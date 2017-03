Barátságnak nyoma sincs már...!

2017. március 8. 12:51

Látványos napirend előtti ütközetekkel köszöntötte március havát a Tisztelt Ház. Nem volt meglepetés, hogy a szónoklók s híveik ugyanazt pártállástól függően egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Hallgatni sem volt egyszerű, megérteni, mérlegelni sem volt könnyebb.Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Fideszes offshore cégeknél a rezsimilliárdok!

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Miért van az, hogy Magyarországon a lakosság 10 százaléka nem tudja rendesen fűteni a lakását? Miért van az, hogy rengeteg ingatlanban nincsen fürdő, nincsen vécé, azonban a tető beázik? Miért van az, hogy minden ötödik magyarnak van lakbér- és rezsitartozása? Miért van az, hogy Magyarország a negyedik legrosszabb lakáshelyzet tekintetében az Európai Unión belül? Miért van az, hogy az elmúlt tél kezdete óta több mint 106 ezer háztartásban szünetel díjtartozás miatt az áram-, a gáz- vagy a távhőszolgáltatás?

- A válasz teljesen egyszerű: a magyar emberek több mint fele összességében kevesebb pénzből gazdálkodik, mint 2010-ben, mert az urizáló fideszes elit kormányzása alatt tovább növekedtek a társadalmi egyenlőtlenségek, és tovább növekedett a vagyoni különbség. Ez az emberek túlnyomó többségének rossz, de a kiválasztottaknak, az urizáló fideszeseknek, „Pénztáros” Lőrinceknek, Garancsiknak, Rogánoknak azonban jó.

- Képviselőtársaim! A Fidesz azért tartja az indokoltnál magasabbnak az energiaárakat, mert azon egyesek nyerészkedhetnek. Ezért szavazták le hat alkalommal az energiaár-csökkentésre vonatkozó javaslatainkat. És kik azok, akik ezen nyerészkednek? Emlékezhetünk az ominózus gáz-offshore botrányra, a MET és a METI ügyére, ahol 10 százaléknyi gázárcsökkentést loptak el. Ez volt az az ügyletsorozat, ahol közel 100-150 milliárd forint került az államtól offshore cégeken keresztül Orbán Viktor kötélbarátjához. Ez az az ügylet, ami még ma is folytatódna, ha a tényfeltáró újságírókkal és civil szervezetekkel együtt közösen nem leplezzük le. De ide, a nyerészkedés körébe lehet sorolni az Orbán-Putyin-paktumot is, amelynek a Fideszhez közel álló oligarchák rendkívüli módon örülnek, illetve az orosz állam, hiszen ők nyújtják majd a hitelt. Drágább lesz az áram, a beruházás nem fog megtérülni, legalább évtizedekre eladósítják Magyarországot, és kiszolgáltatják Oroszországnak. Ezért mondjuk azt, hogy széles körű társadalmi vita után népszavazással kell dönteni az erőmű kérdésében.

- Ha már a nyerészkedésnél tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Fidesz által helyzetbe hozott Hunguard Kft. ügye mellett sem, amely úgynevezett auditálási tevékenységet végez magyar közszolgáltató cégeknél. Ez az a tanúsítási tevékenység, amelyről a fideszes önkormányzatok által tulajdonolt közművállalatok vezetői is azt mondják, hogy teljesen felesleges, és még jó drága is. Ez az a tanúsítási tevékenység, amelyből több milliárd forintot zsebelt be a Hunguard Kft., 54 százalékos haszonkulccsal dolgozva, 600 millió forintot szedett le az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató cégektől. Ezt mindannyiunktól szedte be, minden magyar fogyasztótól. Ez az a tanúsítási tevékenység, amely során nem zárható ki, hogy bármely érzékeny üzleti információhoz vagy ügyféladathoz hozzáférhet ez a cég. És ez az a cég, amely korábban Rogán Antal feltaláló-társáé volt, most pedig kézen-közön egy offshore hátterű cég tulajdonába került. Ugye, ez az a ciprusi cég, amelynek ügyvezetője Christos Kinanis, az a botrányos üzletember, aki a panamai offshore iratokban is szerepelt. A valós tulajdonos ismeretlen, de ha talán önök tudják; mondják meg.

- Képviselőtársaim! A szocialisták mindenki számára elérhetővé kívánják tenni a biztos és tisztes megélhetést! Ezért támogattunk korábban minden ármérséklő javaslatot, és ezért javasoljuk, hogy továbbra is történjen meg az energiaárak csökkentése, hiszen a nemzetközi piacon olcsóbb az energia. És legalább az energiatakarékossági világnapon tegyük egyértelművé, hogy az emberek energiatakarékosságát nem a szolgáltatások elérhetetlenné tételével kell elősegíteni, ahogy azt a Fidesz teszi, hanem hatékony megoldások támogatásával, épületfelújítással, ahogyan mi javasoljuk. A nyerészkedő piócákat pedig el kell távolítani a magyar közszolgáltató cégektől! Ideje rendet tenni a közműszolgáltatások rendszerében. Kérem, hogy támogassák azokat a javaslatainkat, amelyek erre irányulnak közös jövőnként, Magyarországért! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Tóth Bertalan első kérdése az volt: miért van az? Kérem tisztelettel, azért van, mert önök 2002-2010 között úgy kormányoztak, hogy a csőd szélére vezették Magyarországot! (Dr. Szakács László: Nem! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Nem Kósa Lajos volt?) Több mint 10 milliárd eurós kölcsönt vettek föl az Európai Központi Banktól, valamint az IMF-től. (Dr. Szakács László: Most meg az oroszoktól, ez sokkal jobb? ) Ez a 10 milliárd euró elment a nyugdíjakra, a tanárok, a pedagógusok, az orvosok fizetésére, azaz a megérdemelt munkájukat másképp nem tudták önök megfizetni, mint hitelből, kölcsönből. (Dr. Szakács László közbeszól. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Legalább kaptak normális fizetést!) Szerencsére 2010 után olyan nemzeti kormányzás lett, jött el Magyarországra, amely vissza tudta fizetni ezt a 10 milliárdos összeget. (Dr. Szakács László: Honnan jött?)

- Kétségtelen tény, hogy a Paks II. beruházásra Magyarország közel 10 milliárd eurós kölcsönt vesz fel, de ennek meglesz a hatása. (Dr. Szakács László és dr. Szél Bernadett: Biztos!) Meglesz az eredménye, Paks II. korszerű beruházásként hosszú távon fogja biztosítani Magyarország számára az áramellátást. (Dr. Szél Bernadett: Éljenek a ’60-as évek!)

- A másik része a dolognak: önök kezdetektől fogva nem támogatták a rezsicsökkentést. (Bangóné Borbély Ildikó: Hol a rezsicsökkentés?)Önök ötszörösére emelték a gáz árát, kétszeresére az áram árát. Mi viszont 2013. január 1-jétől 25 százalékkal csökkentettük a gáz, illetve az elektromos áram árát. Ehhez képest önök azt mondták: helyezzük piaci alapra a gázellátást és az áramellátás díját. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Ez a piaci alap, azt eredményezné, amit egyébként az Európai Bizottság is beismer, hogy 2010-2015 között 20 százalékkel emelkedett az áram ára, 25 százalékkal a gáz ára azokban az országokban, ahol ezt a szolgáltatást piaci alapon árazták be a fogyasztók számára. (Gőgös Zoltán: És most mennyi? Azóta mennyi?)

- A mai helyzet az, tisztelt képviselőtársam, hogy szemben az önök kormányzásával, jelenleg Magyarországon az európai uniós országokat tekintve második legolcsóbb a gáz ára, és ötödik legolcsóbb az áram ára. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Sokkal lepusztultabb!) Ma már, ha önökre hallgatnánk, akkor 15 százalékkal kellene emelni a gáz árát. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból. ‑ Az elnök csenget.) Önök ezt nem akarhatják, ha egyébként szociálisan érzékenyen odafigyelnének a választópolgárok és a magyar polgárok igényeire, de önök mindig is a multinacionális érdekeket szolgálták. (Dr. Szakács László: Ti meg az oroszokét!) Mindig is amellett álltak ki, hogy minél rosszabb a magyar embereknek, annál jobb önöknek. (Dr. Szakács László: Jobb az oroszokat szolgálni!) Jelen pillanatban is keményen ellenállunk annak, hogy az Európai Bizottság, azaz Brüsszel indítványára megváltoztassuk azt a rendszert, hogy az elektromos áram díját szabályozott ára helyett piaci alapra helyezzük, mert akkor megint ott tartanánk, mint az önök kormányzása alatt, hogy kétszeresére kellene emelni az áram árát, vagy ötszörösére kellene emelni a gáz árát. (Egy hang az MSZP padsoraiból: Istenem!)

- Képviselőtársam! Az önök kormányzása juttatta el az országot 2010-ben olyan helyzetbe, hogy csőd szélén állt. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.) De nézzük meg, hogy 2010 után hova jutott Magyarország! (Dr. Szakács László: Vigyázó szemetek Moszkvára vessétek!) Felminősítették az államadósságot, felminősítették az ország gazdasági helyzetét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Újabb segítség az adósoknak!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Március 1-jén véget ért a téli kilakoltatási moratórium, és ez arra késztet minket, hogy egy törvénymódosítást nyújtsunk be. Erről jut eszembe egy nagyon szomorú történet. Valaki balesetet szenvedett, eszméletlenül feküdt, és aki először odament hozzá, az nem segített neki, hanem kifosztotta. Ez a megdöbbentő eset, és azért jutott eszembe, mert hasonlóságot mutat azzal, ami egyes kilakoltatások esetén történik.

- Mi a helyzet ma? Meghirdetik valakinek az otthonát a becsérték 70 százalékán, és miután ezt eladták, a háznak a részleteit továbbra is fizetnie kell az adósnak. Ez egy képtelen helyzet, még nagyobb ellehetetlenülésbe taszítja a családokat! Ezért a törvénymódosításunkban az szerepel, hogy a becsérték 100 százalékán kell az árverezést megoldani. És ha ez több lépésben sem sikerült, akkor lehet lemenni 80 százalékra. Tudok olyan módosító javaslatról, ami ezt a 80-at is 90 százalékra emelné, természetesen azt is támogatjuk. És még egy módosító javaslat jutott el hozzánk, amit szintén támogatni tudunk. Ez pedig a hitelező és az adós közötti megegyezésről szól, amely alapján a további törlesztés alól mentesül az adós.

- Ha végignézzük azokat az adósmentő csomagokat, amelyek az évek folyamán megszülettek, akkor mindenképpen meg kell említenünk a végtörlesztés lehetőségét, az árfolyamgátat, a forintosítást, a családi csődvédelmet vagy az eszközkezelőt. Ezek sok embert kiemeltek abból a helyzetből, amibe elsősorban a devizaárfolyamok juttatták őket. De az is tény, hogy ma még van 145 ezer olyan család, akik nem tudják a törlesztéseket fizetni, és 3 hónapnál hosszabb idő óta nem fizettek.

- Persze biztos vagyok benne, hogy lesznek ellenvélemények is. Elsősorban a bankok részéről. Már hallottam, kifogásolják, hogy sokan vannak, akik tudnának, de nem akarnak fizetni. Nem tudom, hányan vannak; de azt tudom, hogy még többen vannak azok, akik képtelenek fizetni. Itt ki kell mondanunk egy olyan alapelvet, amiben, azt hiszem, egyetérthetünk. Abban az esetben, ha önhibáján kívül történik az ellehetetlenülés, akkor a helyzet kezelésében részt kell vállalnia nemcsak az államnak, nemcsak az érintettnek, hanem a pénzintézetnek is. Tehát a három szereplőnek valamiképpen meg kell oldani ezt a kérdést. Különösen akkor, ha tömegekről van szó. Az otthonmentési akció kiegészül azzal, ami a nagyvonalú CSOK-kal valósult meg. Mindez együtt, a már ellehetetlenült családok megmentése, illetve a fiatalok otthonteremtése biztosít egy olyan lehetőséget, ami Magyarországon a lakhatást meg fogja oldani.

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető Úr! A bírósági végrehajtásról szóló törvényt, újabb segítséget adhat az eladósodott családoknak. Eddig a joggyakorlat lehetővé tette a 70 százalékos kikiáltási árat a becsértékhez képest, sőt sokszori árverés után, illetve folyamatos kiírás után még akár az 50 százalékos eladási árat is elérhették, és ezzel végképp nagyon nehéz helyzetbe kerültek az emberek. A módosítás éppen ezért ezekhez kapcsolódik. Az első, majd az azt követő árverést, ami, hangsúlyoznom kell, elektronikus árverést jelent, csak 100 százalékon lehet a következő időszakban kiírni és ha sikertelen ez a folyamatos árverés, ez után egy évvel lehet csak 80 százalékra levinni az árverés mértékét. De van egy harmadik lehetőség is: megegyezhetnek a felek. Nyilván ez a megegyezés nem célozhatja azt, hogy mindazoknak, akiknek elmegy a feje fölül az otthona, lakása, családi háza, utána még adóssága is maradjon. Tehát egyértelműen segíteni kell abban, hogy ez a megegyezés már a végleges törlesztést is jelenthesse az adósnak.

- Miiért jutottunk el ide, miért van ilyen nagy baj, miért van az, hogy még most is közel 140 ezer családnak segítenünk kell? 2002 és 2010 között a szocialista-szabad demokrata kormányzás három nagy bűnt követett el az otthonukban élő családokkal szemben. Egyrészt a devizahitelezésbe belehajszolta a családokat, ez körülbelül 2 millió kölcsönszerződést jelentett. Másrészt megszüntette az otthonteremtést, teljes mértékben szétverte. Harmadrészt pedig az a megalkuvó energiapolitika, ami ugyan onnan indult ki, hogy nem lesz gázáremelés, de végül is az egekig szöktek az energiaárak is, illetve a rezsiárak. Ezek tették tönkre nagyrészt az embereket!

- 2010 óta két dolgot kell nekünk azonnal megoldani. Az egyik az emberek, családok megmentése, megsegítése, a másik, hogy ezek a problémák ne keletkezzenek, ne termelődjenek újra. Az otthonvédelmi akcióterv közel 1,3 millió embert érintett. Ezen belül az árfolyamgát, a végtörlesztés és a devizahitelezés megszüntetése, illetve a forintosítás bevezetése óriási nagy küzdelem volt. Aki visszaemlékszik rá, az tuja mennyire tiltakoztak ez ellen a bankok, de mégiscsak meg kellett tenni az emberek érdekében.

- Bevezettük, megvalósítottuk, fölállítottuk a Nemzeti Eszközkezelőt, amelynek eredményeképpen több tízezer család maradhatott az otthonában, ami már nem a sajátja, de akkor is ott bérelheti, ott lehet. Ócsai lakópark, családi csődvédelem mind-mind ezt szolgálta. 734 milliárd forintot jelentett ez a támogatás, bármennyire is bőgnek most a szocialisták, és nem akarják elismerni. Tudom, hogy nekik fáj a kilakoltatási moratórium, a kényszerértékesítési kvóta, az árverések elektronikussá tétele, a végrehajtói kar felállítása, az adósság újraindulásának megakadályozása, a rezsicsökkentés és az otthonteremtés. Tudom, hogy ebben semmit nem segítettek. De most itt van előttünk ez a javaslat, amennyiben fölül tudnak emelkedni kicsinyes múltjukon és kicsinyes politikai céljukon, akkor ez a törvényjavaslatot támogatják, azt követően pedig közel 140 ezer családnak segíteni tudunk. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A kormány semmibe veszi az emberek véleményét!

Dr. SZÉL BERNADETT, (LMP): - Le kell szögeznem, hogy a paksi bővítés Magyarország következő évtizedeinek a lehető legfontosabb kérdése. Ezzel kapcsolatban két katasztrofális hibát lehet elkövetni. Az egyik hiba az, hogy ha az atomenergia arányát fenntartjuk, sőt növeljük ebben az országban, a másik, a katasztrofális hibalehetőség pedig az, ha mindezt hitelből tesszük. A Lehet Más a Politika tiltakozott a parlamentben, tiltakoztunk az utcán, kértük a jövő nemzedékekért és a fenntarthatóságért állítólag oly elkötelezett államfőt, hogy avatkozzon közbe, de láthatóan a politikusok között nekünk nincsenek szövetségeseink. Mindazonáltal a Lehet Más a Politika teljesen eltökélt, meg fogjuk védeni Magyarországot ettől a teljesen katasztrofális lépésétől!

- Tisztában vagyunk vele, hogy egy roppant erejű szövetséggel állunk szemben. Ott van Orbán Viktor kormánya, a nemzetközi atomlobbi, ott van Moszkva Vlagyimir Putyinnal, és most már ott van Brüsszel is. Így együtt hoztak létre egy olyan koalíciót, amellyel szemben áll a józan ész és szemben áll a magyar nemzeti érdek.

- Önök egy teljesen mocskos üzletet hoztak létre a paksi bővítéssel, amelynek segítségével Magyarország életét, a gyerekeink, az unokáink és a dédunokáink életét hozzá akarják láncolni az atomlobbihoz. Azok, akik önök mögött állnak, e teremben és e termen kívül is, a számlát benyújtják, busás gazdasági hasznot remélnek. Csakhogy, a Budapest és Paks felett héjaként köröző atomlobbi, ideértve Orbán Viktor kormányát is, elfelejtett egyvalamit. Elfelejtette megkérdezni a magyar embereket arról, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban mi az álláspontjuk. De elfelejtette megkérdezni a politikusokat is, mert nem volt politikai vita ebben az országban erről a kérdésről, és elfelejtette megkérdezni azokat a szakértőket is, akiket az elmúlt 27 évben senki nem hallgatott meg a magyar parlamentben.

- Teljesen egyértelmű a képlet: minél nagyobb egy ügy jelentősége, annál kisebb beleszólása lehet a Fidesz elképzelése szerint a magyar embereknek. Nyilvánvaló, hogy egy népszavazás meg tudná akadályozni az Orbán-kormány gaztettét, valamint Vlagyimir Putyinnak, Orbán Viktornak, Brüsszelnek és még ki tudja kinek a piszkos kis üzletét, Magyarország eladósítását.

- A paksi bővítés kérdése vízválasztó minden magyar politikai erőnek, minden magyar politikusnak. Itt egy őrültséggel állunk szemben. Örültség Magyarországot újabb évtizedekre az atomenergiához láncolni. Az atomenergia alapvetően XX. századi eszköz, iszonyatosan kockázatos, nagyon drága, és ha bármi félremegy, akkor mindannyian ott halunk meg. A paksi népszavazás politikai értelemben erről szól. Különbséget tesz korrupt és múltban ragadt erők között, és különbséget tesz olyan erők között, akik tiszta ügyekben bíznak és tiszta energiát akarnak. E között a két politikai erő között kell dönteniük a magyar embereknek.

- A Lehet Más a Politika tehát felhívja a magyar pártokat arra, hogy hozzák meg teljesen világosan a döntést. Azt látjuk, hogy a Jobbik ismét bebizonyította, hogy egy virtigli XX. századi párt, az álláspontja kevésbé értelmezhető, és nincs túl sok illúziónk azzal kapcsolatban, hogy sokaknak csak az fáj, hogy a konc nem az övék. A Fidesz tudja az egész bizniszt bezsebelni. Csakhogy ez most itt egy olyan helyzet, ahol csak az tud tisztán beszélni, aki tisztán tud játszani. Hányan tudnak tisztán játszani a mai magyar politikában? Hányan tudnak tisztán az emberek szemébe nézni és azt mondani, hogy a mi álláspontunk teljesen világos: ki akarjuk vezetni Magyarországot a XX. századból, a Fidesz uralma alól, nem akarunk nukleáris energiát, megújuló energiákat akarunk, és az egész országot meg akarjuk újítani.

- A magyar emberek többsége teljesen egyértelműen a megújulók mellett tette le a voksot. Világosan látjuk azokból a kutatásokból, amelyeket nem az atompártok és az atomlobbi finanszíroz, hogy a magyar emberek kétharmada megújuló energiát akar. Legyen tehát végre döntési lehetőségük a magyar embereknek!

- Tisztelt Kormány! Önök csalással akarják keresztülverni az érdekeiket egy egyenlőtlenné tett pályán. A népszavazás tudja ezt a pályát kiegyenlíteni! (Taps az LMP soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! Köszönöm a kormány nevében a napirend előtti fölszólalását azért is, mert alkalmat ad arra, hogy az Európai Bizottság döntéséről tájékoztathassam a magyar parlamentet. Mielőtt azonban ezt megteszem, szeretném minden paksi munkavállaló és szakértő nevében visszautasítani az ön állításait, amely megkérdőjelezte azt a negyvenéves tudást, ami Magyarországon az atomipari szakmában Pakson több mint 8 ezer munkavállaló által alakíttatott ki és halmoztatott föl. Visszautasítom azoknak az akadémikusoknak és tudósoknak a nevében is, akik Magyarországon teljes mellszélességgel támogatták az atomenergia magyarországi meghonosítását, majd pedig fönntartását. Azt gondolom, hibát követ el az aki a magyar szakértelmet és a magyar szaktudást lebecsüli. (Dr. Szél Bernadett közbeszól.)

- Képviselő Asszony!Szeretném, ha tiszteletben tartaná azt a tudást, ami Magyarországon fölhalmozódott, és ami garantálta, hogy az atomerőmű biztonságosan és olcsón működjön. Ezeknek az embereknek a munkája eredményeképpen ma Magyarországon az atomerőmű 11 forint/kilowattóráért állít elő áramot, ön pedig a lakásában 36 forint/kilowattórát fizet. Németországban, ahová annyira vágyik és amivel meg akarja téveszteni Magyarországot, 90 forintot fizetnek kilowattóránként az áramért.

- Képviselő Asszony! Önök azzal kampányoltak 2014 tavaszán, hogy az atomerőmű rossz Magyarországnak és ezért az LMP-re kell szavazni. Alig jutottak be a parlamentbe. Az önök programja atomerőmű-, és az olcsóáram-ellenes program volt, és képtelenek voltak ehhez választói támogatást kovácsolni. A magyar választópolgárok 2014-ben úgy választották meg a fideszes képviselőket, hogy pontosan tudták, a fideszes képviselők nem mást szeretnének, csak fönntartani Magyarország atomipari kapacitását. Az előállított áram 50 százaléka származik Paksról, 50 százaléka pedig zöldenergiából és alternatív energiaforrásokból származik. Egyébként erről 2010 és 2014 között széles körű országgyűlési vitában döntöttünk. A parlament több mint kétharmada támogatta. Kétségtelen tény, hogy savanyú a szőlő a szocialistáknak is, akik 2008-ban úgy döntöttek, hogy francia befektetőnek kell eladni a Paksi Atomerőművet, magánberuházás keretében kell megvalósítani az atomerőmű fönntartását. Tudom, hogy ez probléma önöknek, de Magyarországon ma a kormány úgy döntött, hogy állami tulajdonban kell tartani az atomerőművet.

- 2013 novembere óta öt eljárást folytatott az Európai Bizottság annak megvizsgálása érdekében, hogy biztonságos lesz-e az atomerőmű. Tájékoztatom önöket arról, hogy az Európai Unió környezetvédelmi és biztonsági követelményének száz százalékban megfelel a megvalósítandó atomerőmű. Vizsgálatot folytatott arról is, hogy Magyarországnak joga volt-e Oroszországgal szerződni. Nos, az Európai Bizottság véleménye szerint, az LMP és az MSZP bánatára, Magyarországnak joga volt Oroszországgal szerződést kötni, és azt is jóváhagyta, hogy a szerződéssel beszerzéseket hajtson végre Magyarország és az Európai Unió területén. A mai nappal, március 6-ával pedig az Európai Unió versenyjogának is megfelelő minősítést kapott a beruházás azért, mert az Európai Unió és Magyarország az elmúlt három esztendőben konstruktív, korrekt, nem politikai, hanem gazdasági tárgyalásokat folytatott. Ennek a tárgyalásnak a rezüméje, összegzése abban áll, hogy a magyar államnak megéri ezt megvalósítani. Az Európai Bizottság döntése arról szól, hogy Magyarország megvalósítja a beruházást, olcsó áramot biztosít a lakosságnak, és a beruházás ki fogja termelni még a hitel költségeit is. Mivel Magyarország nem részvénytársaság, ezért extraprofitra a közösségnek nincs szüksége, ellenben olcsó áramra mindannyiunknak szükségünk van. Azt kérem a képviselő asszonytól, hogy amikor a választópolgároknak beszél, akkor ezeket a szempontokat is ajánlja a figyelmükbe! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Százezer hónap a kassza mellett ,‑ avagy Orbán Viktor pénze a pénztárosnál van, akit Lőrincnek hívnak?

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Eljött a pillanat, hogy ennyi sok negatívum után azért egy pozitívumot is kiemeljek az önök kormányzásából, és ez pedig az, hogy amióta önök kormányon vannak, az elmúlt években eltűnt a szervezett bűnözés Magyarországon. Megszűnt a szervezett alvilág működése. Na, eddig tartottak a pozitívumok, ugyanis az, hogy ez megtörtént, ennek azért felhőtlenül nem tudunk örülni. Hiszen ha a kérdést feltesszük, hogy miért is szűnt meg Magyarországon a szervezett alvilág, a szervezett bűnözés, akkor arra az a válasz, hogy azért, mert önök ma Magyarországon a szervezett alvilág és a szervezett bűnözés! Egy olyan politikai maffiát hoztak létre, amely mellett egyszerűen nincs levegő, és nincs tér semmiféle egyéb a szervezett alvilági működésnek. A szervezett alvilág ugyanis magas politikai szintre emelkedett!

- De hogyan is jutottunk el idáig, hogy ilyen kérdésekről kell sajnos beszélni? Az egész ott kezdődik, hogy a rendszerváltozás után a szocialista nómenklatúra külföldi gazdasági és pénzügyi segítséggel uralkodott Magyarországon a nép érdekeit figyelmen kívül hagyva, és elvette az emberektől a szabadságot, elvette az emberektől az anyagi biztonságot, és elvette az emberektől az igazságérzetüket is. Ebből egy idő után az egyébként nagyon türelmes magyar népnek is elege lett. Elzavarták a szocialistákat, és jöttek önök. De ma már tudjuk, hogy cseberből vederbe került az ország! Lényegében csak annyi változott, hogy nem külföldi helytartók veszik el az emberek anyagi biztonságát, szabadságát vagy igazságérzetét, hanem önök, hazai földesurak önös érdekből veszik el az emberek szabadságát, biztonságát és igazságát!

- Létrehoztak egy új feudalizmust, tisztelt fideszes képviselőtársaim, új földesurakkal, Döbrögikkel, kis gömböcökkel, akik a törvények az állam, a jog Hogyha valaki önöknek nem tetszik, akkor azt egyszerűen elteszik az útból. Lényegében lyen földesúri rendszert hoztak létre, és ennek a földesúri rendszernek és ennek a kis gömböcökre és Döbrögikre épülő rendszernek a szimbóluma Mészáros Lőrinc, a magyar csoda. Bizonyos értelemben már életében legendává vált. Hívják őt pénztáros Lőrincnek, hívják a nemzet gázszerelőjének, hallottam már a felcsúti Chuck Norris elnevezést is. Nemrégiben megtudtuk, hogy ő a magyar Zuckerberg, aki egyszerűen okosabb is a Facebook létrehozójánál, alapítójánál, tulajdonosánál, hiszen az elmúlt tíz évben megezerszerezte a bevételét. és minden felett állnak, és ha valami önöknek megtetszik, akkor azt egyszerűen elveszik.

- Mészáros Lőrinc 2006-2016 között 20 millióról 20 milliárdra növelte a bevételeit. Higgyék el nekem, tisztelt fiatal demokrata képviselőtársaim, hogy nem az irigység beszél belőlünk. Nem irigyeljük Mészáros Lőrinctől ezt a bevételt, egyszerűen arról van szó, hogy vannak bennünk kínos, kellemetlen, nyomasztó kérdések, méghozzá azok, hogy honnan, miből fakad ez az erő? Honnan jön ez a tudás? Az univerzum melyik pontjáról érkezett ebbe az emberbe ez az omnipotencia, ami itt szétárad Magyarországon? Vagy pusztán csak arról van szó, hogy ez az ember nem más, mint Orbán Viktornak a strómanja?

- Az a helyzet, ami az ország számára most már teljesen világos, hogy az önök kormányzása nem szól másról, mint hogy önök lopnak. Méghozzá nagyon! És hiába építenek űrállomást, és hiába próbálnak majd elmenekülni ki tudja, hová, innen a számonkérés elől, nem fogják tudni elkerülni a számonkérést! 2018-ban a magyar társadalom önöket le fogja váltani, a magyar társadalom ítéletet fog önök fölött mondani, és a Jobbik ezt az ítéletet végre fogja hajtani! 2018-ban önök el lesznek számoltatva, méghozzá nagyon! Egy évük van erre, készüljenek! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

Dr. TUZSON BENCE, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Elég furcsa érzéseim támadtak, amikor ön földesurakról kezdett el beszélni, amikor önöknek mostanában új gazdája van. Ez a gazda pedig magyar földesúr, egy olyan magyar földesúr, aki médiavállalkozó is, és pont önöket támogatja, ezért vele minden tekintetben együttműködnek.

- Magyarországon egyébként a magyar vállalkozásoknak jövője van. A magyar vállalkozásokat támogatni kell Magyarországon, a kis- és középvállalkozásokat is, és hogyha önök visszaemlékeznek, és megnézik a magyar adópolitikát, látniuk kell, hogy ez az adópolitika nem szól másról, mint a családok támogatásáról, a családok támogatásán keresztül pedig a kis- és középvállalkozások támogatásáról. Ne felejtsék el azt, hogy bármit is mondanak önök, ez az ország elsősorban a kis- és középvállalkozások országa, ők adják a legtöbb munkahelyet Magyarországon. Nem véletlen, hogy az adórendszerünk, az adókedvezmény-rendszerünk is olyan, amelyik kifejezetten ezeket a vállalkozásokat támogatja.

- Természetesen furcsák azok a szavak, amelyeket önök elmondanak, már csak azért is, mert az önök hangja, az önök hangneme az utóbbi időben jelentősen megváltozott. Nyilván köszönhető ez annak, hogy ‑ mint ahogy az önök pártelnöke is mondja ‑ eladták ennek a pártnak a lelkét. (Dr. Apáti István: Ahogy Mészáros Lőrinc!) Ez a párt már nem az a párt, amelyik korábban volt, és önök is kérik annak a támogatását, aki egyrészt nagy médiatulajdonos,másrészt földbirtokos is. Amikor önök felszólalnak itt az Országgyűlésben, vajon kinek az érdekében szólalnak fel? (Dúró Dóra: Ez nem igaz!) Szóval, kinek az érdekében szólalnak föl? (Dúró Dóra: Kasszás Erzsiében! ‑ Sneider Tamás: A magyarok érdekében 40 év munkaviszony után!)

- Hölgyem és Uraim! Önök elárulták a saját szavazóikat, ma már nem a saját szavazóik érdekében politizálnak. Bizonyítja ezt az is, hogy amikor pártpénzek kifizetéséről van szó, mindig előjön, hogy barátokat, ismerősöket, rokonokat támogatnak. (Bangóné Borbély Ildikó: Valakitől tanultak!) Barátokat, ismerősöket, rokonokat! Így működik a Jobbik! Önök a pénzért mindenre képesek! A pénzért ma már mindent megtesznek! Önök számára semmi sem fontosabb, mint a hatalom és a pénz! (Gyöngyösi Márton: Önmagad karikatúrája vagy.) Az önök érdekrendszere, az önök magatartása erre vezethető vissza! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Több száz kisvállalkozót tettek tönkre Szegeden!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Már évek óta nagyon komolyan borzolja a kedélyeket a Szeviép-ügy, ami Szegeden zajlik. (Dr. Varga László: Megjöttek a mérések Botkáról? ‑ Dr. Józsa István: Nagy a baj!) 379 kisvállalkozót tett tönkre a Szeviép, és mintegy 11 milliárd forint adósságot hagyott maga mögött. 2013-ban a NAV csődbűncselekmény ügyében is nyomozást indított, és a büntetőeljárás most is zajlik a cégvezetőkkel szemben, akik egyébként több szállal kötődnek a szocialistákhoz, kiemelten Ujhelyi Istvánhoz. A Szeviépnek ugyanis akkor, amikor a nagy pénzeket kapták, önálló jegyzője aláírási joggal az a Pistrui László volt, aki Botka polgármester úrral is szoros kapcsolatot ápolt, és Ujhelyi Istvánnak pedig üzlettársa volt. Ebben az időben lett Szeged egyik legsikeresebb építőipari vállalkozása a Szeviép, és számos önkormányzati és európai projekt megvalósításán dolgozott.

- A mostani tárgyalásokon egy sor megdöbbentő állítás kapott napvilágot. Az alvállalkozókat, azt a több mint 300 kisvállalkozót, beszállítót Szabó Bálint képviseli, aki egyszerűen azt állította a mostani tárgyalásokon, hogy az eltűnt milliárdok az MSZP kasszájában végezték. és ezt tényekkel is alátámasztotta. (Moraj az MSZP soraiból.) A Szeviép Zrt. alvállalkozóinak a képviselőjeként azt mondta: az építőipari cég milliárdokat nem fizetett ki az alvállalkozóknak, miközben több nagyberuházás kapcsán olyan cégeket segített kölcsönökkel, amelyek többek között Ujhelyi István szocialista politikushoz köthetők, például az egyiknek az ügyvezetője maga a szocialista politikus volt.

- Szó szerint idézem azt, amit a tárgyaláson Szabó Bálint mondott: „Úgy gondolom, napnál világosabb, hogy mi zajlik Szegeden. A szegedi uniós beruházásokat kivétel nélkül a Szeviép Zrt. vitte el. A cég az alvállalkozókkal megcsináltatta a munkát, de az alvállalkozókat nem fizette ki, helyette kitolta a pénzeket Ujhelyi István sofőrjének és a cégének. 2008-tól egészen a 2010-es országgyűlési választásokig heti, havi rendszerességgel milliós és tízmilliós nagyságrendekkel összességében mintegy félmilliárd forintot talicskáztak ki ebből a cégcsoportból.” Ezt Szabó Bálint állította a tárgyaláson. Az ügyvéd szerint egyébként, szintén a tárgyalásról idézek: „Teljesen egyértelmű, hogy Szegeden bukott és tiltott pártfinanszírozás valósult meg.” (Bangóné Borbély Ildikó: Ez a te szádból annyira szánalmas!)Szó szerinti idézet megint a tárgyalásról: „Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a Szeviép-cégcsoporttól a pénzek különböző baloldali pártokhoz vándoroltak, elsősorban a Magyar Szocialista Párthoz és a Magyar Demokrata Fórumhoz.” (Moraj az MSZP soraiból.) A jogász még a következőket is kijelentette: a vádiratban szereplő két vádpont, nevezetesen, hogy 2008 közepétől egészen a 2010-es választásokig heti, havi rendszerességgel 1-20 millió forintos tételek kerültek Ujhelyi István MSZP-s és Európa parlamenti képviselő volt sofőrjének, Báló Tamásnak a cégéhez. Egyébként ma Báló Tamás a Szegedi Közlekedési Társaság repülési üzletágának a vezetője.

- Tisztelt Parlament! Miközben a szocialisták előszeretettel vagdalkoznak mindenfajta korrupciós szlogennel és jelzővel, alapállításokra nem válaszolnak. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Orvost!) Nem tisztázták azt, hogy Szeviéptől elvitt pénzek valóban a szocialistákhoz kerültek-e vagy sem? Hallgatnak a 4-es metró beruházása kapcsán az ennél nagyságrenddel nagyobb eltűnt százmilliárdokról is! (Dr. Szakács László: Egy tényt nem mondtál még! ‑ Gőgös Zoltán: Lajos, miért nem tettél feljelentést?) Hallgatnak egészen addig, amíg nem tesznek részletes feltáró vallomást. (Gőgös Zoltán: Ehhez már pofa kell! ‑ Dr. Varga László: Nagyon be lehettek tojva!), Minden korrupcióval kapcsolatos kijelentésük hiteltelen és blöff! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

TUZSON BENCE, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Ez az ügy is rávilágít arra, hogy hogyan működött annak idején, 2010 előtt Magyarország, hogyan működött Magyarországon a gazdasági élet, és hogyan környékeztek meg, tüntettek el egyes gazdasági társaságokból pénzeket. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hazudsz aljas, szemét módon! Fel tudod olvasni röhögés nélkül?) Rávilágít arra, hogy hogyan működött ez az ország, mert vannak más ügyek is. (Gőgös Zoltán: Azt megtudod az én interpellációmból is!)

- Láttuk most már az utóbbi időben, és most már nyilvánosság előtt is vannak azok az akták, amelyek kifejezetten a metrópénzekről szólnak. Azokban az aktákban, a metróaktákban is látjuk, hogy olyan pénzek, amelyeket közcélra kellett volna fordítani, valahova máshova, vándoroltak. (Dr. Varga László: Szétlopjátok az országot! Ez hihetetlen!) Olyan helyre vándoroltak, amelyek vagy a Fővárosi Önkormányzat környékén voltak, vagy pedig az MSZP környékén, az akkori kormányzat környékén. (Bangóné Borbély Ildikó: Magatokról beszélsz? ‑ Gőgös Zoltán: A te irodád mennyit kap?)

- Nagyon keményen fel kell lépni ezekkel az ügyekkel szemben! (Közbeszólások az MSZP soraiból: Mészáros vasútépítő cége? ‑ Dr. Varga László: Tolvaj! Tolvaj vagy te is!Dr. Varga László: Sokáig csináljátok, másképp is végződhet!) Amennyiben ezekben az esetekben bűncselekmény vetődik fel, akkor mind a rendőrségnek, mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak az a feladata, hogy igazságot szolgáltasson. (Dr. Varga László: Sokáig hazudtatok az emberek szemébe!) Igazságot és nem csak jogot kell szolgáltatni, mert az embereknek joguk van megtudni, hogy ezekben az ügyekben mi az igazság. (Bangóné Borbély Ildikó: Andy Vajna!) Jellemző, hogy azok szoktak a legjobban kiabálni korrupció ügyében, mint ahogy azt önök teszik, akik egyébként ezekben az ügyekben a legsárosabbak. (Dr. Varga László: Ne mutogassál! Tolvaj vagy!) Íme, most is esnek ki, esnek még ki a csontvázak a szekrényből, teljesen világos, hogy olyan ügyekben, mint a metró… (ELNÖK: Megkérem a szocialista képviselőtársaimat, hogy higgadjanak le és ne ordibáljanak be! Közbeszólások és moraj az MSZP soraiból: Parlamenti műfaj! ELNÖK: Önök sértik a Ház méltóságát azzal, hogy állandóan bekiabálnak, és megakadályozzák államtitkár urat, hogy elmondja a hozzászólását. Legyenek szívesek, higgadjanak le, és legyenek csendben!. Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból: Tapsoljatok csak!)

- Szóval az önök kormányzása esetén tudtak előállni olyan ügyek, amelyekre a korrupció árnyéka nemcsak hogy rávetül hanem maga volt a korrupció. Ilyen nagy mértékű visszaélésekre soha korábban nem került sor.(Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük: Korrupció! ‑ Elképesztő! ELNÖK az MSZP sorai felé: Képviselő úr, uralkodjon magán! Uralkodjon magán!)

- Emlékezzenek vissza a Tocsik-ügyre! 700 millió forintról beszélünk! Hol van ez attól az ügytől, mint ami ezekben az ügyekben is felvetődik, vagy pedig mint például a metróügyben, ahol az országnak csak a visszafizetési kötelezettsége 59 milliárd forint?! Hol van? Óriási nagy összegek ezek. Kórházakat lehetne ezekből az összegekből építeni. És most mi fog történni? Az önök hibája miatt, az önök kormányzása miatt ezeket az összegeket egyszerűen vissza kell fizetni az Európai Uniónak, nem beszélve azokról a százmilliárdokról, amelyeket az önök környezetéből valaki elvitt. (Dr. Varga László: Hazug tolvaj vagy!)

- Ha pénzről beszélünk, és a pénz eltűnt, akkor nem a levegőbe tűnt el! Azok a pénzek valahova vándoroltak, valakinél kell lenniük. (Dr. Szakács László: Tarsoly egyszer ki ne nyissa a száját!) Ezeknek a pénzeknek az útját meg kell találni, és meg kell keresni, mert nem elég, csak tudni, hogy ez megtörtént, azt is kell tudnunk, hogy ezekben az ügyekben, mint ebben a konkrét ügyben is, kik voltak a felelősek, hova mentek a pénzek, és ezeket a pénzeket vissza kell szerezni. (Dr. Szakács László: Amikor Tarsoly nyilatkozik a bíróságon, azt hallgasd meg!) Vissza kell szerezni az ország számára, mert nem lehet, hogy valakik valamikor kárt okoztak, és ezt a kárt senki soha nem fogják megtéríteni! A bűnösöket felelősségre kell vonni, és az eltűnt pénzeket pedig vissza kell fizetni! (Moraj az MSZP soraiból. ‑ Dr. Szakács László: Nagy szarban lesztek!) Reméljük, hogy soha többet ilyen ügyek Magyarországon nem fognak megtörténni. (Dr. Varga László: Akkor mondjál le! Mondjatok le, és nem lesz korrupció az országban!) Azt is reméljük, hogy a nyomozó hatóságok, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság a lehető legjobban fogja végezni e tekintetben is a munkáját. (Dr. Varga László: Szégyelld magad! - Taps a kormánypárti padsorokban.)

