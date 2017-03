Nem véletlen, hogy épp most jött a magyarellenes javaslat

Remélhető, hogy az autonómiát követelő megmozdulások résztvevőit börtönnel fenyegető romániai javaslat elakad, megmarad javaslatnak – mondta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke.

2017. március 7. 17:33

Az erdélyi politikus hangsúlyozta, a bírósági döntések is azt mutatják, hogy az igazság az autonómiapárti felvonulók oldalán áll, nem kell tehát félni.

Bizonyára nem véletlen, hogy épp most kezdeményezte az egyik román kormánypárti képviselő az autonómiát követelő megmozdulások büntetését, de az is beszédes, hogy máris egyedül maradt a javaslatával, hiszen párttársai is elhatárolódtak tőle. Az ötlet remélhetőleg minél előbb elakad, megmarad a kezdeményezés szintjén, mert az ilyen típusú retorikákkal, 2017-be nincs mit kezdeni – mondta az M1-en Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke.

A székely szabadság napjáért is büntetne

A politikus arra reagált, hogy Tudor Ciuhodaru, a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa börtönnel büntetné a szélsőséges, revizionista, szeparatista törekvéseket, illetve azokat, akik megsértik a román alkotmány első cikkelyét, amely kimondja, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam.

A kezdeményezést a kormányzó párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki liberális párt is elutasítja. A tervezet mégis nagy visszhangot váltott ki, hiszen március 10-én újabb autonómia-megmozdulásra készülnek Székelyföldön. A székely szabadság napja nevű rendezvény a javaslat indoklásában is szerepel.

A pénteki marosvásárhelyi tömegrendezvény szervezésében részt vevő EMNT ügyvezető elnöke hangsúlyozta, régi igényük, hogy a törvényhozás változtassa meg az alkotmány első cikkelyét.

Tavaly már sok székelyt megbírságoltak, de nyerésre állnak

Tavaly a csendőrség a székely szabadság napja alkalmából tartott marosvásárhelyi felvonulás mintegy száz szervezőjét és résztvevőjét megbírságolta nem engedélyezett rendezvény szervezése, az ezen való részvétel valamint csendháborítás miatt.

A csendőrség annak ellenére tekintette engedély nélkülinek a megmozdulást, hogy a bíróság a tiltakozás előtt alapfokon, utána pedig jogerősen is megállapította, hogy a szervezők törvényesen bejelentették a tüntetést. Majdnem egy évvel később, idén februárban azonban a bíróság első fokon jogtalannak találta és érvénytelenítette a büntetéseket. A csendőrség fellebbezett, majd március 3-án a Maros Megyei Törvényszék egy esetben már jogerősen is elutasította.

Nem kell félni

Sándor Krisztina szerint a bíróság döntése egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat az idei felvonuláson. Sajnos azonban több ügy még nem zárult le, és azokat, akik nem szoktak hozzá, hogy járják a bíróságokat, elég könnyen el lehet tántorítani a részvételtől. Mint azonban a minapi eset mutatta, ha hosszú idő alatt is, de van lehetőség a kedvező jogerős ítéletre. Az igazság az autonómiapárti felvonulók oldalán áll, és nem kell félni – tette hozzá az erdélyi politikus.

