A kormány nemet mond a társadalmi nemekre

Az emberek nőnek és férfinak születnek, ezért a kormány nemet mond a társadalmi nemekre, igent mond azonban a változó társadalmi szerepekre - mondta az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten.

2017. március 8. 12:45

Balog Zoltán a Mindennapok Női Szemmel (Nőiszem) Egyesület és a Magyar Női Unió "Női lélek - nőként élek" című nőnapi konferenciáján bejelentette, hogy ősztől családtudományi mesterképzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen.



A miniszter azt hangoztatta, a kormány minden támogatást szeretne megadni a nőknek és biztosítani szeretné nekik a választás szabadságát, hogy se a hagyományos családanya szerepét választók, se az anyaság mellett dolgozni akarók ne érezzék "vesztesnek" magukat.



Balog Zoltán úgy fogalmazott, Magyarországon "páratlanul nagyvonalú" a családpolitika. 2010 óta nyolcvan százalékkal emelték a családtámogatásra szánt összeget, 2017-ben 1741 milliárd forint támogatást biztosítanak a költségvetésből a magyar családoknak. Ez a GDP 4,7 százaléka, az OECD átlag ezzel szemben 2,55 százalék - közölte a miniszter.



Elmondta azt is, hogy míg 2002 és 2010 között 23 százalékkal csökkent a házasságkötések száma, addig az elmúlt hat év alatt 50 százalékkal nőtt.



Dunai Mónika (Fidesz), az Országgyűlés női méltóságért albizottságának elnöke arról beszélt, manapság már nincs megkülönböztetés férfiak és nők között, vagy ha mégis, akkor az a nők javára szól.



A nőket pozitív diszkriminációban lehet részesíteni az alaptörvény szerint is, ezzel a lehetőséggel élt az Országgyűlés, amikor megszavazta a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának lehetőségét - fűzte hozzá.



Dunai Mónika szólt arról is, hogy 2010-ben még 8,5 százalékkal volt lemaradva a magyar női foglalkoztatás az európai uniós átlagtól, most alulról súrolja az ország az EU-s átlagot.



Jelentős előrelépés történt a férfi-női bérkülönbség terén is: az Eurostat adatai szerint négy éve még 20,1 százalékos volt a különbség, a legfrissebb adatok szerint azonban sikerült elérni, hogy a 16,3 százalékos uniós átlag alá csökkenjen a különbség - mondta a bizottság elnöke.



A konferencián együttműködési megállapodást kötöttek a nők és családok érdekeit képviselő szervezetek, köztük a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), a Magyar Női Unió, a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), a Nőiszem Egyesület, az Egyedülálló Szülők Klubja és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A megállapodás értelmében a szervezetek együttműködnek a nők családban, munkában és közéletben való elismeréséért és érvényesüléséért, valamint a férfiak és nők egyenlőségének gyakorlati érvényesüléséért.

Kilencmilliárd forintos pályázat nyílik a női foglalkoztatás erősítésére

A nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében kilencmilliárd forintos pályázat indul Nők a családban és a munkahelyen címmel - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság-, és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten.

Novák Katalin a Mindennapok Női Szemmel (Nőiszem) Egyesület és a Magyar Női Unió "Női lélek-nőként élek" című nőnapi konferenciáján elmondta, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázaton olyan projekteket támogatnak, amelyek hozzájárulnak a nők rugalmas foglalkoztatásához, valamint a munka és a magánélet összehangolásához.



Emellett országszerte létrehoznak Női Információs és Szolgáltató Központokat (Nő-Köz-Pont), amelyekben a család és a munka összeegyeztetéséhez kaphatnak segítséget az érdeklődők - tette hozzá.



A pályázaton önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek vehetnek részt konzorciumi formában, az elnyerhető támogatás összege 150 és 200 millió forint között van - ismertette.



Novák Katalin szerint a női foglalkoztatás jelenleg "csúcson" van, de a rugalmas foglalkoztatás terén, valamint a 3-6 év közötti gyereket nevelők körében még van kihasználatlan erőforrás.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a nőknek nem azért van szükségük többlettámogatásra, mert rosszabbak a képességeik, mint a férfiaknak, hanem mert többletkihívásokkal kell szembenézniük, ha a gyermek születése után is szeretnének helyt állni a munkaerőpiacon. A kormány kiemelt feladatának tekinti, hogy ebben segítsen, ezért kezdték el a bölcsődei rendszer átalakítását és vezették be a gyed extrát. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, nem az a cél, hogy a hat hónapos gyerek mellől tömegesen menjenek vissza dolgozni a nők, hanem hogy meglegyen a választás lehetősége.





MTI