervezethez hasonlóan rendezi egyfelől a Regionális Hivatal, másfelől a Globális Szolgáltató Központ működésének jogi kereteit, valamint az IFRC alkalmazásában álló személyek jogállását, kiváltságait és mentességeit.

Az Országgyűlés a javaslatot 164 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Kiemelt partnerség.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter

A 2011-es tunéziai forradalom óta az Európai Unió politikai, pénzügyi és technikai segítséggel támogatja Tunézia demokratikus átalakulását. A demokratikus átmenetben elért jelentős haladásra való tekintettel 2014-ben az Unió és Tunézia megállapodott abban, hogy „kiemelt partnerséget” alakít ki. A Bolgár Köztársaság és Románia a megállapodás szerződő feleivé válnak, és az EU más tagállamaihoz hasonlóan elfogadják és tudomásul veszik a megállapodást, valamint az ahhoz fűzött nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

Az Országgyűlés a javaslatot 161 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Bilaterális kapcsolat.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szövege: PDF LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter

A megállapodás célja a kétoldalú együttműködés megerősítése számos külpolitikai és ágazati területen. Ezek között találjuk a nemzetközi békét és biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a válságkezelést, a tengeri biztonságot, a globális kormányzást, az energiát, a közlekedést, a kutatást és fejlesztést, az egészségügyet, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást, de olyan fontos területeket is érint, mint a tudomány és technológia.

A megállapodás további célja, hogy fokozza az együttműködés azon formáit, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az egyes állampolgárokra, például a fiatalokat célzó, oktatási és kulturális programok, és a konzuli védelem.

A megállapodás parafálását Brüsszelben, 2016. október 30-án írták alá. Létrehozása összhangban áll a kormány azon törekvésével, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként a harmadik országokkal való együttműködés megerősítését és elmélyítését támogassa, és ezáltal bilaterális kapcsolatait fejlessze.

Az Országgyűlés a javaslatot 158 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (LMP:Ikotity István, dr. Szél Bernadett, független: Szabó Timea) és 1 tartózkodás (Fidesz:Bencsik János) kíséretében elfogadta.

Új fejezet az EU és Kuba kapcsolatainak történetében.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodás mérföldkőnek tekinthető az EU és Kuba kapcsolataiban. A 2010-es években kezdődött lassú és óvatos kubai gazdasági és politikai változások következtében úgy az EU, mint a tagállamok részéről megfogalmazódott az igény egy új külpolitikai irányvonal kialakítása, a kapcsolatok kétoldalú alapokra helyezése iránt. Az elfogadott tárgyalási irányelvek alapján 2014 áprilisában indultak az EU és Kuba közötti politikai, együttműködési és kereskedelmi kapcsolatokat kodifikáló megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások. A tárgyalások 2016. márciusi lezárását követően a megállapodás szövegét 2016. márciusában parafálták.

Ezzel új fejezet nyílhat az EU és Kuba kapcsolatainak történetében, s megkezdődhet a politikai és kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlesztése. A megállapodás Magyarország számára is lehetőséget teremt a jelenleg meglehetősen alacsony kereskedelmi forgalom élénkítésére.

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Fidesz: dr. Gulyás Gergely) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Kapcsolódás

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásával a Horvát Köztársaság kötelezettséget vállalt az Európai Gazdasági Térséghez való csatlakozásra, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül a Horvát Köztársasággal is.

Az Országgyűlés a javaslatot 164 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Fidesz: Németh Zsolt) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Kiegészítés.

.TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján a Horvát Köztársaság a kereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Horvátországgal. A Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján a kereskedelmi megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Kolumbiából és Peruból a Horvát Köztársaságba, illetve a Horvát Köztársaságból Kolumbiába és Peruba exportált árukra és szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a megállapodás rendelkezéseinek.

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Csatlakozás.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A Csatlakozási Jegyzőkönyv megkötéséről szóló határozathoz az Európai Parlament 2016. december 14-én adta egyetértését. Célja annak biztosítása, hogy Ecuador maradéktalanul részt vehessen a hatályban maradó EU–Kolumbia-Peru kereskedelmi megállapodásban.

Ennek megfelelően Ecuador a kereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik, így a megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Ecuadorral. A kereskedelmi megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Ecuadorból az Európai Unióba, illetve az Európai Unióból Ecuadorba exportált árukra és szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a megállapodás rendelkezéseinek.

Az Országgyűlés a javaslatot 164 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Vámlebontás és szabályozás.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodás a vámlebontás és a szabályozási együttműködés által kedvezőbb piacra jutási feltételeket teremt az Európai Unió tagállamai, valamint Ghána vállalkozásai számára az áru- és szolgáltatáskereskedelem területén. A megállapodás a kereskedelem technikai akadályait kezelő, egészségügyi és növényegészségügyi előírásokat szabályozó, valamint az üzleti környezet és a versenyképesség javítására, a kereskedelem elősegítésére és a vámügyi együttműködésre irányuló rendelkezéseket is tartalmaz.

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Együttműködés bővítése.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodást Pretoriában, 1999. október 11-én írták alá azzal a céllal, hogy liberalizálják és kiterjesszék az áruk, a szolgáltatások és a tőke két fél közötti forgalmát. 2004. május 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió bővítése során az új tagállamok kiegészítő jegyzőkönyvek megkötésével váltak a megállapodás szerződős feleivé. Felülvizsgálatot végeztek, és megegyeztek arról, hogy szükség van az együttműködés folytatására és kibővítésére Dél-Afrika és az Európai Unió között. Ennek eredményeképp született meg az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködés módosításáról szóló megállapodás.

Az Országgyűlés a javaslatot 165 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadta.

Határozathozatal.

HATÁROZAT ELŐTERJESZTŐ A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója. szövege: PDF Gazdasági bizottság

A Gazdasági bizottság – mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - a beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol a Magyar Nemzeti Bank feladatairól, monetáris politikájáról és felügyeleti tevékenységéről. Ezen kívül kimerítően tájékoztat a pénzügyi közvetítőrendszerről, a fizetési- és értékpapír-elszámolási rendszerek biztonságos működésérőlis. A jelentés tartalmazza továbbá a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a kapcsolódó kiegészítőmellékletet.

A Gazdasági bizottság megállapította: a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi tevékenysége egyszerre támogatta az árstabilitás és a makro-pénzügyiegyensúly elérését, valamint a gazdasági növekedést. A jegybank a kamatcsökkentési ciklus és a Növekedési Hitelprogram folytatásával – összhangban a jegybank inflációs céljával – érdemben segítette a gazdasági növekedés erősödését, miközben az önfinanszírozási program, valamint a lakossági devizahitelek forintosításában vállalt kezdeményezőés támogató szerepével pedig jelentősen csökkentette az ország külsősérülékenységét. A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben is jelentős pozitív eredményt ért el, amelyből 2016 folyamán 50 milliárd forint osztalékot fizetett, így működése semmilyen terhet nem jelentett a költségvetés számára.

Az Országgyűlés az üzleti jelentés beszámolóját 115 igen szavazattal, 52 ellenszavazat kíséretében, (MSZP-LMP-Jobbik frakció+függetlenek:: Demeter Márta, Fodor Gábor, Kónya Péter, Szabó Szabolcs, Szabó Timea, Szelényi Zsuzsanna)tartózkodások nélkül elfogadta.

Bartha Szabó József